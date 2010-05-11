Затишшя перед боєм?

У зв’язку з тим що попередній пленарний тиждень Верховної Ради було згорнуто відразу після яєчно-димової атаки на сесійну залу, цього разу «задоволення» продовжать, і на обивателя чекатимуть цілих два тижні телетрансляцій із «гарячої точки».

Рада збереться на засідання сьогодні і працюватиме аж до 21 травня, після чого знову зробить перерву



Можливі два сценарії: в будівлі на Грушевського буде все-таки гаряче, і спікеру знову доведеться запасатись парасолями, щоб уберегтись від «важких тупих предметів», запущених бешкетливою рукою опозиціонерів. Або ж мітинги під Радою, вигуки «ганьба!» мало-помалу вщухатимуть і зійдуть на пси – минулого разу штурханина біля парламенту не справила враження на народних обранців і не допомогла опозиції зірвати ратифікацію харківських угод.

Її пісня гарна й нова...

Ще у вікопомний вівторок, 27 квітня, коли Верховна Рада одночасно ратифікувала «чорноморські» угоди та ухвалила держбюджет, опозиційні лідери закликали провести дострокові парламентські вибори, а заразом і оголосити імпічмент Януковичу. Стоячи під Радою, лідерка об’єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко звернулась до людей зі словами: «Тільки від нас залежатиме, як скоро з’явиться в Україні новий парламент і новий Президент». Присутні тут-таки депутати від НУНС Арсеній Яценюк і Тарас Стецьків також висловились за дострокові вибори, не уточнивши маленької деталі: яким чином тепер, за існуючої більшості і при сформованому Кабміні, виникнуть юридичні підстави для «перезавантаження» Верховної Ради.

На жаль, протестна аудиторія, до якої палко апелювала Юлія Володимирівна, нічим не могла б їй допомогти. Бо парламент розпускають у чітко визначених законами випадках, до яких навіть наймасовіші мітинги не мають ніякого стосунку. А повторювати подвиг 2007 року і здавати мандати депутати наразі не збираються – не ті часи. До того ж 150 схильних до політичного «суїциду» добровольців Тимошенко у власних лавах уже не віднайде. Хоча б тому, що зараз у її розпорядженні лише 144 БЮТівці. Але незважаючи на такі прості й очевидні речі Тимошенко продовжує педалювати ідею дострокових виборів, а політологи та експерти – хто зі здивуванням і розчаруванням, а хто й зловтішаючись – відзначають, що Юлію Володимирівну дещо «заклинило» і що вона ризикує перетворитись на іншого жіночого персонажа української політики – Наталію Вітренко. Персонажа не такого грізного, як комічного.

Проте напередодні сьогоднішніх засідань Тимошенко продовжувала заявляти зі сторінок свого сайту, що слід не лише провести дострокові парламентські вибори, а й забезпечити прохід у Раду «патріотичної конституційної більшості». Амбіції лідерки БЮТ, таким чином, сягають 300 депутатських голосів. Сказати, що такий план є утопією, означає не сказати нічого. Прикро, що політична риторика останнім часом скотилася нижче її звичайного фантастично-пафосного рівня. Навряд чи цього не розуміє сама Тимошенко, чи її оточення, чи середовище тих патріотичних сил, із якими Юлія Володимирівна готова негайно сідати за круглий стіл. Причому – як підкреслює вона сама – «без претензій на лідерство».

З претензіями чи без, а момент для перемовин із соратниками по опозиційному табору безнадійно упущено. Ті, до кого звернені полум’яні промови ЮВТ, вагаються, чи варто мати з нею справу. Анатолій Гриценко зауважив у своєму блозі, що не знає, як йому бути: «Станеш поруч – звучатиме критика за зраду цінностей, не станеш – критика за небажання спільно відстоювати цінності», – зазначає він. А тим часом Тимошенко вкотре анонсує улюблений прийом ходіння від оселі до оселі, або, як вона це називає, «від серця до серця». Цей «кардіопохід» має на меті створення Комітету захисту України, чиї представництва мусять бути у кожному населеному пункті. «Треба створити справжню армію протистояння», – підкреслює Ти- мошенко, й тільки тоді, мовляв, Україну вдасться відстояти.

Біда в тому, що все це колись уже було. І Комітет захисту України до болі нагадує Форум національного порятунку, який діяв на порубіжжі 2000–2001 років. (Тоді тривала акція «Україна без Кучми» й опоненти тодішнього Президента об’єднались у ФНП). А ще трохи нагадує утворений Ющенком та Тимошенко дуумвірат «Сила народу», який у середині 2004-го утверджував гарячу дружбу цих двох політиків, що за рік перетворилась на не менш пристрасну ворожнечу. Втім, якщо повернутись до дня сьогоднішнього, то задум Тимошенко вже потроху втілюється у життя – тітка екс-прем’єрки Антоніна Ульяхіна (вона ж – голова обласної організації ВО «Батьківщина») відзвітувала про створення у Дніпропетровську осередку Комітету захисту України.

