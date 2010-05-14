Недоверие - враг украинской оппозиции

Многие эксперты сегодня сходятся во мнении, что нынешняя украинская оппозиция переживает кризис. Кто-то говорит о кризисе идей, кто-то – о кризисе, связанном с отсутствием единства оппозиционных сил. Какова же оценка сегодняшних действий оппозиционного правительства? Каковы основные недостатки нашей оппозиции? Что ей нужно делать, над чем работать прежде всего? На эти вопросы пытались найти ответы президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, глава Всеукраинской ассоциации политических наук, доктор политических наук, профессор Валерий Бебик и эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.



Первая проблема украинской оппозиции – недоверие ее лидеров друг к другу



После последних событий неправильно говорить о том, что украинская оппозиция переживает кризис, считает президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. При этом он отметил, что справедливее говорить о кризисе украинской политической элиты, не всегда выполняющей свои функции.



Эксперт указал на основные проблемы, стоящие сегодня перед оппозицией, от которых зависит эффективность ее деятельности.



Первая проблема, по словам господина Жданова, это недоверие оппозиционных лидеров друг к другу. «Все они не первый день в политике, имеют определенный багаж взаимоотношений, причем не всегда хороший. Пока существует это недоверие, им будет чрезвычайно сложно координировать свои действия», - уверен специалист. Поэтому первое, что нужно делать оппозиции, - необходимо постараться преодолеть недоверие ее лидеров друг к другу.



Вторая проблема, по мнению Игоря Жданова, - это проблема персональных амбиций. «Она естественна для политиков, поскольку политическим деятелем не станешь, если нет серьезных личных политических амбиций», - объяснил эксперт. Однако он заметил, что учитывая серьезность политической ситуации в Украине, всем нужно усмирить свои личные амбиции и договориться об определенном формате сотрудничества. В противном случае оппозиционным силам будет очень сложно оппонировать власти, предупреждает господин Жданов.



Действия оппозиции напоминают дежавю



Сегодня мы наблюдаем происходящие в украинской оппозиции кризисные явления, в частности, нет единства, и продолжается борьба между лидерами – между Тимошенко, Гриценко, Яценюком и Ющенко, отметил эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько. Он заметил: «Чтобы определить симптомы того, что оппозиция находится в кризисе, нужно посмотреть, кто стоит на трибуне за спиной у Тимошенко. Если мультимиллионеры, это значит, что у оппозиции все хорошо. А если это бывшие политзаключенные и, извините, бывшие поэты, то это значит, что оппозиция переживает кризисные явления».



Но эксперт отмечает, что не нужно преувеличивать масштабы этого кризиса. Он объяснил это тем, что так или иначе, но местные выборы состоятся. При этом значительная часть избирателей центра и востока Украины будут вынуждены голосовать за Блок Юлии Тимошенко, даже если он им не очень нравится. «Вы знаете последние данные Киевского международного института социологии: сегодня Партию регионов поддерживают 35% избирателей, БЮТ, – 13%, «Сильную Украину» Тигипко – 8%, Яценюка – 4,1%, компартию – 2,5%. Это значит, что оппозиция сохраняет влияние, и несмотря на то, что она на самом деле переживает кризис, я бы пока не преувеличивал ее масштабы», - заметил политолог.



Кроме того, господин Финько считает, что то, что мы сегодня наблюдаем, напоминает дежавю: «слишком уж эти последние акции напоминают акции «Украина без Кучмы» в 2000-2001 году по своей стилистике».



«Мы снова видим акции протестов под радикальными лозунгами с массовой поддержкой, с традиционными обвинениями власти в пророссийской политике, попыткам мобилизовать радикальных избирателей, особенно на западе, а также с критикой соглашений. Хотя такого рода соглашения в 2005 году нынешняя оппозиция признавала возможными. Я имею в виду, харьковские соглашения», - объяснил специалист. Последние мероприятия оппозиции, по словам господина Финько, не были рассчитаны на большой успех, а были направлены больше на то, чтобы «мобилизовать радикальную часть избирателей и чтобы создать защитный зонтик от возможного властного наступления на свои позиции».



Эксперт подчеркивает и существенные отличия между акцией «Украина без Кучмы» и последними акциями нынешней оппозиции.



