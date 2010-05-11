Идеологический тупик России. Постпраздничное

Эти поиски заняли немало места в развернутом программном интервью Дмитрия Медведева газете «Известия» 7 мая - в канун Дня Победы.

Да и само празднование 9 Мая в этом году прошло по-особому. В виде участия в параде войск в Москве военнослужащих из СНГ, Польши и стран антигитлеровской коалиции (США, Великобритании, Франции); «поезда Памяти» для ветеранов России, Украины, Беларуси; праздничного салюта, на 5 минут дольше обычного (то есть не 10, а 15 минут); активной массовой пропаганды (фильмы, концерты, уличная военная символика, джипы с надписью «на Берлин!») и т.д.

Правда, ведущих лидеров Запада – Барака Обамы, Гордона Брауна, Николя Саркози - на параде не было (кроме Ангелы Меркель). Из 25 приглашенных глав иностранных государств присутствовало около 15 (хотя в феврале во время начала подготовки к празднованию вообще рассчитывали аж на 40). А ведь в том же 2005-м состав гостей был куда представительней - Джордж Буш-младший, Герхард Шредер, Жак Ширак, Сильвио Берлускони, Кофи Аннан, другие. Видимо, мировое сообщество новейшие идейные поиски Кремля пока не очень оценило.

Идеология, которой нет



В политическом смысле у российской власти вообще нет никакой идеологии.



Если в политико-прикладной плоскости власти выстраивают всевозможные «потемкинские деревни», более-менее скрывающие реальное состояние дел, то на уровне культмассовом «идеологическое буйство» налицо.



Одновременно реализовываются в разных ипостасях и на разных уровнях три совершенно разные государственные доктрины - царизм, советский период, российский гибрид либерализма 90-х. Что проявляется и в названиях улиц, и в телевизионных шоу, и в разных фильмах и книгах с изображением и описанием разных эпох, где одновременно героями являются генералы царской России, простые советские труженики и олигархи России нынешней. Кстати, те же «георгиевские ленточки» (один из символов Дня Победы) – это изначально награда русской императорской армии (орден Святого Георгия учредила Екатерина Вторая в 1769 году).



Отсутствие идеологии прокремлевские эксперты (в свое время очень активно защищавшие такое российское идеологическое изобретение, как «суверенная демократия», ныне, очевидно, списанное в утиль) оправдывают приблизительно следующим: в современном мире вообще не модно говорить об идеологиях. Роль идеологии как определяющего и конституирующего действительность фактора все больше нивелируется. На смену приходят теории деидеологизации общества, основу которых составляет экономический расчет, демографические и экологические проблемы и т.д. А в общем и целом, наступила эра универсализации западной либеральной демократии.



Может, так оно и есть. Но тогда возникает, как минимум, два законных вопроса.



На каком идеологическом основании российские власти так остро, болезненно и безапелляционно реагируют на любые попытки постсоветских стран (в частности Украины периода Ющенко) отстраниться от российского идеологического дискурса и сформировать свой собственный государственный миф (имеется в виду миф как системообразующий конструкт)?



И чем, собственно, занимается созданная год назад Комиссия при президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России? Не делать же ей, в сущности, объектом приложения своих усилий абсолютно закономерные (в контексте евразийской доктрины) рассуждения, к примеру, главы совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что Золотая Орда привнесла большой положительный вклад в становление российского государства.



Наследники Победы



Гамлетовский вопрос для идеологического самоопределения правящей элиты и государственности РФ - считает ли она Россию правопреемницей Советского Союза. Не только по факту (в смысле – так случилось), но и осмысленно (в смысле – быть носителем самой идеи).



В свою очередь, вопрос противоречивого восприятия Сталина в России – это, во многом, вопрос отношения к советскому периоду в целом. Кстати, попытки установления стендов с изображением Сталина к 9 Мая в довольно скромном количестве (всего 10 из прочих двух тысяч) породило не меньше, а то и больше споров, чем установка памятника Сталину в Запорожье.



В условиях отсутствия базовой идеологии действующая российская власть пытается соединить вместе все существующие, большие и малые, идеологические формы. Поэтому в обществе и происходит такое мучительное раздвоение, два параллельно идущие процесса – десталинизация и ресталинизация одновременно.



С одной стороны, Кремль не может полностью отказаться от советского прошлого и сталинского периода в том числе. Поскольку это значит, что надо перечеркнуть все то советское наследие, которое делает Россию великой и сегодня. Ядерное оружие, членство в Совете безопасности ООН (в качестве одного из пяти постоянных членов) и т.д. – то, что в большей степени как раз и возникло при советской власти и при Сталине в частности.



А с другой - российской правящей элите не очень хочется нести ответственность за сталинские преступления – массовые расстрелы, голодомор, Катынь и прочие зверства. Чуть ли не впервые действующий президент РФ – в данном случае Дмитрий Медведев – публично в интервью «Известиям» назвал политический режим Советского Союза тоталитарным, а Сталина преступником. Там же он сказал, что Великую Отечественную войну выиграл народ, а не Сталин и не военачальники, при всей важности того, чем они занимались. «И в этом, если хотите, нынешняя государственная идеология и моя оценка как президента Российской Федерации», - сказал Медведев.



