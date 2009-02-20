Александр Третьяков: «Сегодня для меня Ющенко - загадка больше, чем в 2004 году»

О заменах в правительстве, российском газе, отношениях Ющенко - Тимошенко, «любых друзях» в Партии регионов и будущих выборах Президента – в интервью «Главреду» замруководителя фракции НУНС в парламенте Александра Третьякова.

Александр Юрьевич, очень простой вопрос: сколько человек на сегодняшний день входит в коалицию?



Коалиция имеет большинство в парламенте.



Это очень размытая формулировка. Ведь нынешняя система устройства власти предполагает, что народные депутаты Украины формируют фракции, фракции формируют коалицию, а коалиция выдвигает на пост премьера. Де-факто коалиция должна иметь не менее двухсот двадцати шести голосов.



Если посчитать списочный состав фракции БЮТ, Блока Литвина и «Нашей Украины», получается сто пятьдесят шесть плюс двадцать, плюс семьдесят два — двести сорок восемь депутатов.



Скажите, пожалуйста, почему в таком случае коалиции так трудно провести консолидированное голосование, в частности по кадровым вопросам?



Я уверен: если бы в вопросы голосования коалиции меньше вмешивались представители Банковой, а все действия коалиции оставались на ее усмотрение, то никаких проблем не было бы.



На днях прозвучало заявление Тараса Стецькива, что никто из действующих депутатов не пойдет в министры, дабы не допустить в парламент людей, которые могут наполнить оппонирующие внутри фракции НСНУ группы.



Действительно, руководством фракции было принято решение, которое носило сугубо рекомендательный характер. Но не обязательный! Мы не можем тому или иному человеку — народному депутату - запретить идти в исполнительные органы власти, какая бы мотивация ни была. Мы ведь не рабовладельческое общество, а фракция — это не рабы, которые должны делать так, как им прикажут.



Но вы же просчитываете, кто придет в том случае, если из фракции депутаты уйдут в министры?



Я не собираюсь из этого делать проблему, поскольку знаю точно, что наша коалиция не будет разрушена. И не соберется тридцать семь подписей (большинство фракции. – Ред.), чтобы принять решение о выходе из коалиции.



Как человека, который всегда имел антикоммунистические настроения, вас не смущает, что в некоторых случаях коалиции помогает голосами фракция КПУ?



Я действительно никогда не был в Компартии, поскольку считал и считаю: многое из того, что было сделанное с 1917-го по девяностые годы, принесло государству очень много вреда. Мы знаем о Голодоморе, ГУЛАГе, о других фактах, которые в то время Коммунистическая партия Советского Союза поощряла - доносы и тому подобное. Что касается нынешней ситуации, то у меня убеждение одно: в период кризиса неэффективно делиться по цветам, потому что мы должны спасать государство, мы должны смягчить последствия кризиса.



Сегодня много говорят о квотах той или иной фракции на должности членов Кабинета Министров, а также государственных комитетов. В этой связи, вопрос из двух частей. Первая — на какие должности претендует фракция «Наша Украина» в правительстве? И вторая — существует ли так называемая «группа Коломойского», и претендует ли она на собственную квоту?



Ну, во-первых, квотный принцип распределения должностей между фракциями выписан в коалиционном соглашении. Это открытая информация. Это – ответ на первый вопрос. Второе. Игорь Коломойский не является народным депутатом. Поэтому говорить о «группе Коломойского» в Верховной Раде, как минимум, неэтично.



Вы могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Игорь Палица может возглавить «Нефтегаз Украины»?



Думаю, этот вопрос нужно переадресовать господину Палице. Но то, что он - профессионал и честный человек, это я могу сказать со стопроцентной уверенностью. Достаточно посмотреть на результаты деятельности «Укрнефти», когда он был там председателем правления. Тогда впервые в истории Украины «Укрнефть» выплатила дивиденды всем акционерам и государству, и компания была прибыльной. В 2005-м у нее доход составил, если не ошибаюсь, около двух миллиардов гривен.



