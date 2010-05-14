Привид комунізму повертається

«Я категорично проти, абсолютно проти... Щодо таких рішень має бути хоча б місцевий референдум. А якщо просто з бухти-барахти, то вважаю, що це некоректно», – заявив другий Президент України. Леонід Данилович нагадав, що кількість радянських солдатів, загиблих у Другу світову війну, не можна порівняти з кількістю загиблих у фашистській Німеччині та що Сталін «використовував людей як гарматне м’ясо», тому й перемогли – «не якістю, а кількістю». «Тож пам’ятники таким людям, я вважаю, ставити не можна», – підкреслив Кучма. Не знаю, кому Леонід Данилович вирішив дати такий урок історії. Можливо, і нинішній центральній владі, яка самоусунулася від вирішення цього питання, намагаючись спихнути проблему на місцеву владу, але в той же час невміло прикриваючись розмовами про демократію і право місцевого населення на встановлення таких пам’ятників, які воно хоче. Європа зі здивування знизує плечима на таке цивілізаційне невігластво. Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг тільки й міг, що назвати невтішним повідомлення про спорудження пам’ятника Сталіну, додавши лише, що це видається як вшанування винних у злочині в країні, яка постраждала від комуністичного режиму. «Меморіали повинні бути на честь жертв, а не на честь диктаторів», – наголосив Хаммарберг. Але в мене є сумніви стосовно того, що цю його сентенцію зрозуміли ті, хто сьогодні запопадливо заглядає у рот Росії. А та радо потирає руки, що їй вдалося так швидко втягти Україну у власний неоімперський дискурс. Можна припустити, що пам’ятники Сталіну – це лише плата за участь комуністів у парламентській коаліції. Леонід Кучма також інколи користувався послугами комуністів. Але на відміну від Віктора Януковича він більшою мірою усвідомлював значення історії для України. І розумів, що гратися історичними символами, тим паче такими, дуже небезпечно, бо це може загрожувати українській державності. Юрій Єхануров в інтерв’ю нашому журналу (читайте на стор. 12–15) зазначив: те, що комуністи повертаються до влади й піднімають на лозунги віджилі ідеї, – це вина не тільки нинішньої влади, а й нинішньої опозиції. Але справа не лише у фізичному поверненні до влади того чи іншого політика, який називає себе комуністом. Справа – у тій гримучій ідеологічній суміші, яка ллється зараз на голови українських громадян з усіх телеекранів. Бажання ідеологічного реваншу над «помаранчевими» в деяких представників нинішньої влади переходить усілякі розумні межі, і вони перестають мислити по-державницькому. Людям розповідають про Сталіна, про Велику Перемогу народів СРСР у війні – і нічого про ті величезні жертви, які поклали ці народи на вівтар перемоги. Хоч як дивно, але саме Кучма спробував про це нагадати. Та його голос потонув у парадному марші, так само як і нагадування про те, що при жодному президентові не відкидали питання примирення між ветеранами Радянської армії та УПА. Справді, про це говорили і Кравчук, і Кучма, і Ющенко. Проте в нинішньої влади власне бачення історії. Французький історик Ален Безансон про такі випадки писав: «Однією з рис ХХ століття є те, що не тільки історія була страхітлива, бо ж люди винищували людей, а й історична свідомість виявилася на диво нездатною правильно зорієнтуватися». Дослідник вважає, що «після розпаду тоталітарного режиму ніщо не є таким проблематичним, як відродження в народу нормальної моральної свідомості й нормальних інтелектуальних здібностей». «У цьому аспекті постнацистська Німеччина опинилася у кращій ситуації, ніж пострадянська Росія. Адже в Німеччині не вистачило часу, щоб остаточно зруйнувати громадянське суспільство», – пише він у книзі «Лихо століття. Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту». Народ, який очистився та має оту «нормальну моральну свідомість», не може толерувати вшанування тоталітарних вождів. Бо у здоровому суспільстві такі ідеї нікому й на думку не спадуть. Радянська традиція бряжчати зброєю на 9 Травня мала б відійти у минуле. Натомість варто запалити свічку на спомин про всі жертви цієї страшної війни.