Рука, що хитає крісло

Отже, якщо з ідеологічним супроводом, під який розвиватимуться події найближчих днів, усе зрозуміло, повернімося знову до Верховної Ради. Не- очікуваний пасаж: наразі дедалі більша кількість ньюсмейкерів говорить про те, що більшість може «піти» БЮТівця Миколу Томенка з посади віце-спікера. Натомість його крісло, згідно з чутками, займе Юрій Костенко – як фігура, що є нібито більш лояльною та прийнятною для чинної коаліції. Все це роз’ясниться буквально найближчими днями, адже після прийняття бюджету в парламенті немає особливо невідкладних справ. Тим паче що законотворча діяльність, безумовно, зачекає, бо на кону – можливість як слід копнути опозицію.

Нагадаємо, що того ж таки 27 квітня було внесено зміни до Регламенту Верховної Ради в частині призначення або зняття з посади заступників голови ВР. На цьому особливо не акцентують увагу (бо димові шашки та ратифікація відомих угод знецінили у той день будь-які інші новини), але проголосовані зміни є важливим моментом. Тепер заступники спікера можуть бути призначені простою більшістю (226 від загальної кількості) голосів. Раніше голосування було таємним, і в процедурі повинні були брати участь не менше 300 депутатів. Зараз усе спрощено і явно підігнано під потрібні коаліції зміни.

Отже, не далі як сьогодні-завтра обабіч Володимира Литвина, ймовірно, сядуть «нові» люди: Костенко в ролі віце-спікера та Адам Мартинюк (є така версія) в ролі першого заступника голови Верховної Ради. Комуністи, фракцію яких представляє Мартинюк, таким чином, отримають ще одне вагоме крісло, й усі «борги» регіоналів перед КПУ будуть списані й закриті. Дарма, що зміни до законодавства нівелювали поняття «золотої акції», якою тепер не володіє жодна фракція і – одночасно – кожен депутат окремо.

Цікаво, що НУНСівець Тарас Стецьків пропонує своєму колезі Томенку самому подати у відставку. Мотивація від Стецьківа є такою: по-перше, у коаліції в руках – влада, і вона все одно зробить, що вважає за потрібне. По-друге, як зазначає Стецьків, «наша основна робота відбувається поза парламентом», і після того, що сталося 27 квітня, на продуктивну співпрацю з колегами із більшості розраховувати не доводиться.

Тут, щоправда, є такий нюанс: кандидатуру віце-спікера пропонує й відкликає опозиція, тож перипетії довкола цього крісла будуть черговим випробуванням для її представників. Тарас Стецьків говорить про можливе призначення свого колеги по фракції не без роздратування: якщо, мовляв, Костенко цього хоче, то «нехай іде». Чого хоче сам Юрій Костенко – незрозуміло, він не підтверджує і не спростовує свого можливого кар’єрного злету. «Не знаю. Думаю, це малоймовірний сценарій. Спитайте у того, хто про це написав. Мені про це нічого не відомо», – говорить він.

Спитати у того, «хто про це написав», не є можливим: джерело з Партії регіонів побажало залишитись невідомим. Зате інше джерело – Володимир Литвин – цілком офіційно повідомляє, що протистояння в Раді, на його думку, триватиме й надалі, бо надто далеко зайшли народні обранці. Однак загострення відносин між провладним та опозиційним табором не завадить подальшому перетіканню морально нестійких «тушок» з-під крила БЮТ чи «Нашої України» до складу більшості. За прогнозами Литвина, вже найближчими днями коаліція розростеться до 250 осіб.

Очевидно, такою кількістю депутатських тіл буде легше боронити майно Верховної Ради. Спікер підрахував, що останні події «під куполом» завдали парламенту шкоди на 100 тисяч гривень. А загалом із ладу виведено близько 70 депутатських місць. Чи відшкодовуватимуть депутати збитки – невідомо, а от із новими приводами для сутичок проблем не буде. Почнемо з того, що 17–18 травня в Україні перебуватиме російський президент Дмітрій Медвєдєв, а йтиметься між ним та Януковичем про демаркацію та делімітацію кордонів між Росією й Україною. Тема «важлива та актуальна», а для антипрезидентських сил – просто незамінна. Без будь-якого сумніву, приїзд Медвєдєва буде в центрі уваги української опозиції.

Але це вже – сюжет наступного тижня.