Что касается «Нефтегаза Украины», то эта компания никогда не распределяла дивидендов. Более того, мы постоянно слышим только о том, что она находится на грани банкротства. По этому показателю можно говорить об уровне эффективности менеджмента той или иной акционерной компании.



Вы готовы назвать фамилии возможных претендентов на должности в правительстве?



По фамилиям я не готов говорить по одной простой причине, потому что все фамилии будут проходить процедуру. Если говорить о процедуре фракции НУНС, то вначале будет принято решение политсовета всех партий, которые входят в блок. После этого эти кандидатуры будут предложены на фракции, и только после этого руководитель фракции подпишет представление на премьер-министра.



Когда состоится голосование?



Вы знаете, я против смуты. Чем быстрее будет решен этот вопрос, тем стабильнее будет работать правительство. Но я категорически против того, чтобы действующие министры, находящиеся в составе Кабинета Министров, публично высказывали то или иное антимнение по отношению к премьер-министру или к другим коллегам по правительству. Все разногласия нужно оставлять на совещании. Но если уже решение принято, значит, его нужно выполнять.



Думаю, что премьер-министр заинтересована в том, чтобы в правительство вошли профессиональные люди. И хочет как можно скорее его скомпоновать. Премьер не заинтересована в том, чтобы ослабить правительство, потому что ей нужно действительно смягчать ситуацию, связанную с кризисом.



Голосование по министрам возможно только пакетом?



Вы знаете, пакет дает гарантию в коалиции.



Чтобы кто-то кого-то не «кинул»?



В том числе. Если найден консенсус и принято решение голосования пакетом, то я не вижу в этом ничего плохого. В истории Украины всегда правительство назначалось пакетом. Все министры.



Несколько месяцев назад вы, кстати, пытались зарегистрировать постановление об отставке с должности первого вице-спикера Александра Лавриновича. Вчера такое постановление таки было зарегистрировано. Должность первого вице-спикера тоже будет включена в «пакетное голосование»?



Вы знаете, я пытался зарегистрировать постановление об отставке Лавриновича, и я рад, что, наконец-то, парламент меня услышал. Сейчас уже и БЮТ это поддерживает, и коммунисты. Почему я тогда поднимал этот вопрос? Потому что процедура по отставке Арсения Яценюка с должности спикера была нарушена. Постановление об отставке Яценюка было зарегистрировано одним-единственным депутатом, хотя по регламенту должно быть сто пятьдесят подписей. И я воспользовался точно таким же механизмом, подавая проект постановления об отставке Лавриновича. Аппарат ВР его не зарегистрировал. Ну, нельзя же жить по двойным стандартам.



Вы хотите сказать, что Лавринович дал указание руководителю аппарата не регистрировать ваше постановление?



Очевидно.



Так в пакете будут вносить и замену первого вице-спикера?



А причем здесь назначение членов Кабинета Министров и смена вице-спикера? Первое - дело исполнительного органа власти, второе – законодательного. Думаю, одним пакетом вопросы голосоваться не будут.



Спикер Литвин заявлял о том, что возможна процедура голосования бюллетенями, согласно новому закону о регламенте. По вашему мнению, лучше голосование бюллетенями или карточками?



Возможно голосование по процедуре ad hoc. Нам на самом деле все равно, будет голосование бюллетенями или кнопками. Важно, чтобы ни одна политическая сила не пошла на блокировку трибуны. Ведь оппозиция зачастую действует по принципу: чем хуже стране, тем лучше.



«Главное достижение украинского правительства — это то, что из схемы поставок газа были убраны посредники и определены цены согласно формуле»



Вернемся к теме газовых соглашений. Хотелось бы услышать вашу оценку последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны?



