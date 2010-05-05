Политика покинула Верховную Раду

Вторничные события, произошедшие в Верховной Раде во время ратификации соглашения по продлению сроков пребывания Черноморского флота России в Севастополе, добавили далеко не лучших черт лицу украинского парламентаризма. Своими оценками методов парламентской борьбы поделились директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран, политолог и поэт Владимир Цибулько, а также заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.



Экскурс в историю драк в украинском парламенте



Драки в украинском парламенте происходили и раньше, но они носили характер локальных столкновений. Политолог и поэт Владимир Цибулько призывает вспомнить избиение депутата Мовчана Наталией Витренко и Владимиром Марченко, происходившее в кулуарах, но все же – в стенах Верховной Рады. «Дальше было столкновение между Григорием Суркисом и Юлией Тимошенко, которая острым каблуком наступила на дорогую туфлю Суркиса. Дальше была «переплевка» между Михаилом Бродским и Ярославом Кендзером», - вспоминает политолог, называя драки «перманентными процессами».



Он уверен, что новых парламентских методов изобрести невозможно: «Все возможные правила борьбы в стенах Верховной Рады существуют с того созыва, который провозгласил независимую Украину».



Недавнюю драку в Раде Владимир Цибулько назвал «завершением определенного этапа интеллектуальной несостоятельности». Он объяснил это тем, что команда Тимошенко не рождала ни новых доктрин, ни новых рецептов выхода из кризиса. «Новая же власть пошла на обострение отношений, потому что она фактически играет по старым экономическим рецептам команды Тимошенко. Никакого своего рецепта команда Януковича не принесла», - отметил политолог. Господин Цибулько убежден, что «такая модель построения власти из-за бестолкового состава парламента обрекает украинскую политику на полную деинтеллектуализацию».



Драка в Раде – это позитив



Недавняя драка в Верховной Раде – это позитив, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. «Банальность, но лучше драка в Верховной Раде, чем на улицах Киева», - заметил политолог.



Господин Голобуцкий объяснил, что такое драка и сопротивление в нашем парламенте: «Люди, которые исполняют свои роли, договариваются, кто кому и что должен помять. Сначала дерутся, а выходят из зала и в кулуарах уже обнимаются и идут дальше вместе пить». То есть драки в Раде - это профанация противоборства, в которую верит украинское население.



Больше всех пострадавшим в этой драке, по мнению эксперта, является «человек, действительно верящий в то, о чем ему говорят». Последняя драка показала, кто из политиков на самом деле верит в то, что он делает, отметил специалист.



«Например, Олесь Доний. Он может не нравиться, он плохо говорит, он не так машет руками и не так улыбается, как учат американские специалисты, он часто говорит глупости, но он верит в то, что он делает! Это самое главное, чего не хватает нашим политикам. Он верит в то, что он делает, и за это получает по голове», - отметил Алексей Голобуцкий.



Когда смотришь на нашу оппозицию и ее действия, говорит эксперт, становится понятно, что «процентов на 50 это чистая профанация»: отдельным политическим силам просто выгодно не окончательное решение проблемы, а ее «консервирование». «Если уж использовали такие методы, как дымовые шашки и заклеивание аппаратов для голосования карточками, то нужно было идти до конца: еще три шашки и невозможно было бы оставаться в Верховной Раде в течение 2-3 часов. И никакие коалиционные договоренности не заставили бы Литвина сидеть под этими зонтиками», - отметил господин Голобуцкий.



Кроме того, эксперт подчеркнул, что для власти будет лучшим вариантом, если «11 мая будет прорвана Верховная Рада и произойдет серьезная драка». Потому что тогда «регионалы» смогут сказать: «Смотрите на эту оппозицию – они же ни фига не умеют делать! Они умеют только драться», считает политолог. Именно тогда начнется закручивание гаек, как было в других государствах, уверен господин Голобуцкий.



«Поэтому необходима консолидированная работа оппозиции. Ей нужно забыть о своем эго и попробовать, ну, по крайней мере симулировать, что оппозиция – это не только Тимошенко, а семерка или восьмерка оппозиционных лидеров», - отметил эксперт.



Драки в парламенте случаются не только в Украине



Драка – это печальный факт, но «оптимистичная новость заключается в том, что такие явления случаются не только в Украине», уверяет директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран.



