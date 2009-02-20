Відчай перевізників

За останні десять років структура ринку змінилася. Якщо раніше домінували великі транспортні компанії, то зараз перевезеннями займаються здебільшого приватні підприємства на дві-три машини. Водіям вигідніше реєструватися в податковій суб’єктом підприємницької діяльності, сплачувати єдиний податок – 200 грн на місяць – і заробляти на самого себе, ніж працювати за зарплату на автотранспортному підприємстві на 100-200 машин. До того ж, уникнувши податкових та виробничих витрат, приватні перевіз¬ники пропонували кращі, гнучкіші умови, ніж великі компанії, тож досі отримували достатньо замовлень.

Падіння ринку

Із жовтня потреба в перевезеннях, як міжнародних, так і внутрішніх, почала різко зменшуватись. «Дуже впали обсяги міжнародних перевезень – і імпорту, і експорту. Замовники не призвичаїлися до нових умов після девальвації гривні», – розповів «Главреду» Олександр Горбачов, власник транспортного СПД «Горбачов», зареєстрованого в Ірпені, що під Києвом. Якщо в грудні він працював повноцінно, відробляючи раніше укладені контракти, то в січні отримав лише 10% від звичного доходу.

У Олександра – шість машин і дванадцять найманих працівників, які нині залишилися без роботи. «Людей довелося відправити в неоплачувані відпустки. Із дванадцяти лише двоє водіїв перебувають у „режимі очікування”. При появі замовлення їх викликають на рейс. Решта – сподіваються, що на ринку, можливо, невдовзі буде пожвавлення», – скаржиться перевізник. За його оцінками, через зниження товарообігу із сусідніми країнами – Росією та Польщею, – які співпрацювали з Україною, обсяги ринку скоротилися приблизно на 80%. «На решті 20% ми намагаємося втриматися», – каже він.

На великих підприємствах склалася ще гірша ситуація. За оцінками Валерія Черненка, голови регіональної ради перевізників-учасників Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) Київської області, обсяги міжнародних перевезень скоротилися на 90%, а внутрішніх – мінімум наполовину. У лютому із понад 100 «Мерседесів» у його компанії «Васт-транс» працює лише 10, решта – простоюють у гаражах. А йому як керівнику треба сплачувати податки, давати людям зарплату, охороняти територію, опалювати та освітлювати офіс та ремонтні приміщення.

Погіршення клімату

За таких умов перевізників, які шукають клієнтів, набагато більше, ніж потенційних замовників. Тому сума фрахту – плати за доставку вантажу – знизилася до критичної межі, коли водії змушені працювати собі на збиток. «Вартість фрахту зменшилася на 50%», – констатує Горбачов.

Частина вантажів «застрягла» на кордоні, оскільки Кабінет Міністрів з нового року підвищив митні збори. «Більшість підприємців, з якими ми працювали, вичікують, спостерігають за тим, як діятиме уряд, Нацбанк, – пояснюють перевізники. – Вантажі є, але їх не розмитнюють, бо це дуже дорого. Тому ніхто не замовляє автомобілі».

Одночасно уряд погіршив загальний клімат для підприємців, підвищивши суму транспортного збору та заборонивши платникам єдиного податку сплачувати ПДВ. Окрім того, з перевізниками перестали вчасно розраховуватись. Через відсутність обігових коштів компанії, які ще вчора були платоспроможними, і стосунки з якими вибудовувалися роками, більше не можуть оплатити виконані роботи. Як наслідок – дешевше поставити машину в дворі чи повернути банку або ж лізинговій компанії, ніж продовжувати працювати на ринку перевезень.

Безвихідь і безробіття штовхнули автомобілістів на протести. Машини на вулиці Львова вивели перевізники прикордонних областей – Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської та Волинської. Так само рух у містах і на прилеглих трасах перекрили черкащани, одесити, харків’яни.

«Ми хочемо, аби держава й банки повернулися до нас обличчям. У нас забирають свідоцтва платника ПДВ, люди втрачають роботу. Ми залишаємося без засобів існування. Склалася невтішна ситуація з банками, які не надають відтермінування і чекають дострокового погашення кредитів, починають вимагати заставлене майно», – висловлює незадоволення страйкарів організатор заходу Сергій Чепурний, голова Асоціації вантажних перевізників Львівщини. На його рахунку це вже третя акція за останні два місяці.

