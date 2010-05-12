Кризис украинской оппозиции

13 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Криза української опозиції: шляхи подолання».



У прес-конференції взяли участь:



- експерт Центру політичних досліджень і конфліктології Антон Фінько,



- голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, доктор політичних наук, професор Валерій Бебик,



- президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.



Валерій Бебик:



У нас чудова країна, але неефективна держава і неукраїнська влада. Тому я би говорив не про кризу опозиції як такої, а говорив би про кризу влади та кризу державності.



Всеукраїнська асоціація політичних наук та Університет «Україна» проводили опитування громадської думки у червні 2008 року. Ми залучали викладачів вищих навчальних закладів і студентів з усіх регіонів. Ми питали про те, які загрози українській державності існують в політичній сфері. Першу рейтингову позицію зайняла загроза неспроможність політичних партій представляти інтереси народу (68%). Далі – непрофесійний політичний менеджмент з боку правлячої еліти (56%), незбалансованість поділу влади у Конституції України (53%), низький рівень політичної культури громадян (53%). Я повторюю, цю інформацію давали люди з усіх регіонів, які є фаховими політологами та соціологами.



Тож я думаю, що потрібно говорити про кризи української державності. Вибрана не зовсім збалансована модель державного управління. Відповідно, виникають проблеми, пов’язані із діяльністю і влади, і опозиції.



Давайте подивимося на ситуацію в класичній країні з усталеними політичними традиціями, наприклад, Велику Британію. Там же у Парламенті існує опозиція Її Величності. Якщо у нас вводити таку політичну культуру, то це буде опозиція Його Величності Президента. Тобто це нам трошки не підходить. Коли йде боротьба і говорять про те, що певний фрагмент опозиції є найдемократичнішим, а ця опозиція є начебто якоюсь неправильною. Опозиція – це опонування владі на конструктивних засадах. Якщо, наприклад, Кабмін вносить той чи інший законопроект, то опозиція повинна дати свій законопроект, свої зауваження.



Зараз ми існуємо в зовсім інших системах політичних координат. Фактично ми маємо варіант режиму зразка Леоніда Кучми, не оформленого юридичним способом. Тобто владу представляє Янукович, коаліція, в основі якої Партія регіонів, а відповідно до цього вибудовується вся владна вертикаль. Але хто може гарантувати, що скоро Азаров не захоче грати першу скрипку? Цього гарантувати ніхто не може. Свого часу Ющенка таким самим чином починав, а потім пішла банальна боротьба за владу. Я кажу про те, що потрібно на законодавчому рівні збалансувати законодавчу, виконавчу та судову владу, але для цього потрібно мати 300 голосів у Парламенті. Такої кількості голосів не мають наші урядові вожді, але й не має і опозиція. Тож логіка політичного і державного будівництва має тоді полягати в такому варіанті, що потрібно сідати і домовлятися. Тому що це є конституційні проблеми.



Пам’ятаєте, чим починалися попередні позачергові парламентські вибори? Виривали мікрофони, перекривали щитову, Парламент був заблокований. І Віктор Ющенко був змушений піти на президентські вибори після того, як частина депутатського корпусу написала заяви про складання повноважень. Після цього були внесені зміни у національне законодавство. І зараз такий розвиток подій не можливий, навіть якщо 150 депутатів напишуть заяви про складання своїх депутатських повноважень. І це не зупинить роботу Верховної Ради.



Зараз БЮТ і сателіти, менші політичні партії, що знаходяться навколо, наразилися на свої ж домашні юридичні заготовки. Тепер вони можуть використати цей варіант для розпуску Парламенту. Хоча безумовно, є інший варіант.



