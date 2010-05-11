Тимошенко показала язык и зубы

11 мая 2010, 17:08

Обещание устроить власти «черный вторник» оппозиция не сдержала.

За истекшие со дня ратификации соглашения по Черноморскому флоту две недели запала поубавилось как у «верхов» оппозиции (бютовцы решили не блокировать деятельность парламента), так и у «низов». Вместо обещанных десятков тысяч людей на митинг пришло от силы две-две с половиной – примерно столько же было сторонников Януковича и милиционеров вместе взятых. А вот чего у оппозиционеров ни на йоту не поубавилось, так это желания выяснять между собой отношения. «Вышли политические лидеры и начали сводить между собой счета, друг друга унижать – а потом идти советоваться со своими мужьями и женами, входить ли им в Комитет защиты Украины», - заявила с трибуны Юлия Тимошенко, явно намекая на Веру Ульянченко, которая пришла на первое заседание Комитета, но не поставила подпись под вхождением в него «Нашей Украины» (напомним, муж Веры Ивановны – Виктор Ивченко – замминистра Дмитрия Табачника). Реагируя на прозвучавшие ранее слова Олега Тягнибока о «беззубости парламентской оппозиции», Тимошенко подчеркнула: «Любой, кто скажет слово против нашей команды, должен прикусить себе язык». Очевидно, пытаясь нанести лидеру «Свободы» контрудар на его поле, Тимошенко развивала «языковую» тематику далее: «Мне непривычно читать на неродном языке (русском. – Ред.), поэтому я буду все переводить», - пафосно заявила Юлия Владимировна, зачитывая один из проектов украинско-российских соглашений. Обрисовывая перед собравшимися перспективы оппозиционного движения, Тимошенко полет своей фантазии не ограничивала. «Если соберутся сотни тысяч, они объявят досрочные выборы, если соберутся сотни тысяч, Янукович положит заявление об отставке», - уверяла лидер БЮТ. Пока Тимошенко строила воздушные замки, ряды ее соратников в самом парламенте стремительно худели – сегодня целых пять нардепов-бютовцев перешли в коалицию. Двух из них – Олега Геймана и Валерия Камчатного связывают с влиятельным депутатом Александром Фельдманом, крепко обидевшимся на родной блок за внезапное смещение с должности главы Харьковской облорганизации «Батькивщины». Сам Фельдман в коалицию пока не перешел, но, по слухам в кулуарах, это может случиться уже в ближайшие дни. Коалиция отпраздновала и еще одну победу – с назначением коммуниста Адама Мартынюка первым вице-спикером на ее сторону перешел численный перевес в президиуме Рады. Слабое сопротивление этому процессу со стороны бютовца Олега Ляшко спикер Владимир Литвин преодолел без малейших проблем. Параллельно в кулуарах активно муссировались слухи о полном устранении оппозиционеров из руководства парламента – дескать, на место вице-спикера Николая Томенко большинство планирует назначить лидера УНП Юрия Костенко (в обмен на присоединение депутатов от УНП к коалиции). Тем не менее, по собранным «Главредом» кулуарным мнениям, данная информация, скорее всего, является «уткой», запущенной самим Томенко. Костенко в разговоре с «Главредом» уверил, что о возможном назначении услышал от журналистов, а переговоров о вступлении в коалицию не ведет. «Зачем им еще наши депутаты, у них и так вон машина по привлечению новых нардепов работает на полную», - удивленно говорил Юрий Иванович. Единственное, что за сегодняшний день оппозиция может записать себе в актив – решение Рады о заслушивании информации Кабмина на предмет готовящегося к подписанию президентами Украины и России пакета межгосударственных соглашений, который, по мнению оппозиции, «приведет к очередной сдаче национальных интересов». Но даже эту победу оппозиция добыла не своими силами – за решение вызвать «под купол» членов правительства голосовала и коалиция – итого 399 голосов «за». Впрочем, Юлия Тимошенко, придя с митинга в стены парламента, постаралась представить это как «большую победу» - ведь других «побед» по сколько-нибудь важным вопросам оппозиция не знает уже несколько месяцев. «Мы должны сорвать подписание соглашений между Януковичем и Медведевым», - убежденно говорила лидер БЮТ. Однако на прямой вопрос «Главреда», каким может быть механизм этого «срыва», Юлия Владимировна так и не ответила, упомянув только «давление гражданского общества» и «мнение международных организаций». Что лишний раз убеждает в том, что осмысленного плана действий у Тимошенко после поражения как не было, так и нет.

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