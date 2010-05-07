Украина и Россия могут создать военно-политический союз?

Нынешняя программа празднования 65-й годовщины Победы содержит немало противоречий. Главное из них - идея совместного парада: по улицам нескольких городов Украины вместе с украинскими военными прошагают их российские и белорусские коллеги. Эти планы вызвали недовольство и некоторых политиков, и части общественности. Кроме того, необыкновенный резонанс в обществе вызвали планы отдельных городов украсить улицы красными флагами, а также активное распространение георгиевской ленты, которую некоторые эксперты расценивают как исключительно российскую имперскую символику. Своими оценками нынешнего празднования Дня Победы поделились директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.



Проведение парада 9 мая нецелесообразно



Украинская армия сегодня находится в таком положении, что проведение парада нецелесообразно, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. При этом эксперт отметил, что вообще парад - это чрезвычайно важное явление: «Парад – это возможность для воинов закалить волю, укрепить морально-психологический дух, а также возможность продемонстрировать обществу военную мощь государства».



Но ввиду того, что за последние 15 лет не было никакого перевооружения, связанного с увеличением оборонного потенциала страны, проводить парад нецелесообразно, считает Валентин Бадрак.



«Единственной мерой, которую можно считать приумножением обороноспособности государства, является закупка радиолокационного комплекса «Пеликан». Кроме того, закупается определенное количество другой номенклатуры, но это не стратегический уровень. И эти закупки не влияют на обороноспособность страны. При таких условиях демонстрировать военную мощь нецелесообразно», - заметил военный эксперт.



Кроме того, специалист отметил, что считает парад в нынешних условиях «скорее негативным явлением, чем позитивным принципом демонстрации военной мощи». Он объяснил свою точку зрения: «Для специалистов это досадное напоминание, что украинская армия сегодня не попала в систему приоритетов, что она, как государственный институт, не включена в систему возможностей реагирования на вызовы и угрозы».



Если Украина постепенно двигается к военно-политическому союзу с Российской Федерацией, то вооруженные силы в том виде, в котором они существуют, ей не нужны, считает господин Бадрак. «Если будет создаваться военно-политический союз с Россией, а версии развития событий как раз об этом и свидетельствуют, то стоило бы сэкономить на военном потенциале и содержать приблизительно 70-80 тысяч военного состава, а также ориентироваться исключительно на тактические пограничные задачи, иметь в составе легкую бронетехнику и вертолеты украинско-российского производства. Это как раз тот формат армии, на который хватает выделенных сегодня средств из бюджета на содержание вооруженных сил», - объяснил эксперт.



Специалист также заметил, что развешивание красных флагов в отдельных городах или другие признаки объединения с Российской Федерацией «идут на пользу только той части украинского общества, которая идентифицирует себя как постсоветские люди».



По словам господина Бадрака, парад не то явление, которое может таить в себе военные угрозы. Эксперт объяснил: «Угроза существует только как вызов на ментальном уровне: сегодня же мы наблюдаем постоянную попытку закрепить, в том числе за счет парадов и других мероприятий, мысль о том, что Украина не отдельное государство, а украинский народ - часть российского, а не отдельный народ».



«Не стоит демонизировать совместный парад…»



В совместном параде украинских и российских войск, посвященном Дню Победы, нет ничего плохого, убежден директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Эксперт заметил: «Что касается самого парада, то я не демонизировал бы этот вопрос. Нет ничего плохого в участии российских войск».



Специалист также отметил, что не видит в нынешнем параде никаких угроз, «к тому же в параде будут участвовать не войска, а всего лишь парадные расчеты. Называя эту группку военнослужащих войсками, мы искажаем факты, превращая все в политические спекуляции», - отметил господин Сунгуровский.



По словам господина Сунгуровского, проблема заключается в том, что у нас любой вопрос превращается в политические спекуляции, и празднование Дня Победы – не исключение. «Именно это действительно больно, потому что все эти вещи касаются конкретных людей, их прошлого и памяти. А спекулировать на этом не только близоруко, но и иезуитски», - отметил директор военных программ Центра Разумкова.



Все призывы к развешиванию красных флагов и установлению памятников Иосифу Сталину эксперт считает такими же политическими спекуляциями. Он объясняет это тем, что «определенные силы почувствовали движение в сторону сближения с Россией и решили, что теперь им все дозволено, и что пришло время для восстановления тех идеалов, с которыми они жили и живут».



