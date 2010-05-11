Перспективность идеи объединения «Газпрома» и «Нефтегаза»

12 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Переваги, недоліки та можливі ризики для України ідеї Володимира Путіна про об’єднання російського «Газпрому» та українського НАК «Нафтогазу»».



У прес-конференції взяли участь:



- екс-голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко,



- колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський,



- заступник директора науково-технічного центру «Психея», експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.



Олексій Івченко:



Питання об’єднання «Газпрому» та НАК «Нафтогазу» цікаве, але воно є більш стратегічним, ніж цікавим. Якщо до цього питання підходити з позиції України, то, безумовно, як і в будь-якій міжнародній угоді, потрібно виходити насамперед з позиції держави, з позиції національних інтересів.



Отже, якщо говорити про пропозицію прем’єра Російської Федерації Володимира Путіна стосовно об’єднання російського «Газпрому» та НАК «Нафтогазу України», то давайте проаналізуємо, який національний інтерес України є в цій угоді, і чи є він взагалі. Наше завдання, як експертів, - визначити чи є в цій угоді національні інтереси України. А завдання влади України відстояти національні інтереси, якщо ця угода підписуватиметься.



Про яке об’єднання йдеться, сьогодні ще складно сказати, тому що немає деталей. Але виходячи з заяв прем’єра Росії та інших російських урядовців, можна зробити висновок, що скоріше за все йдеться про приєднання НАК «Нафтогаз України» до структури «Газпрому». Тому що йдеться про об’єднання активів, обмін акціями та ін. При цьому перше, що робиться, це оцінка активів і акцій однієї та іншої сторони. Як ви думаєте, навіть не будучи експертами у нафтогазовій галузі, якою буде оцінка активів НАК «Нафтогаз України» і російського «Газпрому». Не заглиблюючись в деталі, я одразу можу сказати, що оцінка починатиметься як мінімум один до десяти. Тобто один – це українські активи у нафтогазовій галузі, а десять – це активи російського «Газпрому». А відповідну кількість акцій та впливу буде мати українська сторона на процес управління об’єднаною нафтогазовою галуззю, якщо це все ж таки станеться.



Ви розумієте, що означає управляти будь-яким підприємством чи процесом, не маючи у ньому контрольного пакету. Це означає, що Україна не матиме жодного впливу на управління своєю нафтогазовою галуззю. В даному випадку це перш за все є політичним та стратегічним питанням, а, крім того, Україна втратить надзвичайно великі економічні дивіденди.



Жодних позитивів для України в ідеї об’єднання компаній я не вбачаю. І як експерт у нафтогазовій галузі, я взагалі не розумію, для чого Україні потрібно об’єднувати нафтогазові активи з російським «Газпромом».



Так, у «Нафтогазу» сьогодні є величезні проблеми, він знаходиться у складному фінансовому становищі. Це результат неправильної політики, яка велася в «Нафтогазі» останніх кілька років. Але, я хочу зазначити, що у «Газпрому» на сьогоднішній день є не менші проблеми, ніж «Нафтогазу України». А якщо зважати на обсяги проблем, то вони є значно більшими у фінансовому вираженні. За останні два роки російський «Газпром» під час кризи підлатався трошки за рахунок України – за рахунок того, що Україна закуповувала у Росії за найвищою ціною природний газ. Навіть Європа закуповувала за меншою ціною. Але це допомогла «Газпрому» якось пережити кризу. Якщо б не Україна і не ціни, за якими вона закуповувала газ у Росії, я думаю, «Газпром» сьогодні мав значно більші проблеми, ніж він сьогодні має, і він би балансував на грані банкрутства. Хоча, виходячи з сьогоднішніх оцінок, він вже зараз балансує на грані банкрутства.



Богдан Соколовський:



Спочатку хочу зробити коротеньку заяву, яка не має стосунку до теми. Це свого роду коментар до заяви Юрія Мірошниченка, народного депутата від Партії Регіонів, якого я особисто шаную і поважаю, як людину, як фахівця і як громадянина нашої держави. Юрій Мірошниченко вчора сказав, що нинішня влада не переслідує і не переслідуватиме нікого в Україні за політичні погляди та переконання. Я би хотів спростувати це твердження. Очевидно, Юрій не знає або не поінформований в деталях. Насправді політична влада сьогодні тотально переслідує за політичні погляди людей на всіх рівнях – колишніх держслужбовців і просто громадян, які працюють в Україні. І ці переслідування повторюють 2004 рік, навіть у ще більших масштабах.



