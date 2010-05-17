Експромтів не буде. А ексцесів?

Минулого тижня «Главред» запитував, що «день майбутній нам готує», а точніше – які новини надійдуть з Верховної Ради, коли депутати знову зберуться на сесію.

Тиждень почався спокійно: у вівторок опозиція трохи помітингувала під стінами парламенту, а відтак домоглася внесення до порядку денного звіту першого віце-прем’єра Андрія Клюєва. У середу Клюєв доповідав про угоди, які планують підписати Янукович і Медвєдєв



Тема «важлива й актуальна», адже візит російського президента розпочинається сьогодні. І все було б добре, якби не одне «але». Опозиція владі не повірила. Вкотре. І заговорила про те, що її (опозицію), а також усіх нас (державу) безсоромно обманюють: насправді керманичі двох країн готують зовсім не те, про що Клюєв віщав із трибуни.



Цікава арифметика: п’ять чи сімнадцять?



Постанову ВР про звіт уряду щодо українсько-російських домовленостей підтримали 399 депутатів. Голосували, таким чином, представники обох таборів – коаліційного та опозиційного. У більшості відмахувались від запитання, як же Господь привів до такої несподіваної єдності: мовляв, опозиція так прагнула побачити Клюєва – нумо киньмо їй цю «кістку».



А «кістка» прийшла з досить лаконічною інформацією та далеко не вичерпними відповідями – таким було враження опозиціонерів. Зайве й казати, що парламентарії від більшості, навпаки, мусували в кулуарах та всіляко акцентували відкритість влади. Між тим Андрій Клюєв повідав таке.



Угод з російською стороною буде п’ять: договір щодо демаркації кордону, угода щодо використання навігаційно-супутникової системи «Глонасс», домовленості про співпрацю «Укрексімбанка» з російським ВТБ, а також договори, що стосуються спільної роботи міністерств культури та освіти обох країн.



Перше, що стривожило опозицію, – це надто скромний перелік майбутніх домовленостей. Насправді громаддя планів є значно соліднішим, кажуть в антиурядовому таборі. Та це начебто і не секрет. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко особисто заявив в інтерв’ю Deutsche Welle: «Насправді ми готуємо понад десяток угод, вони різного масштабу, але більшість з них дозволяє активізувати ті проекти, які досить давно вже розроблялися, але гальмувалися тільки з політичних причин».



Що це за проекти? Ким вони розроблялися? Чому гальмувалися? Усі ці питання так і лишились таємницею за сімома печатками. Клюєв на подібні питання депутатів не відповів. А в кулуарах Ради «оселилось» число 17. Саме стільки договорів, за неперевіреними даними, буцімто й підпишуть Янукович з Медвєдєвим, подейкували опозиціонери.



Грищенко ж у згаданому інтерв’ю порадив усім дочекатися 17 травня – дня візиту російського керманича...



Сухопутний Клюєв



З усього, що перерахував Клюєв, загальну увагу привернули насамперед демаркація кордонів та гуманітарна співпраця. Демаркація – це є «гуд», коментували коаліціянти, адже Україні нарешті треба завершити процес оформлення державного кордону. «Зазначена угода має створити правові засади для демаркації сухопутної ділянки», – наголосив Клюєв.



Питання щодо коси Тузла, таким чином, ще не стоїть на порядку денному. Принаймні поки що. Власне, вся взаємодія у сфері кордонів потрібна з благою метою – створити «спрощений пропуск людей», як каже Клюєв. Що ж стосується морського кордону в районі Керченської протоки, то для вирішення цього питання буде створено спеціальну робочу групу.



Іншу сферу двостороннього співробітництва віце-прем’єр описав так: програма взаємодії між міністерствами культури України та РФ на 2010–2014 роки передбачає «розвиток сценічного мистецтва, кінематографії, народних промислів», «збереження об’єктів культурної спадщини», «обмін творчими колективами тощо». Набір понять, як бачимо, стандартний, як і словесні штампи, використані для їхнього опису.



А депутатів тим часом хвилювало конкретне прикладне питання: хто писатиме нові підручники з історії? «Українські фахівці», – відрапортував Клюєв, викликавши іронічні посмішки. Адже один відомий фахівець з історії (ба навіть доктор наук) – Дмитро Табачник – провокує в опозиціонерів гострий напад роздратування та неприйняття.



Іще у розвиток теми: напередодні виступу Клюєва Президент України Віктор Янукович заявив, що пропонує вдосконалити положення Договору 1997 року про дружбу, партнерство та співпрацю з Російською Федерацією. Окремим рядком Янукович анонсував зрушення в гуманітарній політиці, наголосивши принагідно на тому, що зараз відбувається «прорив» у двосторонніх відносинах України та РФ.



