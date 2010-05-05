Противоречия программы празднования 65-й годовщины Победы

6 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Святкування 65-ої річниці Перемоги. Суперечливості програми урочистостей».



У прес-конференції взяли участь:



- директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський,



- директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.



Валентин Бадрак:



Сьогодні українське військо знаходиться у такому становищі, коли парад, на нашу думку, думку експертів Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, проводити недоцільно. Взагалі, парад є дуже важливою річчю. Це – можливість загартування волі, можливість набуття вояками морально-психологічного духу, можливість продемонструвати суспільству військову могутність держави.



Протягом останніх 15 років не відбувалося жодних переозброєнь, пов’язаних зі збільшенням обороноздатності країни, оборонного потенціалу. Єдиною системою за ці роки, яка була прийнята на озброєння, і яку можна вважати посиленням обороноздатності, - це є радіолокаційний комплекс «Пелікан», який закуповується у невеличких обсягах. Крім того, закуповується певна кількість іншої номенклатури, але це не стратегічний рівень. І ці закупівлі не впливають на обороноздатність країни.



За таких умов демонстрація військової потужності є недоцільною. Для спеціалістів це є прикрим нагадуванням, що українська армія сьогодні не потрапила в систему пріоритетів, що вона, як державний інститут, не включена в систему можливостей реагування на виклики і загрози. Саме тому ми вважаємо парад більше негативним явищем, ніж позитивним принципом демонстрації військової потужності.



Якщо йти далі і казати, що Україна поступово рухається до військово-політичного союзу з Російською Федерацією, то збройні сили у тому вигляді, в якому вони існують, нам не потрібні. Якщо відбудеться формування військово-політичного союзу, а версії розвитку подій нас як раз до цього і доводять, то варто було б зекономити на військовому потенціалі і утримувати армію приблизно 70-80 тисяч військового складу, а також орієнтуватися виключно на тактичні прикордонні завдання, мати у складі легку бронетехніку та, мабуть, гелікоптери українсько-російського виробництва. Цей як раз той формат армії, на який вистачатиме того бюджету, який сьогодні виділяється на утримання збройних сил.



Якщо казати на психологічний вплив того, що у деяких містах розвісять червоні прапори, що будуть ознаки об’єднання з Російською Федерацією, то ситуацію можна розуміти у наступному сенсі. Ми бачимо, що те, що відбувається, йде на користь лише частині українського суспільства, яка себе ідентифікує, як пострадянську людину. На як українець, а як пострадянська людина. Люди, які ідентифікують себе як українців, не сприймають такі підходи.



Щодо питання цивілізаційного вибору. Чому ми виступаємо проти євро-азійського цивілізаційного вибору? Ми певний час рухалися в Європу. І причиною цього було зовсім не прагнення сховатися під парасольку НАТО, щоб почувати себе у безпеці. Причина полягала в тому, що ми – українці, ми – європейці, ми намагаємося жити за європейськими законами. Головний постулат європейської спільноти – цінність людського життя. Що стосується ходи до євро-азійської системи, я не хочу сказати, що вона не має права на життя. Вона має право на життя, але тоді ми змінюємо цивілізаційний вибір. Цінності людського життя в Росії, як у правонаступниці Радянського Союзу, ніколи не існувало. Це нам доводять постійні війни на Кавказі з 1989 року, які лише інколи камуфлюються під невеликі конфлікти. Насправді ж іде війна – зухвала, дуже серйозна, ганебна війна, яка постійно забирає життя людей. Як колишній військовий, як людина, яка закінчила військове училище в Радянському Союзі, я знаю, скільки загинуло під час цієї війни моїх товаришів. Люди, які приїжджають звідти, і з якими ми спілкуємося, кажуть, що не знають, за що вони гинуть.



Другий момент – суто технічний. Якщо ми думаємо, що ми будемо об’єднуватися з Росією за усіма параметрами. А ви знаєте, що вже майже прийнято рішення про об’єднання авіаційної промисловості. Вчора піднімалося питання про об’єднання суднобудівних компаній. Я вважаю, що поки що йде гра в одні ворота. Я підкреслюю, що сьогодні Росія не може виступити технологічним донором, тому що вона технологічно виснажена. Це підтверджують провали їх авіаційних проектів. Наприклад, провал модернізованого військово-транспортного літака ІЛ-76, який не зміг стати кращим за ІЛ-70. Це також стосується того фантома, який був виданий за літак п’ятого покоління, який не виправдав очікування; це був просто висококласний літаючий об’єкт, але не літак п’ятого покоління. І останнє рішення російської сторони закупити французький корабель, закуповувати ізраїльські безпілотні авіаційні апарати, закупити більше тисячі італійських броньованих машин. Останнє для нас взагалі було шоком, тому що це свідчить про занепад Росії.