Я не присутствовал на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Но если проанализировать увиденное в средствах массовой информации, то мне показалось, что СНБО было созвано с одной-единственной целью – для расправы над премьер-министром. Косвенно эту гипотезу подтверждает и список приглашенных на Совет. Я, например, не понимаю, почему там находилась Инна Богословская, тем более что отчет Специальной комиссии не утвержден Верховной Радой. Получается, она там была как народный депутат. Но в таком случае, почему не пригласили и других народных депутатов, как минимум тех, которые компетентны в газовой теме, или тех, которые тоже входят в эту комиссию? Выходит, что альтернативную точку зрения никто не был заинтересован слушать.



Поэтому и получилось, что односторонняя постановка вопроса на заседании СНБО была неэффективной. Я бы очень не хотел, чтобы одна государственная институция, коей является в данном случае СНБО, превращалась в механизм расправы над другой государственной институцией, которой является Кабинет Министров. Я – категорический противник того, чтобы любые институты власти воевали друг с другом: Президент – с Верховной Радой, Верховная Рада – с Кабмином и т.д.



Уходя от эмоциональных оценок, вы полагаете, что договоренности, достигнутые и подписанные премьер-министром Украины и премьер-министром России по поводу поставок газа, выгодны нашей стране?



Я уже неоднократно высказывался по этому поводу, но повторю еще раз. В той политико-экономической ситуации, в которой оказалась Украина и Россия в конце 2008 года, когда взаимоотношения между государствами перешли на личностный уровень между президентами и премьерами, подписанные договоренности стали приемлемой «золотой серединой» для обоих государств. В тех условиях, очевидно, большего сделать было невозможно. Считаю, что главное достижение украинского правительства — это то, что из схемы поставок газа были убраны посредники, и схема взаимоотношений стала прозрачной. Нет посредников - значит, нет черных схем. Это первое. Второе. Украина и Россия договорились о расчетах за газ по четко обозначенной формуле. Формула не дает возможности для каких-либо манипуляций ни одной, ни другой стороне. Исходя из этих подсчетов, Украина может высчитать и спрогнозировать цену газа на год. В 2009-м средняя цена будет на уровне двухсот двадцати восьми долларов.



Но ведь сегодня оппоненты Тимошенко говорят о еще каких-то кулуарных, закулисных договоренностях, якобы достигнутых в Москве?



Скажите, оппоненты Тимошенко находились на переговорах? Или им российская сторона в лице Медведева и Путина доложила, что такие договоренности существуют? Или это опять мифы, которые порождаются в силу той или иной политической конъюнктуры?



То есть вы хотите сказать, что Президент Ющенко сейчас живет мифами?



Я уже не один раз обращал внимание на то, что Президента дезинформируют его службы. И я догадываюсь, как это делается и почему, ведь я достаточно хорошо знаю, как устроен Секретариат Президента и система информирования главы государства.



Это такая же история, как с «директивами», которые якобы были выданы Секретариатом Президента Юлии Тимошенко на ведение переговоров по газу. Вы знаете, я работал в госструктуре и понимаю, что если есть директивы, значит, должен быть номер исходящего документа (в данном случае из Секретариата - в Кабинет Министров), и номер входящего документа. Но поскольку эти номера так и не были названы, я не могу понять, о каких директивах идет речь и кто кому какие директивы передавал? Или они были переданы устно? Это – смешно!



Александр Юрьевич, вопрос к вам как к человеку, который пришел в политику из бизнеса. На ваш взгляд, кому все-таки принадлежат одиннадцать миллиардов кубометров газа в наших подземных хранилищах, компании «РосУкрЭнерго» или государству Украина?



Если товар не оплачен (а он не был оплачен «РосУкрЭнерго»), Россия вправе отозвать его обратно и продать Украине. Поэтому я верю, что эти одиннадцать миллиардов кубометров газа могут принадлежать Украине. Иначе права собственности были бы переданы актами.



