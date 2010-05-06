Страсти по флоту

6 мая 2010, 14:30

«Помаранчевое» наследие по-прежнему определяет настроение украинцев.

После политиков и политологов пришел черед комментировать результаты подписанных российско-украинских соглашений по газу и флоту социологам. И судя по их результатам, украинцы хотят тишины и спокойствия, по крайней мере, до конца лета.
Напомним, что первой «радостную» новость об отношении украинцев к пакту Януковича-Медведева сообщила киевская компания с донецкими «корнями» – Research & Branding Group. Еще чернила не высохли под соглашением, а СМИ, со ссылкой на R&B, распространили данные об архилояльном отношении украинцев к состоявшемуся пакту. Так, 43% опрошенных высказались за продление пребывания ЧФ в обмен на экономические уступки РФ, 18% – альтруистично предложили оставить флот просто так. Удивительно, но даже на западе Украины почти 40% позитивно отнеслись к такой идее.
Правда, их коллег-социологов не покидал вопрос, откуда донецкий социологический центр Копатько мог заранее знать о соглашениях, опросить граждан и выдать результат аккурат 21 апреля, если документы для президентов готовились в обстановке строжайшей секретности? Откуда такой результат, если во время «тузлинского» конфликта даже в Донецке 55% не поддерживали действий россиян (во Львове – 98%), ссылаясь на собственные исследования, искренне недоумевал директор «Украинского барометра» Виктор Небоженко.
Как выяснилось в ходе небольшого расследования «Главреда», никакой конспирологии тут нет. Директор Research & Branding Group Эдуард Золотухин пояснил, что данный опрос проводился с 9-го по 15 марта, и вопрос в нем был сформулирован так: «Какое решение должна принять украинская сторона в отношении ЧФ РФ в Севастополе после 2017 года».
Выяснилось, что почти 2/3 опрошенных соглашались с продлением базирования Черноморского флота РФ и после 2010 года (в обмен на экономические преференции или без), 22% – были против, а 16% – затруднились ответить. Конкретно вопрос «флот в обмен на газ» – респондентам не задавался.
Пусть остается
Поскольку деталями переговоров украинцев не баловали, а оппозиция на тот момент еще безмолвствовала, более четкую картину настроений украинцев должны были дать дальнейшие исследования.
Экспресс-опрос по «горячим следам» (23-25 апреля), проведенный все той же Research & Branding Group, сенсации не принес. Снова тотальный «одобрямс» и снова неприятное откровение для украинской оппозиции: 2/3 украинцев в целом позитивно и скорее позитивно отнеслись к подписанию договоренностей. И только каждый третий опрошенный увидел в этом угрозу суверенитету.
Помимо этого, респондентов попросили оценить, кто выиграет от подписанных договоренностей. Преобладающая часть опрошенных уверены, что обе стороны – 45%, еще 31% полагает, что это были уступки со стороны Украины, 5% – России. 8% скептиков полагают, что худо будет всем.
Налицо и уверенность респондентов, что Украина выиграла скорее экономически (21%), нежели политически (9%). Тогда как у россиян и там, и там полный порядок (39 и 30% соответственно).
При этом 56% респондентов считают, что вопрос продления пребывания флота должен решаться на референдуме. Его результат был бы таков: 53% проголосовали бы «за», 29% – против, 10% – не пошли бы голосовать, а 8% вообще «не в теме». И снова социологи фиксируют традиционное деление по Днепру: на западе идею продления базирования флота поддерживает в среднем около 20%, в центре – 45% и на юго-востоке – 74%.
Через несколько дней те же тенденции в ходе телефонного опроса 1000 респондентов подтвердил и Институт Горшенина (погрешность – 3,2%). Так, более половины украинцев (56,4%) положительно относятся к тому, что российский Черноморский флот будет пребывать на территории Украины до 2042 года. Отрицательно – 37% респондентов. Затруднились ответить – 6,5% граждан Украины.
Почему они так думают?
Почему «вечная привязка» Украины к России с помощью флота не сработала? Почему даже Западная Украина так беспечна? Почему граждане так склонны самозабвенно упиваться усилением своей зависимости от России в энергетической, космической сферах и в политике безопасности? Поиском ответов на эти и другие «почему» сейчас, видимо, бьются лучшие умы оппозиции. «Главред», пообщавшись с ведущими социологами страны, составил свой список причин.