Идеологический тупик России обусловлен тем, что правящая элита современной РФ не может ни отказаться от советского наследства, которым она жива, ни признать свое правопреемство по отношению к советской власти. Это говорить с небольшим интервалом, что «развал Советского Союза – самая большая геополитическая катастрофа ХХ века» (В.Путин) и тут же, что «советский строй был тоталитарным, подавлял права и свободы граждан» (Д.Медведев). То есть – получить «сталинское наследство», отказавшись от родства со Сталиным и от Коммунистической партии как идеологии.



Хотя, на самом деле, на властном уровне нет ни десталинизации, ни ресталинизации. Есть только бизнес и бизнес-интересы. И те страны, которые поняли (к примеру, США и Польша) настоящую логику российской власти, не имеют с РФ никаких проблем и недопониманий.



Медведев и Путин – по своей сути антисоветчики - ищут способ, как примирить прошлое с настоящим.



Этот новый идеологический поиск имеет, кстати, свои результаты. Уже сегодня появляется ряд продуктов для формирования новой синтетической идеологии. Один из них – это нашумевший (в плане критики) фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2. Предстояние». Главная идея фильма полностью отображает подход правящей элиты – Советский Союз войну выиграл чудом, вопреки Сталину и советской власти вообще.



Впрочем, такой идеологический конструкт даже на уровне продукта кино выглядит как утопия. История учит как раз обратному – большие свершения нации никогда не бывают без и тем более вопреки лидеру.



Народам ставят, как правило, надгробные памятники.



Самоопределение по линии войны



В процессе поиска новой российской идентичности современная Россия не может обойтись без Украины.



Собственно, Россия не воспринимает Украину как заграницу. Российская элита готова признать Украину независимым государством, но все равно считает, что она возникла в результате исторического недоразумения. Сейчас вообще модно обвинять в развале Советского Союза догорбачевскую советскую власть – мол, это она создала Украину в нынешних территориальных границах как самодостаточное государственное протообразование, заложив, тем самым, предпосылки для возможного отторжения от тела России в будущем.



Потому Россия, естественно, заинтересована в том, чтобы приобщить или сохранить постсоветские страны в рамках российской традиции празднования 9 мая, для которой День Победы - это системообразующий элемент советско-российской идентичности и державного культурно-исторического кода.



Независимо от итогов исторического спора о том, что или кто в большей степени привели к началу Второй мировой войны, историки выделяют две традиции празднования победы над фашизмом. Советская – это патриотизм и пафос. Европейская – это, прежде всего, скорбь.



С точки зрения прошлого, Украине, конечно, ближе первая трактовка. Во-первых, во время Второй мировой войны прогрессивная часть Европы была на стороне Советского Союза. Во-вторых, Украина в нынешних границах сложилась именно в советский период.



С точки зрения будущего, российская трактовка с каждым годом себя изживает. Во-первых, она исходит из прошлого. «Поезд памяти» трех братских народов автоматически не доставит эти самые народы-победители на станцию «прекрасное будущее». Во-вторых, «военный миф» (в чем правы многие российские эксперты) актуален, когда он вписан в общую идеологическую систему, что было при Советском Союзе. В нынешних реалиях гиперболизация «военной темы» выглядит одиноко, как попытка компенсировать отсутствие какой-либо другой идеи, объединяющей современную Россию.



Что касается Украины, то присвоение Бандере звания героя и установление памятника Сталину – это вещи одного порядка. Как по признаку принадлежности к прошлому, так и по неоднозначному отношению в обществе к этим личностям и сегодня. В этом смысле Янукович – это не столько Кучма (чего многие внутри страны опасаются), сколько Ющенко.



Если Кравчук и Кучма избегали принятия решений в неоднозначных для общества вопросах, то Ющенко резко повернул страну на Запад, а Янукович – резко в сторону России. Только у первого не было достаточно власти (в смысле своего большинства, премьера и т.д.), а у второго – она есть с перебором.



Главный посыл идеологии Ющенко – это не столько Украина как восточноевропейская страна, сколько «прочь от России». Главный посыл идеологии Януковича – это не столько прагматичное сотрудничество Украины и России, сколько желание укрепиться внутри страны за счет Путина и Медведева, либо же политическое недомыслие.



Перспектива



Современная Россия не сможет выйти из идеологического тупика.



Выстроить доктрину «взять все хорошее из советского и имперско-царского периодов, а от всего плохого отстраниться» реалистично только при наличии третьего, главного элемента – нового образа будущего. В наличии логики государственного масштаба, описывающей современное состояние России и общества и придающего осмысленность действиям нынешней власти.



О таком подходе действующей власти сказать нельзя. Вся аргументация российской дружбы со странами СНГ выстраивается не вокруг будущих совместных выгод от того или иного объединения, консолидации или просто единой позиции по тому или иному вопросу (здесь логика простая: максимально выжать из ситуации в свою пользу), а исходя из общих прошлых побед и свершений. По принципу «мы когда-то были родственниками».



В этом смысле внезапная вспышка дружбы между Януковичем и Медведевым не приведет к стратегическому союзу России и Украины. Ни один долгосрочный межгосударственный альянс не может строиться на прошлом. Для такого альянса нужна целостная концепция и привлекательный образ современного будущего.



Россия ничего такого не предлагает. Поэтому Украина все равно обречена идти в Европу. Пусть даже с обломками имперско-советского Черноморского флота на борту.