Юрий Ехануров: «В 2005-м у нас был «грынджольный» период, теперь – попсовый»

Возможна ли единая оппозиция, кто подготовил почву для обмена «газа на флот» и чем коалиция с коммунистами хуже героизации Степана Бандеры – обо всем этом в интервью с экс-премьер-министром, а сейчас – лидером Киевской организации «Нашей Украины».

-- «Страна перешла в другую систему координат»



Юрий Иванович, подписание и ратификация «пакта Януковича-Медведева» - это катастрофа, как считает оппозиция, или победа, как настаивает власть?



Я говорил уже: я это считаю двуходовкой, собственно, завершением двуходовки. Первый ход был сделан уже в январе 2009 года (подписанием украинско-российских соглашений, устанавливавших базовую цену на газ в 450 долл. за тыс. куб. м. – Авт.). После этого оставался только вопрос, когда будет сделан второй ход.



По факту было понятно, что газовые соглашения 2009 года были такими, что страна их просто не сможет вынести. Значит, придется идти на какие-то уступки.



Поэтому я и говорю, что на самом деле у нас не было альтернативы во втором туре выборов президента. Другое дело, что очень быстро как-то все произошло. Мы не привыкли, что все так быстро делается.



И так жестко.



Да, достаточно жестко и по-деловому, я бы сказал.



В принципе, все логично, потому что уже осенью, конечно, Виктор Федорович полностью войдет в курс дел и станет человеком, имеющим больше всевозможных обязательств и чувство большей ответственности.



Я правильно понял, что он в большей степени почувствует себя Президентом Украины?



Конечно. Я вспоминаю становление Леонида Даниловича Кучмы – как он становился украинским патриотом. Сейчас тоже должен пройти определенный процесс становления.



То есть россияне «куют железо, пока оно горячо»?



Они реализовывали свои интересы, и очень грамотно. Как говорится, блицкриг состоялся.



Возможно ли будет, как сейчас любит рассказывать оппозиция, позже пересмотреть эти соглашения?



Мы должны понимать, что во вторник страна перешла в другую систему координат. То есть, если мы перед этим говорили о европейском выборе, о евроатлантическом выборе – то это все уже кончилось. Страна теперь находится в другом измерении.



Фактически у нас произошел бартерный обмен политических ценностей на конъюнктурные экономические выгоды. В результате мы имеем резкую смену политики безопасности. При этом нужно понимать, что крупные игроки уже определились с Украиной, с тем, в чью сферу влияния она должна перейти.



Вы настаиваете, что при другом результате президентских выборов ситуация была бы такой же. Как вы при этом расцениваете действия оппозиции в стенах Рады двадцать седьмого апреля?



Держи вора… (пауза)



…громче всех кричит сам вор?



Да.



Вы думаете, что шанса сорвать голосование не было?



Дело в другом. С нормальной, цивилизованной точки зрения нужно было, чтобы состоялся нормальный процесс обсуждения соглашения. Чтобы были доклады, чтобы были вопросы, чтобы общество осознало, что мы делаем, и как мы это делаем.



Например, почему мы в договоре пишем двадцать пять лет, а не пять? И почему вдруг это происходит сегодня, а не в 2016 году? Это вопросы, которые лежат на поверхности, и на которые мы не получили ответов именно потому, что в Раде произошло столь громкое противостояние.



Если создается такое противостояние в обществе и в Верховной Раде, то, возможно, это делается для того, чтобы, не объясняя ничего, принимать определенные решения. Вот смотрите, под шумок еще и бюджет приняли…



То есть эта оппозиция то ли подыгрывает власти, то ли сама такая же, то ли и то и другое вместе взятое. Возможно, в таком случае оппозиция совсем не нужна, и тогда власть хотя бы через несколько лет наконец начнет действовать с государственной позиции?



Так упрощенно не бывает. То, что нынешняя власть и оппозиция – соперники, это без сомнения. То, что это именно оппозиция, кажется, уже тоже несомненно. Но это – не альтернатива.