Для того, щоб Конституція та політична система працювали ефективно, щоб держава була ефективною та справедливою в очах громадян, потрібно, щоб влада і опозиція домовилися, а зміна правил не відбувалася через політичні смаки чи поточні події. Ми бачимо, що змінюється влада і опозиція, але ті самі люди виходять на перші ролі: Янукович був двічі прем’єр-міністром, Тимошенко була двічі прем’єр-міністром і т.д. Хто буде наступним президентом, ми не знаємо. На це буде воля Божа та воля українського електорату через 5 років як мінімум.



У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що конституційні правила гри не повинні прив’язувати до інтересів конкретної особи і конкретної політичної партії. Коли працює система та запобіжник від руйнування цієї системи, відчуватиметься захист. Конституція має бути політико-правовою операційною системою, яка буде захищати від розвалу державності в разі приходу до влади не дуже компетентної людини.



В цьому контексті дуже вагома роль опозиції. Хто там бореться, у кого більша булава – це вже деталі. Влада і опозиція – це дві складових, які мають бути в політичній системі і мають бути унормовані конституційним шляхом в політико-правовому плані. Тобто все повинно бути виписано в документах та процедурах, безумовно, без прив’язки до суб’єктивних політичних інтересів.



Ігор Жданов:



Я не думаю, що після останніх подій можна говорити про те, що українська опозиція переживає кризу. Правильніше говорити про кризу політичної еліти загалом, оскільки вона не завжди і не у повній мірі виконує ті функції, які повинна виконувати. Тобто визначати стратегічний напрямок розвитку України, пропонувати його суспільству, вести за собою суспільство. Це стосується і опозиції, і нинішньої владної команди.



Якщо ж повертатися до наших баранів і до стану нинішньої опозиції, то можна сказати, що дійсно після програшу на виборах нинішня опозиція була певною мірою деморалізована. Вона не мала чіткої суспільної мети, не розуміла, що роботи і в яких формах працювати з суспільством і в яких формах опонувати владі.



Але Президент Віктор Янукович зробив царський подарунок опозиції, підписавши «харківську угоду» про подовження термінів перебування флоту на території України. Ці дії призвели до того, що частина суспільства гостро негативно сприйняла підписання таких угод. І, зрозуміло, що в опозиції з’явилася спільна політична мета, яка наклалася на суспільну мету і суспільні настрої. Це перший наслідок.



Другий наслідок. Такими подарунками Віктор Янукович стимулював опозицію до об’єднання. Звичайно, відбуваються досить непрості процеси: ми знаємо, що був створений Народний комітет захисту України, але до нього увійшли не всі політичні партії, що належать до опозиції. Тобто поки що ми не можемо говорити про формат якоїсь об’єднаної, спільної та консолідованої опозиції – такої сьогодні просто не існує.



Але враховуючи певні історичні обставини, це сьогодні і не можливо. Але я вважаю, що це не так вже й погано. Оскільки в Україні на початку 2000-х років існувало декілька опозиційних політичних сил – і Наша Україна, і Блок Юлії Тимошенко, і Соціалістична партія, і періодично були домовленості із Комуністичною партією України.



Якщо подивитися досвід західних країн, то можна побачити, що там існує і ліва, і права, і радикальна опозиція, і більш конструктивна парламентська, і позапарламентська, тобто існують декілька опозиційних сил, які можуть критикувати діючу владу з різних позицій.



Сьогодні існуватиме Комітет захисту України і, як я зрозумів, відбуватиметься співпраця різних політичних сил чи координація їх дій із Комітетом. Принаймні Наша Україна вчора заявила, що вона не входитиме до цього комітету, але будуть із ним спілкуватися і координувати свої дії. Я думаю, що й інші політичні сили, а також політичні платформи, які очолюють пан Гриценко та пан Жебрівський, які не увійшли до складу Народного комітету захисту України, також це робитимуть.



Якщо говорити про проблеми, які сьогодні стоять перед опозицією, то можна визначити дві головні проблеми, від яких сьогодні залежить ефективність діяльності опозиційних сил.