«Чтобы построить город-сад, нужно, чтобы пришли строители и начали его возводить»



Если выбирать из двух государственных менеджеров, между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, менеджерские способности кого, на ваш взгляд, сейчас более востребованы?



Если говорить о менеджерских способностях, то, на мой взгляд, более эффективной является Юлия Тимошенко. Если же рассматривать вопрос, кто из них более сильный стратег, то первое место я бы отдал Виктору Ющенко.



Но ведь если бы Виктор Ющенко был стратегом, вряд ли он имел бы такой низкий рейтинг доверия, как сейчас…



К сожалению, любая, даже самая гениальная стратегия, без четкого плана выполнена быть не может. Можно строить воздушные замки, и сказать, что здесь будет город-сад. Но чтобы построить город-сад, нужно, чтобы пришли строители и начали его возводить.



Стратегические устремления Ющенко действительно правильны и мне понятны. Евроинтеграция, НАТО, присоединение Украины к системе мировой безопасности, европейские ценности – все это правильная стратегия. Но кроме стратегии это же нужно еще и реализовать! И это основная задача. Ее можно выполнить только при условии, что вся система власти работает в унисон.



Но сейчас в силу тех или иных причин идет расшатывание государственной системы. Причем маятник ускоряется. Если министр иностранных дел призывает отечественные дипломатические ведомства за границей донести до зарубежных средств массовой информации мнение, что нужно порицать действия Тимошенко, то о какой системе власти в стране можно вообще говорить?



Если происходят подобные вещи, у меня возникает закономерный вопрос: думают ли чиновники о том, как их действия выглядят в глазах цивилизованного мира? Может ли быть уважение и доверие к стране, в которой в течение многих лет происходит перманентный политический кризис?



Могу только представить, какое создается впечатление об Украине у правительств других стран, когда они читают подобные депеши. Украина должна выступать единым фронтом во всех направлениях, она должна демонстрировать признаки стабильности, а не выглядеть посмешищем. И мне очень прискорбно, что идет такое расшатывание по принципу: чем хуже правительству, тем лучше… Кому?



Есть и внутриполитический вопрос: как можно порицать волю народа, который проголосовал за ту или иную политическую силу на выборах? Как можно порицать волю Верховной Рады, которая проголосовала за премьер-министра? Которого, кстати, дважды отправляли в отставку и который де-факто дважды получал вотум доверия.



Вы по-прежнему полагаете, что Ющенко и Тимошенко должны быть по одну сторону баррикад?



Когда Ющенко и Тимошенко были по одну сторону баррикад, они побеждали. Как только они расходятся – в большинстве случаев побеждает третья сила.



Александр Юрьевич, позволим себе напомнить вам вашу же цитату двухлетней давности. Вы говорили: «Я был, есть и буду в команде Президента». Готовы ли вы сегодня подписаться под этими своими словами?



Я и сейчас в команде Президента. Я не изменил ни одному предвыборному лозунгу Президента Ющенко. Я никогда не был сторонником Партии регионов, ни будучи в оппозиции - с 2002-го по 2004 годы, ни будучи при власти. Я выполнил все программные установки партии, лидером которой является Виктор Андреевич Ющенко.



Если говорить о коалиции с БЮТ, то мы шли на досрочные выборы в 2007 году и говорили людям, что будем создавать коалицию. И меня не интересуют межличностные отношения Ющенко и Тимошенко, меня интересует, чтобы государство развивалось. В свободное от работы время можно не встречаться семьями и не дружить, но на работе нужно уважать друг друга.



В свое время вы встречались семьями. Сейчас вы встречаетесь с семьей Президента?



Это очень личный вопрос. Поэтому не хотел бы о нем говорить.



«В большинстве случаев – партийные программы размыты: там чуть-чуть, чуть-чуть здесь»



Тогда о работе. Виктор Ющенко как официальный лидер партии «Наша Украина» выполняет свою работу?