Очень хотелось бы, чтобы мы все-таки становились более зрелым обществом, и меньше откликались на, скажем так, какие-то выходки экстремистов. Потому что все-таки главное что? Трезвого, такого типичного для украинского характера рассмотрения вопроса – что выгодно, а что не выгодно – не было.



Например, я думаю, что если бы происходило спокойное рассмотрение ратификации этого соглашения, то, возможно, сказали бы: нужны ли такие площади Черноморскому флоту России в Севастополе? Зачем им такие территории? Они пустуют, они не заняты.



Возможно, кто-то бы задал вопрос, есть ли права на все вновь построенные на этих территориях в последнее время здания?



То есть возникло бы много неудобных вопросов, на которые пришлось бы отвечать. И, наверное, эти вопросы были бы решены более рационально.



Поэтому… Я далек от того, что конфликт в Раде – это провокация по договоренности, но в принципе, все выглядит довольно некрасиво.



-- «Никаких подарков не было»



Вы сказали о выгоде. Во-первых, нам действительно очень нужна была эта скидка на газ? Во-вторых, скидка в счет арендной платы за базирование флота – это действительно такой огромный подарок Украине, как об этом говорят многие в РФ?



Я понимаю так, что никаких подарков нет. В частности, если говорить о реальной плате за пребывание иностранного флота на территории любой страны. Поэтому если кто-то рассказывает, что здесь кто-то кому-то что-то уступил, то это неправда.



После этих соглашений власть и в Украине, и в России должна была разъяснять своему народу, что каждый выиграл. Когда происходит нормальная договоренность и хороший переговорный процесс, то все всегда можно разъяснить и привести аргументы. В нашем же случае вы сами все видите. Это первое.



Во-вторых, по цене на газ. Я бы вообще сказал, что это тема – вечная. И потому нужно ставить вопрос таким образом, что у нас сегодня на газ есть две цены: есть цена на внутренний газ, и есть цена на импортированный газ.



Кроме того, есть не знаю сколько цен – пять или пятьсот – на газ, который отпускается населению, жилищно-коммунальной сфере, и каждому отдельному предприятию.



Это значит, что рынок непрозрачный, это значит, что есть много вопросов. Поэтому наведение порядка, скорее, в том, что на внутреннем рынке должна быть все-таки единая цена на газ.



В-третьих, еще один очень важный вопрос – это вопрос газа собственной добычи, и программы увеличения его добычи. Мы зациклились на общеизвестной цифре около двадцати миллиардов кубометров газа собственной добычи в год – и остановились.



А огромные газовые месторождения, которые расположены на севере Украины, не используются, потому что внутренние цены таковы, что нет смысла увеличивать добычу этого газа.



Наконец, очень хотелось бы, чтобы стало темой отдельного исследования то, что Тимошенко торпедировала разработку шельфа Черного моря.



Речь идет об истории с компанией «Венко»?



Да. Уже в конце 2009 года там должны были начинать добывать газ и нефть. Но дело в том, что это не только вопрос этой компании. Здесь есть и вопрос дополнительного источника поступления газа, и вопрос границ Украины.



А при чем тут границы?



Морские границы с Россией проходят именно по этому участку. То есть это украинская версия. Но сейчас нет у нас там признанных границ.



Насколько помню, россияне не соглашаются их признавать, и граница даже не демаркирована.



Да, не демаркирована граница.



Вы хотите сказать, что если бы на шельфе стали добывать газ, это способствовало бы решению проблемы?



Тогда это была бы тема уже не только украинская и российская. Поэтому у нас не было бы этих проблем. А теперь это под вопросом.



Вы намекаете, что в таком случае в вопрос были бы вовлечены мощные третьи игроки, потому что в «Венко» участвовал американский капитал?



Да.



Возвращаясь все же к вопросу «победы» или «поражения» в чисто экономической плоскости. Вы согласны с уверениями правительства, что скидка в цене на газ даст возможность направить сэкономленные средства на первоочередные реформы?



Дело в том, что у нас нет желания вообще реформировать какую-либо отрасль. Поэтому пока больше разговоров о реформах, а в последние несколько лет вообще никакие реформы не проводятся.



