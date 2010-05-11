Паспорт Діда Хасана

11 мая 2010, 12:39

Сенсація, що так схвилювала кримінальний світ, не стала політичною.

Найбільший з авторитетів пострадянського злодійського середовища, таємничий Дід Хасан, або ж Аслан Усоян, провів у київському аеропорту «Бориспіль» усього кілька годин, після чого його було відправлено до Росії. Російські правоохоронці не погодилися зі своїми українськими колегами, які звинуватили Усояна у спробі в’їзду в країну за фальшивими документами. Виявилося, що все це лише привід для того, аби не пустити Усояна на українську територію. Стає зрозумілим, для кого Україна навіть після приходу до влади Віктора Януковича зберегла практику «чорних списків», незважаючи на пропозицію керівника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова відмовитися від них остаточно. Першою постаттю, що постраждала від «чорних списків» епохи Януковича, став Усоян – йому заборонили протягом п’яти років в’їжджати в Україну...
Російські ЗМІ називають Аслана лідером кавказької організованої злочинності та головним авторитетом для всіх злочинних угруповань на території колишнього Радянського Союзу. Після того як у в’язниці опинився інший авторитет – Тарієл Оніані, саме Усоян здобув усю повноту влади у кримінальному світі. Більше того, у Росії зазначили, що Оніані не має російського громадянства й може бути виданий іспанському правосуддю. Нагадаю, що злодій мав російський паспорт, а Росія своїх громадян не видає. Проте у випадку з Оніані паспорт визнали підробкою. А от Усоян минулого року дістав російське громадянство... І ніяких сумнівів щодо його документів у представників російських силових структур немає. Принаймні ми мали можливість переконатись у цьому, коли злодій у законі летів із Києва до майже рідної Москви.
А прикро! Усоян міг би багато чого розповісти українським правоохоронцям – звичайно, якби вони мали бажання розмовляти з ним не тільки про паспорт. Ще торік тодішній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко звинуватив Аслана Усояна у причетності до вбивства українського бізнесмена Шабаба Алояна. Комерсанта тоді застрелили в центрі Києва разом із двома охоронцями. Злочин викликав неабиякий резонанс, оскільки охоронцями Шабаба були співробітники спецпідрозділу «Титан» державної служби охорони МВС України. Після цього з України вислали двох злодіїв у законі, які представляли інтереси Аслана Усояна. А тепер і самому Усояну не дозволили в’їхати в Україну. Це мужньо. Звичайно, якщо погодитись із логікою кримінального зведення рахунків та створення перешкод для бізнесу. Але з точки зору права – убивство Алояна необхідно було б розслідувати... І, якщо Усоян дійсно був до нього причетний, може, варто було хоча б допитати його як свідка. Чи це вже поза межами можливостей українських правоохоронців? Хоча вони, напевне, почувають себе справжніми героями порівняно з росіянами, які просто вибачались перед своїм ображеним громадянином за незручності та підозри щодо його паспорта.
Приїзд Аслана Усояна в Київ – чудова ілюстрація суті державного устрою і нашої країни, і Росії. Пострадянський простір люблять порівнювати з Італією, але там ватажки мафії не роз’їжджають першим класом, а десятиліттями переховуються у сицилійських криївках. І при цьому недоброзичливці говорять про симбіоз італійської державної машини, правоохоронних органів та організованої злочинності. Облиште, Італія відпочиває!
Буває й такий симбіоз, за якого члени організованих злочинних угруповань нічого й нікого не бояться, правоохоронці виступають як гаранти їхньої безпеки, а представники державної машини управління – як партнери по бізнесу. Це і є суть країн, в яких ми живемо, відстоюємо суверенітет і національні інтереси та піклуємось про соціальні стандарти. І розраховувати на те, що країни, в яких мафія – це держава, а держава – це мафія, здатні до реального сучасного розвитку, може тільки наївний...

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