Опозиція занепокоїлася ще більше, але відповідей на свої питання так і не дістала. Єдине, у чому запевнив Андрій Клюєв «нашоукраїнку» Ірину Геращенко, так це в тому, що експромтів на кшталт тих, які полюбляє Путін (ідеться про об’єднання «Нафтогазу» та Газпрому), під час саміту не буде. Усе, мовляв, відбуватиметься згідно з попереднім планом.



Європо, Європо, стань до нас передом



У тому-то й річ, як наголошує опозиція, що плани наразі складають у Кремлі. Їхній зміст не відомий навіть Віктору Януковичу, тож його просто приголомшать черговим експромтом чи «пропозицією, від якої складно відмовитися». На брифінгу, що відбувся після виступу Клюєва, БЮТівець Сергій Соболєв висловив переконання, що депутатам показали фікцію, а не список реальних угод.



В останній момент перед підписанням влада «витягне з-під поли» справжні угоди щодо співпраці в галузі авіабудування, атомної енергетики, газової сфери. А той документ, який роздали депутатам за годину до появи в Раді Клюєва, «не вартує паперу, на якому його подано».



Що робити далі – парламентська меншість не знає. Спроба проголосувати за постанову про те, що інформація, оприлюднена Клюєвим, є неповною, провалилася. Спікер Литвин став на заваді таким намірам, зазначивши, що проекти постанов потрібно реєструвати заздалегідь (що в даному разі є безглуздим, бо заздалегідь змісту доповіді Клюєва депутати не знали).



А протестні акції під стінами Верховної Ради потроху вщухли, і, хоч опозиція й не виключає бунту народних мас у день приїзду російського президента, ці слова звучать радше як самонавіювання. Мітинг 11 травня, який було проведено під егідою Комітету порятунку України, на жаль, вкотре засвідчив розпорошеність опозиції, радикальне крило якої нині представлено несподіваним тандемом Юлії Тимошенко та Олега Тягнибока.



Замислившись над ситуацією, депутати вирішили звернутися до традиційного «рефері» у стосунках української влади та опозиції – міжнародної громадськості. Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко повідомив, що писатиме в ПАРЄ – із проханням дати оцінку нормативно-правового та процедурного характеру ратифікації угод про базування Чорноморського флоту.



Іншими словами, Кириленко сподівається, що Європа буде не в захваті від літаючих курячих яєць і депутатських «спарингів», які ми мали змогу спостерігати 27 квітня. Власне, ці кадри і так обійшли провідні західноєвропейські ЗМІ, тож Європа й досі оговтується... Не гаючи часу, колега Кириленка Ярослав Джоджик пропонує розширити коло суб’єктів, що матимуть право оскаржувати в Конституційному Суді міжнародні договори України.



Ідеться, таким чином, про можливість – як не києм, то палицею – добитися перегляду угод, які укладає Віктор Янукович. І тих, які він вже підписав, і тих, які підпише в майбутньому.



Феміна і Феміда



І знов про число 17. Сьогодні – у день, коли розпочинається візит Медвєдєва, – важлива й тривожна подія очікувала також і на Юлію Тимошенко. Минулого тижня Генеральна прокуратура порушила проти лідерки БЮТ кримінальну справу та офіційно вручила ЮВТ відповідну повістку.



12 травня Тимошенко навідалась у ГПУ і повідомила пресі, що перший допит у справі про спробу дати хабара суддям Верховного Суду (стара справа, відкрита Генпрокуратурою у 2004-му, закрита «помаранчевою» владою і реанімована тільки тепер) мав відбутися саме 17 травня. В останній момент ГПУ перенесла допит Тимошенко на невизначений час – нібито у зв’язку з відрядженням слідчого.



Усі підстави для таких маневрів влади та їх наслідки для самої Тимошенко і для опозиції в цілому ми проаналізуємо в окремому матеріалі. А поки що зазначимо, що Юлія Володимирівна переконана: її посадять. Здається, така ситуація екс-прем’єрку мало чи не тішить: адже «посадка» при Кучмі у 2001-му викликала неймовірне зростання її рейтингу.



А ще – співчуття та підтримку Європи. Вже зараз канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє про солідарність з Юлією Володимирівною у боротьбі за демократію в Україні. «Будь-які кроки, які здійснює Україна та її керівництво, уважно оцінюватимуть у Європі щодо відповідності риторики реальним діям», – зауважила пані Меркель, підбадьорюючи свою колишню колегу. Принаймні саме в таких словах про це повідомляє офіційний сайт Тимошенко...