Во-первых, сегодняшним акциям недостает внешней поддержки, отметил эксперт. «Сейчас наши и западные, и восточные партнеры очень разочарованы в политических деятелях, находящихся сейчас в оппозиции. Потому что они находятся в состоянии перманентного конфликта и дестабилизировали систему власти в стране. Это заставляет наших внешних политических партнеров вступать в диалог с Партией регионов и Виктором Януковичем», - объяснил господин Финько. По его словам, нынешняя власть воспринимается международным сообществом как сила, способная обеспечить стабильность власти, оппозиция же, напротив, ассоциируется преимущественно с понятием дестабилизации.



Во-вторых, политолог отметил, что существует довольно высокий уровень разочарования избирателей в нынешней оппозиции, «потому что итоги ее действий во власти, мягко говоря, не блестящие».



Царские подарки



После проигрыша на выборах нынешняя оппозиция, в частности БЮТ, была в определенной степени деморализована, отметил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. «Она не имела четкой общественной цели, не понимала, что делать, в каких формах работать с обществом и как оппонировать власти», - объяснил эксперт.



Но, по словам господина Жданова, Президент Украины Виктор Янукович сделал царский подарок оппозиции, подписав харьковское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Заключение этого соглашения вызвало огромный резонанс в обществе, часть которого остро негативно восприняла это действие украинского руководства. «Поэтому у всех оппозиционных сил появилась общая политическая цель, наложившаяся на общественную цель и общественные настроения», - отметил Игорь Александрович.



Вторым царским подарком Президента оппозиции специалист назвал возбуждение уголовного дела против Тимошенко. По его мнению, это действие правительства дает Юлии Владимировне основания говорить, что против нее начинаются политические репрессии.



«Создается впечатление, что не нашлось ничего такого, что можно было бы предъявить Тимошенко за время ее премьерства, и поэтому возобновили уголовное дело, возбужденное еще во времена Кучмы. Это действительно даст ей основания говорить о политических репрессиях против нее, а соответственно начнут повышаться ее рейтинги, и на этом она сможет играть», - объяснил господин Жданов. Он также отметил, что если власть пойдет на арест Тимошенко, то «мы получим новую Жанну д’Арк украинской политики».



Этими подарками Виктор Федорович стимулировал оппозицию к объединению, считает эксперт. Но он также отметил, что в самой оппозиции сегодня происходят довольно непростые процессы, и пока не существует консолидированной оппозиции, несмотря на то, что был создан Народный комитет защиты Украины.



Однако господин Жданов заметил, что вновь созданный Комитет в известной мере объединит оппозиционные силы: они будут сотрудничать и координировать свои действия с Народным комитетом защиты Украины. «Хотя «Наша Украина» вчера заявила, что она не войдет в этот комитет, однако она будет общаться с ним и координировать свои действия. Я думаю, что и другие политические силы, в частности те политические платформы, которые возглавляют господин Гриценко и господин Жебривский, и которые не вошли в состав Народного комитета защиты Украины, тоже будут это делать», - отметил специалист.



Кроме того, президент аналитического центра «Открытая политика» отметил, что за первые два месяца деятельности власти общество получило несколько антидемократических сигналов. Во-первых, были отменены местные выборы, причем дату проведения новых так и не назначили. Во-вторых, в стране началось давление на журналистов и свертывание свободы слова. В-третьих, Конституционный суд принял решение, позволившее индивидуальное членство в коалиции, что исказило результаты выборов, поскольку граждане голосовали за определенные политические силы, а не за конкретных депутатов, считает эксперт. «Тем более, что Конституционный суд принял решение, прямо противоречащее другому, принятому им два года назад. А это недопустимо даже с точки зрения законодательства о Конституционном суде», - отметил господин Жданов.



В Украине возможно развитие событий по киргизскому сценарию?



Если дестабилизационная волна, которую формирует оппозиция, окажется слишком мощной, то в нашей стране события могут начать разворачиваться по киргизскому сценарию, считает эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько. «Когда происходит общая дестабилизация, и когда устраняется бывшая власть, но новая, приходящая ей на смену, не получает статус чего-то легитимного, тогда страна начинает разваливаться на две части. В киргизском варианте страна распадается на Север и Юг», - отметил он.



По словам политолога, наша политическая система «беременна» риском политической нестабильности. И это доказали события 2004 года. «Если и в дальнейшем так будут разворачиваться события, то для нашей страны это будет чрезвычайно тяжким испытанием и, возможно, смертельным риском, потому что страна неконсолидирована, есть существенные отличия в ориентациях Востока и Запада. И если у нас события будут развиваться по киргизскому сценарию, то это станет началом конца нашей государственности», - предостерег господин Финько.



