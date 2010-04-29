Бумеранг ратификации

29 апреля 2010, 17:01

Ратификация Харьковских соглашений способна всерьез повлиять на положение ведущих политиков страны.

Практически она стала вызовом, на который нужно отвечать лидерам партии власти и оппозиционных сил.

Безусловно, наибольшее влияние ускоренное сближение Украины с Россией окажет на Виктора Януковича. Президент действует в рамках своей предвыборной программы, хотя мало кто предполагал, что восстановление славянской дружбы будет проходить в столь высоком темпе. Маловероятно, чтобы масштабное вхождение России на украинский рынок отвечало интересам спонсоров победы Януковича в президентской кампании. Вряд ли Виктор Федорович не понимает, что без маневрирования между Россией и Европейским Союзом (США не до Украины, которой после отказа от высокообогащенного урана нечего предложить Вашингтону) он окажется в неприглядной ситуации. При этом использование разных векторов внешней политики должно создавать баланс, ведь наивно надеяться, что европейская интеграция возможна для государства, добровольно ставшего зоной экономических и политических интересов своего более сильного соседа. К тому же, далеко не очевидно, что Россия будет благосклонно смотреть на перспективы вступления Украины в Европейский Союз, да и еврочиновникам Виктор Янукович подарил дополнительные возможности для демонстрации скепсиса относительно стремления нашей страны стать членом ЕС.

При этом угроза дестабилизации ситуации в Украине очевидна, вопрос во времени. Оппозиция вряд ли успеет организовать массированное наступление в мае, но осень будет горячей в политической смысле. Замирая в российских объятиях, Янукович лишает себя пространства для маневра. Такой вариант для него опасен, несмотря на восстановление вертикали власти. И пусть президентские полномочия Виктора Януковича по факту сопоставимы с властными возможностями Леонида Кучмы, а силовые структуры подчинены преданным соратникам главы государства, Януковичу не время почивать на лаврах. Раз немало украинцев считают Харьковские соглашения унизительными для страны, власти придется продемонстрировать собственную эффективность. Преобразования в экономике и улучшение качества жизни – лучший рецепт по выпуску пара общественного недовольства. Анонсированный президентской администрацией пакет экономических реформ пока не обнародован, его появления стоит ожидать к 100-дневному рубежу пребывания Януковича на президентском посту. И Банковой нужно очень постараться, чтобы президентские инициативы не только красиво выглядели, но и реально могли повлиять на улучшение жизни украинцев.

Позитивным для Януковича выглядит факт обеспечения безопасности его политических тылов. Премьер-министр Николай Азаров не скрывает своего стремления верой и правдой служить главе государства, и охотно берет на себя роль главного критика действий оппозиции. Как показывает практика, Николай Янович и на русском языке далеко не красноречив, скорее, способен демонстрировать отсутствие политического чутья. Тандем почетного и действующего председателей Партии регионов недальновидно упивается своими успехами, кичась собственной близорукостью. Однако в вертикали власти от Я до А место действующего главы правительства не выглядит пожизненным, слишком уж неудобен Николай Янович различным группам влияния внутри родной партии. Ни бюджета-2010, ни бюджета-2011 не хватит, чтобы найти с завистниками-недоброжелателями общий язык.

Трудно переоценить вклад председателя Верховной Рады Владимира Литвина в ратификацию Харьковских соглашений. Своими действиями Владимир Михайлович смачно плюнул в душу собственному электорату, враз нивелировав эффект от собственных заявлений относительно необходимости защищать интересы Украины. Впрочем, не только спикер, но и его соратники по фракции, истово клявшиеся в верности Родине во время президентства Ющенко, по первому зову «регионалов» радикально сменили позиции, не утруждая себя поиском благовидных предлогов. Политический проект «Блок Литвина» можно считать завершенным, хотя эта фракция доработает в Верховной Раде до 2012 года. Досрочных парламентских выборов ожидать не следует, а Владимиру Михайловичу будет очень непросто делать вид, будто ничего из ряда вон выходящего 27 апреля не произошло. Пусть и сидя в спикерском кресле. Пожалуй, даже у нелюбимого Литвином Александра Мороза девальвация политического капитала не происходила столь стремительно.

Юлия Тимошенко, как показал парламентский кризис, застряла между проигранной президентской кампанией и стремлением стать лидером оппозиции. Действия команды Януковича во многом помогли Юлии Владимировне, казалось, еще чуть-чуть – и сертификат на право первой оппонировать власти будет у нее в кармане. Однако ратификация Харьковских соглашений прошла очень быстро, а слова лидера БЮТ слишком разошлись с делом, чтобы она могла оказаться в выигрыше. Будучи прекрасным тактиком, экс-премьер оказалась неважным стратегом. Сегодня ей необходимо менять методологию оппозиционной деятельности и, возможно, собственную команду. Растягивание процедуры «очищения БЮТ» до осени позволит мимикрировать «перевоспитанным кучмистам», а многим оппозиционерам даст немало поводов разочароваться в альянсе с Тимошенко. Как перфекционистка, леди Ю не способна к командной игре, где нужно хотя бы имитировать равенство с другими участниками. Создается ощущение, что Юлия Владимировна видит единственным способом противостояния Януковичу голосование за нее или БЮТ, хотя дату ближайших выборов никто определить не возьмется.

После временного и непродолжительного сближения с Тимошенко Арсений Яценюк поведет собственную политическую игру. Лидер «Фронта перемен» лишь недавно представил «апостолов» своей команды, и тоже будет учиться играть в команде. Арсений Петрович хорошо научился призывать к досрочным выборам и уверять, что отмена Харьковских соглашений весьма реальна, но пока у него не получается подтвердить лозунги реальными действиями. Его политическая сила продолжает оставаться «диванной партией», разве что этот предмет интерьера выглядит чуть солиднее, чем у некоторых старожилов политической деятельности. Составить реальную конкуренцию Тимошенко в оппозиционной нише Яценюк не сможет, а стать ее младшим партнером главному «фронтовику» не позволят самолюбие и амбициозность.

Незавидное положение у Виктора Ющенко. Экс-президент уже два месяца наблюдает за тем, как умело демонтируют плоды его работы на посту главы государства люди, против прихода к власти которых Виктор Андреевич не смог возразить. Вероятно, этим и объясняется крайне пассивная позиция лидера «Нашей Украины» 27 апреля. Крутнуться в парламенте и дать комментарий журналистам - худшей позиции для человека, бывшего героем Майдана, сложно и придумать. Вероятно, Ющенко, как и Литвину, время подумать о завершении политической карьеры, хотя и уйти красиво теперь вряд ли получится.

Ратификация Харьковских соглашений демонстрирует, что в высшем эшелоне украинской политики практически нет людей со стратегическим мышлением. Им ни к чему «ситуативные комнаты» или мозговые штурмы, реакция на политические вызовы происходит на рефлекторном уровне. Тех, кто называет себя национальной элитой, объединяет одно: неспособность отстаивать национальные интересы страны. Это и дает основания предположить, что бумеранг ратификации ударит по нам еще неоднократно.
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