Для многих переходных демократий частые такие явления, как драки в парламенте, заметил эксперт: «Это характерно не только для Тайваня или Южной Кореи, где подобные драки происходят регулярно. Это случается и во многих развитых демократиях». Так, например, в Великобритании в Палате общин до сих пор существует наказание за драку членов Палаты друг с другом. «Хотя казалось бы, что английские джентльмены не должны этого делать. Члена Палаты общин могут наказать, не дав слова, кажется, на месяц и штрафом», - отметил господин Таран. Драки случаются и в парламенте Франции, не говоря уж о Соединенных Штатах Америки.



Попытки наказать депутатов Верховной Рады будут, но их будет трудно довести до конца, считает Сергей Таран. Свою точку зрения эксперт объяснил тем, что если сейчас Верховная Рада лишит неприкосновенности кого-то из депутатов, то «это будет четким сигналом остальным, в том числе и провластным депутатам: то же самое может произойти завтра с ними». Политолог не сомневается, что в Генпрокуратуре будут и разговоры о вторничных событиях, и дела, но вряд ли их доведут до конца. «Депутаты понимают, что, допустив прецедент, они прежде всего выкопают яму себе», - подчеркнул господин Таран.



«Парламент, как девушка у штанги…»



По словам Владимира Цибулько, вторник для оппозиции стал днем «наподобие Крут, причем это не было поражением, скорее – переводом борьбы в другую форму». Эксперт отметил, что политика покинула парламент и существует вне его. «Посмотрим хотя бы на то, что непарламентская партия «Свобода» умудряется наделать больше шума и больше манипулировать настроениями людей, чем тот же Блок Литвина, который является парламентской партией. Хотя у «Свободы» гораздо меньше возможностей коммуникации с избирателями», - заметил специалист.



«Парламент, он как девушка у штанги: если она выходит к штанге, она должна раздеваться и вертеться. В стенах парламента нужно раздеваться и вертеться, то есть отстаивать собственную идеологию или пытаться получить собственную выгоду», - отметил политолог.



Кроме того, он считает, что сегодня парламент превратился в машину для зарабатывания денег. «Поскольку в последнее время у нас в политике наибольшая добавленная стоимость, то в политику пошли бизнесмены. Они пытаются действовать по правилам бизнеса, бизнесовыми методами», - объяснил господин Цибулько. А политика, по его убеждению, нечто другое – кроме права и экономики, это еще информационный и духовный комплекс. Зато сейчас власть рассматривается «как корпорация, где все акционеры, и каждый акционер должен получить свои дивиденды».



К тому же в нынешней ситуации Верховная Рада, как общественный институт, не представляет для людей никакого интереса, считает специалист. «Команда Януковича погубила все более-менее государственные институты. Конституционный суд обнулен, его фактически нет в обществе. У Кабмина нет репутации, поскольку он не самостоятельный игрок – он тупой исполнитель воли Банковой. То есть осталась только Банковая, а на вершине пирамиды – Янукович», - негодует господин Цибулько.



Подытоживая все выше сказанное, политолог и поэт заметил, что сегодня мы имеем «протототалитарное государство», а «если начнется ущемление свободы слова, тогда согласно Конституции каждый гражданин получает право на сопротивление».



Ответственные за вторничные события и власть, и оппозиция



В методах парламентской борьбы, которые мы наблюдали в этот вторник, не было ничего нового, считает директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей Таран. Драки, зажигание шашек, метание яиц – через подобные методы парламентской борьбы проходили многие демократии и общества, отметил эксперт.



По мнению специалиста, во время бурной ратификации соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе произошло нарушение процедуры, чего даже не отрицают сами нарушители. «Несколько «регионалов» откровенно и честно сказали, что их не было на заседании парламента, а голосовали их карточки. Последний, от кого я это слышал, был губернатор Тернопольской области. Несколько депутатов-«регионалов» вообще были за границей, но их карточки голосовали», - заметил Сергей Таран. Поэтому эксперт делает вывод, что во время этого голосования произошло прямое нарушение процедуры голосования, что «по своей сути с точки зрения Уголовного кодекса намного серьезнее, чем метание одним депутатом яиц в другого». К тому же это откровенное нарушение произошло публично, и его никто не оспаривает.



Такого рода борьбе есть очень простое философское обоснование, которое в свое время вошло в предисловие американской конституции, объясняет политолог. «В предисловии американской конституции содержится прямая цитата Джона Локка о том, что если власть допускает грубые нарушения закона, то этим она себя ставит вне закона. И смена этой власти является не правом, а обязанностью народа!» - отметил господин Таран.