У нас есть две больших сферы, в которых сейчас нужно провести серьезные реформы, поскольку нет источников для покрытия расходов бюджета. Это в газовой сфере и в пенсионной сфере. Но пока этого нет.



И долго ли страна может это выдержать?



Если быть объективным, то сейчас правительству действительно не до реформ. Ему нужно закрыть дыры, вычистить все авгиевы конюшни, и дай боже до конца года правительству Азарова с этим всем справиться.



Но одновременно нужно уже теперь начинать готовить бюджет следующего года, и одновременно закладывать какие-то первые реформаторские шаги. И вот здесь в упомянутых мною двух сферах должны быть чрезвычайно трудные решения.



Как вам нравится свежепринятый бюджет?



Бюджет не может нравиться всем. Вот если все будут недовольны, значит, бюджет правильный.



А сейчас довольны?



Думаю, да.



Например?



Я пока не стану комментировать, потому что не видел окончательного варианта. Я хочу посмотреть, что они приняли. Я видел прежние варианты, но что приняли, никто ведь не знает (смеется) , потому что очень быстро принимали. Почитаем.



В упомянутых вами проектах был заметен большой уклон и в региональном распределении средств, и в отраслевом распределении – в пользу Донбасса и таких отраслей, как угольная.



Я думаю, что в ближайшие дни это станет известно. У нас есть люди, которые профессионально занимаются анализом бюджета. Сейчас я не готов, не имея на руках всех цифр, об этом говорить.



Еще до принятия бюджета международные финансовые институты стали демонстрировать сдержанный оптимизм в отношении Украины, заявляя о готовности идти ей навстречу.



Я напомню, что мир ведь не знает всех наших внутренних раскладов. Снаружи они видят то, что Президент, Верховная Рада и правительство представляют достаточно стабильный треугольник, чего они не видели в Украине долгие годы. И уже одно это дает нужные сигналы для возможных кредиторов или инвесторов. То есть такие моменты воспринимаются в мире положительно.



Другое дело – когда начнет реализовываться этот позитив? Я думаю, что это не так скоро произойдет. Потому что сейчас все сами начнут анализировать бюджет, увидят его уровень, увидят, скажем так, насколько он у нас реальный. А уже потом будут все остальные производные.



-- «Тимошенко ринулась в экстремальную нишу»



Вы верите в то, что Ющенко и Тимошенко теперь объединят свои усилия?



Нет.



Почему?

Моя точка зрения по поводу роли Юлии Тимошенко в харьковских соглашениях точно такая же, как и у Виктора Ющенко. Причем мы это независимо друг от друга комментировали в один день.



Во-вторых, я считаю, что сейчас Тимошенко ринулась в экстремальную нишу, и пойдет поднимать народ и прочее. То есть занимать нишу «Свободы» Тягнибока. Поэтому сейчас для нее он будет главным соперником в борьбе за такой электорат.



А посему я не вижу в настоящий момент никаких оснований для объединения усилий Тимошенко и Ющенко. Потому что экстремизм не присущ Виктору Ющенко. Думаю, что со временем каждый займет свою нишу.



Вот как раз о нишах. Дело в том, что Юлия Владимировна все-таки остается вторым по популярности политиком Украины.



Это ненадолго.



Но в том и проблема. Ведь народ, уставший от предыдущих лет противостояния, может разочароваться, если можно так сказать, в идее какой-либо оппозиции вообще. И у нас уже через год не будет никакой ни оппозиции, ни альтернативы, о которой вы говорили.



Вот понимаете, сейчас как раз наступает период, когда мы должны выстраивать правильную политику, когда каждая политическая сила и каждый человек должны определяться и начинать с ценностей, являющихся для человека главными.



Есть проблемы, над которыми нужно подумать. Вот вам первый вопрос: ваше отношение к частной собственности? Общество сразу разделится!



Второй вопрос – вопрос демократии, только не на словах, а соблюдение процедуры демократии. Третье – вопрос патриотизма.



