День Победы (фото)

марширующие по Крещатику военные, современные и стилизованные под красноармейцев, песни военных лет, дети с гвоздиками и все меньшее количество собственно ветеранов Великой Отечественной. Единственное существенное отличие – по главной улице украинской столицы впервые за время независимости маршировали войска соседних государств – России и Беларуси. Особой оригинальностью не отличалось и выступление Верховного главнокомандующего – Виктор Янукович благодарил ветеранов за великий подвиг, но делал это в столь пафосных выражениях а-ля «витязи воистину неугасимой победы» и «нашие великие предтечи» - что был вынужден читать поздравление, не отрывая глаз от бумажки.