Кроме того, политолог убежден, что и власть, и оппозиция вместе ответственны за нарушение логики парламентского процесса, имеющее сегодня место. «В первую очередь ответственна власть, потому что она допустила нарушение и закона, и логики политического процесса. Оппозиция же ответственна за то, что привела в парламент депутатов, считающих возможным прибегать к действиям, которые мы увидели во вторник», - объяснил свою точку зрения специалист.



Сергей Таран отметил, что бурные события вторника очень негативно повлияют на имидж Украины: «Слово «Украина» здесь – ключевое. Потому что эти события негативно отразятся именно на имидже Украины, а не на имидже политической силы. В мире смотрят на то, что происходит в Украине в целом, не вдаваясь в подробности, кто был виноват – то ли власть, то ли оппозиция».



Деятельность оппозиции приведет к результату не раньше осени



Оценивая шансы оппозиции, директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір», Сергей Таран отметил, что она сейчас может мобилизовать не только своих избирателей, но и голосовавших против всех на последних выборах. Это мнение эксперт объяснил тем, что в настоящий момент речь идет о вопросах, которые не говорят в пользу того или иного политика: «Речь идет о вопросах, касающихся государственного суверенитета».



Но специалист отметил, что прямо сейчас этот шанс не удастся реализовать, «потому что люди должны понять, что такое Янукович и что такое новая власть». «Сейчас это ощущают элиты. А чтобы это ощутили граждане, должно пройти по крайней мере полгода», - отметил господин Таран. По оценкам политолога, деятельность оппозиции приведет к результату не раньше осени.



Что касается денонсации соглашений о пребывании Черноморского флота в Севастополе Сергей Таран отметил, что этот флот не имеет военно-технического значения. «Безусловно, это только политическое присутствие. В век новейших технологий, космических войн не суть важен флот, созданный в прошлом веке по старым технологиями!» - считает политолог.



Поэтому господин Таран убежден, что если новому Президенту придется денонсировать соглашение по ЧФ, то ему необходимо будет учитывать не только юридические моменты, но и политические, которые «дадут уверенность избирателю, что соглашение фактически денонсировано – не юридически, а политически». «Это могут быть, например, очень мощные евроинтеграционные шаги, или усиление формата сотрудничества с НАТО, или более украинская гуманитарная политика», - предположил специалист. Події вівторка, що відбулися у Верховній Раді під час ратифікації угоди щодо подовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі, додали далеко не найкращих рис обличчю українського парламентаризму. Своїми оцінками методів парламентської боротьби поділилися директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран, політолог та поет Володимир Цибулько, а також заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.



Екскурс в історію бійок в українському парламенті



Бійки в українському парламенті були і раніше, але вони мали характер локальних сутичок. Політолог та поет Володимир Цибулько закликає пригадати побиття депутата Мовчана Наталією Вітренко і Володимиром Марченком, яке відбувалося в кулуарах, але все ж таки – у стінах Верховної Ради. «Далі була сутичка між Григорієм Суркісом та Юлією Тимошенко, яка гострим каблуком наступила на дорогий черевик Суркіса. Далі була «перепльовка» між Михайлом Бродським і Ярославом Кендзьором», - пригадує політолог, називаючи бійки «перманентними процесами».



Він переконаний, що нових парламентських методів винайти неможливо: «Всі можливі правила боротьби в стінах Верховної Ради існують з того скликання, яке проголосило незалежну Україну».



Нещодавню бійку в Раді Володимир Цибулько назвав «завершенням певного етапу інтелектуальної неспроможності». Він пояснив це тим, що команда Тимошенко не народжувала ні нових доктрин, ні нових рецептів виходу з кризи. «Нова ж влада пішла на загострення стосунків, тому що вона фактично грає за старими економічними рецептами команди Тимошенко. Жодного свого рецепту команда Януковича не принесла», - наголосив політолог. Пан Цибулько переконаний, що «така модель побудови влади через недолугий склад парламенту прирікає українську політику на повну деінтелектуалізацію».



Бійка в Раді – це позитив



Нещодавня бійка у Верховній Раді – це позитив, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. «Банальність, але краще бійка у Верховній Раді, ніж на вулицях Києва», - зауважив політолог.



Пан Голобуцький пояснив, що таке бійка і спротив у нашому парламенті: «Люди, які виконують свої ролі, домовляються, хто кому і що повинен пом’яти. Спочатку б’ються, а виходять із залу і в кулуарах уже обнімаються і йдуть далі разом пити». Тобто бійки в Раді є профанацією протиборства, в яку вірить українське населення.



Найбільшим постраждалим у цій бійці, на думку експерта, є «людина, яка справді вірить в те, про що їй говорять». Остання бійка показала, хто з політиків насправді вірить в те, що він робить, зауважив фахівець.