Если ты отвечаешь на эти три вопроса, уже можно на этом строить позицию. И скажите, пожалуйста: вот есть русскоязычный человек, который признает все эти три параметра, – так почему он не может быть украинским патриотом?



А кто говорит, что не может? Более того – у меня вот есть русскоязычные знакомые из Одессы, из Крыма, из Донецка, для которых и Степан Бандера герой.



Так вот я об этом и говорю.



И второй, самый главный вопрос: какой мы видим страну в будущем. Давайте сначала искать общее видение, а потом разъединяться.



Я скажу слова, которые очень непопулярны сегодня, но я то же самое говорил и неделю назад, и в 2006 году. Что пока, скажем, тот политический спектр, который ориентировался на «Нашу Украину», не поймет необходимости сосуществования с тем политическим спектром, который стоит за Партией регионов, не будет никакой возможности развития в нашей стране.



Искусственное разделение страны на две территории, на два какие-то там сообщества – это худшая беда, чем все остальное. А сегодня что мы понимаем под оппозицией? Это каждый на палочке измеряет, кто больше патриот Украины. Поэтому я смотрю на оппозиционные дела так, знаете, очень скептически.



Вот смотрите, мы из-за оппозиционных дрязг допустили коммунистов к власти. Позорище! Единственная страна в Европе, которая их сейчас посадила за правительственный стол. И вот это тема, которой нужно в настоящий момент задаться. А уже потом начинать верещать по поводу того, что кто-то в правительстве такой, а кто-то не такой.



Кто тебе мешал идти в коалицию и завоевывать себе какой-то объем, какой сектор? Так гуманитарный блок точно отошел бы «Нашей Украине». Потому что кого нельзя точно допускать, чтобы они были в коалиции, — это коммунистов...



Это только у нас такое происходит, потому что мы персонифицировали политику, и стали говорить только на тему «он мне не нравится, потому что у него обувь не такая, а вот прикид, который носит мой лидер, классный».



Такая схема разыгрывалась в последние годы. Кто что носит.



Страусиные туфли или платье от «Луи Виттон»?



Да. Спросите, любая бабушка знает эту тему. А кто знает об отношении этих политиков, опять же, к частной собственности? Какие экономические взгляды у тех и у других политических сил, какие у них политические взгляды? И тому подобное.



Вот это вопросы, к которым нужно идти. И последние события стали катализатором того, что сегодня возникнет большее понимание таких вещей. Я еще раз подчеркиваю, мы должны понять, что нам нужно жить, сосуществовать в одной стране: украиноязычным, русскоязычным, украинцам, русским, крымским татарам и всем остальным.



Однако именно «Нашу Украину» и тот сегмент, о котором вы говорили, большинство населения на юге и востоке Украины обвиняют в чрезмерном радикализме и во всех возможных притеснениях!



Кроме слов и пропаганды, в чем это реально проявилось?



Американское кино на русском языке перестали показывать в кинотеатрах. Бандере Героя Украины дали.



(Иронично) Это страшно…



Вы считаете, что для массового сознания это – не страшно?



Я считаю, дело в том, что не было серьезной пропаганды украинской идеи, и в этом плане наши интеллектуалы во многом задолжали перед украинским обществом. Досадно.



А вы не думаете, что не только интеллектуалы, но и власть очень задолжала? С ее стороны не только не было серьезной пропаганды – было очень много несерьезной пропаганды…



В 2005 году начали с чего? Всех тех, кто профессионально работал в государственной власти, – допустим, не всех, а многих – попросили на улицу. А на их места пришли преимущественно непрофессиональные люди, не способные в первый год что-то делать. И так упустили первый «золотой» год. Я уже не говорю о том, что не провели парламентские выборы...



А теперь происходит то же самое: выбросили тех людей, которые уже научились работать, и теперь на должности пришли люди, которые представления не имеют, чем они должны заниматься. Я не говорю, что все – очень много приглашенных еще из команды времен Леонида Кучмы, потому что не хватает людей для каких-то должностей. Но в принципе происходит повторение тех же ошибок.



