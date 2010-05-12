Шагренева свобода

Він не одинокий у своїх висновках. Міжнародна неурядова організація «Freedom House» у своєму щорічному звіті, оприлюдненому напередодні Всесвітнього дня свободи преси, який відзначають 3 травня, висловлює занепокоєння падінням рівня свободи преси у всьому світі. Україна, де інформаційна культура загалом та культура розуміння політиками ролі медіа (причому всіх опозиційно-владних кольорів) перебуває на напівпечерному рівні, – не виняток. Цими днями наша країна – знову в епіцентрі скандалу. Журналісти телеканалів «1+1» та СТБ публічно заявили про цензуру: пряму – від керівництва каналів, та опосередковану – від нинішньої влади. Світ спостерігає, як пройде цей тест влада в особі Віктора Януковича і його команди, та й самі українські медіа. Від того, наскільки цивілізовано завершиться цей конфлікт, залежатиме й те, чи буде збережено територію свободи, відвойовану у попередні роки. А поки що ми говоримо мовою фактів



-- Мовою фактів



Президент України Віктор Янукович пообіцяв бути гарантом свободи слова в Україні. Таку заяву він зробив 27 квітня, виступаючи в ПАРЄ. «На превеликий жаль, у нас є випадки перешкоджання діяльності журналістів, залякування та тиску на них. Це неприпустимо. Як президент я гарантуватиму професійну свободу представників ЗМІ та належне розслідування фактів їх утисків», – сказав він. Янукович розраховує на підтримку журналістів у процесі демократизації України. «Саме вільні незалежні ЗМІ повинні забезпечити безперешкодний доступ суспільства до інформації, сприяти справжнім дискусіям щодо розвитку країни, жорстко контролювати владу», – наголосив Президент. І додав: «Надалі зміцнювати демократію – це буде моїм безперечним пріоритетом».



«Репортери без кордонів» заявили, що Віктор Янукович не дотримується свого слова. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» звернулась до Віктора Януковича з відкритим листом, який було оприлюднено 29 квітня. Представники організації висловили занепокоєння з приводу невідповідності тверджень Президента, висловлених у ПАРЄ, реальній ситуації зі свободою слова в Україні. Зокрема, вони вказали українському Президентові на факт недопущення деяких журналістів на прес-конференцію за участі президентів України та Росії, яка відбулася 21 квітня у Харкові. За спілкуванням глав держав представники медіа спостерігали з окремого приміщення й не мали можливості поставити їм запитання. Заступник голови Адміністрації Президента Ганна Герман роз’яснила це в інтерв’ю «Телекритиці» так: «Я казала, що 146 акредитованих журналістів на зустріч президентів України та Росії у Харкові, – це дуже багато. Тому звинувачувати нас у тому, що не потрапили всі, що ми не пустили 300 журналістів, несправедливо... Усі ніколи не потрапляють. Треба мати ім’я, солідний засіб масової інформації, треба щось значити, щоб потрапити на прес-конференцію двох президентів у той зал, де вони підписують угоду. Це зрозуміло. Тобто якби той, хто давав інформацію «Репортерам без кордонів», написав кількість присутніх журналістів, вони не зробили б такого висновку. Інформація свідомо перекручується, подається у викривленому дзеркалі. Тому я хочу, щоб «Репортери без кордонів» приїхали сюди».



У ЄС стурбовані свободою слова в Україні. Європейський Союз стурбований ситуацією зі свободою преси в Україні. Про це йдеться у заяві ЄС, оприлюдненій 30 квітня в рамках Постійної ради ОБСЄ. «Ми стурбовані останніми випадками насильства та утисків щодо журналістів в Україні», – зазначається в документі. ЄС також непокоять випадки, що можуть обмежити плюралізм ЗМІ, зокрема рішення про розпуск На- ціональної комісії з утвердження свободи слова та змінення статусу нового голови Національного телебачення.



«Обмеження доступу до ефірного часу опозиційним політикам, відмова деяким журналістам у праві брати участь у висвітленні офіційних зустрічей також збільшують стурбованість ЄС», – ідеться у заяві. ЄС також «сподівається, що буде продовжено давно існуючу практику призначати головою парламентського Комітету зі свободи слова та інформації представника парламентської опозиції». І, як насамкінець зазначено у документі, ЄС вітає те, що «Президент Янукович та співробітники його адміністрації зобов’язалися розслідувати давні та нові випадки насильства щодо працівників медіа». До цієї заяви також приєдналися претенденти на членство в ЄС: Хорватія, Македонія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Ісландія, Норвегія.