«Наприклад, Олесь Доній. Він може не подобатися, він погано говорить, він не так махає руками і не так посміхається, як вчать американські спеціалісти, він часто говорить дурниці, але він вірить в те, що він робить! Це найголовніше, чого не вистачає нашим політикам. Він вірить в те, що він робить, і за це отримує по голові», - зазначив Олексій Голобуцький.



Коли дивишся на нашу опозицію та її дії, говорить експерт, стає зрозуміло, що «відсотків на 50 це є чистою профанацією»: окремим політичним силам просто вигідно не остаточне розв’язання проблеми, а її «консервування». «Якщо вже використовували такі методи, як димові шашки та заклеювання апаратів для голосування картками, то треба було йти до кінця: ще три шашки і неможливо було б залишатися у Верховній Раді протягом 2-3 годин. І жодні коаліційні домовленості не змусили б Литвина сидіти під цими парасольками», - наголосив пан Голобуцький.



Крім того, експерт зазначив, що для влади буде найкращим варіантом, якщо «11 травня буде прорвано Верховна Раду та відбудеться серйозна бійка». Тому що тоді «регіонали» зможуть сказати: «Дивіться на цю опозицію – вони ж ні фіга не вміють робити! Вони вміють лише битися», вважає політолог. Саме тоді почнеться закручування гайок, як було в інших державах, переконаний пан Голобуцький.



«Тому необхідна консолідована робота опозиції. Їй потрібно забути про своє его та спробувати, ну, принаймні симулювати, що опозиція – це не лише Тимошенко, а сімка чи вісімка опозиційних лідерів», - наголосив експерт.



Бійки в парламенті трапляються не тільки в Україні



Бійка – це сумний факт, але «оптимістична новина полягає в тому, що такі явища трапляються не лише в Україні», запевнив директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран.



Для багатьох перехідних демократій частими є такі явища, як бійки в парламенті, зауважив експерт: «Це характерно не лише для Тайваню або Південної Кореї, де подібні бійки відбуваються регулярно. Це трапляється і в багатьох розвинених демократіях». Так, наприклад, у Великобританії у Палаті общин досі існує покарання за бійку членів Палати між собою. «Хоча здавалося б, що англійські джентльмени не мають цього робити. Члена Палати общин можуть покарати недопуском до слова, здається, на місяць і штрафом», - зазначив пан Таран. Бійки трапляються і в парламенті Франції, не кажучи вже про Сполучені Штати Америки.



Спроби покарати депутатів Верховної Ради будуть, але їх буде важко довести до кінця, вважає Сергій Таран. Свою точку зору експерт пояснив тим, що якщо зараз Верховна Рада позбавить недоторканності когось із депутатів, то «це буде чітким сигналом для решти, у тому числі й провладних депутатів: те саме може статися завтра з ними». Політолог не сумнівається, що у Генпрокуратурі будуть і розмови про події вівторка, і будуть справи, проте навряд чи їх доведуть до кінця. «Депутати розуміють, що, допустивши прецедент, вони насамперед викопають яму собі», - підкреслив пан Таран.



«Парламент, як дівчина біля штанги…»



За словами Володимира Цибулька, вівторок для опозиції став днем «на зразок Крутів, причому це не була поразка, скоріше – переведення боротьби в іншу форму». Експерт наголосив, що політика покинула парламент й існує поза ним. «Подивимося хоча б на те, що непарламентська партія «Свобода» примудряється наробити більше галасу і більше маніпулювати настроями людей, ніж той самий Блок Литвина, який є парламентською партією. Хоча «Свобода» має значно менше можливостей комунікації із виборцями», - зауважив фахівець.



«Парламент, він як дівчина біля штанги: якщо вона виходить до штанги, вона має роздягатися і крутитися. В стінах парламенту треба роздягатися і крутитися, тобто відстоювати власну ідеологію або намагатися дістати власний зиск та вигоду», - наголосив політолог.



Крім того, він зазначив, що сьогодні парламент перетворився на машину для заробітку грошей. «Оскільки останнім часом політика у нас має найбільшу додану вартість, то в політику пішли бізнесмени. Вони намагаються діяти за правилами бізнесу, за бізнесовими методами», - пояснив пан Цибулько. А політика, за його переконанням, є дещо іншим – окрім права та економіки, це ще інформаційний та духовний комплекс. Натомість зараз влада розглядається «як корпорація, де всі є акціонерами, і кожен акціонер має отримати свої дивіденди».



