Віктор Янукович: Розширення російських військових баз в Україні не буде

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Україна сьогодні має стійку газотранспортну систему постачання газу до Європи і десятирічну угоду з Росією з обсягів цих постачань, цінових параметрів. І сьогодні немає жодних підстав хвилюватися, що постачання газу в Європу може бути з перебоями. Ми забезпечимо європейських споживачів надійними обсягами постачання.Якщо це буде вигідно Україні. Ми будемо робити все, що вигідно. Якщо 50 на 50 буде, це буде цікаво.Безумовно, це буде вигідно Україні.Україна в такому випадку також отримає частку контролю над усім майном «Газпрому» Росії. Ну, я сказав би так: ми розуміємо, що це неможливо зробити 50 на 50. Тому що «Газпром» ніколи не погодиться на це, не погодиться Росія. Це такий своєрідний жарт. Стосовно об’єднання на будь-яких інших умовах – це неможливо.Ну, це неможливо. Якщо вести мову про модернізацію газотранспортної системи – це реально. Але це також питання, яке треба прораховувати. У нас готові пропозиції, ми бачимо етапність проведення цієї модернізації і вважаємо, що учасниками цього проекту можуть бути країни ЄС, Росія та Україна.Будь-який контроль можна отримати тільки при умові вкладання коштів з боку Росії і Європи в реконструкцію існуючої газотранспортної системи. Якщо такі кошти вкладатимуться в ту частину, на якій буде робитися реконструкція, безумовно, всі учасники цього консорціуму отримають свою частку власності.Це, знаєте, пуста розмова. Коли ми ведемо мову про існуючі проекти реконструкції, ми отримаємо відповідь. А існуючих проектів три. Перший проект – це будівництво газопроводу Бoгородчани-Ужгород, ціна якого в межах 500 мільйонів доларів. Його можна будувати за умови, що Росія дає гарантії прокачування газу через існуючу газотранспортну систему обсягом 25 мільярдів кубічних метрів. Для цього робиться ця реконструкція.І одночасно Європа повинна дати гарантії, що вона збільшить споживання на 25 мільярдів. Тоді можна цей проект розглядати. Це перша черга. Після того як ми зробимо першу чергу реконструкції, можна вести мову про другу чергу, яка також дасть можливість збільшити обсяги прокачування газу в Європу приблизно на 30 мільярдів кубічних метрів.Знову треба збирати цей пул учасників консорціуму і розглядати це питання. Тому якщо вести мову предметно на цю тему, тоді можна отримати відповідь на те питання, яке ви мені ставите. Все інше – це питання для створення будь-яких сенсацій. Я вам скажу: жодних сенсацій не буде. Ми будемо діяти прагматично і тільки в рамках захисту наших національних інтересів.Це не російські заяви, це заяви українських політиків від опозиції. Це перше. Друге. В нашій угоді таких питань не було і не буде. Чому? Тому що це неможливо зробити. Балаклава – це місто, яке вже демілітаризовано. Там сьогодні знаходяться об’єкти соціальної інфраструктури цього міста, і все, що колись називалося базою, воно вже все зруйновано.Україна весь час просуватиметься у сферу українських інтересів. Це наш принцип, і ми його завжди будемо дотримуватися. Там, де буде цікаво, з точки зору економіки, з точки зору розвитку країни, ми будемо об’єднуватися. І тоді ми будемо це робити, коли ми все прорахуємо.Питання Чорноморського флоту – я хотів би дати для вас окрему відповідь. Для довідки. Чорноморський флот стояв і стоїть на цій базі вже більше 300 років. () В тому числі всі роки незалежності України. Це питання не нове. Тільки за роки незалежності за цю базу Росія не заплатила жодного цента.Сьогодні тільки за перші десять років Росія заплатить біля 40 мільярдів доларів у вигляді компенсацій ціни за газ. Це питання обумовлене економічною кризою, яка сьогодні є у світі, в тому числі і в Україні. Ми стояли перед вибором: чи створити таку ситуацію, як була створена у Греції, чи знайти компенсатори, які б знизили дефіцит бюджету. Ми їх знайшли. Це нам вигідно. Крім того, Чорноморський флот сьогодні тримає біля 70 тисяч робочих місць в Криму.В. Янукович: Я хотів би вам сказати, що неважливо, хто скільки разів із ким зустрічається. Лише одне питання, яке ми вирішили, газ і Чорноморський флот – воно потребувало багато часу для того, щоб його обговорити. І треба було давати на це питання відповідь. Тому можна було зустрічатися рази, десятки разів, говорити про це цілодобово, чи вирішити це питання за один раз і за 5 хвилин. Головне – це результат.