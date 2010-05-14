Местное расстройство

Что будет с местными выборами и страной к осени?

Зачем Виктору Януковичу «мажоритарка»? Этот вопрос навязчиво преследовал наблюдателей после состоявшихся 12 мая в Верховной Раде парламентских слушаний на тему: «Реформирование законодательства Украины о местных выборах». Слишком уж часто (с чего бы это?) выступающие ссылались на слова Януковича о том, что народ хочет знать местных депутатов в лицо, а потому Партия регионов желает поддержать законодательную инициативу о возвращении на местах «мажоритарки».



В то, что «наверху» уверовали в святость демократии, незыблемость политической конкуренции и архиважность проведения конкурса талантов на местах, люди «посвященные» не поверили. Хотя резон в этом несомненно есть: ПР уже давно задыхается из-за отсутствия притока новой партийной «крови». Вон и Николай Азаров на последнем съезде партии сокрушался по поводу того, что оголенными остались партийные ряды после того, как старшие товарищи ушли во власть.



И все же оставалось сомнение, зачем «регионалы» так рвутся в светлое мажоритарное будущее? Ну не обслуга же бизнесменов – секретарши, водители, «бодигарты», которых включали повсеместно в списки на местах, так раздосадовали Президента? На предвыборный розыгрыш тоже не похоже: Янукович четко дал понять, чтобы каждого местного депутата «люди знали в лицо и чтобы он нес ответственность за свою территорию». А «регионал» Валерий Коновалюк уже успел внести в парламент соответствующий законопроект.



Другое дело, если с помощью «мажоритарки» «регионалы» решили испортить жизнь Юлии Владимировне. Тогда и пасьянс сходится, и сугубо лично-практический интерес налицо. Несложно просчитать, что «в розницу» БЮТ и другие парламентские силы (КПУ, Блок Литвина, НУНС) и их кандидаты не получат на местах такой результат, который давала им закрытая пропорциональная система. Партию власти такие трудности, естественно, обойдут стороной по причинам, рассмотренным ниже.



Пострадают, в числе других, и молодые кадры ¬– Яценюк, Тигипко. Какой смысл вкладывать в их проекты, если своих раскрученных кандидатов у них нет, а конкурировать на местах им придется с «матерыми» кандидатами от власти. В руках последних – и «морковка» для избирателя (пайки и прочие стимулирующие технологии), и страшилка для оппонентов в виде уже слегка подзабытого админресурса. О том, что админресурс возвращается, «Главред» заверил бывший представитель Президента в парламенте Игорь Попов. Не исключено, что местные кампании из игры в шахматы превратятся в бои без правил. Вопрос только в том, в скольких регионах админресурс окажется решающим.



В «черный» список Партии регионов могут попасть и местные принципиальные бонзы, с которыми поквитаются просто и незатейливо – запретят создание именных блоков, на что уже неоднократно намекал Александр Лавринович.



На первый взгляд, именные блоки и вправду отдают «душком» африканского вождизма. Но смысл инициативы в другом – сказать Блоку Юлии Тимошенко «тумбай» и лишить местную элиту запасных аэродромов. Так, сегодня главы госадминистраций, кандидаты в мэры, депутаты местных советов, не попавшие в списки, могут скинуться на свой блок имени Васи Пупкина «За родную Хацапетовку!» и попасть в советы. Если же местные альянсы запретят, то придется искать резервные варианты: или на поклон к партиям идти, или «мажоритарщиков» «проводить» из числа своих наиболее продвинутых офис-менеджеров и помощников.



Осталось дело за малым – вычислить, когда произойдет «зачистка» на местах. Парламентские слушания четкого ответа на этот вопрос не дали. Согласно апрельскому постановлению ВР местные выборы должны состояться 27 мая 2011 года при условии, что до этого времени вступят в силу изменения в Конституцию, пролонгирующие мэрскую каденцию с четырех до пяти лет. Причем то, что нынешних мэров народ избирал на четыре года, – сущий пустяк.



Однако стопроцентной уверенности, что выборы состоятся в мае 2011 года, нет. «Если оппозиция сможет, мобилизовав улицу, распустить парламент, выборы совместят» – отметил «Главреду» специалист по региональным выборам, координатор проекта MESTNYE.com Павел Карайченцев. Окончательно сценарий прояснится не раньше осени.



Элитный консенсус, по мнению Попова, скорее всего, выльется в то, что в сельские, поселковые и городские советы выборы пройдут по мажоритарной системе, а в районные и областные – по смешанной. На двухтуровую систему выборов рассчитывать особо не стоит: это дело хлопотное, а с помощью ручного управления бюджетом можно решить проблему с любым градоначальником.



Бегство от иллюзий

А теперь попробуем смоделировать, чем аукнется «мажоритарка» не для власти, не для оппозиции, а для страны. Судите сами, из всех возможных вариантов избирательных систем (за «базар» о «мажоритарке» отвечать-то надо) «регионалы» выбрали наименее опасную форму – без права отзыва не оправдавшего доверия депутата. Ибо, не дай Бог, чтобы народ привык добиваться желаемого с помощью отзыва «слуг народа». Это в планы ни оппозиции, ни действующей власти не входит, потому как «смоет» обоих.



К тому же важно понимать, что «мажоритарка» не спасет от разбитых дорог, прохудившихся труб и отсутствия денег на выплату зарплат. Пустые закрома, увы, губят любую хорошую идею.



После выборов, надо полагать, «верные мажоритарщики» дружными рядами побегут под знамена своих «патронов». И если до выборов Василий Пупкин – пламенный трибун и несгибаемый борец с коррупцией, то после – может оказаться в лагере своих идеологических оппонентов. И его стопами, надо думать, последует не один десяток депутатов.



Чем в долгосрочной перспективе может аукнуться «мажоритарка»? Один из сценариев в эмоционально-экспрессивных тонах «Главреду» обрисовал директор «Украинского барометра» Виктор Небоженко. «Начнется формирование сильно законспирированных, но имеющих публичную легитимность полуфеодальных группировок, которые будут укрепляться, как сорняки, на политическом поле Украины».



После чего обострится борьба между Центром (силовой и президентской вертикалями), с одной стороны, и местный корпоратократией, ощущающей себя «избранной», с другой. «Мы уже «беременны» появлением президентской сотни, преторианской гвардии. Если сегодня служба безопасности Президента активно участвует в решении конфликтов возле ВР, то завтра может появиться свое политическое сыскное бюро. Это все проходила Европа, но наши политики ничего не читают», – заключил Небоженко.



С коллегой согласен и директор Института трансформации общества Олег Соскин. Его прогноз еще более пессимистичный: захват финансово-корпоративными группами целых городов, игнорирование «сюзерена» в Киеве и коллапс экономики осенью. Поэтому отказ ПР от проведения местных выборов в мае и перенос их на год по принципу «можно не проводить – не проведем», был роковой ошибкой «бело-синих».



Без сомнения, указанный сценарий относится к разряду апокалипсических, но отнюдь не невозможных. Сегодня инициатива в руках Партии регионов, и ей решать: гнать лошадей или все обстоятельно просчитать с «мажоритаркой». Главное, чтобы «горе побежденным» не обернулось горем для всех.