Перша – це недовіра між опозиційними лідерами. Оскільки всі вони не перший день в політиці, мають певний багаж взаємовідносин, який не завжди є гарним. Поки буде ця недовіра, їм буде надзвичайно важко координувати свої дії. Тобто перше, що потрібно робити опозиції, - необхідно намагатися подолати недовіру між її лідерами.



Друга проблема – проблема персональних амбіцій. Вона природна для політиків, оскільки політичним діячем не станеш, якщо не маєш серйозних політичних персональних амбіцій. Якщо дивитися збоку, то всі політики «нарвані» в цьому плані. Але враховуючи серйозність політичної ситуації в Україні, думаю, що на певному етапі потрібно всім зупинитися і вгамувати свої персональні амбіції та домовитися про якийсь формат співпраці. Інакше буде дуже важко опонувати владі.



Я поясню чому. Тут, в «Главреді» ми колись проводили прес-конференцію і говорив, що після президентських виборів в України буде три варіанти розвитку подій.



Перший варіант. З приходом Януковича, як нового президента, будуть змінені акценти внутрішньої та зовнішньої політики, а от демократичні підвалини та свобода слова залишаться такими, як були під час попередньої влади.



Другий варіант полягав у поступовому згортанні демократичних завоювань, у тиску на свободу слова. Але це би відбувалося поступово, і поступово накопичувалися кількісні зміни, які б призвели до якісних перетворень.



Третій варіант – варіант миттєвого реваншу, коли б здійснювався серйозний тиск на журналістів, на експертів, на опозицію, коли б проводилися, так звані, політичні репресії.



Оцінюючи діяльність влади за ці два місяці, ми зрозуміли, що суспільство отримало декілька антидемократичних сигналів. По-перше, були скасовані місцеві вибори, при чому не була призначена нова дата їх проведення. По-друге, ми маємо тиск на журналістів та згортання свободи слова в Україні. Це заява відповідних журналістів телеканалів «1+1» та СТБ, звернення міжнародної організації «Репортери без кордонів» до Президента України з тим, що під час його управління погіршилася ситуація зі свободою слова. Це рішення Конституційного суду, яке в тому числі дозволяє індивідуальне членство в коаліції. А це, зрозуміло, спотворює результати виборів, оскільки громадяни голосували за певні політичні сили, а не за конкретних депутатів. Тим більше, що Конституційний суд прийняв рішення, яке прямо суперечить тому рішенню, яке він приймав два роки тому. А це неприпустимо навіть з точки зору законодавства про Конституційний суд.



Ці антидемократичні сигнали, а також остання ситуація, коли був зроблений ще один царський подарунок опозиції – порушення кримінальної справи проти Тимошенко – дає їй підстави говорити, що проти неї починаються політичні репресії. Тому що з точки зору стороннього спостерігача складається враження, що не знайшлося нічого такого, що можна було б пред’явити Тимошенко за час її прем’єрства, і тому поновили кримінальну справу, яка була порушена ще за часів Кучми. Це справді дасть їй підстави говорити про те, що проти неї застосовуються політичні репресії, а відповідно підвищуються її рейтинги, і на цьому вона зможе грати.



Якщо влада піде на те, щоб арештувати Тимошенко, то ми просто отримаємо нову Жанну д’Арк української політики. В цьому навіть сумніву немає. Чи розуміють це у владі – не знаю.



Підсумовуючи все, скажу відверто, що на мій погляд, потрібно розуміти, що маятник зараз схиляється в сторону влади, а не опозиції. Ця політична боротьба буде тривалою, але такими реперними точками, які визначать проміжні підсумки політичної боротьби між владою та опозицією, це будуть місцеві вибори. Тоді ми побачимо, як вони пройдуть – буде чи ні застосований адмінресурс, в яких масштабах. Ми побачимо, наскільки опозиції вдасться домогтися свого представлення в обласних і районних радах. І друга реперна точка – це парламентські вибори 2012 року. Не виключено, що тоді маятник хитнеться в іншу сторону, а ті сили, що сьогодні є опозиційними зможуть отримати більшість у майбутньому парламенті. І тоді та конструкція, що зараз склалася, тобто фактично президентська республіка. Адже саме під Президента складалася коаліція, під нього формувався й уряд, він керує губернаторами та інше. Так само швидко ця президентська модель може повернутися до парламентсько-президентської.