Во-первых, такие настроения украинцев являются результатом 5-летней работы «помаранчевой» команды, уверен замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Увы, за столько времени Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и иже с ними так и не сумели найти «ключик» к проблемному Крымскому региону. И последний комментарий Ющенко, дескать, лучше соломой топить, но быть независимыми – из этой же серии. «Они топить соломой точно не будут, а мы будем расплачиваться за их некомпетентность самой дорогой ценой», – с сожалением заметил эксперт.

Более того, терпимое отношение украинцев к флоту вообще никого не должно удивлять или настораживать, продолжил Головаха. Социологи уже давно предупреждали политиков, что «есть многолетний процент людей, выступающих за интеграцию России, Украины и Беларуси. Это преимущественно восток, юг и несколько меньше центр Украины. Чуть-чуть поколебал эту картину только 2005 год, когда число сторонников такой интеграции снизилось до 52%». Напомнили эти люди о себе на президентских выборах, которые выиграл Янукович.
Конечно, привязка цены на газ к вопросу флота – не самое мудрое решение, признает Головаха. Но не факт, что другой президент на месте Януковича не поступил бы так же. С ним согласен и Небоженко: «Это скорее какой-то конфликт между Путиным и Медведевым, какие-то договоренности с Ираном. Мы ни при чем, такие соглашения заставили бы подписать и любого другого украинского президента».
Вторая причина лояльности украинцев состоит в кредите доверия новой власти. Минимум до конца мая, а максимум до осени граждане будут прощать ей все что угодно. Аналогичная ситуация была и в апреле 2005-го, напомнил «Главреду» директор социологических программ Центра Разумкова Андрей Быченко. Плюс к тому, внешнеполитические вопросы не являются приоритетными для граждан.
«Черноморский флот – не новый вопрос, фактически этими соглашениями закрепляется то состояние, которое было, – отмечает Быченко. – Сейчас мобилизационные возможности оппозиции по объективным причинам невысоки. Украинцев сразу не поднять на протестные акции, их надо «раскачать». Если оппозиция сейчас возьмется за это, то к осени есть все шансы усилить позиции. Тем более, что в экономической сфере прорывы не ожидаются».
Как и Головаха, Быченко поставил в вину прошлой власти неумение предложить экономическую альтернативу Севастополю. И все же, отметил социолог, по данным Центра Разумкова, хотя идея углубления отношений с РФ достаточно популярна, ее поддерживают менее 2/3 украинцев.
Третья причина – население надеется, что харьковские соглашения конвертируются в какие-то конкретные материальные выгоды. Хотя надо отметить, что аргумент «дешевый газ важнее» – далеко не самый важный в перечне доводов, влияющих на настроение граждан.
Ждут и верят?
Означают ли эти тенденции, что скоро украинцы с таким же успехом дадут зеленый свет интеграции Украины с Россией и Беларусью? Как показывает последний апрельский опрос «ФОМ-Украина» (опрошено 1000 респондентов, погрешность выборки составляет 3,2%) – ничего невозможного нет.
63,4% опрошенных украинцев одобрительно высказались за создание союза между Украиной, Россией и Беларусью, 26,6% - не одобрили бы возникновения такого союза и 10% затруднились ответить. 52,7% респондентов приветствуют вступление Украины в ЕС, 26,1% - не одобряют этот процесс. 21,2% опрошенных затруднились ответить.

Ожидаемо, восток, юг, и особенно Крым, готовы в принципе интегрироваться в Россию, центр и запад – нет. Но интеграция с утратой суверенитета нам не грозит, успокоил Головаха. Дружить с Россией, продлить базирование их флота в Севастополе – это хорошо, но независимость – дороже.

Быченко, в свою очередь, пояснил, что русофилы преобладают преимущественно среди старшего поколения, которые проводят параллели с СССР, в частности, с высоким уровнем социального обеспечения в те годы. И они надеются, что союз с РФ принесет им такие же гарантии. Другое дело, что и в РФ уровень жизни пока не дотягивает до советских стандартов, но им об этом неизвестно.
В целом, уверены эксперты, тема флота в украинском информационном пространстве – это надолго. Более того, она неминуемо послужит причиной радикализации общества и усиления межрегиональных противоречий. Тем более, если «кланы» в борьбе за свои интересы будут постоянно ее «подогревать».
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