В 2005 году, вместо того чтобы заниматься проблемами развития страны, у нас был такой «ґрынджольный» период развития. А теперь – попсовый.



-- «Кредит доверия к новой власти закончится где-то в сентябре»



Юрий Иванович, ваша политическая сила очень сильно проиграла, но вы все равно говорите о будущем – и говорите, я так понимаю, от имени той части «Нашей Украины», которая объединятся вокруг Ющенко. Вы считаете, у нее есть политические перспективы?



Давайте так: несмотря на даже такие серьезные личности, как Виктор Андреевич, давайте будем говорить, что мы объединяемся вокруг государства Украина. А уже дальше будут личности.



Какие именно реформы ждут «Нашу Украину», о чем уже заявил и Виктор Ющенко? Возможно, это будет новая партия, или хотя бы новое название?



Я думаю, что это будет модернизированная «Наша Украина», скорее всего. Но это действительно трудный процесс. Очень трудный. И вы видите, что наша депутатская группа уже начала работать. С опозданием, но начала работать, и я надеюсь, что все-таки процесс модернизации, оздоровления, состоится.



У вас там сейчас 11 парламентариев, вы думаете, находясь в оппозиции, вам удастся увеличить это число?



Я думаю, что для этого есть все основания, но, скажем так, для этого нужно показать будущее, показать смену курса в связи с поражением, которое мы потерпели. Нужно менять курс.



Вам удалось решить хотя бы проблемы финансирования организаций на местах?



Это проблема. Хотя в здоровых частях партии, где партийная работа ведется – в тех же Киевской или Львовской – таких проблем нет. Но есть много областных организаций, в которых такие проблемы пока существуют, и они достаточно болезненны.



Есть и конфликты внутри партии. Львовская организация не так давно затрагивала вопрос об исключении из партии Веры Ульянченко, недовольны Петром Ющенко…



Пока не было заседания политсовета. Когда будет ближайшее заседание политсовета, то наверняка какие-то решения последуют. Пока, ориентировочно, в середине мая. Я думаю, что после этого процесс обновления пойдет быстрее.



Когда у нас наконец состоятся местные выборы, как вы думаете?



В марте следующего года. Я же слышал ответы Президента на этот вопрос.



Но не возникнут ли какие-то факторы, которые могут заставить назначить их раньше?



Мне трудно сказать. В принципе, выборы в местные советы должны были уже состояться, и, понятно, с первого июня уже есть проблемы легитимности местных органов власти. Причем достаточно серьезные. Однако можно было бы их проводить хотя бы осенью этого года.



Но теперь в условиях, когда общество уже раскачали, я думаю, они будут оттягивать выборы, потому что могут проиграть.



С другой стороны, кредит доверия населения к новой власти закончится где-то в сентябре. Это объективные причины, и кто бы не был при власти, в сентябре у него уже начались бы проблемы.



Следовательно будут совсем другие подходы населения, и выборы после сентября не станут выигрышными для партии власти.



«Наша Украина» на самом деле имеет достаточно разветвленную систему для участия в выборах, и я думаю, что она очень скоро будет восстановлена. Вопрос только в том, пройдут ли местные выборы по мажоритарной системе или на партийной основе. Это очень важный вопрос.



Что касается «Нашей Украины», то не забывайте, что вам придется в своих базовых регионах конкурировать с БЮТ с одной стороны, а с другой – со «Свободой», которая при нынешней жесткой внутренней политике власти имеет шансы на рост популярности.



Мы же говорим об обновлении «Нашей Украины». Я думаю, что будут новые лозунги, новая программа партии, новые люди во главе партии. Думаю, что это даст возможность заинтересовать людей в нашей политической силе.



Какие новые люди могут быть во главе вашей партии?



Нам нужно их выдвинуть — новых людей.



А как же Виктор Ющенко?!



Я говорю о каком-то количестве, большом количестве людей, которые должны будут презентовать партию в регионах и в центре. Они проявляются, они есть уже сейчас.



Можете привести примеры?



Рановато.