Принимая это во внимание, ориентация оппозиции на жесткую риторику - испытание судьбы, уверен специалист. А сегодня мы слышим именно это: оппозиция постоянно обвиняет власть в том, что она непатриотична, антиукраинская и пророссийская. Господин Финько отметил, что эти обвинения опасны. «Они хорошим с точки зрения политической целесообразности в отношении мобилизации радикальной части своих избирателей, с которыми очень легко выступать на митингах. Но с точки зрения сохранения страны и государственных интересов, в будущем от такой риторики стоило бы воздерживаться», - заметил политолог.



Недостатки нынешней оппозиции



Эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько отметил, что в политологии существует термин «неопатримониализм», что означает режим, потенциально нестабильный и беременный рисками дестабилизации. Украина, по мнению эксперта, принадлежит к такому типу режимов. А неопатримониальным обществам свойственны соответствующие черты оппозиционного правительства.



Во-первых, это вождизм, являющийся чрезвычайно большой проблемой нынешней оппозиции. «Если в любой из нынешних оппозиционных сил, не дай боже, по каким-то причинам исчезает лидер, то такая сила просто прекращает свое существование. Вождизм - слабость и нашей политической системы, и нашей оппозиции», - отметил политолог.



Второй отрицательной чертой, по словам эксперта, является социальный неопопулизм. «Если бы у нас была консолидированная страна, то шла бы борьба не между элитами различных регионов, а между правыми и левыми. В условиях, когда нет мощной левой оппозиции, берут верх социал-популистские тенденции. Тогда люди возлагают надежды на то, что определенный автократ, определенная сильная личность придет и решит их проблемы», - объяснил господин Финько.



Третьей чертой и проблемой нынешней оппозиции специалист назвал то, что она фиксирует этнокультурный раскол страны: «Лозунги этой оппозиции рассчитаны исключительно на часть избирателей центра и запада Украины. Эти лозунги точно не будут никогда восприняты на востоке и юге, если оппозиция не захочет менять свой политический профиль».



Четвертой чертой и недостатком является попытка появиться в образе единой патриотической силы. «Оппозиция отмечает то, что именно она представляет украинский интерес. Я бы не советовал нынешней оппозиции провозглашать подобные лозунги и говорить, что именно она является проукраинской, а нынешняя власть антиукраинская. С точки зрения дефицита патриотических чувств упреки можно высказывать и нынешней власти, и нынешней оппозиции», - отметил господин Финько.



«У нас прекрасная страна, но неэффективное государство и неукраинская власть»



Глава Всеукраинской ассоциации политических наук, доктор политических наук, профессор Валерий Бебик считает, что неправильно говорить о кризисе оппозиции – нужно говорить о кризисе власти и кризисе украинской государственности. «У нас прекрасная страна, но неэффективное государство и неукраинская власть», - отметил он.



Эксперт рассказал о том, что Всеукраинская ассоциация политических наук и Университет «Украина» проводили опрос общественного мнения в июне 2008 года. Были привлечены преподаватели высших учебных заведений и студенты из всех регионов, то есть люди из всех регионов, которые являются профессиональными политологами и социологами. «Мы спрашивали о том, какие угрозы украинской государственности существуют в политической сфере. Первую рейтинговую позицию заняла угроза «неспособность политических партий представлять интересы народа» (68%). Дальше – непрофессиональный политический менеджмент со стороны правящей элиты (56%), несбалансированность разделения власти в Конституции Украины (53%), низкий уровень политической культуры граждан (53%)», - отметил господин Бебик.



По его мнению, выбрана несбалансированная модель государственного управления, оттого возникают проблемы, связанные с деятельностью и власти, и оппозиции. Эксперт отметил, что для того, чтобы Конституция и политическая система работали эффективно, «необходимо, чтобы власть и оппозиция договорились, а смена правил не происходила из-за политических вкусов или текущих событий». «Сменяется власть и оппозиция, но те же люди выходят на первые роли: Янукович был дважды премьер-министром, Тимошенко – тоже. Кто будет следующим президентом, мы не знаем. Но в любом случае конституционные правила игры не должны привязывать к интересам конкретное лицо и конкретную политическую партию», - подчеркнул Валерий Бебик. Политолог отметил, что «если работает система и предохранитель от разрушения этой системы, будет чувствоваться защита». И, по его мнению, именно Конституция должна быть политико-правовым предохранителем, защищающим от развала государственности в случае прихода к власти не очень компетентного человека.