Тепер щодо ідеї об’єднання НАК «Нафтогаз України» з російським «Газпромом». Насамперед, у пресі є таке трактування, що це був експромт. Це трактування не народилося в пресі – воно пішло від високопосадовців, що начебто був експромт з російського боку від прем’єру Росії про об’єднання цих двох компаній. Я переконаний, що жодних експромтів і несподіванок тут немає. Тому що, по-перше, російська зовнішньоекономічна та зовнішньополітична стратегія як раз має одним із напрямків та цілей ствердження на зовнішніх ринках. Енергетичні ринки – це пріоритет номер один. Україна в цьому відношенні – пріоритет номер один.



По-друге, стосовно українського енергетичного сектору, а саме української газотранспортної системи, Росія неприховано неодноразово висловлювала свій інтерес у тому, щоб бути як мінімум співвласником цього господарства. Більше того, російська сторона на всіх рівнях висловлювала такі пропозиції в різних переговорах і в різний час. За останні кілька років це звучало майже на кожних переговорах.



Єдиний, хто не брав участь, і при кому навіть не висловлювалися подібні пропозиції, це був Президент України Віктор Ющенко. Він їх би не слухав. І при ньому ніхто не ризикував висловлювати такі пропозиції щодо ГТС чи щодо контролю над українським енергосектором.



Отже, ніяких несподіванок тут немає. По суті це те, про що відверто говорила Росія, а тепер це просто повторилося. Це їх послідовна лінія. Тут немає чому дивуватися. Вони мають на це підстави, це їхнє право суверенне.



З іншого боку, що таке «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» і що їх об’єднання може дати для обох сторін. За останнім звітом 2009 року, зробленим за нормами відповідних міжнародних інституцій, капітал «Газпрому» оцінюється приблизно у 188 мільярдів доларів. В той час як, на жаль без звітів, але можна стверджувати, що капітал НАК «Нафтогаз України» оцінюється в приблизно 3,5 мільярди доларів. Тобто це навіть не в десять разів, а це неспівмірні речі.



Друга ключова цифра – це офіційний борг: у «Газпрому» сьогодні приблизно 54 мільярди доларів. Тобто якщо подивитися на прибутки, наприклад, останніх двох років (2009 рік – це не показник, тож краще брати середнє між 2008 та 2009), то стає зрозумілим, що «Газпрому» потрібно було б працювати над поверненням боргу 15 років. Тільки над поверненням боргу! Ніяких податків та інших платежів.



Борг «Нафтогазу» становить порядку 3,5-4 мільярдів доларів. Також, на превеликий жаль, офіційного звіту немає, зробленого за міжнародними правилами. Але є підстави робити відповідні оцінки, спираючись на минулорічний звіт.



Таким чином, об’єднання цих компаній, яке могло би відбутися за абсолютно невідомою схемою, але очевидно, що російська сторона тут не втратить. Це без всякого сумніву! І це логічно. Таке об’єднання мало б об’єднати капітал, тобто Україна отримує приблизно 2,5-до 3% всіх прав і впливів. А це означає, що українці брали би участь у всяких заходах уже нового а-ля «совєтского» «Газпрому». Але українцям би доставляли приставні стільці, тому що за основним столом управління і вирішення питань їм місця би не було. Це зрозуміло.



З іншого боку, очевидно, що довелося б поділити борги. Відповідно наші б борги поділилися між двома, а їх борги також поділилися між двома – це б компенсувало 1 на 1. Точна арифметика показує, що ми би були навіть трошки у виграші. Але це не рятує ситуацію, тому що по рівню реформованості і у НАК «Нафтогазу», і у «Газпрому» ситуація приблизно однакова. І я би сказав, що в «Газпромі» дещо краща ситуація, тому що в Російській Федерації, в тому числі завдяки активним діям «Газпрому» постійно, у всякому випадку останні два роки щоквартально відбувається реформування, в тому числі цінової політики на газовому ринку. Скажімо, за останні півтора роки кожного кварталу на 5-7% підвищується ціна на газ. Російська Федерація відповідно вживає заходи по компенсації бідним тих підвищень ціни на газ. В Україні, як ми знаємо, новий уряд повторює помилки колишнього уряду і каже, що ніяких реформувань ціни на газ не буде. Тобто виходить, що якщо приходить «Газпром» та «Нафтогаз» об’єднані, то виходить, що ті рішення українського уряду будуть недійсні, а Україна змушена буде підвищувати ціни на газ. А наш уряд не передбачив компенсацій. Тож наслідки легко прорахувати.



