Поразка Дня Перемоги?

Цьогорічний Парад Перемоги буде унікальним за багатьма показниками.

По-перше, за масштабністю: паради пройдуть у багатьох містах країни. Це має особливо контрастувати з відзначанням ювілеїв минулих років, коли справа обмежувалася зустрічами ветеранів. По-друге, за міжнародним представництвом: окрім українських військових, у них візьмуть участь російські та білоруські спецназівці. Через це нова влада вже була звинувачена опозицією у політизації визначного свята



Яким буде парад

Святкування Дня Перемоги в Україні відбуватиметься із 7 по 9 травня. Але основна маса урочистих заходів припадає саме на 9-те. Тоді ж пройдуть паради в усіх українських містах-героях: Керчі, Севастополі, Одесі та Києві. На відміну від попередніх святкувань цього дня в історії незалежної України, у вищезгаданих містах до парадів долучаться іноземні військові. В Одесі, Керчі та Севастополі – російські моряки Чорноморського флоту, у Києві – російські та білоруські спецназівці. Раніше формат спільних парадів застосовували лише в Севастополі, з огляду на специфіку Чорноморського флоту.

Цього разу в Севастополі також буде гаряче – моряки ЧФ РФ фактично святкуватимуть не тільки День Перемоги, а й укладення угоди про подовження терміну перебування їхнього флоту на 25 років. Святкування за масштабністю мають стати найбільшими за останні кількадесят років. На внутрішньому рейді вишикуються російські кораблі «Керчь» і «Сметливый» та українські «Славутич» і «Гетьман Сагайдачний». У Севастополі в параді та святкуванні візьмуть участь 1400 російських та 646 українських військових. Репетиції параду вже відбулись, інформації про проблеми не надходило.

Але головним місцем святкування має стати центр столиці. У дійстві на Хрещатику, згідно з повідомленнями Міністерства оборони та Київської міськдержадміністрації, візьмуть участь 2500 українських військовослужбовців, 95 російських та 130 білоруських. Музичний супровід забезпечать 17 військових оркестрів. Київська мерія пообіцяла залучити безпосередньо до параду близько 7 тисяч школярів у спеціально підготовленій формі, а також 500 волонтерів для допомоги ветеранам.

Парад розпочнеться о 10.00 маршем роти барабанщиків ліцею імені Івана Богуна. За ними пройдуть найкращі українські, російські та білоруські військові. Будуть представлені штандарти 1-го, 2-го, 3-го та 4-го Українських фронтів, бойові стяги частин та з’єднань часів Великої вітчизняної війни. Гості заходу зможуть помилуватись найкращими зразками вітчизняної військової техніки, серед яких «суто українські» танк «Оплот», БТР-4 «Ладья», легкоброньований танковий засіб «Дозор-Б», а також велика кількість техніки радянських часів. А потім Хрещатиком проїде танк Т-34 і пройдуть ветерани.

Історія з присмаком сучасності

Одразу впадає у вічі те, як у програмі параду розставлено акценти. Ветерани Хрещатиком пройдуть, але в останню чергу, «давши дорогу молодим». У центрі уваги – нові озброєння, молоді вояки. Такий формат є звичним для Росії. Але слід зазначити, що там специфіка святкування викликана специфікою сприйняття Дня Перемоги. Для наших північних сусідів 9 Травня є фактично головним державним святом. За масштабністю, рівнем витрачених державних коштів та патріотичним піднесенням воно не має собі рівних. Фактично у росіян воно займає нішу, яку в більшості держав, включно з Україною, утримує День Незалежності. Тому для Росії, яка політично та ідеологічно позиціонує себе спадкоємицею Радянського Союзу, у тому числі і його військової величі, демонстрування у День Перемоги сучасної військової потужності є нормальним.

Чи є воно настільки ж адекватним і для України – питання неоднозначне. В нашому випадку 9 Травня важко назвати найкращим днем для демонстрування новітніх озброєнь – є більш доречні свята, включаючи День Незалежності. Можливо, саме тому формат відзначання за часів президентства Віктора Ющенка став більш пацифістичним і змістився від святкування перемоги до святкування завершення війни. Зі зміною влади змінився й підхід.

Найбільш спірним елементом святкувань є запланована присутність у Києві російських та білоруських вояків. Політичні сили «правого» спектра вбачають у присутності росіян не стільки повагу до минулого, скільки намір догодити нинішньому російському керівництву. Аргументи прості: якщо це знак пам’яті братерству народів у боротьбі з нацизмом, то чому не запросили киргизів, казахів та інші народи екс-СРСР? Чи то навіть ширше – американців та британців як союзників? У цьогорічному Параді Перемоги також легко побачити політичний підтекст – закріплення «дружби народів». Символічна крапка під новими договорами з РФ про постачання газу, базування Чорноморського флоту та інші спірні питання.

Своєрідної олії до вогню сумнівів додає пам’ять про «заполітизований парад» 2004 року. Нагадаємо: тоді безпрецедентно великий парад із нагоди 60-річчя визволення України від нацистських загарбників відвідали перші особи Росії – президент Владімір Путін та віце-прем’єр Дмітрій Медвєдєв. Їхня присутність та активність були сприйняті як непряма агітація за кандидата від влади на майбутніх президентських виборах – прем’єр-міністра України Віктора Януковича. При цьому саме під час тодішнього параду нинішній Президент України осоромився, запропонувавши нинішньому прем’єру РФ цукерку просто під час урочистої ходи вояків.

Утім, є й аргументи на користь того, що спільне святкування не має політичного підтексту. Серед них – сам факт запрошення білоруських військовослужбовців. Притому що саме зараз суперечки між російським та білоруським керівництвом із тих самих «болючих двосторонніх питань» (ціни на газ, Митний союз, тощо) перейшли у дуже гостру стадію, і президент Білорусі у зверненні до народу та парламенту прямо звинуватив Кремль у знищенні засад союзної держави.

У будь-якому разі надзвичайно масштабний парад на 9 Травня ще не є приводом для далекоглядних висновків щодо ідеологічних уподобань нової влади країни. Втім, таким приводом може стати його порівняння з цьогорічним святкуванням Дня Незалежності.