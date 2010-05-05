Круглый стол с острыми углами

5 мая 2010, 17:01

Обстоятельства ратификации харьковских соглашений заставляют украинскую оппозицию задуматься о будущем формате своих действий.



 

И определить его будет, пожалуй, сложнее, чем сдерживать атаки представителей Партии регионов на сектора фракций БЮТ и НУНС в сессионном зале Верховной Рады.Пролонгация пребывания Черноморского флота РФ в Украине – момент скорее психологический, открывший путь к восстановлению сотрудничества Киева и Москвы. Теперь новое украинское руководство пытается взахлеб дружить с российским властным тандемом, участники которого зевать и медлить не собираются.

Чем ответят украинские оппозиционеры? Сегодня приходится констатировать, что возможности противников Януковича для реального сопротивления ограничены. На поверку оказалось, что у каждого вождя есть кучка сторонников и зачастую возможность собрать на митинге группу профессиональных политических туристов, но нет способности к диалогу с коллегами по противостоянию власти. Действия оппозиционных сил не находят широкого отклика в обществе, тем более, что сближением с Россией Виктор Янукович выполняет собственную предвыборную программу. Экс-президент Виктор Ющенко в день ратификации харьковских соглашений на митинге противников пролонгации пребывания ЧФ РФ не выступил вовсе, Юлия Тимошенко на трибуне появилась к шапочному разбору.

С Юлии Владимировны, как финалиста президентской кампании и наиболее рейтингового оппозиционного политика, и спрос наибольший. Приходится признать, что пребывание во власти серьезно подорвало возможности некогда чрезвычайно эффективной в своей оппозиционности леди Ю. Сегодня она продемонстрировала отсутствие стратегического видения ситуации и неспособность действовать напористо и наступательно. Позвучавшее 27 апреля обещание вернуться к активным действиям против режима Януковича 11 мая, когда возобновится работа Верховной Рады – не самая удачная домашняя заготовка. Расхолаживать и снова призывать к сопротивлению своих сторонников, словно на качелях, означает уподобляться герою известной притчи – мальчику-пастуху, полюбившему впустую кричать «Волки! Волки!». Так вот, в нашем случае «волки» уже пришли и хозяйничают, и об их появлении можно не сигнализировать.

Одна из важнейших проблем оппозиции – практическое отсутствие в украинском обществе моральных авторитетов. Те немногие, к чьему мнению прислушиваются миллионы украинцев, имеют мало отношения к политическим подковерным схваткам. Конечно же, сторонники Тимошенко оперируют тем фактом, что она заняла второе место в президентской кампании 2010 года, получив миллионы голосов. Для сравнения напомню, что и первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко занял второе место в схватке за пост главы государства осенью 1999-го. Но разве Петр Николаевич когда-нибудь был оппозиционером общенационального масштаба? Юлия Владимировна же в отношениях с Россией, ставшими болевой точкой национальной гордости украинцев, в бытность премьером демонстрировала весь спектр политических качеств, за исключением последовательности. Да и сегодняшние рейтинговые показатели БЮТ не оставляют сомнений, что часть избирателей Тимошенко выбирала из двух зол меньшее.

Блок Юлии Тимошенко, собственно, и держится исключительно на харизме своего лидера. Четких идеологических ориентиров у бело-сердечных нет и не было, а лидерские способности Юлии Владимировны позволяют «перевоспитывать» кучмистов и заигрывать с национал-демократами, метавшимися несколько лет в поисках сильного лидера. Показательный пример кадровой политики Тимошенко: смещение в Харьковской области нардепа Александра Фельдмана с поста лидера областной «Батькивщины» и назначение на этот пост экс-губернатора Арсена Авакова. Фельдман в итоге собирается баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец. При этом давно назревшая чистка партийных рядов в БЮТ перенесена на абстрактную «осень», а в свете последних событий может быть и вовсе отменена.

Тимошенко обещает провести круглый стол, за который сядут лидеры политических сил, желающих оппонировать Януковичу, где и будет определен лидер оппозиционных сил. Процедура, откровенно говоря, заведомо беспроигрышная для Юлии Владимировны. Вряд ли конкуренцию ей за круглым столом составит Виктор Ющенко, скорее, он вообще не появится на «собрании под косой», а нейтрализация лидерских амбиций Арсения Яценюка – вопрос технический, при наличии группы лидеров диванных партий, давно держащих равнение на лидера БЮТ. Поэтому-то она и готова к проведению подобного заседания в любое время.

Куда сложнее иная проблема: если Юлия Владимировна заинтересована в проведении досрочных парламентских выборов, то большинству представленных сегодня в Верховной Раде оппозиционеров такой сценарий, мягко говоря, невыгоден. Одни из них рискуют лишиться парламентской прописки, другим для ее сохранения придется хорошенько потолкаться локтями, отстаивая для себя место в бютовских рядах. Трудно предположить, чтобы лидеры «Фронта перемен» и ВО «Свобода» Арсений Яценюк и Олег Тягныбок, не говоря о Викторе Ющенко, объединили свои усилия с Тимошенко в борьбе за проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Сегодня перед оппозиционными силами куда актуальнее задачи избрания главного оппозиционера всех времен и народов стоит задача формирования позитивной и понятной миллионам украинцев программы действий. Им предстоит найти общий язык с избирателями Тимошенко и Януковича, создать возможности для давления на власть. И вовсе не обязательно для этого собирать всех под каким-то одним партийным флагом или за общим круглым столом. Оппозиция должна продемонстрировать способность извлекать уроки из допущенных ошибок, что может стать гарантией повышения ее влияния на события в стране.

фото: minfin.com.ua

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