К сожалению, могу констатировать, что от «Нашей Украины» осталось только юридическое название. Как таковой партии уже нет. Потому что партия, по моему мнению, — это сообщество людей, которых объединяют общие политические цели и общее видение развития государства на данном этапе времени.



Вы не задумывались о целесообразности своего пребывания в партии? Например, Павел Жебривский уже написал заявление о выходе из «Нашей Украины» и готовит новый политический проект под местные выборы…



Пока что я не вижу ни одной партии, которая бы соответствовала моему внутреннему мироощущению. Я не вижу четко выписанных вопросов по НАТО, по государственному языку, по унитарности Украины ни у одной из существующих политических сил. В большинстве случаев – программы размыты: там чуть-чуть, чуть-чуть здесь. Поэтому с идеологической точки зрения программа «Нашей Украине» мне наиболее близка.



Несмотря на то, что это - бесперспективный проект?



Если появится политическая сила, которая будет соответствовать моему пониманию развития государственности, я сделаю свой выбор.



Вы можете быть одним из основателей такой политической силы?



Знаете, я был одним из основателей «Нашей Украины». Но, к сожалению, «Наша Украина» была разрушена изнутри, потому что в последнее время ее руководство, и Виктор Андреевич в том числе, жили мифами и слухами. Поэтому, принимая то или иное решение, буду исходить в первую очередь из того, какая команда этот проект строит. В 2005 году, в том числе и мной, было сделано достаточно много ошибок, которые не хочу повторять.



После Нового года вы говорили о том, что новое руководство фракции НУНС в парламенте будет пытаться объединять все группы влияния. Что удается сделать?



Если взять нашу фракцию, которая насчитывает де-юре семьдесят два депутата, то на сегодняшний день единого подхода придерживается порядка сорока пяти человек. Отдельными «деталями» пока что выступают две группы – «За Украину!» и «Единый Центр». С последним объединение вряд ли получится, поскольку они чаще голосуют с Партией регионов, чем с «Нашей Украиной» и «Народной самообороной», да и идеологически мы абсолютно разные. Что касается группы «За Украину!», возглавляемую Вячеславом Кириленко, то мы начали диалог. А общение – это уже полпути к совместной налаженной работе.



На каком этапе сейчас эти переговоры?



Парламент — от французского слова «парле» — разговаривать. На сегодняшний день мы не отсекаем никаких возможностей для ведения переговоров. Мы не проводим водораздела между собой. Через какой период времени произойдет полное взаимопонимание и объединение, пока прогнозировать не хочу. Но то, что мы объединимся, сто процентов.



Вы уже махнули рукой на главу президентского Секретариата Виктора Балогу? Потому что в последнее время уже никто из «Нашей Украины» не поднимает вопрос о его увольнении. Или это просто бессмысленно?



Знаете, это дело Президента. Если ему нравится работать с Балогой, пускай работает.



Пожалуй, все возвращается на круги своя. Например, не кажется ли вам, что ситуация, в которой оказалась партия «Наша Украина» начиная с сентября 2005 года, очень напоминает ситуацию, в которой оказалась Партия регионов в 2009-м? Большой конгломерат, скованный одной фамилией. И вполне возможно, что в ближайшие полгода мы увидим в парламенте не одну монолитную партию, а несколько?



Да, такие аналогии прослеживаются. (Улыбается) Когда появляется много центров влияния. Например, возьмите конфликт, который наблюдается между Колесниковым и Левочкиным. Суть конфликта - в центре принятия решений. В Партии регионов идет борьба между «старыми регионалами», старой гвардией, которую олицетворяют Азаров, Рыбак, тот же Колесников, и «новыми регионалами», которые представлены такими кадрами, как Бойко и Левочкин.



Говорят, ранее вы были с Левочкиным партнерами и друзьями. Это правда?

В свое время у нас были действительно хорошие отношения. В 2004 году он организовывал нам встречи с Кучмой, а в 2005 году помогал новой власти. Казалось, тогда он был демократичным человеком. Но, как я понял потом, все это объясняется приспособленчеством и конъюнктурой.