Щодо зобов’язань. Дебіторскька і кредиторська заборгованість НАК «Нафтогазу» і «Газпрому» непорівнянні. «Газпром» сьогодні, як інструмент вирішення багатьох політичних питань в Росії, бере участь у реалізації численних проектів, як на території Росії, так і за її межами. Наприклад, він бере участь у проектах не властивих і навіть не профільних «Газпрому» традиційному.



Тобто ті зобов’язання, які взяв на себе сам «Газпром» чи йому їх нав’язали по інших проектах, вони будуть виконуватися. І якщо би українська компанія стала би складовою частиною «Газпрому», то весь фінансовий тягар ляже і на нас. А дивіденду з Південного чи Північного потоку, чи з того, яка буде нова електрогенерація у Підмосков’ї, українцям від цього не буде.



З іншого боку у НАК «Нафтогаз України» у таких проектах в Україні участі не бере. Тобто висновок звідси буде простий. У випадку злиття згаданих двох компаній Росія виграє дуже серйозно, принаймні вона контролюватиме український газовий ринок – вже не труби, не сховища, тому що це все само собою розуміється. Вона контролюватиме український газовий ринок, включаючи встановлення своїх тарифів, норм та правил. Це будуть неєвропейські правила, тому що в них така задача не стоїть. Тобто Україна втрачатиме та увійде в повну залежність.



Є ще один аспект, дуже пікантний, і він стосується більше безпекової політики. Якщо тільки «Газпром» стає співвласником, читайте – власником, стратегічних об’єктів, таких як газова труба, компресорні станції та інші, то без сумніву потрібно очікувати, що на цих об’єктах з’являться російські громадяни, фахівці – чи то управлінці, чи техніки, чи інженери. В принципі, це право будь-якої сторони, маючи свою власність за кордоном, обслуговувати її своїм персоналом. А далі, враховуючи нинішню воєнну доктрину Росії, зокрема, законодавчо закріплене право Росії застосовувати збройні сили за межами Російської Федерації для захисту прав громадян Росії та власності. Абсолютно не виключено, що прихід працівників «Газпрому» на територію України спонукатиме у будь-яких формах залучення і військової сили для їх захисту на території України. Чи допустить це українське право та закон? Ми є свідками останніх місяців і бачимо, що українські закони не завжди працюють на території України. Тобто це такий аспект, який не дуже не хотілося б мати, як факт.



Геннадій Рябцев:



По-перше, я хотів би процитувати те, що сказав Путін 30 квітня: «Мы сделали предложение по интеграции в атомной сфере. То же самое можно сделать и в газовой. Предлагаю объединить «Газпром» и НАК Украины». Це цитата. Тобто йшлося про пропозиції щодо газової сфери, а не про об’єднання всіх складових НАК «Нафтогазу». До цих слів можна по різному відноситися. На мій погляд, пропозиція Володимира Путіна, що прозвучала як експромт, навіть напівжартома, є черговою спробою відволікти увагу українського політикуму від інших домовленостей, які було заплановано досягти між Росією та Україною.



І це, до речі, не перша інформаційна провокація з боку російської сторони. І такі провокації були не лише за президентства Віктора Януковича та Віктора Ющенка, а ще за часів президентства Леоніда Кучми. Тоді була інформаційна провокація стосовно Тузли. А потім подібні провокації у газовій сфері повторювалися щорічно.



Давайте з вами згадаємо фразу Володимира Путіна, що «Украина тырит газ». Вона прозвучала, але не була доведена. Більше того, наприкінці минулого року відповідну заяву зробив голова Рахункової Палати Російської Федерації Степашин. У прямому ефірі він заявив, що за наслідками спільної перевірки двох рахункових палат виявилося, що українська сторона жодного кубічного метру газу собі не присвоїла. Але чомусь журналісти цю інформацію проігнорували. Причому більшість українських журналістів та ЗМІ про це взагалі нічого не сказали. Хоча інформацію про те, що «Украина тырит газ» майже всі журналісти проговорили.



