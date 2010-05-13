Владимир Макеенко: «Обыск депутатов в парламенте – это из области фантастики»

Новый глава регламентного комитета обещает решать дилемму между законностью и целесообразностью при помощи «логики и здравого смысла».

И тут же добавляет: «У нас молодая демократия, а жизнь диктует свое».



Лишь через два месяца после избрания главой фракции Партии регионов глава регламентного комитета Александр Ефремов выполнил норму Регламента Рады о недопустимости такого совместительства и решил сконцентрироваться на фракционной работе. На вакантное место в комитете, несмотря на активные протесты оппозиции, ее апелляции к тому же Регламенту, был избран его однопартиец Владимир Макеенко – 244 голоса «за» («против» проголосовали целых 25 нардепов, что для Рады редчайшее явление).



«Главред» поговорил с новоизбранным главой регламентного комитета о его задачах на новой должности, претензиях оппозиции на комитеты, «шашечно-яичных» событиях в Раде и многом другом.



Почему именно вашу кандидатуру выдвинули на должность главы регламентного комитета?



Дело в том, что я уже шесть созывов в Верховной Раде, я работал во многих комитетах: в бюджетном, экономической политики, по делам молодежи и других. Для меня парламент – как родной дом, я здесь всех знаю. К тому же я принимал участие в написании Конституции, регламентов Рады, закона о статусе народного депутата и так далее.



Какими вы видите свои задачи на новой должности?



Во многом это техническая работа - следить за тем, чтобы исполнялась Конституция и Регламент, принимать участие в формировании повестки дня, заниматься финансовым обеспечением деятельности аппарата парламента и прочее. Кроме того - следить за соблюдением квотного принципа при распределении комитетов между различными фракциями.



Почему же тогда регламентный комитет не отдали оппозиции, как она того требовала, ссылаясь на нормы регламента?



Оппозиция говорит многое, но всегда недоговаривает. Давайте посмотрим на ситуацию, сложившуюся на данный момент – сейчас есть свободный комитет, глава которого ушла на работу в исполнительную власть – это комитет по свободе слова. По моему мнению, этот комитет должен быть у оппозиции, и глава парламента уже объявил, что оппозиция предлагает на должность его главы Андрея Шевченко. Когда начал работать этот парламент, комитеты были распределены в соответствии со сложившейся конфигурацией Рады.



Теперь мы как представители власти предлагаем оппозиции провести обмен. Они нам – комитет налоговой политики или комитет по предпринимательству, мы им – комитет по свободе слова, - поскольку именно мы несем ответственность за доходную и расходную часть госбюджета. Но с их стороны никаких конструктивных предложений нет – все говорят «я не уйду», «пусть кто-то из НУНС уходит, а не из БЮТ» и так далее.



А, к примеру, бюджетный комитет сейчас у Блока Литвина, который его получил как участник старой коалиции – нам, как тогдашней оппозиции, его никто не отдал.



Что касается регламентного комитета – Александр Ефремов, выполняя нормы регламента, сложил полномочия главы комитета, начав руководить фракцией. И мы даже не услышали от оппозиции внятного предложения по обмену этого комитета на тот, который интересует нас. .



Если устраивающее вас предложение от оппозиции все же поступит, вы готовы уйти с только что занятой должности?



Естественно. Но здесь проблема в самом БЮТ. Почему они не начинают эти переговоры? Да потому, что от них каждый день кто-то уходит в коалицию. Депутат Камчатный вошел в коалицию, а он член регламентного комитета, дальше что БЮТ будет говорить – что надо менять Камчатного в этом комитете на кого-то из тех, кто остался еще в оппозиции?! Разве БЮТ не понимал, кого он брал в свои ряды?..



Как вы планируете не допускать повторения событий 27 апреля, с бросанием дымовых шашек и яиц? Может ли быть принят законопроект Василия Киселева, предусматривающий обыск депутатов при входе в здание парламента?



Обыск депутатов в парламенте – это из области фантастики, такого никогда не было и не будет. Тем более, как их обыскивать - как в аэропортах, мужчины – мужчин, а женщины – женщин?.. Как это будет согласоваться с законом о статусе народного депутата?..



Я сторонник других мер – договоров и компромисса. И я надеюсь, что события того вторника больше никогда не повторятся.



Во время принятия госбюджета был нарушен целый ряд положений Бюджетного кодекса, в частности, о трех чтениях и постатейном голосовании – коалиция аргументировала это «чрезвычайной необходимостью». Вы как глава регламентного комитета будете настаивать на беспрекословном соблюдении буквы закона, или руководствоваться в первую очередь «интересами страны»?



Конечно, я буду следовать букве закона. Что касается приведенного вами примера, то буква закона в этом случае действовала осенью, когда правительство Тимошенко должно было подать проект бюджета – оно этого не сделало.



Относительно целесообразности – речь стоит вести не только о политической, но и о жизненной целесообразности. Еще до принятия бюджета ко мне на прием приходил директор школы и говорил: нам надо провести ремонт, для этого нужен бюджет. Если до лета вы его не примете, мы ничего не успеем сделать.



Как я в таких случаях должен поступать – как депутат, который работает с избирателями и слышит об их проблемах, или как глава регламентного комитета, который должен следить за неукоснительным выполнением законодательства?..



Действительно, как вы будете поступать?



Я буду руководствоваться логикой и здравым смыслом, потому что у нас еще очень молодая демократия, а жизнь диктует свое.