Стосовно відносин України з Європейським союзом і планів, то вони у нас не змінилися.Я хотів би від Європи отримати таку ж швидку відповідь, як і від Росії, про вирішення питання безвізового режиму. Якщо б вони мені сказали, що для цього треба зустрітися в два рази, більше ніж з Росією, я би дав би згоду. Говорити про це питання цілодобово – я б говорив. Але щоб рішення було прийнято швидко. Тому що ми тільки ведемо розмови, а нічого не вирішуємо. Повинні бути конкретні дії.Друге питання - це створення зони вільної торгівлі. Третє – надання Україні асоціації ().Всі ці три питання потребують, безумовно, відповідних дій з боку України. Це прийняття цілої низки законів, які б давали можливість Європі ухвалити ці рішення.Ми готові це зробити дуже швидко. Чому? Тому що в нас є стабільна коаліція в парламенті, яка готова приймати ці закони. В нас є уряд, який працює разом з коаліцією в парламенті. І є президент, який готовий підписати ці закони.Тобто створено єдиний ланцюг влади, яка здатна приймати і реалізовувати будь-які рішення. Сьогодні Україна готова до інтеграції в Європу настільки, наскільки Європа готова до цього.Я хотів би, щоб ви в цій площині поставили питання нашим партнерам. Готові вони чи ні? Тому я не знаю, який у вас прилад, який міряє рівень стосунків між Україною, ЄС, США та Росією. Я хотів би, щоб цей прилад був точний. Щоб ви не помилялися.Ми зробили збалансовані кроки у відносинах в цьому трикутнику. І далі будемо тримати цей баланс. І в основі нашої політики завжди буде лежати український національний інтерес.Справа в тому, що у 2005 році помаранчева влада припинила процес розслідування цієї справи. Так заявив Генеральний прокурор. Це не справа Президента, це справа Генеральної прокуратури. І далі справа суду. Президент не втручається в роботу Генеральної прокуратури і в роботу судової влади. Зараз відновлена ця справа тому, що процедура розслідування не закінчена. Про це заявив Генеральний прокурор.В залежності від того, який буде результат розслідування, рішення буде прийматися. Для мене не має значення, до якої партії належить людина. Дуже важливо, щоб правоохоронні органи і судова система діяли в межах закону і не порушували права людини.Ці звинувачення висуває опозиція. Якщо в неї є будь-які докази цього, вона може використати свої можливості і звернутися до суду.Я читав ці листи, я хочу сказати, що я дав доручення працівникам, які займаються питаннями контактів з засобами масової інформації. У мене підготовлена довідка, яка виключає будь-яке втручання з боку адміністрації президента або моїх працівників в роботу засобів масової інформації. Таких фактів не існує, це неправда. Я про це неодноразово казав.Це намагання опозиції звинувачувати мене в тому, що є утиски свободи слова в Україні. Насправді цього немає. Я хотів би, щоб ви показали мені журналіста чи головного редактора будь-якого видавництва, який би підтвердив цей факт. Покажіть мені!Є певні внутрішні протиріччя на рівні адміністрації тих чи інших видавництв, каналів чи друкованих засобів масової інформації, приватних, в які ні я, ні мої робітники не мають права ніяк втручатися і регулювати між ними стосунки. Це не наша справа, бо це було б, навпаки, втручання, і я цього ніколи не буду роботи.В Україні діє Конституція. Вона відрізняється від російської Конституції. Я, як президент, є гарантом Конституції. Це мій рівень відповідальності. Але я хотів би, щоб влада завжди діяла ефективно. Виконувала свої зобов’язання як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Україна мала різну ситуацію у різні часи.Останні 5 років ми багато отримали негативу як у зовнішній, так і у внутрішній політиці. Це визнав увесь світ, це підтвердило суспільство, яке голосувало за зміни, – більше 75 % на минулих виборах. І ці вибори визнані всім світом як демократичні вибори, прозорі і чесні.Я буду завжди іти шляхом створення системи влади, яка була б передбачуваною як для суспільства України, так і для наших партнерів в усьому світі. Передбачуваною, надійною і ефективною.