Привид комунізму повертається

14 мая 2010, 12:55

Леонід Кучма висловився проти відкриття пам’ятників Йосипу Сталіну, реагуючи на події, які нещодавно відбувалися в Запоріжжі.

«Я категорично проти, абсолютно проти... Щодо таких рішень має бути хоча б місцевий референдум. А якщо просто з бухти-барахти, то вважаю, що це некоректно», – заявив другий Президент України. Леонід Данилович нагадав, що кількість радянських солдатів, загиблих у Другу світову війну, не можна порівняти з кількістю загиблих у фашистській Німеччині та що Сталін «використовував людей як гарматне м’ясо», тому й перемогли – «не якістю, а кількістю». «Тож пам’ятники таким людям, я вважаю, ставити не можна», – підкреслив Кучма. Не знаю, кому Леонід Данилович вирішив дати такий урок історії. Можливо, і нинішній центральній владі, яка самоусунулася від вирішення цього питання, намагаючись спихнути проблему на місцеву владу, але в той же час невміло прикриваючись розмовами про демократію і право місцевого населення на встановлення таких пам’ятників, які воно хоче. Європа зі здивування знизує плечима на таке цивілізаційне невігластво. Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг тільки й міг, що назвати невтішним повідомлення про спорудження пам’ятника Сталіну, додавши лише, що це видається як вшанування винних у злочині в країні, яка постраждала від комуністичного режиму. «Меморіали повинні бути на честь жертв, а не на честь диктаторів», – наголосив Хаммарберг. Але в мене є сумніви стосовно того, що цю його сентенцію зрозуміли ті, хто сьогодні запопадливо заглядає у рот Росії. А та радо потирає руки, що їй вдалося так швидко втягти Україну у власний неоімперський дискурс. Можна припустити, що пам’ятники Сталіну – це лише плата за участь комуністів у парламентській коаліції. Леонід Кучма також інколи користувався послугами комуністів. Але на відміну від Віктора Януковича він більшою мірою усвідомлював значення історії для України. І розумів, що гратися історичними символами, тим паче такими, дуже небезпечно, бо це може загрожувати українській державності. Юрій Єхануров в інтерв’ю нашому журналу (читайте на стор. 12–15) зазначив: те, що комуністи повертаються до влади й піднімають на лозунги віджилі ідеї, – це вина не тільки нинішньої влади, а й нинішньої опозиції. Але справа не лише у фізичному поверненні до влади того чи іншого політика, який називає себе комуністом. Справа – у тій гримучій ідеологічній суміші, яка ллється зараз на голови українських громадян з усіх телеекранів. Бажання ідеологічного реваншу над «помаранчевими» в деяких представників нинішньої влади переходить усілякі розумні межі, і вони перестають мислити по-державницькому. Людям розповідають про Сталіна, про Велику Перемогу народів СРСР у війні – і нічого про ті величезні жертви, які поклали ці народи на вівтар перемоги. Хоч як дивно, але саме Кучма спробував про це нагадати. Та його голос потонув у парадному марші, так само як і нагадування про те, що при жодному президентові не відкидали питання примирення між ветеранами Радянської армії та УПА. Справді, про це говорили і Кравчук, і Кучма, і Ющенко. Проте в нинішньої влади власне бачення історії. Французький історик Ален Безансон про такі випадки писав: «Однією з рис ХХ століття є те, що не тільки історія була страхітлива, бо ж люди винищували людей, а й історична свідомість виявилася на диво нездатною правильно зорієнтуватися». Дослідник вважає, що «після розпаду тоталітарного режиму ніщо не є таким проблематичним, як відродження в народу нормальної моральної свідомості й нормальних інтелектуальних здібностей». «У цьому аспекті постнацистська Німеччина опинилася у кращій ситуації, ніж пострадянська Росія. Адже в Німеччині не вистачило часу, щоб остаточно зруйнувати громадянське суспільство», – пише він у книзі «Лихо століття. Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту». Народ, який очистився та має оту «нормальну моральну свідомість», не може толерувати вшанування тоталітарних вождів. Бо у здоровому суспільстві такі ідеї нікому й на думку не спадуть. Радянська традиція бряжчати зброєю на 9 Травня мала б відійти у минуле. Натомість варто запалити свічку на спомин про всі жертви цієї страшної війни.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять