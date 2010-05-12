Клюев пообещал переговоры «без экспромтов»

То, что «большая победа» Тимошенко, о которой она так много говорила вчера – заслушивание информации представителя Кабмина о готовящихся к подписанию 17-18 мая украино-российских договоренностях – не принесет ей никакой ощутимой пользы, было понятно сразу. Ведь вряд ли бы коалиция голосовала за вызов в Раду первого вице-премьера Андрея Клюева, если бы тому пришлось говорить об «очередной сдаче национальных интересов». Ожидания оправдались – представленные заместителем Азарова пять проектов украино-российских соглашений оказались, судя по его словам, настолько безобидными, что оппозиция даже не нашла в них повода для проведения массовых акций протеста – хотя сторонники Тимошенко и подозревают, что сегодняшнее выступление Клюева организовали лишь для отвода глаз, а настоящие соглашения «достанут из-под полы» в самый последний момент. Первый вице-премьер сразу отреагировал на эти подозрения и заверил парламентариев, что на переговорах «никаких экспромтов не будет». Таким образом, вчерашняя акция оппозиции под парламентом во многом идет насмарку – а один из соратников Тимошенко в разговоре «не под запись» в сердцах назвал все действия оппозиции в последнее время «детским лепетом».