Антон Фінько:



З одного боку ми насправді спостерігаємо кризові явища в опозиції: точиться боротьба між лідерами – між Тимошенко, Гриценком, Яценюком та Ющенком, немає єдності. Щоб визначити симптоми того, що криза перебуває в опозиції, потрібно подивитися на те, хто стоїть на трибуні за спиною у Тимошенко. Якщо це мультимільйонери, то це означає, що в опозиції все добре. А якщо це колишні політв’язні та, перепрошую, колишні поети, то це означає, що опозиція зазнає кризових явищ.



З іншого боку я би поки що не перебільшував масштаби цієї кризи. Так чи інакше але місцеві вибори відбудуться. При цьому значна частина виборців Центру та Сходу України будуть змушені Блок Юлії Тимошенко, навіть якщо він їм не надто подобається. Ви знаєте останні дані Київського міжнародного інституту соціології: сьогодні Партію регіонів підтримують 35% виборців, БЮТ – 13%, Сильна Україна Тигіпка – 8%, Яценюка – 4,1%, компартію – 2,5%. Це означає, що опозиція зберігає вплив, і попри те, що вона насправді зазнає кризи, я б поки що не перебільшував її масштабів.



Те, що ми сьогодні спостерігаємо, нагадує дежавю: надто вже ці останні акції нагадують акції «Україна без Кучми» 2000-2001 року за своєю стилістикою. Ми знову бачимо протестні акції під радикальними гаслами з великою масовою підтримкою, з традиційними звинуваченнями влади у проросійській політиці, намаганням мобілізувати радикальних виборців, особливо на Заході, а також із критикою угод. Хоча такого чину угоди у 2005 році нинішньою опозицією визнавалися за можливі. Я маю на увазі, «харківські угоди». Власне останні заходи опозиції, які ми спостерігали, і не були розраховані на великий успіх. Вони більше спрямовувалися на те, щоб мобілізувати радикальну частину виборців, і щоб створити захисну парасольку від можливого владного наступу на свої позиції.



Якщо «Україна без Кучми» була репетицією перед президентськими виборами та помаранчевими подіями. То ці останні акції опозиції все ж таки були репетицією перед майбутніми місцевими виборами. Однак, існують і значні відмінності між цими технологічно схожими явищами.



По-перше, цим акціям бракує зовнішньої підтримки. А це дуже вагомий чинник. На сьогоднішній день наші і західні, і східні партнери надзвичайно розчарувалися у тих політичних діячах, які сьогодні перебувають в опозиції. Те, що вони перебували у стані перманентного конфлікту і дестабілізували систему влади в країні, примушує наших зовнішніх політичних партнерів, не залежного від того, яку позицію вони представляють, вступати в діалог із Партією регіонів і Віктором Януковичем. Тому що як би не ставилися в Москві чи Брюсселі до нинішньої влади, вона все ж таки сприймається як сила, здатна забезпечити стабільність влади. А нинішня опозиція здебільшого асоціюється з поняттям дестабілізації.



По-друге, існує досить високий рівень розчарування виборців у нинішній опозиції, тому що наслідки її дій у владі є, м’яко кажучи, неблискучими. І на мою думку, наше суспільство балансує. Пан Жданов слушно тут нагадував про певні авторитарні тенденції нинішньої влади. Я б не заперечував, що такі тенденції є, хоча знову ж таки – не потрібно перебільшувати. Тому що вдавати, що у нас сьогодні є режим, який когось надто переслідує, при якому у нас згортається демократія, це також було б, м’яко кажучи, гіперболою. Але все ж таки нинішня влада не має демократичного вишколу, тому я не відкидаю можливості, що будуть авторитарні прояви у житті суспільства надалі.



