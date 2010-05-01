На Первомай вышли люди в масках

Традиционно в этот день центр города оккупируют постоянно редеющие ряды немолодых сторонников левых сил. А сопровождают колонны сторонников постоянно молодые и исполненные сил лидеры левых партий. Сегодняшний день исключением не стал. Примечательно, что рядом с флагами КПУ, партии «Справедливость» и Союза левых сил на митинге не было заметно стягов СПУ Александра Мороза, который уже давно побил горшки с лидером коммунистов Петром Симоненко. Зато виднелись знамена СДПУ(о), которая поддержала на последней президентской гонке председателя КПУ. После традиционного «поклона» каменному вождю, которому в прошлом году отбили нос, митингующие двинулись к Майдану, где их ожидал праздничный концерт. «Я остаюсь верен идеалам своей молодости», – с нескрываемой печалью в глазах сказал мужчина лет под 70, когда его спросили, что его сегодня привело на митинг. Этот выходной день также решили отметить и представители молодежных левых организаций. Так, пока «красные» праздновали на Майдане, от станции метро «Арсенальная» к Европейской площади двигались участники акции против капитализма «Марш коллективного действия». Молодежь представляла неформальные молодежные организации, в частности, «Антифа», «Социальная альтернатива», «Молодежь против капитализма», «Стоп – зооциду». Отдельные юнцы были одеты в черные спортивные костюмы с масками или черными шапочками с прорезами для глаз. «Хочешь есть – убей капиталиста», «Выше, выше черный флаг – государство главный враг!» - выкрикивали они на своем пути леворадикальные лозунги. Тем не менее, никаких столкновений зафиксировано не было.