Член Партії регіонів Олена Бондаренко вважає, що журналісти повинні відповідати за публікацію «безвідповідальних заяв політиків». Про це вона заявила 3 травня, у Всесвітній день свободи преси. «Свобода слова – це насамперед право вільно висловлювати свої думки, у той же час не порушуючи чужі права, тому що наше право завжди закінчується там, де починається право іншої людини. І другий важливий момент – це відповідальність. У даному випадку стосовно свободи слова мається на увазі відповідальність за те слово, яке ти вимовляєш. Ось у нас, на жаль, ця норма поки не те що не працює, вона не розвинена, вона не використовується повною мірою. Тобто ми бачимо безвідповідальні заяви політиків, потім – безвідповідальну трансляцію цих заяв через безвідповідальні засоби масової інформації. А далі ми бачимо, яким чином ця безвідповідальність іржею в’їдається у мізки наших громадян та осідає там абсолютно спотвореними суспільними установками або якимось сформованими не тобою і не дійсним станом речей переконаннями і стереотипами», – зазначила Бондаренко. На думку народного депутата, українська журналістика надмірно суб’єктивна та політизована: «На жаль, нашому глядачеві, читачеві, слухачеві більше дають якісь висновки, якусь готову інтелектуальну жуйку, перероблену кимось, не залишаючи заділу для власних роздумів – щоб громадянин міг отримати тільки фактаж і робити висновки самостійно».



Київська медіапрофспілка назвала ворогів преси-2009. 3 травня КНМП оприлюднила результати експертного опитування, згідно з яким перше місце серед ворогів преси посів Генпрокурор Олександр Медведько – за те, що прокуратура не розкрила жодного резонансного злочину проти журналістів. На другому місці в цьому рейтингу – депутат від КПУ Олександр Ткаченко, який зламав мікрофон журналістці СТБ. Серед політиків, які потрапили у список ворогів преси, – і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович, і Ганна Герман, і Віктор Балога.





Ганна Герман заперечила факт повернення темників. Заступник глави Адміністрації Президента стверджує, що ця організація не втручається в роботу комерційних каналів. Про це вона заявила «Телекритиці» 30 квітня, коментуючи авторський матеріал кореспондента «1+1» Мирослава Отковича «Темники повернулися».



Журналісти газети «Експрес» третього травня прикували себе залізними ланцюгами до останнього вагона потягу Будапешт – Москва у Львові. Вони вимагали від Генпрокуратури порушити кримінальну справу за статтею «перешкоджання журналістській діяльності» та вжити невідкладних заходів для усунення загроз життю журналістів газети, які здійснюють резонансні журналістські розслідування. Як відомо, редакцію «Експресу» тричі обстрілювали невідомі, скоєно кілька замахів на головного редактора газети. Також порушено справу проти директора видання, прокуратура звернулась до суду з позовом, у якому начебто вимагає «заборонити газеті поширювати інформацію» про махінації прокурорів. Заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман обіцяла, що Президент Віктор Янукович зустрінеться з журналістами видання в рамках візиту до Львова. Однак візит поки що не відбувся.



Журналісти ТСН (телеканал «1+1») заявляють про факти цензури. Керівництво каналу заперечує це. У відкритому листі журналісти ТСН заявляють: «Нам заборонили висвітлювати певні теми та події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру. Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором “1+1”». Генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко заперечив факти тиску і цензури на «1+1», зазначивши, що дехто з журналістів плутає цензуру з особистими політичними симпатіями, а також що є питання щодо розуміння журналістських стандартів. У конфлікт втрутилася заступник голови АП Ганна Герман, яка після зустрічі з колективом каналу сказала, що не виявила фактів цензури. Натомість Олександр Ткаченко проголосив цей тиждень у ТСН «тижнем демократії» і сказав, що сам керуватиме ньюз-румом. Він також пообіцяв, що репресій щодо журналістів, які підписали листа, не буде.



Журналісти «Вікон» (телеканал CТБ) теж заявили про факти цензури. Керівництво каналу заперечує це. Відкритого листа написали й журналісти СТБ. Вони підтримали колег з «1+1» та закликали «журналістів інших видань приєднатися до спротиву новій цензурі в Україні» і повідомили, що почали збирати факти цензури ще у 2009 році і надали перелік цих фактів. Журналісти виступають і проти нової інформаційної концепції «Вікон», яка (як зазначається у листі) передбачає: «розповідати про політичні теми «одним рядком» і уникати розлогих матеріалів; відмовлятись від «традиційних журналістських розслідувань»; уникати іронії; не висвітлювати тем про майно та витрати політиків». Заступник голови правління СТБ з інформаційного мовлення Олексій Мустафін підтвердив, що на каналі запроваджується нова інформаційна концепція програми «Вікна-новини», проте зазначив, що це не пов’язано з політичним тиском.