З іншого боку дестабілізаційна хвиля, яка формується опозицією, виявиться надто гучною, то в нашій країні події можуть розпочати розгортатися за киргизьким сценарієм. Коли відбувається загальна дестабілізація, і коли усувається колишня влада, однак нова, яка приходить їй на зміну не отримує статусу чогось легітимного, тоді країна починає розвалюватися на дві частини. У киргизькому варіанті країна розпадається на Північ та Південь.



Тобто наша політична система, як це довели події 2004 року, вагітна на ризики політичної нестабільності. Про це також аж ніяк не варто забувати. Якщо і надалі так розгортатимуться події, то для нашої країни це буде надзвичайно важким випробуванням і, можливо, смертельним ризиком, тому що країна неконсолідована, існують значні відмінності в орієнтаціях Сходу та Заходу. І якщо у нас події розвиватимуться за киргизьким сценарієм, то це стане початком кінця нашої державності, а це надзвичайно великий ризик.



З цієї точки зору я вважаю, що орієнтація опозиції на жорстку риторику (звинувачення нинішньої влади у тому, що вона непатріотична, антиукраїнська і проросійська) є випробуванням долі. Ці звинувачення небезпечні. Можливо, вони є добрими з точки зору політичної доцільності щодо мобілізації радикальної частини власних виборців, з якими дуже легко виступати на мітингах. Однак, з погляду збереження країни в майбутньому та державних інтересів від такої риторики варто було б утримуватися. Тим паче, що у цій ситуації виграє не БЮТ, а більш радикальні сили, на кшталт «Свободи», які у таких ситуаціях намагаються на хвилі вийти наперед.



У політології є такий термін, як неопатрімоніалізм. Вважається, що такі режими є потенційно нестабільними, потенційно вагітними на ризики дестабілізації. Україна відноситься до такого типу режимів. І для неопатрімоніальних суспільств властиві відповідні риси опозиції.



По-перше, це вождізм. І це є надзвичайно велика проблема нинішньої опозиції. Якщо у будь-якій із нинішніх опозиційних сил, не дай Боже, зникає лідер за якихось причин, то така сила просто припиняє своє існування. Вождізм є слабкістю і нашої політичної системи, і нашої опозиції.



Другою негативною рисою є соціальний неопопулізм. Якби у нас була консолідована та інтегрована країна, то у нас точилася б боротьба не між елітами різних регіонів, не між елітами Сходу та Заходу, а все ж таки між правими та лівими. В умовах, коли не має потужної лівої опозиції, беруть гору соціалпопулістські тенденції. Тоді люди покладають надії на те, що певний автократ, певна сильна особистість прийде і розв’яже їхні проблеми.



Третя проблема нинішньої опозиції полягає в тому, що вона фіксує етнокультурний розкол країни. Гасла цієї опозиції розраховані виключно на частину виборців Центру та Заходу України, які не будуть ніколи сприйняті на Сході та Півдні, якщо опозиція не захоче змінювати свій політичний профіль.



І четверта вада – це намагання постати в образі єдиної патріотичної сили. Вони наголошують на тому, що саме ці політичні сили виявляють український інтерес. Хоча тут на докір нашої опозиції може бути висловлено чимало неприємного. Я хочу нагадати про те, що сказав Литвин: представники нинішньої опозиції, коли були при владі у 2005 році погодилися на розрив газового контракту з Росією. Тоді ціна на газ була 50 доларів. Це спричинило карколомне збільшення цін для нашої економіки на енергоносії, і власне кажучи, завдало шкоди національним економічним інтересам. Всі ми розуміємо, що той, хто не висловлюється на підтримку економічних інтересів власної країни, рано чи пізно почне грати на боці наших економічних конкурентів. Я б не радив нинішній опозиції проголошувати гасло і говорити, що вона є проукраїнською, а нинішня влада є антиукраїнською. З погляду дефіциту патріотичних почуттів докори можна висловлювати і нинішній владі, і нинішній опозиції.