Ситуация в ПР вам не напоминает историю с «любыми друзями»?



(Смеется) Конечно! Тогда молодые «нашеукраинцы», которые только вошли в партию и которым захотелось как можно больше влиять на процессы, решили побороть «старых нашеукраинцев» в лице так называемых «любых друзив». Но партия может жить тогда, когда в ней живут традиции. Когда в партии эти традиции рушатся, то умирает и сама партия. А некоторые люди на этом наживаются.



«Будем бороться с тем президентом, который будет объявлять досрочные выборы Верховной Рады»



Ваша оценка действий правительства во время нынешнего кризиса? Например, внутри самого Кабинета Министров нет общего понимания всех экономических процессов. Ушел в отставку Виктор Пинзеник, потому что был не согласен с политикой, которую проводит правительство. Президент говорит о том, что правительство намеренно увеличивает показатель роста ВВП, и мы не можем получить второй транш кредита МВФ.



Насколько я знаю, проблема со вторым траншем связана с тем, что есть жесткие ограничения МВФ по заработной плате и пенсиям…



И дефициту бюджета…



МВФ требовал, чтобы пенсионеры, которые подрабатывают, не получали пенсий. Но у нас пенсии настолько маленькие, что мы не можем запретить человеку где-то подрабатывать, как и отменять пенсии. Растут цены на тарифы ЖКХ, растут цены на продукты - и людям нужно выживать. Если будет принято такое решение, это будет как минимум аморально по отношению к миллионам пенсионеров. В период кризиса людям, наоборот, нужно давать возможность зарабатывать деньги, а не отбирать.



Кто привезет деньги МВФ в страну?



Вы знаете, я абсолютно уверен, что МВФ выделит второй транш. И я уверен, что правительство найдет аргументы, чтобы убедить МВФ в этом вопросе. Но в этом случае и Президент, и премьер должны говорить в унисон, понимая, насколько важна сегодня эта финансовая поддержка.



В вопросах кризиса вы оптимист или пессимист? То есть вы считаете, что «до дна» еще далеко, или мы уже скоро начнем отталкиваться?



Вы знаете, чем отличается оптимист от пессимиста?



Хорошей информированностью.



Да, хорошей информацией. Я могу сказать, в Европе «дно» уже наступило, и начался рост акций. В Европе такого кризиса не ощущается. В рестораны стоят очереди, в магазины стоят очереди, все товары продаются, все двигается.



То есть в Украине - это больше психологическая проблема?



Украина просто более подвержена кризису, потому что она полностью экспортно-ориентированная. Основная поставка валюты идет через металл, химию. А поскольку упал именно этот рынок, это отражается на Украине в первую очередь.



В бюджете, который готовил Кабмин и который был проголосован Верховной Радой и раскритикован Президентом, нет таких серьезных инвестиционных проектов, нет серьезного развития инфраструктуры и переориентации заводов, которые останавливаются, на внутренний рынок. Неужели такой подход позволяет говорить об оптимизме?



Правительство не говорит о том, что бюджет не будет пересматриваться вообще. Но пересматривать его в феврале или марте, как требовал Президент, неправильно. Давайте подождем три месяца, накопятся вопросы, проведем анализ выполнения доходной части бюджета - и проголосуем за внесение изменений в него. А если голосовать каждый месяц за изменения – скажите, как его выполнять, на что ориентироваться?



Вы полагаете, что Юлии Тимошенко удастся сохранить должность премьер-министра до старта президентской кампании?



Я не вижу в парламенте достаточно голосов, чтобы отправить Тимошенко в отставку.



Юристы из Секретариата Президента, кстати, уже расписали сценарий возможного отзыва премьер-министра. В их понимании, после создания новой коалиции должно было быть новое представление на премьер-министра и новое голосование в Раде. Насколько опасна такая мина, заложенная под Тимошенко?



