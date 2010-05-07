Олег Тягнибок: «Комитеты защиты Украины» пытаются создать «под Юлю»

Но и теперь оппозиционные лидеры не могут забыть взаимные обиды и продолжают бороться за звание главного оппозиционера. В то же время власть активно взялась за участников событий «черного вторника» - их вызывают на допросы в прокуратуру, угрожают суровой уголовной ответственностью и даже хотят знать поименно. Вчера у следователя побывал лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, который после определенного перерыва снова стал появляться в информпространстве, а его коллеги по партии - едва ли не самые активные участники протестных акций. «Главред» поговорил с Тягнибоком о репрессиях в отношении оппозиционеров, их ответственности за нынешнее положение дел в стране, о формах оппозиционной борьбы, Героях Украины Бандере и Шухевиче и о многом другом.





-- «Допросы оппозиционеров – демонстрация силы перед общественностью»



О чем вы говорили со следователем на допросе? Будут ли вас вызывать на допросы еще? Вам угрожали административной или уголовной ответственностью?



Спрашивали «ни о чем»: что такое «Свобода», о нормах устава, программе, заявке на проведение акции. И вообще, что я там делал 27-го числа около ВР и что видел. Я сказал, что видел: милиция избивала людей и травила их газом. Спрашивали, кто березку сломал. Кто-то там какую-то березку сломал… Кто же совершил это преступление? И так полтора часа.



Никаких угроз не было. Напротив, девочка модельной внешности, майор милиции, очень мило вела допрос.



Думаю, здесь дело не во мне. Скорее, это «демонстрация силы» перед общественностью. Чтобы пошли слухи: несогласных таскают на допросы! Мол, будете невежливы – и вас затаскают.



Вы считаете эти действия власти началом репрессий?



Это пока не репрессии. Это – «проба пера». Думаю, режим преследует несколько целей. Во-первых, связать действия «Свободы». Заодно показать «нацдемам», что если они, вместо того чтобы чесать затылки, окажут сопротивление, их так же будут таскать. А их, в отличие от нас, есть за что: за бизнес, должности, ту же коррупцию. Не потому ли, даже в Галичине, депутаты-«демократы» сидят в кустах, когда Украина в опасности? В конце концов, это проба на реакцию народа. Вот если общество это «съест», пойдут настоящие репрессии. Как в России или Беларуси.



Следят ли за руководством партии «компетентные органы» - потому что отдельные оппозиционные деятели уже заявляли о прослушивании своих разговоров…



Конечно, следят. И не только сейчас. Наши телефоны слушали при всякой власти. Поэтому для нас это не новость. Но волка бояться – в лес не ходить.





-- Бютовцы будут на нас доносить, а потом лицемерно призывать к «единству»?!



Готовы ли вы забыть обо всех обвинениях с вашей стороны в адрес остальных деятелей оппозиции?



Разве это голословные обвинения? Это – правда, пусть для кого-то она и нестерпимо горькая. Надо помнить, чьи действия привели к нынешнему положению вещей.



Поэтому за Ющенко или Тимошенко на баррикады не собираемся. Но мы готовы выйти на улицы с кем угодно, если эти акции будут преследовать цель защиты национальных интересов. Значение имеет только то, совпадают ли действия возможных союзников с их лозунгами, проукраинские ли они и актуальные ли. Если да – становимся плечом к плечу.



Вы верите, что они искренни в своих лозунгах?



Своим присутствием мы заставляем их быть искренними. Хотел бы привести такой красноречивый факт: сейчас есть четырнадцать облсоветов, которые возглавляют представители БЮТ, или НУНС. И именно они имеют большинство в этих советах. Это же больше половины облсоветов в Украине! Почему они не сзывают сессию, чтобы осудить решение парламента по Черноморскому флоту?! Ивано-Франковский облсовет, где одни только «нунсовцы» составляют большинство, трижды подряд даже не смог собраться на сессию! Это вопрос политической ответственности.



Мы должны давить на БЮТ и НУНС, чтобы они принуждали своих депутатов действовать на местах – иначе нужно идти на досрочные выборы, как на местные, так и на всеукраинские. Вторничные события, когда происходила ратификация, доказали полную неспособность парламентской оппозиции отстаивать национальные интересы – имея свыше двух сотен штыков, они не сумели даже 16 своих «тушек» за руки удержать!



И все же, готовы ли вы на какое-то время отказаться от критики в адрес ваших нынешних союзников, к чему, в частности, призывают бютовцы?



Какие-то вещи обострять не намерены. Но в то время, как бютовцы это заявляют, их депутат Фельдман протаскивает через парламент маразматический закон, на деле явно направленный против истинных украинских националистов. Конечно, в этом его пламенно поддержали и коммунисты, и «регионалы». А в день рождения Ирины Фарион она получает вызов в… Управление по борьбе с организованной преступностью! Оказывается, жалобу на нее подал нардеп от БЮТа, глава Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец. Они будут на нас доносить, а потом лицемерно призывать к «единству»?



И Тимошенко, и Ющенко, и тот же Яценюк были при власти. Еще вчера они занимали все три высших государственных поста. Но вместо того чтобы развивать Украину, грызлись друг с другом, поочередно торгуясь с Януковичем. Но все вместе они «кинули» народ и все вместе за это отвечают.



Мы же не были в той команде и не несем ответственности за то, что они натворили.



Участвуете ли вы в создании Комитета спасения Украины?



«Свобода» стала инициатором и организатором комитетов спасения Нации и Государства. Причем мы единственные, кто организует подобные комитеты в так называемом «бело-синем поясе» – в Крыму, на юге и востоке Украины.



