Энергозависимость Украины – это миф

Владимир Путин предложил Украине объединить российский «Газпром» и украинский НАК «Нефтегаз», что стало настоящим сюрпризом для украинского руководства. Насколько реалистична идея российского премьер-министра, будет ли она воплощена в жизнь? Какие позитивные и негативные моменты для Украины заложены в этой идее? Какие потенциальные риски есть в объединении выше упомянутых двух компаний? На эти вопросы пытались найти ответы экс-глава НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Ивченко, бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский и заместитель директора научно-технического центра «Психея», эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.



Предложение объединения «Нефтегаза» с российским «Газпромом» – не экспромт



Идея Владимира Путина об объединении НАК «Нефтегаза Украины» с российским «Газпромом» не является экспромтом, убежден бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. «Я убежден, что никаких экспромтов и неожиданностей здесь нет!» – отметил эксперт.



Господин Соколовский объясняет свою уверенность двумя вещами. Во-первых, одной из целей российской внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии является утверждение на внешних рынках. «Энергетические рынки – это приоритет номер один. И Украина в этом отношении – приоритет номер один», – отметил эксперт.



Во-вторых, по словам господина Соколовского, Россия неоднократно открыто проявляла свой интерес к тому, чтобы быть как минимум совладельцем украинского энергетического сектора, в частности, украинской газотранспортной системы. «Российская сторона на всех уровнях высказывала эти предложения в разных переговорах и в разное время. За последние несколько лет это звучало почти на каждых переговорах», – отметил эксперт.



Кроме того, бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности отметил, что единственным, при ком даже не высказывались подобные предложения, был предыдущий президент Украины Виктор Ющенко. «Он бы их не слушал. И при нем никто не рисковал высказывать такие предложения относительно ГТС или относительно контроля над украинским энергосектором», – сказал специалист.



Предложение Путина – попытка отвлечь внимание от других договоренностей



Предложение Владимира Путина, прозвучавшее экспромтом, даже полушутя, является очередной попыткой отвлечь внимание украинского политикума от других договоренностей, которые планируется достичь между Россией и Украиной, уверен заместитель директора научно-технического центра «Психея», эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, это не первая информационная провокация с российской стороны – подобные провокации были во времена президентства и Виктора Ющенко, и Леонида Кучмы.



Так, например, стоит вспомнить фразу Владимира Путина о том, что «Украина тырит газ», которая прозвучала, но не была доказана. «Более того, в конце прошлого года соответствующее заявление сделал председатель Счетной палаты Российской Федерации Степашин: по результатам общей проверки двух счетных палат оказалось, что украинская сторона ни одного кубического метра газа себе не присвоила», – заметил эксперт. Однако господин Рябцев отмечает, что тогда это опровержение журналисты проигнорировали.



В связи с этим замдиректора научно-технического центра «Психея» заметил, что Российская Федерация реализует целеустремленную государственную информационную политику, направленную на дискредитацию стран, имеющих экономические или политические отношения с Россией. К тому же он убежден, что эта политика будет продолжаться и в дальнейшем.



В свою очередь Богдан Соколовский заметил, что за этим «шумовым эффектом» замалчивается другой ключевой момент – то, что через 3-5 лет Украина может перестать быть ключевым транзитером российского природного газа. «Мы должны быть готовы к тому, что мы немного потеряем, если перестанем быть транзитером. Сегодня мы зарабатываем 1,2-1,3 миллиарда долларов. Это не является тем критическим объемом заработка, за который нужно отдавать все, в том числе свою независимость или свое право на существование», – заметил господин Соколовский.



По его словам, в этой ситуации сохранение ГТС Украины должно быть сориентировано в первую очередь на основную ее цель. «А основная цель украинской ГТС, когда Украина перестанет быть основным транзитером, будет заключаться в том, что она должна будет обеспечивать газом украинского потребителя, – российским ли, газом ли собственной добычи, которого есть намного больше, чем нам сейчас рисуют цифры, газом ли с Запада на Восток, что, в принципе, абсолютно реально», – заметил специалист. Следовательно, «за кулисами, в газе скрыта очень важная тема: украинцы, вы больше не будете транзитерами», подытожил господин Соколовский.



«В объединенной компании Украина получит не больше 3% всех прав и влияний»



Если состоится объединение «Газпрома» и НАК «Нефтегаза», то в объединенной компании Украина будет иметь не больше 3% всех прав и влияний, считает бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. «Это значит, что украинцы участвовали бы в мероприятиях уже нового а-ля «советского» «Газпрома», но сидели бы на приставных стульях, поскольку за главным столом управления и решения вопросов места им бы не было», – отметил эксперт.



По последнему отчету 2009 года, сделанному в соответствии с нормами международных институтов, капитал «Газпрома» оценивается приблизительно в 188 миллиардов долларов, отметил специалист. «К сожалению, без отчетов, но можно утверждать, что капитал НАК «Нефтегаз Украины» оценивается приблизительно в 3,5 миллиарда долларов. То есть это даже не в десять раз меньше – это несоизмеримые вещи», – отметил господин Соколовский.



По мнению Богдана Ивановича, в случае слияния компаний Россия выигрывает очень много: «Она будет контролировать украинский газовый рынок – уже не трубы, не хранилища, потому что это все само собой разумеется. Она будет контролировать украинский газовый рынок, включая установление своих тарифов, норм и правил». В результате Украина рискует попасть в полную зависимость.



Есть ли позитивы для Украины в идее объединения компаний?



Если состоится объединение НАК «Нефтегаз Украины» и «Газпрома», Украина не будет иметь никакого влияния на управление своей нефтегазовой отраслью, считает экс-глава НАК «Нефтегаза» Алексей Ивченко. Он объяснил свое мнение тем, что в случае слияния компаний абсолютно очевидно то, что Украина не будет иметь контрольного пакета.



«Если оценивать активы компаний, сразу можно сказать, что соотношение будет 1 к 10. Где 1 – это украинские активы в нефтегазовой отрасли, а 10 – активы российского «Газпрома». А это значит, что Украина будет иметь соответствующее количество акций и влияния на процесс управления объединенной нефтегазовой отраслью, если это все же произойдет», – отметил эксперт.



Господин Ивченко подчеркнул, что в первую очередь объединение «Газпрома» и НАК «Нефтегаза» является политическим и стратегическим вопросом, поскольку Украина может «потерять чрезвычайно крупные экономические дивиденды». Кроме того, Алексей Григорьевич заметил, что не видит никакого позитива для Украины в идее объединения компаний: «Я, как эксперт в нефтегазовой отрасли, вообще не понимаю, для чего Украине нужно объединять нефтегазовые активы с российским «Газпромом»».



НАК «Нефтегаз» сегодня находится в чрезвычайно сложном финансовом положении, что, по словам эксперта, является результатом неправильной политики, которая велась в компании в течение последних нескольких лет. Однако эксперт также отметил, что у «Газпрома» на сегодняшний день проблем не меньше, чем у НАК «Нефтегаза». Кроме того, экс-глава НАК «Нефтегаза» заметил: «За последние два года российский «Газпром» немножко «подлатался» за счет Украины – за счет того, что Украина закупала газ у России по самой высокой цене. Даже Европа закупала по меньшей цене!»



По словам бывшего уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, официальный долг «Газпрома» составляет приблизительно 54 миллиарда долларов. «Если посмотреть на прибыли последних двух лет, то становится ясно, что «Газпрому» пришлось бы работать над возвращением долга 15 лет. Это только над возвращением долга!» – отметил эксперт.



В свою очередь заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев заметил, что «Нефтегаз» очень часто использовался для того, чтобы затыкать многочисленные дыры в государственном бюджете. «Из него выкачивались миллиарды гривен для того, чтобы обеспечить выполнение тех или иных правительственных программ», – отметил он. В связи с этим господин Рябцев задается вопросом: в случае объединения компаний, какие дыры, и в каком бюджете будет затыкать эта структура? «Вероятно, будет затыкать дыры в российском бюджете, а не в украинском. Пойдут ли на это любые украинские политики, которые будут стоять во главе государства? Я думаю, что вряд ли, поскольку «Нефтегаз» все же главный донор бюджета», – объяснил специалист.



Украина не является энергозависимой



Если бы Украина вела правильную политику в энергетической сфере, то могла бы сегодня полностью отказаться от импорта российского газа. Об этом заявил экс-глава НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Ивченко. «То, что Украина энергозависимое государство – это миф, который в течение многих десятков лет стратегически формирует Российская Федерациея и, к сожалению, украинский политикум», – заметил эксперт.



Господин Ивченко уверен, что для того, чтобы Украина перестала зависеть от российского газа, нужно сделать всего две вещи, которые «малозатратны и полностью окупаются на коммерческой основе».



Во-первых, для этого необходимо было бы построить терминал сжиженного природного газа на Черном море. «Мы могли бы получать сжиженный природный газ и закачивать его в нашу газотранспортную систему, могли бы сами его потреблять, да еще и экспортировать излишек», – отметил Алексей Григорьевич.



Во-вторых, Украине необходимо инвестировать в собственную добычу, в частности, заниматься добычей сланцевого газа. По словам эксперта, раньше этого не делали, поскольку добывать сланцевый газ было значительно дороже, чем природный газ. Но сегодня это не требует настолько больших затрат.



«Запасов сланцевого газа в Украине есть на сотни лет, и измеряются они в триллионах кубических метров. А нынешние технологии вполне позволяют эффективно добывать сланцевый газ. Мы можем добывать ежегодно 15-20 миллиардов кубов сланцевого газа, кроме природного», – уверяет экс-глава «Нефтегаза». К тому же сланцевый газ экологически намного безопаснее и качественнее, чем обычный природный газ.



Господин Ивченко считает, что Украина этого не делает, потому что в энергетической сфере ни одно правительство не проводило стратегическую национальную энергетическую политику. При этом эксперт отмечает, что он в этом уверен, потому что пытался эти два проекта воплотить в жизнь, будучи главой НАК «Нефтегаза».



«Я разработал проект строительства терминала на 20 миллиардов кубов сжиженного природного газа. Второй проект, который я разработал в 2005 году, касался модернизации газотранспортной системы. К тому же я нашел на них средства. За 5 миллиардов долларов мы могли получить абсолютно модернизированную, лучшую в Европе газотранспортную систему. И могли иметь терминал сжиженного газа, который давал бы нам полную диверсификацию. И это все можно было сделать за два–два с половиной года», – говорит господин Ивченко. Но правительство, по словам эксперта, эти проекты не утверило и «приказало им долго жить».



С господином Ивченком совершенно согласен Геннадий Рябцев, который считает, что энергозависимость Украины – это всего лишь миф. «При наличии продуманной энергетической политики мы можем обеспечить себя не только газом и нефтью, но и любыми другими энергоносителями. Но для этого нужно проводить политику не год или два, а в течение ближайших 5, 10, 15 лет!» – отметил эксперт.





«Пикантный» аспект



В идее объединения «Нефтегаза» и «Газпрома» есть «очень пикантный аспект», который касается политики безопасности, считает бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.



Он объяснил, что если «Газпром» станет совладельцем стратегических объектов, таких как газовая труба, компрессорные станции и прочее, то нужно ожидать, что на этих объектах появятся российские специалисты – управленцы, техники, инженеры… Это является правом любого государства – имея свою собственность за рубежом, обслуживать ее своим персоналом, заметил господин Соколовский. «Однако, учитывая нынешнюю военную доктрину России, в частности, законодательно закрепленное право России применять вооруженные силы за пределами Российской Федерации для защиты прав граждан России и собственности, вовсе не исключено, что приход работников «Газпрома» на территорию Украины чреват какими-либо формами привлечения военной силы для их защиты на территории Украины», – объяснил угрозу специалист.



Допустит ли это украинское право и закон? «Мы являемся свидетелями событий последних месяцев и видим, что украинские законы не всегда работают на территории Украины», – заметил господин Соколовский.