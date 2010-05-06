Драки в Раде: по ком тюрьма плачет?

6 мая 2010, 17:31

За истекшие несколько лет народные избранники «наработали» на несколько десятков лет заключения.

Дымовые шашки и всеобщий мордобой в парламенте предсказуемо не остались без внимания «компетентных органов». После закрытия заседания на место событий, то есть в сессионный зал, оперативно прибыла следственная группа, взявшаяся исследовать последствия сражения.

Вскоре официально было объявлено о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», что предусматривает до четырех лет лишения свободы. В то же время, по информации «Главреда», особенно активным участникам вторничных событий из числа оппозиционеров «пообещали» завести дела по статье «Терроризм» - а это уже до десяти лет тюрьмы.

При этом лишить «террористов» депутатской неприкосновенности якобы собираются уже на ближайшем пленарном заседании.

Президент Виктор Янукович, находившийся в это время в Страсбурге, выразил сожаление непарламентскими действиями парламентариев. И внушительно заявил, что с такими методами в украинском парламенте «пора заканчивать».

Замечание, несомненно, справедливое. Не говоря уж о том, что украинские избиратели наверняка положительно воспримут идею наказания любого депутата за его хулиганские действия. В конце концов, в социально расслоенной Украине любое наказание «вышестоящего» воспринимается «низшими» как некое проявление небесной справедливости.

В то же время нет сомнений, что часть общества воспримет такие действия как «репрессии». Тем более, что эту часть весьма смущают жесткие действия новой власти, которые она предпринимает по целому ряду фронтов, нимало не заботясь о мнении сторонников других политических сил (а за Виктора Януковича на выборах, напомним, проголосовало меньшинство взрослых украинцев).

Чем обернется дело – в смысле, уголовное – покажет время. Пока же «Главред» составил подборку правонарушений, оправдываемых «защитой национальных интересов», и совершенных высшими госдеятелями в здании под куполом за последние несколько лет. И убедился, что «рыльце в пушку» у представителей почти всех украинских политсил, а «шашкометателей» планируют сделать козлами отпущения.

Блокирование электрощитовой Верховной Рады

21 февраля 2007 года пятнадцать депутатов от БЮТ заблокировали электрощитовую парламента в знак протеста против нежелания антикризисной коалиции (ПР, КПУ и Блок Литвина) голосовать за повышение минимальной зарплаты.

Тогда «антикризисники» тоже угрожали оппонентам ответственностью, но меньше чем через два месяца после описываемых событий появился указ Президента о проведении досрочных парламентских выборов, и об инциденте благополучно забыли.

Уголовная ответственность: статья 341 Уголовного кодекса «Захват государственных или общественных зданий или сооружений» - до 3 лет лишения свободы.

Сломанный микрофон спикера

22 сентября 2009 года народный депутат от Партии регионов Дмитрий Шенцев сломал микрофон спикеру Владимиру Литвину во время блокирования «регионалами» трибуны с требованием повысить минимальные соцстандарты. Ущерб в размере семи тысяч гривен был впоследствии вычтен из зарплаты нардепа, и криминальной ответственности он избежал.

Уголовная ответственность: часть 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или порча имущества» - до трех лет лишения свободы.

Блокирование системы «Рада»

1. 24 октября 2008 года нардепы от БЮТ заблокировали систему для голосования «Рада», запихнув в отверстия для депутатских карточек куски фольги, скрепки и монеты. Поводом стали споры из-за указа Виктора Ющенко о роспуске Рады и рассмотрения вопроса о финансировании новых выборов (впоследствии Ющенко «приостановил действие указа»).

Уголовная ответственность: часть 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или порча имущества» - до трех лет лишения свободы.

2. 16 июля 2009 года депутаты от Партии регионов Колесниченко, Тадеев и Лукьянов вывели из строя систему «Рада», заблокировав ее аппаратную – пытаясь сорвать голосование за отмену выделения десяти миллиардов гривен из госбюджета на проведение Евро-2012.

Уголовная ответственность: статья 341 УК «Захват государственных или общественных зданий или сооружений» - до трех лет лишения свободы.

Драка под Центризбиркомом

В ночь с 23 на 24 октября 2004 года тогдашняя оппозиция попыталась штурмом взять ЦИК, в котором происходило заседание на предмет формирования дополнительных избирательных участков на территории Российской Федерации. Ряд народных депутатов – сторонников кандидата Ющенко принимали активное участие в избиении охранявших ЦИК «беркутовцев».

Уголовная ответственность: часть 2 статьи 345 «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов» - до пяти лет лишения свободы.

Захват здания Генеральной прокуратуры

24 мая 2007 года ряд народных депутатов от коалиции и оппозиции приняли активное участие в событиях, связанных с захватом здания Генеральной прокуратуры после появления указа президента Виктора Ющенко о смещении Святослава Пискуна с должности Генпрокурора.

Члены антикризисной коалиции, совместно с бойцами спецподразделений «Титан» и «Беркут», сошлись в силовом противостоянии с оппозиционерами и представителями Управления госохраны. Было возбуждено дело против тогдашнего министра внутренних дел Василия Цушко, руководившего «Беркутом».

Дело было закрыто в этом году, незадолго до назначения Цушко министром экономики в правительстве Николая Азарова.

Уголовная ответственность: статья 341 УК «Захват государственных или общественных зданий или сооружений» - до трех лет лишения свободы, и часть 2 статьи 345 «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов» - до пяти лет лишения свободы.

Драки в здании парламента

За последние несколько лет нардепы от большинства представленных в парламенте политсил многократно устраивали драки в здании «под куполом».

Уголовная ответственность: часть 2 статьи 346 «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля» - до семи лет лишения свободы.

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