А в создании «комитетов защиты Украины» на местах, к чему тоже призывала Тимошенко, вы участвуете?



К сожалению, есть попытка создать эти комитеты исключительно «под Юлю». Приходит инициативная группа людей из нескольких общественных организаций, предлагает что-то делать, но этот процесс пытаются возглавить бютовцы. Конечно, такой формат работы – безнадежный.



Тогда какие варианты есть у политически активного гражданина, который выступает категорически против действий нынешней власти?



Если гражданин хочет как-то влиять на события, то он должен выходить на акции протеста, работать в своей среде, агитировать друзей и так далее. Но если каждый будет действовать сам по себе, это мало что даст. Нужно координировать действия – а на это способна только организованная политическая сила.



Общий совет: прежде всего найти местные ячейки той политической силы, которой вы доверяете, браться за конкретные дела, предлагать идеи. Если нужно, – побуждать к активным действиям. Прежде всего – подгонять депутатов тех партий, за которые вы отдали голоса в 2007-м.



Почему массовые акции в день ратификации соглашения по флоту не имели никакого эффекта?



Людей нужно было «подогревать» с трибуны выступлениями, потому что они даже не знали, что делается в парламенте, никто не позаботился о трансляции. Представителей Львовского облсовета даже не пустили на трибуну, им сказали: «Все ждем Юлю».



Все это выглядело очень искусственно. Зачем тогда вообще ставили трибуну, – чтобы послушать депутатов, которые после позорно проигранного «боя» пришли кулаками помахать?!



Не имели никакого эффекта как раз действия нардепов. А достаточно было не пустить своих 16 «тушек» в зал, как это предлагала «Свобода». Что дала эта дымовая завеса? Имитацию «боевых действий» для телекамер? Зачем эти метания яиц в загодя запасенные зонтики? Тортами было бы смешнее.



Вы ставили цель прорваться в здание парламента?



Мы прекрасно понимали, что без помощи депутатов, которые должны были бы открыть двери, никто бы в парламент не попал. Попытки прорывов – это скорее акт отчаяния, спровоцированный грубыми действиями милиции и известием, что измена все же произошла.



-- «Многие наши избиратели голосовали либо за Тимошенко, либо за Ющенко, боясь «потерять голос»



Насколько реально добиться отставки губернаторов Львовской и Тернопольской областей Василия Горбаля и Ярослава Сухого, как того требует «Свобода»?



Когда стоял вопрос по Сухому, уже дважды, «за» голосовали только «свободовцы» – ни «Наша Украина», ни УНП, ни Рух, никто другой не голосовал.



Если же позитивного голосования не будет и в дальнейшем, то эту информацию нужно как можно более полно донести до избирателей этих политсил – почему их избранники не хотят увольнять тех, кто предал Украину?



В каких формах «Свобода» планирует отстаивать звание Героев Украины Бандере и Шухевичу?



По этой теме действуем в трех направлениях. Первое – юридическое. Уже сейчас Донецкий апелляционный суд приостановил решение по снятию звания Героя со Степана Бандеры. Второе направление – высмеиваем абсурдность мотивации Донецкого админсуда о том, что Бандера и Шухевич не могут быть героями, потому что они, мол, не были гражданами Украины. Мы уже подали иск на лишение звания Героя лейтенанта Береста, который поднимал флаг над рейхстагом, генерал-лейтенанта Деревянко, который принимал капитуляцию Японии и так далее. И третье направление – акции протеста. Верим, что рано или поздно наши действия увенчаются успехом.



Многие прогнозировали стремительный рост рейтинга «Свободы» после внеочередных выборов в Тернопольский облсовет. Почему этого не случилось и ваш результат на президентских выборах оказался достаточно скромным?



Нужно понимать, что мотивация людей, которые голосуют на местных и на президентских выборах, разная. Но планомерный рост рейтинга «Свободы» все равно есть. Например, в Сумской или в Полтавской областях за нас на последних выборах голосовали в четыре раза больше людей, чем на предыдущих. Нет района по Украине, где за нас проголосовало бы меньше.



Многие наши избиратели голосовали либо за Тимошенко, либо за Ющенко, боясь «потерять голос» – сработал принцип голосования за «меньшее зло», «проходных» кандидатов. Но те люди, которые за нас голосовали на последних выборах, – это наш стойкий идейный избиратель, который уже не поддается ни на какие манипуляции. И в этот раз таких – вдвое больше, чем в 2007-м.



Во время кампании я работал в основном на востоке Украины. Ющенко же не вылезал из Галичины. В конце концов там он убедил людей, что ему может не хватить именно их голосов, чтобы пройти во второй тур. И когда экс-президент получил совсем низкий результат, люди просто плевались, возмущенные столь циничным обманом.



И все же, разве идеология этнического национализма, которую вы отстаиваете, не создает определенный барьер вашему потенциальному рейтингу?



Благодаря национализму как раз и появилось Украинское государство. Те люди, которые принадлежат к другим нациям, могут быть патриотами Украины, и таких много. Но нация – кровно-духовное сообщество, отрицать это никак нельзя. Например, в той же Италии никто не станет отрицать, что титульной нацией (той, которая дала имя стране) являются итальянцы.



Украинцев в Украине – почти 80%. Так какой «барьер рейтингу»? Но мы не выступаем против национальных меньшинств. Более того, мы за то, чтобы появился закон, который гарантирует пропорциональное представительство нацменьшинств в органах власти, чего не предлагает больше никто.