Щодо Чорноморського флоту. Всі сказали про те, що угода України та Росії щодо Чорноморського флоту є згубною для національних інтересів України та інше. Проте за димовою завісою Чорноморського флоту було під шумок прийнято бюджет без обговорення. І ця заява спровокувала абсолютно непідготовлені акції опозиції, які ні до чого не призвели.



Тобто йдеться про те, що Російською Федерацією реалізується цілеспрямована державна інформаційна політика, спрямована на дискредитацію країн, які мають економічні чи політичні стосунки з Росією. І ця політика буде продовжуватися і надалі.



Однак у чому дуже погана річ для України? Вона полягає в тому, що тут майже всі ведуться на цю політику. І ті кісточки, які розкидає чи то Путін, чи то Мєдвєдєв, чи то Міллер з радістю розхоплюються українськими політиками, які хочуть про себе нагадати, якщо про них починають забувати. І українські ЗМІ також все це підтримують.



Якщо подивитися на те, скільки є посилань на ці слова Володимира Путіна стосовно об’єднання НАК «Нафтогазу» та «Газпрому» та скільки посилань на деталі інших домовленостей в атомній сфері, електроенергетиці, в літакобудуванні, то можна побачити, що перші повідомлення переважають, причому з великим відривом. Це означає, що ті дії, які були зроблені російською стороною, принесли свою користь Росії, зробили свою справу.



Стосовно об’єднання НАК «Нафтогазу» та «Газпрому». На мій погляд, «Нафтогаз» у свій час дуже часто використовувався для того, щоб закривати численні дірки в Держбюджеті. З нього викачувалися мільярди гривень для того, щоб забезпечити виконання тих чи інших урядових програм.



Уявіть собі, що «Нафтогаз» об’єднається з «Газпромом», які дірки і в якому бюджеті закриватиме ця структура? Напевно, закриватиме дірки в російському бюджеті, а не українському. Чи підуть на це будь-які українські політики, які стоятимуть на чолі держави? Я думаю, що навряд чи. Оскільки все ж таки «Нафтогаз» є головним донором бюджету. Його дійсно потрібно реформувати, але реформувати не приєднанням до великої російської структури, яка залишилася ще з радянських часів, а розробити стратегію реформування, розробити програму державної підтримки НАК «Нафтогазу», залишати хоч трохи грошей в «Нафтогазі» для того, щоб можна було розвивати власний видобуток, а не збільшувати обсяги імпорту російського газу.



Існує міф щодо того, що Україна є енергозалежною країною. На моє глибоке переконання, це є саме міф. Оскільки за наявності продуманої енергетичної політики ми можемо забезпечити себе не лише газом і нафтою, а я будь-якими іншими енергоносіями. Але для цього потрібно проводити політику не один рік чи два, а протягом найближчих 5, 10, 15 років! На жаль, через відсутність наступності влади у нас не реалізуються непопулярні програми, які, певна річ, зменшать надходження від «Нафтогазу» до бюджету. Тому що політики не хочуть бути ініціаторами та реалізаторами цих програм, оскільки результатами реалізації цих програм скористаються їхні опоненти, наступний президент, наступний уряд і т.д.



Тому поки ця система не буде зламана, у нас буде те, що є зараз, і з українським видобутком, і з українським транзитом, і з українською нафтовою та газовою переробкою.



Богдан Соколовський:



З приводу того, чи треба нам очікувати об’єднання «Газпрому» з «Нафтогазом». У нинішній владній команді єдності немає. Цей висновок можна зробити опосередковано з тієї позиції, яку займають окремі високопосадовці. У всякому випадку, я переконаний, що представники енергетичної галузі категорично проти об’єднання. Крім того, нинішні керівники енергетичної галузі України роблять доволі системні і послідовні кроки у європейському напрямку. І це засвідчили останні переговори Бойка у Брюсселі минулого тижня, де він підтвердив, що буде виконувати всі взяті Україною зобов’язання щодо інтеграції української енергетики в європейський енергопростір. Як ви розумієте, інтеграція до Європи та приєднання до «Газпрому» - це несумісні речі.