Валерій Бебик:



Вчора опозиція спокійно сприйняла звіт влади по майбутніх угодах. Цей спокій був наслідком того, що опозиція не думала, що влада піде на обговорення в Парламенті цих угод. А ті взяли й погодилися. Прийшов Клюєв та все про угоди розказав. І серед цих угод немає таких, що стосувалися б енергетики. Таким чином, влада просто вибила козирі у опозиції. Не було підстав обурюватися. Ніхто ж не буде проти демаркації кордонів між Росією та Україною. Україна постійно цього вимагала, а Росія блокувала процес.



Мені здається, що в опозиції не було продуманої стратегії реакції. Вона була трошки розгублена. Тому вони почали кричати, що якщо буде більше, ніж озвучені 5 угод, то тоді вони прореагують. Інше звинувачення прозвучало у виступі Олега Білоруса, що мовляв, не виключені таємні угоди, про які ми знати не будемо, а уряд їх підпише. Все це свідчить про те, що в опозиції немає чіткої стратегії. Подібні виступи Юлії Тимошенко мають за мету потрапити до новин, використати всі події як інформаційний привід.



Ігор Жданов:



Моя точка зору абсолютно відрізняється від позиції пана Бебика. Логіка вчорашніх дій опозиції проста і зрозуміла. Якщо влада дозволяє собі діяти в абсолютно закритому режимі, приймаючі стратегічні рішення для України, про які ніхто не знає. А всі дізнаються лише в день підписання. Тож логічно, що опозиція, суспільство і експерти повинні вимагати прозорих дій від влади, щоб ми знали, що відбувається у нашому керівництві. Оскільки середа – це день, коли порядок денний формує опозиційна фракція, цілком логічним було внесення звіту представника від уряду про ті угоди, які збирається підписати Президент 17 травня. Ми повинні знати, про що йтиметься, щоб проаналізувати, додати коментарі і побачити в кінці-кінців, що відбуватиметься.



Головне в цьому не реакція, а те, щоб слова Клюєва виявилися правдою, щоб крім цих п’яти угод більше нічого не підписали. Я щиро цього хочу. Адже про «харківську угоду» ніхто нічого не знав. Такого допускати не можна. Тому що влада, як і опозиція, має діяти максимально відкрито.



Антон Фінько:



Опозиція, на мій погляд, грає на ринку фобій, на ринку страхів. Йдеться про страхи перед Росією та втратою державності внаслідок російської експансії. Це перша група фобій.



Друга група – це страх перед тим, що східноукраїнські еліти можуть посилити авторитарні тенденції в житті суспільства.



При цьому все ж таки з боку лідерів нинішньої опозиції це радше гра, ніж щире переконання у тому, що такі загрози існують. Що про це свідчить? Про це свідчить заява Юлії Тимошенко журналу «Профіль» у 2005 році, коли вона визнала можливою угоду, на кшталт нинішньої харківської. Це означає, що в глибині серця лідери опозиції не вважають, що угоди, на зразок харківської, становлять для України велику небезпеку. Відсутність щирості відбивається і на нинішніх діях опозиції, тобто реакція на звіт Клюєва була доволі млявою Тим паче опозиційне середовище є неконсолідованим.



В нинішніх умовах бізнес-кола, які фінансують опозицію, які становлять її економічний каркас, не зацікавлені у значному конфлікті з владою. Ми бачимо, що радикальне крило опозиції намагається реалізовувати енергійні акції в той час, як ділові люди намагаються стримувати надто енергійну опозиційну активність.