В Конституции такой процедуры нет. Заявления отдельных юристов Секретариата Президента я даже не хочу комментировать. Я видел не один раз их компетенцию. Когда в указах Президента о роспуске парламента забывали указать, парламент какого созыва распускается.



В Основном Законе четко написано, когда правительство идет в отставку. И в Законе о Кабинете Министров есть такая норма. Пусть сначала почитают, а не выдают желаемое за действительное. Не знаешь, как делать, - живи по закону. А будущее рассудит.



Кстати, о будущем. Вы знаете, возможное президентство Юлии Тимошенко у многих людей вызывает практически панический страх. Например, господин Коломойский заявлял, что он предпочтет скорее жить в Женеве, чем в Украине. У вас нет никаких опасений по поводу будущего страны, связанного с Юлией Тимошенко?



У меня нет опасений по поводу любого президента, если будет действующий парламент, в котором будет сильная оппозиция и сильная коалиция.



Но вы же понимаете, что любой президент, который придет, в первую очередь объявит досрочные парламентские выборы и захочет формировать Верховную Раду под себя?



Значит, будем бороться с тем президентом, который будет объявлять досрочные выборы Верховной Рады. Потому что я против досрочных парламентских выборов. Будут запланированные выборы Президента, будут запланированные выборы Рады, будет новая воля избирателя…



«В преемственность власти не верю»



Перейдем к теме президентских выборов. Сегодня в Украину направляются неофициальные международные делегации для «зондирования» страны накануне президентских выборов, они присматриваются и к командам возможных претендентов. В какой команде окажутся те 45 человек из НУНС, которые ныне поддерживают коалицию, учитывая и тот факт, что в самой фракции есть как минимум два кандидата: Гриценко и Яценюк.



Во-первых, я не могу говорить от имени всех сорока пяти человек. Ближе к выборам мы увидим, кто и на кого ориентирован. Я могу говорить о себе.



Если говорить о реальности, выбор будет между другими, не названными вами кандидатами.



Ющенко или Тимошенко?

Как я уже сказал, буду поддерживать того кандидата в президенты, которого больше понимаю. Сегодня для меня Ющенко загадка больше, чем в 2004 году.



А Тимошенко вы больше понимаете, несмотря на ее нечеткую позицию по вопросам НАТО?



А почему у нее нечеткая позиция? Она ведь подписала письмо о присоединении Украины к ПДЧ.



Но ни в одном программном документе ни БЮТ, ни партии «Батьківщина», ответа на этот вопрос нет.



Давайте посмотрим программу кандидата в президента – там должно быть все выписано.



Как вы полагаете, возможен ли вариант, когда во второй тур президентских выборов выйдут не два известных кандидата, каковыми на сегодняшний момент являются Янукович и Тимошенко, а неожиданные кандидаты? Например, Янукович и Яценюк? Или Тимошенко и Яценюк?



Все зависит как от воли избирателей, так и от общей экономической ситуации в стране. Мне кажется, что главная задача, которая стоит перед действующим Президентом – не допустить проведения выборов по сценарию, который мы проходили в 2004 году. Нужно, чтобы выборы прошли демократично, а за кого избиратели проголосуют – время покажет… Возможно, проголосуют и за другого кандидата - не Януковича и не Тимошенко, хотя на сегодняшний момент я такой возможности не вижу. Как не верю и в преемственность власти. Украина — не Россия. Но у Ющенко и Тимошенко - одно электоральное поле, и очень не хочется, чтобы их война на взаимное уничтожение свела на нет достижения 2004 года, которые были в Украине.



Кризис может быть причиной для всеобщей смены власти, когда выборы и Президента, и парламента сойдутся во времени?



Я считаю, что такой подход неэффективен. Даже в период кризиса выборы должны проходить так, как записано в Конституции. И ни в коем случае под видом кризиса нельзя создавать повод для переноса выборов. В противном случае это может привести к уничтожению демократии.