Использование же георгиевской ленты на логотипе Первого национального украинского телеканала Николай Сунгуровский сравнил с эффектом 25-го кадра: «Это влияние на ментальном уровне. Сама символика не таит в себе никаких угроз, но на подсознании у людей закрепляется постоянное присутствие России. Это один из маленьких шагов на пути к закреплению идеи о том, что Украина следует российской политике».



Кроме того, господин Сунгуровский заметил, что существует такая истина: если у страны нет собственной стратегии, то она живет по чужой, навязанной извне. «Мы сейчас видим, что страна живет по стратегии Российской Федерации по всем параметрам – военным, экономическим и геополитическим. Мы двигаемся в сторону России», - считает специалист. Движение в сторону России, по мнению эксперта, означает возврат в прошлое, к Советскому Союзу.



«Украина стремилась вступить в НАТО не для того, чтобы воевать вместе с НАТО, а для того, чтобы достичь определенных ценностей, реализовывая свои национальные интересы. Это было продвижение к Европе, к будущему. Сейчас же нас тянут назад, в прошлое, в СССР», - отметил Николай Сунгуровский. Страна, лишенная будущего и живущая только прошлым, не получит ни тактических, ни стратегических выгод, подытожил эксперт.



Специалист отметил, что политтехнологи, работающие на конкретные политические партии, превратили украинцев в «электоральные угодья и топчутся по ним». Господин Сунгуровский убежден, что в их силах было найти идеи, которые сегодня объединяли бы Украину. «Такие даты, как 9 мая, при условии хорошей политтехнологической подготовки, могли бы стать фактором объединения народа. У нас же напротив, их используют с обратной целью. Это делается ради разделения электората. Если бы таких дат не было, то их бы придумали», - отметил эксперт.



«Сотрудничество Украины с Россией должно быть дозированным»



Если Украина действительно двигается к военно-политическому союзу с Россией, то она должна учитывать чисто технические моменты, отметил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Эксперт заметил, что уже почти принято решение об объединении авиационной промышленности Украины и России, а также поднимается вопрос об объединении судостроительных компаний государств. Это все, по мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, свидетельствует о том, что пока «идет игра в одни ворота».



«Сегодня Россия не может выступить технологическим донором, потому что она технологически истощена. Это подтверждают провалы их авиационных проектов», - отметил специалист. Так, например, провалился проект модернизируемого военно-транспортного самолета ИЛ-76, который не смог стать лучше ИЛ-70. «Это также касается фантома, выдаваемого за самолет пятого поколения, но не оправдавшего ожиданий; это был просто высококлассный летающий объект, но не самолет пятого поколения. Россия закупает израильские беспилотные авиационные аппараты и больше тысячи итальянских бронированных машин. Последнее для меня вообще было шоком, потому что это свидетельствует об упадке России», - обосновал свое мнение господин Бадрак.



Эксперт заметил, что Украине нужно сотрудничать с Россией в сфере технологий, но это сотрудничество должно быть «дозированным». «Сотрудничать нужно дозировано, хотя бы так, как страны третьего мира – Арабские Эмираты, Пакистан, Малайзия. Украине угрожает ситуация, когда она будет ориентироваться на единственного партнера – на Россию. Это критическая зависимость, такого нельзя допустить!» - отметил специалист.



Валентин Бадрак считает, что если произойдет поглощение украинской авиационной промышленности российской, то все приоритеты будет расставлять российская сторона. Украина же никогда не сможет диктовать свои условия.



То же, по словам эксперта, происходит и с судостроением. «Недавно поднимался вопрос о нашем самом важном предприятии «Заря-машпроект», структуры, которая поставляет газовые турбины для военных кораблей в три десятка стран за рубеж, в том числе и в Россию. Таких технологий у России нет. Если мы потеряем их, то нам не о чем будет разговаривать с россиянами, то есть мы не будем самодостаточными вообще, ни в какой отрасли», - предостерегает специалист.



Господин Бадрак также отметил важность другого предприятия - Феодосийского предприятия «Море». «Это первое украинское предприятие, которое начало поставлять в страны НАТО свое вооружение. «Море» - мощный конкурент российской стороне. Если это предприятие передадут России, то я не уверен, что Москва будет заинтересована в сохранении конкурента», - заметил эксперт.