Голос протесту

Якщо влада не відреагує, львів’яни обіцяють вирушити до Києва, загітувавши колег з інших областей. «Це буде дуже велика проблема для всього транспорту, який пересуватиметься дорогами в той момент», – попереджає співорганізатор страйку Андрій Корчинський. Як мінімум, вантажні перевізники вимагають від Кабінету Міністрів, Президента, парламенту змусити комерційні банки відстрочити кредити і допомогти перевести їх із доларових у гривневі. Максимум – влаштувати на півроку «кредитні канікули», оскільки більшість перевізників брали кредити для розвитку бізнесу.

Сам Сергій Чепурний позичив у банку $250 тис., віддавши у заставу дві новопридбані вантажівки, а також квартиру батьків і земельну ділянку. «Боюся, що залишусь, як кажуть серед водіїв, “голодним жлобом без дєнєг…”» – не приховує емоцій він.

Однак якщо комерційні банки виконають вимоги перевізників, вони самі збанкрутують. Адже Асоціація вантажних перевізників Львівщини вимагає:

відтермінувати на шість місяців строки кредитних договорів, сплату основного боргу, сплату відсотків за користування кредитами, переклавши їх пропорційно на наступні місяці до закінчення терміну дії кредитних договорів;

зафіксувати відсоткові ставки на рівні тих, які були на момент укладання кредитних договорів, без права їх збільшення. Ну, і вже зовсім наївно сподіватися на повернення курсу до 6,5 грн за долар.

Водночас перевізники нагадують про інші труднощі, вимагаючи від Верховної Ради «не приймати законів, якими передбачено збільшення ставок податків та зборів із власників автотранспортних засобів», від МЗС – спростити процедуру отримання службових Шенгенських віз, від Кабміну – зобов’язати АЗС продавати пальне «за цінами, які повин¬ні зменшуватись адекватно до цін на нафту на світових ринках», а від Київської міської ради – скасувати заборону на в’їзд до столиці з 07.00 до 19.00.

Близькі перспективи

Київський перевізник Валерій Черненко усвідомлює, що в умовах кризи нереально створити кредитно-податковий рай в окремій галузі. «Говорити, що будуть покращення із врахуванням цих пропозицій, не варто, – коментує він вимоги львів’ян. – Транспорт – це лише одна зі складових української економіки. Тенденції такі, що спад триватиме. Потрібні рішучіші кроки з боку влади, щоб вивести країну з кризи». Як голова Комітету національного порятунку підприємців він зустрічався з прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, яка пообіцяла зменшити суму транспортного збору, дозволити «еспедешникам» сплачувати ПДВ, ініціювати в парламенті перегляд штрафів за незначні порушення правил дорожнього руху.

«Еспедешник» Олександр Горбачов схвалює протести як спосіб привернення уваги, проте розуміє, що конструктивного діалогу з представниками уряду, Нацбанку, Міністерства транспорту, АсМАПу не відбувається. Маючи кредит на $100 тис., автомобіліст розраховує лише на власні сили, досвід, репутацію, оскільки працює на ринку понад десять років. «Вказівки на рівні НБУ не вилучати автомобілі – це рішення з розряду віртуальних, – каже Олександр. – У мене в кредитному договорі чітко зазначено: 90 днів відстрочки і все. У разі несплати заставне майно переходить банку».

Економічна криза вже переформатовує ринок вантажних перевезень в Україні. З-поміж власників 25 тис. вантажівок, які працювали на міжнародних рейсах, і майже 800 тис., що обслуговували внутрішній ринок, виживуть ті, хто не обтяжений кредитами і хто швидше пристосується до нових умов. Уже сьогодні простіше знайти роботу автомобілістам, інтегрованим у структуру підприємств-виробників. Також імовірно, що ситуація спонукатиме виробників створювати власні транспортні підрозділи для доставки сировини й товарів.