І ще один момент. Мені здається, що за всім цим шумовим ефектом, про який абсолютно правильно сказав колега, приховується ще інша річ. Ядерна проблематика є набагато складнішою темою, ніж «Газпром» і НАК «Нафтогаз». Я сподіваюся, що хтось із наших медійників зверне на це увагу та зробить окрему дискусію на цю тему. Тому що я наголошую, ті ініціативи, які сьогодні плавають у повітрі, але вони в тіні газового шлейфу, - це набагато серйозніші речі, ніж газ. Газ є або нема – тепло або холодно. А з ядерною енергетикою так не вийде.



Мені здається, що ключовим моментом тут є приховування ще однієї інформації. Ми, українці, маємо бути готові до того, що через 3, максимум 5 років, Україна може не стати ключовим транзитером російського природного газу. І на моє переконання, не стане. Це вже майже очевидні речі. Разом із тим, ми маємо бути готові до того, що ми небагато втрачаємо від того, що ми перестанемо бути транзитером. Сьогодні ми заробляємо 1,2-1,3 мільярди доларів. Це не є той критичний обсяг заробітків, за який потрібно віддавати все, в тому числі свою незалежність, своє право на існування і т.д. У цій ситуації збереження газового господарства, а саме ГТС України, має бути сьогодні зорієнтовано насамперед на основну її мету. А основна мета української ГТС, коли Україна перестане бути основним транзитером, полягатиме в тому, що вона повинна буде забезпечувати газом українського споживача – чи то російським, чи то газом власного видобутку, якого є набагато більше, ніж нам зараз малюють цифри, чи то газ з Заходу на Схід, що, в принципі, абсолютно реально. Для цього нам потрібно мати якісну, модерну газотранспортну систему, чого, звичайно, не хотіла би російська сторона. Росіянам краще контролювати «ржаві труби» (як вони їх називають, хоча насправді це не так) і де треба підлатати на 100 доларів, а написати 100 мільйонів, і постійно управляти нашим споживачем – визначати ту ціну, яку буде вигідно мати російській стороні. Мабуть, і ми б так робили, якби ми були на тій стороні з прагматичних російських інтересів. Але оскільки я не росіянин, то я відстоюю свою українські інтереси, які у даному випадку принципово не співпадають із тими інтересами, які відстоює сьогодні «Газпром».



Отже, за лаштунками, у газі прихована дуже важлива тема: українці, ви більше не будете транзитерами.



Олексій Івченко:



Стосовно безпекової політики в енергетичній сфері. Якщо станеться об’єднання, то, напевно, що російські фахівці, російські громадяни приїдуть до України і будуть тут працювати та управляти нашим нафтогазовим сектором. Дозволить чи не дозволить це наш український закон? В цьому процесі на закон, а тим більше український, ніхто не зважає і зважати не буде.



Тому що вже сьогодні ми має керівника «Укртрансгазу», який є громадянином Росії і був призначений «Газпромом». Ніхто ніяких претензій відповідно до українського законодавства не пред’являє.



Те, що Україна є енергозалежною державою, є міфом, стратегічно формованим Російською Федерацією протягом багатьох десятків років і, на жаль, українською владою та політикумом. Цей міф сприймається як належне.



Якщо говорити про те, чи є ми насправді енергозалежною державою, то тут можна говорити абсолютно економічними термінами. Тільки за роки незалежності якщо би Україна вела правильну політику в енергетичній сфері, то могла би сьогодні абсолютно відмовитися від імпорту російського газу.



Для цього потрібно було зробити лише дві речі без проблем, і вони є мало затратними, на абсолютно окупній комерційній основі.



По-перше, побудувати термінал зрідженого природного газу на Чорному морі. Далі ми могли б отримувати зріджений природний газ і закачувати його в нашу газотранспортну систему, могли б самі його споживати, а ще й експортувати надлишки.



По-друге… Якщо б у ці роки Україна дійсно інвестувала у власний видобуток. А запаси природного газу і нафти в Україні є набагато більшими, ніж нам намагаються малювати. Більше того, в тому числі у нас великі запаси інших енергоресурсів – сланцевого газу. Його видобутком раніше не займалися, тому що в свій час його було значно дорожче видобувати, ніж природний газ. Але сьогодні це не потребує настільки великих витрат.



Наприклад, США минулого року видобули близько 90 мільярдів кубів сланцевого газу, чим вперше за останні 40 років перегнала Росію по обсягах видобутку.



Запасів же сланцевого газу в Україні є на сотні років і вимірюються вони в трильйонах кубічних метрів. А нинішні технології абсолютно дозволяють ефективно видобувати сланцевий газ. Ми можемо видобувати щорічно 15-20 мільярдів кубів сланцевого газу зі Львівсько-волинського басейну, крім природного. Також у Центральній Україні є великі поклади сланцевого газу, але там сланцеві олії. Але це також стратегічне питання, тому що сланцевою олією можна замінювати дизельне пальне. Крім того, що використання сланцевої олії є економічно вигідним, воно є екологічно безпечним, тому що практично не має викидів. Як, до речі, і сланцевий газ, який екологічно також є набагато кращим та якіснішим, ніж звичайний природний газ.



Природа сланцевого та природного газу є однаковою. Природний газ – це той же сланцевий, тільки просочений через піщаники у компактні родовища. А сланцевий газ залягає у сланцевих породах, порах, тріщинах. І він розкиданій по більшій площі, ніж природний газ.



Тобто це те, що стосується міфу про енергозалежність. Україна насправді не є енергозалежною. І не потрібні великі витрати, щоб перетворитися з імпортера природного газу на експортера.



Україна цього не робить, тому що, на жаль, в енергетичній сфері жоден уряд не проводив стратегічно національну енергетичну політику. Жоден уряд! Я це знаю не по тому, що я це десь чув, - я це знаю, тому що я це робив, будучи головою НАК «Нафтогазу». Я розробив проект будівництва терміналу на 20 мільярдів зрідженого природного газу і знайшов для цього гроші – 2,5 мільярди доларів. Цей проект міг бути збудований за два роки, і він би окупився приблизно за три роки. Тобто це був абсолютно комерційний проект, на який без проблем будь-який банк давав гроші.



Другий проект, який я розробив у 2005 році, стосувався модернізації газотранспортної системи. На нього я також знайшов 2,5 мільярди доларів.

Тобто за 5 мільярдів доларів ми могли мати абсолютно модернізовану, найкращу в Європі газотранспортну в Європі. І могли мати термінал зрідженого газу, який би нам давав повну диверсифікацію. І це все можна було зробити за два-два з половиною роки.



У 2005 році ці проекті були покладені на стіл Президенту. Президент їх завізував і розписав на уряд. А уряд «приказал им долго жить». Я, як учасник того процесу, розумію, що український уряд отримав ЦУ від російського. Думаю, це не буде перебільшенням, тому що в іншому випадку мені не зрозуміло – чому вони це зробили. Російський уряд категорично не хотів, щоб це сталося.



А на це було все. Був проект, були гроші, все було підготовлено. Уряду не потрібно було щось робити чи виділяти кошти з бюджету – потрібна була лише його політична воля, один розчерк пера, одна постанова уряду, яка б дозволила «Нафтогазу» діяти. І ми б за два роки це зробили б. Але сьогодні ми б не говорили про те, що ми є енергозалежними і повинні чомусь купувати газ у Росії по 300 доларів.



Що є головне в бізнесі? Виробити продукт чи його продати? Звичайно ж продати. Головне – ринок. Хто є найбільшим ринком по споживанню газу в Європі сьогодні для Росії? Україна. Тому у нас є колосальні важелі. І тому ми можемо і маємо диктувати свої умови, адже ми є ринком. Якщо ми говоримо про імпорт, то до нас має вишиковуватися черга з тих, хто готовий продати дешевше газ.



Живий приклад минулого року – прекрасна держава Катар, яка має енергоресурси і постійно експортує їх. Катар постійно експортував зріджений природний газ, основні свої обсяги, в США. У 2009 році Америка відмовилася від імпорту катарського природного газу. Повністю! Тому що вона почала видобувати сланцевий газ у достатніх обсягах. Катару комусь потрібно продавати цей газ, щось із ним робити. Не в трубу ж палити! Катар розвернув весь газ, що експортував у США на Європу. Через це впала ціна у Європі. І минулого року Катар продавав зріджений природний газ по 80 доларів. Тоді, коли ми по 300 доларів купували у Росії! От вам приклад того, що ключовим є ринок.



Отже, ми можемо диктувати умови і для цього нам не потрібно торгувати чимось політичним, залучати Чорноморський флот чи ін. У нас є маса економічних і юридичних важелів, тому що ми є основним ринком для Росії. Але, на жаль, так не сталося.



- Як всі ці газові угоди відобразяться на споживачах? Чи зменшаться комунальні послуги на газ?



