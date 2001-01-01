В Сирии за время конфликта погибли 60 тысяч человек

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По данным исследования ООН, с момента начала антиправительственных выступлений в Сирии в марте 2011 года, в этой стране были убиты более 60 тысяч человек.

Исследование, проведенное по заказу Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллай, аккумулировало информацию из семи различных источников. Составители пришли к выводу, что к концу ноября 2012 года в Сирии погибли более 59,6 тысяч человек, сообщает ВВС.

"Учитывая, что конфликт не прекращался с конца ноября, мы можем предположить, что к началу 2013 года были убиты уже более 60 тысяч человек", – сказала Пилай.

Происходящее в стране кровопролитие комиссар назвала "поистине шокирующим".

Результаты исследования были обнародованы спустя несколько часов после налета правительственной авиации на автозаправочную станцию близ Дамаска, в результате которого погибли 70 человек. По словам сирийских оппозиционных активистов, этот инцидент стал самым смертоносным с начала антиправительственных выступлений.

Как ранее писал Главред, президент Сирии Башар Асад не собирается уходить с поста главы государства, о чем неоднократно заявлял публично. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 29 декабря после переговоров со спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими в Москве.

"Он неоднократно и публично, и непублично объявлял, что не собирается уходить в отставку и собирается защищать сирийский народ", — заявил Лавров.

По его словам, изменить позицию главы Сирии пока не представляется возможным.

фото: EPA / UPG

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