До того ж в нинішній ситуації Верховна Рада, як суспільний інститут, не являє для людей ніякого інтересу, вважає фахівець. «Команда Януковича погубила всі більш-менш державні інститути. Конституційний суд обнулений, він фактично не існує в суспільстві. Кабмін не має репутації, оскільки він не є самостійним гравцем – він є тупим виконавцем волі Банкової. Тобто залишилася тільки Банкова, а на вершині піраміди – Янукович», - обурюється пан Цибулько.



Підсумовуючи все вище сказане, політолог та поет зауважив, що сьогодні ми маємо «протототалітарну державу», а «якщо почнуться утиски свободи слова, тоді згідно з Конституцією кожен громадянин матиме право на спротив».



Відповідальними за події вівторка є і влада, і опозиція



У методах парламентської боротьби, які ми спостерігали цього вівторка, не було нічого нового, вважає директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран. Бійки, запалювання шашок, кидання яєць – через подібні способи парламентської боротьби проходило багато демократій та суспільств, зауважив експерт.



На думку фахівця, під час бурхливої ратифікації угоди про подовження термінів перебування Чорноморського флоту в Севастополі відбулися порушення процедури, які навіть не заперечують самі порушники. «Кілька «регіоналів» відверто і чесно сказали, що їх не було на засіданні парламенту, а голосували їхні картки. Останній, від кого я це чув, був губернатор Тернопільської області. Кілька депутатів-«регіоналів» взагалі перебували за кордоном, проте їхні картки голосували», - зауважив Сергій Таран. Тож експерт робить висновок, що під час цього голосування відбулося пряме порушення процедури голосування, яке «за своєю суттю з точки зору Кримінального кодексу є набагато серйознішим, ніж кидання одним депутатом яєць в іншого». До того ж це відверте порушення відбулося публічно, і його ніхто не заперечував.



Такого роду боротьбі є дуже просте філософське обґрунтування, яке свого часу увійшло у передмови американської конституції, пояснює політолог. «У передмові американської конституції міститься пряма цитата Джона Локка про те, що якщо влада припускається грубих порушень закону, то цим вона себе ставить поза законом. І зміна цієї влади є не правом, а є обов’язком народу!» - наголосив пан Таран.



Крім того, політолог переконаний, що і влада, і опозиція є спільно відповідальними за порушення логіки парламентського процесу, які сьогодні мають місце. «Насамперед відповідальна влада, тому що вона припустилася порушення і закону, і логіки політичного процесу. Опозиція ж відповідальна за те, що привела до парламенту депутатів, котрі можуть вдаватися до дій, які ми побачили у вівторок», - пояснив свою точку зору фахівець.



Сергій Таран наголосив, що бурхливі події вівторка дуже негативно вплинуть на імідж України: «Слово «Україна» тут – ключове. Тому що ці події негативно відіб’ються саме на іміджі України, а не іміджі політичної сили. У світі дивляться на те, що відбувається в Україні загалом, не вдаючись у деталі, хто був винен – чи влада, чи опозиція».



Діяльність опозиції матиме результат не раніше, ніж восени



Оцінюючи шанси опозиції, директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран зауважив, що вона зараз може мобілізувати не лише власних виборців, але й тих, хто голосував проти всіх на останніх виборах. Цю думку експерт пояснив тим, що зараз йдеться про ті питання, які не говорять на користь того чи іншого політика: «Йдеться про питання, які торкаються державного суверенітету».



Але фахівець зазначив, що прямо зараз цей шанс не вдасться реалізувати, «тому що люди мають зрозуміти, що таке Янукович і що таке нова влада». «Зараз це відчувають еліти. А щоб це відчули громадяни, має пройти принаймні півроку», - зазначив пан Таран. За оцінками політолога, діяльність опозиції матиме результат не раніше, ніж восени.



Щодо денонсації угод про перебування Чорноморського флоту в Севастополі Сергій Таран зазначив, що цей флот не має військово-стратегічного значення. «Безумовно, це винятково політична присутність. У вік новітніх технологій, космічних воєн не має значення флот, створений у минулому столітті за старими технологіями!» - вважає політолог.



Тож пан Таран переконаний, що якщо новому Президенту доведеться денонсувати угоду по ЧФ, то йому необхідно буде враховувати не лише юридичні моменти, але й політичні, які «дадуть впевненість виборцю, що угода фактично денонсована – не юридично, а політично». «Це можуть бути, наприклад, дуже потужні євроінтеграційні кроки, або посилення формату співпраці з НАТО, або більш українська гуманітарна політика», - припустив фахівець.