За таких умов орієнтуватися на Росію, як на єдиного технологічного донора ми не маємо права. Необхідно розбавити ситуацію. Я не кажу, що не треба співпрацювати з Росією. Росія може за багатьма параметрами запропонувати цікаві речі. Наприклад, авіаційна промисловість. Якщо відбудеться поглинання української авіаційної промисловості російською, то всі пріоритети розставлятиме російська сторона. І ми ніколи не зможемо диктувати свої умови. Наприклад, Україні потрібний бойовий літак, або учбово-бойовий літак. В Росії є літак Як-130, одна з версій, яка формально підходить Україні. Якщо вважати, що там український двигун, то літак на третину український. Але якщо б ми вели переговори прозоро і відверто, то можна було б не тільки двигун взяти, а ще й так повернути ситуацію, щоб відбувалася передача певних технологій, наприклад, бортових радарів для літаків, які раніше вироблялися в Україні. Тобто якщо відбудеться поглинання, то вести переговори буде неможливо.



Те саме відбувається і з суднобудуванням. Вчора піднімалося питання нашого найвагомішого підприємства «Зоря-Машпроект», структури, яка постачає газові турбіни для військових кораблів для трьох десятків іноземних країн, в тому числі і для Росії. Це технологічне підприємство. І таких технологій в Росії немає. Якщо ми втратимо ці технології, то нам не буде про що розмовляти з Росією. Тобто ми не будемо самодостатніми взагалі, в жодній галузі.



Візьмемо інше підприємство – феодосійське підприємство «Море». Це перше українське підприємство, яке почало постачати до країн НАТО своє озброєння. «Море» є потужним конкурентом для російської сторони. Якщо це підприємство передадуть Росії, то я не впевнений, що Росія буде зацікавлена у збереженні конкурента.



Я не проти того, щоб співпрацювати з Росією. Але співпрацювати потрібно дозовано, хоча б так, як країни третього світу – Арабські Емірати, Пакистан, Малайзія. Україні загрожує ситуація, коли вона орієнтуватиметься на єдиного партнера – на Росію. Це критична залежність, такого не можна допустити!



Парад не є тим явищем, яке може приховувати в собі військові загрози. Загроза існує лише як виклик на ментальному рівні. Він полягає в тому, що сьогодні є намагання закріпити, в тому числі за рахунок парадів та інших заходів, думку, що Україна не є окремою державою, а український народ не є окремим народом. Є бажання закріпити ідею, що український народ – частина російського. В цьому полягає ментальний виклик.



Микола Сунгуровський:



Что касается самого парада, то я не демонизировал бы этот вопрос. В совместном параде нет ничего плохого. Нет ничего плохого в участии российских войск. Проблема в том, что у нас любой вопрос превращается в политическую спекуляцию. Вот это на самом деле больно. Потому что все эти вещи касаются конкретных людей, их прошлого и памяти. А спекулировать на этом не то, что недальновидно, а подло.



Все призывы к развешиванию красных флагов и установке бюстов Сталина – это та же самая политическая спекуляция. Определенные силы почувствовали подвижки в сторону сближения с Россией и решили, что теперь им все можно и что пришло время для возобновления тех идеалов, с которыми они жили и живут.



Если мы действительно идем к военно-политическому союзу с Россией, то нам не нужна такая армия. В принципе, если бы мы и в НАТО шли, нам не нужна была бы такая армия. Вся военная реформа нацелена на то, чтобы иметь армию до 100 тысяч человек с совершенно другим вооружением, с совершенно другими структурами, совершенно другими формами управления и т.д. На другое не хватает денег. И не хватает, как мне кажется, умышленно. Если же армия рассматривается как источник экономии средств, то для государства это ненормально, даже слово не могу подобрать. Кроме того, если посмотреть Госбюджет, то можно увидеть, что единственной силовой структурой, которая на 34% финансируется из специального фонда, являются вооруженные силы. То есть вооруженные силы сами себе зарабатывают на жизнь. Почему-то все остальные силовые структуры, вроде СБУ, которые нужны для реализации определенных политических целей, финансируются нормально, а вооруженные силы должны сами себе зарабатывать. Причем если учесть, что специальный фонд никогда не наполняется более, чем на 30%, и наполняется он в конце года, то можете себе представить, в каком положении оказываются вооруженные силы. То есть они вынуждены просто бороться за выживание.



Ситуация и с парадом, и с остальными вещами очень сложная. Сложность заключается в том, что все нюансы связаны между собой. Все переплетены настолько, что сейчас искать какие-то простые решения просто нет смысла. Нужна комплексная программа. Только вот от кого ее ждать? Есть такая присказка, истина: если страна не имеет собственной стратегии, то она живет по чужой стратегии, навязанной ей извне. Мы сейчас видим, что страна живет по стратегии Российской Федерации по всем параметрам – по военным, экономическим, геополитическим. Мы идем в сторону России. Мало кто понимает, что вот этот поход в сторону России означает возврат назад, в Советский Союз. Украина двигалась в НАТО не для того, чтобы воевать вместе с НАТО, а для того, чтобы достичь каких-то ценностей, а по пути еще и реализовать свои национальные интересы. Это был поход в Европу, в будущее. Сейчас нас тянут назад, в прошлое, в СССР. Страна, которая лишена будущего и живет только прошлым, не получит ни тактических, ни стратегических выгод.



Программа празднования Дня Победы этого года способствует не объединению, а разъединению украинского народа. Вот представьте, что мы живем в коммунальной квартире, где соседи находятся в напряженных и не очень мирных отношениях, а их пытаются вместе сводить на каких-то праздниках, навязывая интересы одной конкретной комнаты. То же самое происходит в Украине. История Украины такова, что разъединяющих факторов очень много, и они проходят по душам и судьбам людей. И найти какое-то решение, которое удовлетворяло бы всех, очень сложно.



Политтехнологи, работающие на конкретные партии, превратили народ Украины в электоральные угодья и топчутся там. В их силах было найти идею, которая бы объединяла людей. И это было бы более результативно и не делало бы больно народу, вносило спокойствие. Когда человек сыт и имеет все необходимые средства для существования, с ним можно разговаривать, он более спокоен. Христос сначала накормил людей, дал им хлеб, а потом понес свое слово. А у нас пытаются сначала людей настращать, отнять у них работу, бросить их за грань бедности, а потом начать с ними разговаривать. Конечно, с такими людьми проще разговаривать, потому что они думают о другом. Когда разговоры ведутся на уровне стереотипов, не может быть никакой логики. Понятие добра сейчас воспринимается на уровне стереотипа, то есть добро – это бывший Советский Союз, где все жили более-менее нормально. Таким народом проще руководить, управлять – он будет идти туда, куда скажет вождь.



Вопросы праздников, вопросы языка – это все вопросы культуры. И решать их силовыми методами, ломая людей через колено, это недопустимо для политиков и государственных руководителей. Правда, в мировой практике больше традиций, которые устанавливались силовыми методами, чем добровольными. Традиция – это привычка жить, существовать в определенной культурной среде, следовать определенным правилам. Это устанавливалось путем преемственной политики определенных правил, по которым общество существовало на протяжении нескольких поколений.



В Украине сейчас нет собственной политики, стратегии и собственного видения будущего. А только преемственность в политике является консолидирующим фактором. Единственный способ решения вопросов и управления страной – стать бывшей Украинской Советской Социалистической Республикой, когда все цели и действия определяет Москва. Команда Азарова – это команда исполнителей, а не команда стратегических или инновационных менеджеров. А альтернативы даже в других политических силах я, к сожалению, не вижу. Пока что нет тех, кто способен предложить новую стратегию.



И возвращаясь к нашей теме. В самом параде и в участии иностранных войск угроз нет. Это даже не войска, а парадные расчеты. Называя их войсками, мы передергиваем факты и делаем из всего этого политические спекуляции. Парад – это не обязательно демонстрация военной мощи. Парад, посвященный празднованию какой-то даты, это совершенно другая вещь. Парады, демонстрирующие военную мощь, устраивались в СССР на 23 февраля. Я не вижу ничего плохого в участии в параде других стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Из парада можно сделать хорошую игрушку, стереотип, политическую спекуляцию.



Такие даты, как 9 мая, при хорошей политтехнологической подготовке могли бы стать фактором объединения. У нас их специально делают факторами разъединения народа. Потому что это все способы разделения электоральных участков. А если бы не было таких дат, то их бы придумали.



А использование георгиевской ленты на логотипе Первого национального украинского телеканала – это как эффект 25-го кадра. Это воздействие на ментальном уровне. Эта символика не несет в себе никакой угрозы, но на ментальном уровне закрепляется присутствие России, утверждение того, что Украина идет следом за российской политикой. Это один из маленьких шагов на пути к закреплению ментальности.