Олексій Івченко:



Це черговий міф з цінами на газ для населення і з тарифами. По-перше, у нас в Україні є така традиція, що газ для населення, той, який іде на конфорку, він абсолютно не пов’язаний із імпортом російського газу. Тому що той газ, що йде не конфорку, власного видобутку. Хоча це також неправильна політика: чомусь газ власного видобутку має продаватись дешевше на ринку, ніж імпортний газ. Це неправильна політика, тому що через це той же «Нафтогаз» не може інвестувати у видобуток, у нові родовища та ін. Політика повинна бути зовсім іншою.



Газ повинен продаватися так, як він продається на ринку, в тому числі і для населення. Але уряд повинен бюджетно-адресним методом дотувати те населення, яке не в змозі цю ціну заплатити. Це є нормальна річ для економічної непротекціоністської системи. У нас, на жаль, все навпаки. Той газ, що йде на «Теплокомуненерго», а потім переробляється в тепло і виражається в тарифах, - це імпортний газ. Тому що власного газового видобутку не вистачає. І через це сьогодні «Нафтогаз» має величезні збитки, тому що він закуповував газ умовно по 300 доларів, а продавав «Теплокомуненерго» по 180. І всі ці збитки лягали на «Нафтогаз».



Тому тарифна політика в цьому питання є абсолютно неправильною. Знову ж таки неправильна і політика уряду у цій сфері. Тому що кожен уряд використовує у власних політичних цілях це як таку «заманушку» для населення. Вони нібито «махають» дешевим газом, а насправді ніякого дешевого газу в Україні ніколи не було. Тобто це є міф.



Богдан Соколовський:



Оцінювати на сьогодні дію, яка є небажаною, - це дуже невдячна справа. Якщо, не дай Бог, відбулося б таке поглинання «Газпромом» НАК «Нафтогазу», то ціни на газ для українського споживача, включаючи населення, не зменшилися б, а навпаки. Визначати цінову політику буде керівництво «Газпрому» та Російської Федерації. Ні для кого не є таємницею, що «Газпром» керується рішеннями російського уряду.



А в Росії, я вже про це говорив, здійснюється реформа газового сектору. Ціна на газ кожного кварталу збільшується, в тому числі для населення. Так, 1 квітня ціну підвищили на 7% для російського споживача. Природно, що український споживач також не буде дотований, принаймні російською стороною. Як ви знаєте, український уряд навіть в тому проекті бюджету, який зараз пройшов перше схвалення, не передбачив компенсації і не буде передбачати.



Говорять про те, що зменшилися закупочні ціни на газ. Треба пояснювати українському громадянину, що насправді здешевлення газу не відбулося. Зменшилася ціна на газ для підприємств хімічної, металургійної та іншої промисловості. Але те навантаження, яке скинув з себе український бізнес, лягло на український бюджет. Тобто тепер ми всі, громадяни, які не мають ніякого відношення до будь-якого бізнесу, будемо ті борги записувати на себе, а наші діти будуть їх віддавати. І не буде ніколи такого (я б інакше здивувався), щоб російська сторона давала українському споживачеві, промисловості, наприклад, хімії чи металургії, газ принаймні за ту саму ціну, що й російським підприємствам. Хто ж буде собі конкурента творити? І це абсолютно нормальна річ.



Все би було класно, якби в Україні була строга затверджена програма модернізація українських хімічної, металургійної та інших газоспоживаючих галузей. І якби кошти, які вони справді зараз зекономлять, були використані виключно прозоро на модернізацію, енергозбереження і т.д. На жаль, такої програм сьогодні немає і найближчим часом навряд чи з’явиться. А це означає, що не факт, що зекономлені бізнесом гроші підуть на внутрішні інвестиції, а не підуть на острови Кіпр та які там ще є поряд.



Геннадій Рябцев:



Є програма, розроблена ще кільканадцять років тому, щодо поступового підвищення цін на газ для населення. Однак ця програма не виконується виключно з політичних міркувань. Тому що жоден із урядів не хоче брати на себе відповідальність за підвищення цін на газ для населення. Це зайве підтвердження того, що у нас керівництво взагалі здійснюється не за планами, а за дорученнями. Тобто у нас не має жодного прогнозування, жодних планів хоча б на рік наперед. Це дуже велика вада української держави.