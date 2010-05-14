Відновлення державності

Чи це демократія, устрій, визначений волею голосуючої більшості, де панує верховенство права, свобода мітингів і преси? Чи вона залишається, як і за Ющенка – Тимошенко, faіled state, тобто державою, неспроможною проводити ефективну внутрішню і зовнішню політику в інтересах своїх громадян?

Перші кроки влади Януковича – Азарова: розпочато відновлення демократії і державності. Критика опонентів до закінчення загальноприйнятих у світі 100 днів свідчить: вони розуміють, що влада діє швидко; її дії продумані наперед; опоненти ці кроки у змозі прорахувати.

Є у філософії правило: слід порівнювати порівнюване з порівнюваним. Тому владу Януковича – Азарова не варто сприймати відірвано від історичного контексту, а порівнювати з попереднім режимом.

Перший крок – позитивний сигнал Заходу. Факт: інавгурацію Януковича Європарламент зустрів резолюцією, якої за Ющенка ми не чули п'ять років: «Україна, відповідно до Угоди про Європейський Союз, може поставити питання про членство в ЄС».

Другий крок – відновлення системи влади. Факт: формування парламентської більшості, блискавичні призначення уряду, незатягування з новими керівниками областей. Разючий контраст із самозаблокованою владою Ющенка – Тимошенко. Факт: 12 березня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підвищило рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті. Цитую: «Формування нової коаліції створює основу для кращої політичної координації та відновлення відносин з МВФ».

Третій крок – розслідування ймовірних корупційних дій режиму Ющенка – Тимошенко. Це внутрішній і міжнародний аудит. План реальних економічних змін можливий лише з урахуванням реального стану державних фінансів. Факт – висновки Рахункової палати від 17 березня: рішеннями Тимошенко – Турчинова державі завдано збитків на 20 млрд гривень. Факт: 7 березня віце-прем'єр Андрій Клюєв заявив про величезні обсяги компенсації ПДВ бізнесменам, яких попередня влада вважала «своїми». Факт: 2 квітня міністр освіти Дмитро Табачник заявив про розслідування дій попередника з проведення так званого «зрізу знань» – міністерської контрольної, за допомогою якої з батьків хотіли «витягнути» 160 мільйонів гривень. Факт: 25 березня керівництво КРУ офіційно заявило, що Тимошенко витратила на розсилку листів про плани уряду щодо передачі громадянам земельних ділянок 10 мільйонів гривень із Резервного фонду Кабміну.

Далі – справа проста, міліцейська. Наведені факти – підстави для кримінальних справ. Міжнародний аудит – можливість задіяти «червону картку» Інтерполу (діє всюди, крім Росії та Китаю), заперечити заангажованіть; держсекрети, потрібні аудиту, слід відкрити рішенням суду – як це прийнято у демократії і передбачено вітчизняним законодавством; аудит-2010 може стати початком практики постійного аудитування новою владою старої; він може зірвати маски демократів, патріотів, борців з олігархами, захисників національних інтересів із спецконтингенту банальних кримінальників.

Четвертий крок – дозвіл зовнішнього тестування мовою сім’ї і школи. Складання тестів російською, угорською, румунською та іншими мовами національних меншин – реальний крок для становлення в Україні європейської демократії, яка називає захист прав меншин серед найголовніших пріоритетів.

П’ятий і шостий кроки. «Ключик» до Вашингтона. Факт: стаття у «Вашингтон пост» про Януковича під назвою «Зірка саміту Обами». Факт: бартер високо- збагаченого урану на реактор нового покоління у Харкові та на якісні відносини з адміністрацією США. Пролонгація перебування ЧФ РФ в Севастополі в обмін на знижку ціни на газ. Тут нагадаю, що ніхто не має монополії на те, що визнавати національними інтересами, а що – ні. Янукович вважає національним інтересом, зокрема, ліквідацію ворожих відносин із Росією і робочі місця наших громадян у металургії та хімічній промисловості. І не неробам, які п’ять років байдикували, не створюючи альтернативних російським робочих місць у Севастополі, говорити про захист українських інтересів у Криму. Втім, за якими параметрами Росія для України – друг, де партнер, де ворог, де союзник, українським політикам ще слід відповісти. Це будуть складні відповіді, не так усе просто, як «геть від Москви» за часів Ющенка.

Проблемні моменти. Формування більшості – та ті, хто критикує рішення Конституційного Суду щодо цього питання, пригадую, гаряче вітали рішення Верховного Суду про «третій тур виборів» 2004 року і бездіяльність Конституційного Суду щодо законності дострокових парламентських виборів 2007 року. Ухвалення «харківського пакту» без громадського обговорення – але хай промовчать ті, хто допустив відсутність будь-якого громадського обговорення теми НАТО напередодні листа Ющенка, Тимошенко і Яценюка щодо приєднання України до ПДЧ НАТО від 15 січня 2008 року.

«Антитабачниківська кампанія». Незалежно від ставлення до публіцистики Дмитра Табачника, слід пам’ятати: йдеться про його погляди. В Україні не заборонено законом сповідування будь-яких поглядів. 24 березня БЮТівець Сергій Терьохін вніс законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за пропаганду тоталітаризму, зокрема, фашизму й комунізму. Звичайно, цим законом може бути заборонено пропаганду і поглядів Дмитра Табачника, й інтегрального націоналізму сьогоднішніх КУН, трьох ОУН і ВО «Свобода».

Пам’ятник Сталіну, ініціативи запорізьких та одеських комуністів. Тут для нової влади – ситуація, складна за канонами демократії. Адже втручатися в дії місцевого самоврядування вона не може і, більше того, порушить принцип розподілу влади, дозволяючи чи забороняючи зведення пам'ятників тоталітаристам минулого – будь-яких політичних таборів.

Далі – виконання обіцяного у передвиборній програмі, термін виконання якої – п’ять років. Перечитайте її уважно: це підвищення соціальних стандартів, податкові канікули для малого бізнесу на п’ять років, іпотечне кредитування житла під 7 відсотків річних. У гуманітарній політиці – російська мова як друга державна, позаблоковий статус України. Все це було підтримано більшістю виборців, що взяли участь у другому турі виборів, і має бути виконано.

Щодо свободи слова. Поки на ТБ виходять програми, де представлені всі політичні сили, заяви про загрози їй – спекуляції.

Мітинги, як це передбачено Конституцією, мирні без зброї, проводяться. Але й тут криється одна з небезпек – ясна річ, що тих, хто у Донецьку, Алчевську, Маріуполі й Севастополі задоволений «харківським пактом», як мінімум не менше, ніж тих, хто 27 квітня протестував проти нього під стінами парламенту у Києві. І ці люди не є, як цього комусь не хотілося б, бидлом, вони – повноцінні громадяни України, чиї громадянські права такі самі, як і киян, і західноукраїнців. Уявімо собі, що ці дві великі групи людей зіштовхуються під парламентом. Це і є небезпека. Адже демократія – це не тільки політичний лад, а й уміння цим ладом користуватись.



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