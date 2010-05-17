Експромтів не буде. А ексцесів?

17 мая 2010, 10:11

Минулого тижня «Главред» запитував, що «день майбутній нам готує», а точніше – які новини надійдуть з Верховної Ради, коли депутати знову зберуться на сесію.

Тиждень почався спокійно: у вівторок опозиція трохи помітингувала під стінами парламенту, а відтак домоглася внесення до порядку денного звіту першого віце-прем’єра Андрія Клюєва. У середу Клюєв доповідав про угоди, які планують підписати Янукович і Медвєдєв

Тема «важлива й актуальна», адже візит російського президента розпочинається сьогодні. І все було б добре, якби не одне «але». Опозиція владі не повірила. Вкотре. І заговорила про те, що її (опозицію), а також усіх нас (державу) безсоромно обманюють: насправді керманичі двох країн готують зовсім не те, про що Клюєв віщав із трибуни.

Цікава арифметика: п’ять чи сімнадцять?  

Постанову ВР про звіт уряду щодо українсько-російських домовленостей підтримали 399 депутатів. Голосували, таким чином, представники обох таборів – коаліційного та опозиційного. У більшості відмахувались від запитання, як же Господь привів до такої несподіваної єдності: мовляв, опозиція так прагнула побачити Клюєва – нумо киньмо їй цю «кістку».

А «кістка» прийшла з досить лаконічною інформацією та далеко не вичерпними відповідями – таким було враження опозиціонерів. Зайве й казати, що парламентарії від більшості, навпаки, мусували в кулуарах та всіляко акцентували відкритість влади. Між тим Андрій Клюєв повідав таке.

Угод з російською стороною буде п’ять: договір щодо демаркації кордону, угода щодо використання навігаційно-супутникової системи «Глонасс», домовленості про співпрацю «Укрексімбанка» з російським ВТБ, а також договори, що стосуються спільної роботи міністерств культури та освіти обох країн.

Перше, що стривожило опозицію, – це надто скромний перелік майбутніх домовленостей. Насправді громаддя планів є значно соліднішим, кажуть в антиурядовому таборі. Та це начебто і не секрет. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко особисто заявив в інтерв’ю Deutsche Welle: «Насправді ми готуємо понад десяток угод, вони різного масштабу, але більшість з них дозволяє активізувати ті проекти, які досить давно вже розроблялися, але гальмувалися тільки з політичних причин».

Що це за проекти? Ким вони розроблялися? Чому гальмувалися? Усі ці питання так і лишились таємницею за сімома печатками. Клюєв на подібні питання депутатів не відповів. А в кулуарах Ради «оселилось» число 17. Саме стільки договорів, за неперевіреними даними, буцімто й підпишуть Янукович з Медвєдєвим, подейкували опозиціонери.

Грищенко ж у згаданому інтерв’ю порадив усім дочекатися 17 травня – дня візиту російського керманича...  

Сухопутний Клюєв

З усього, що перерахував Клюєв, загальну увагу привернули насамперед демаркація кордонів та гуманітарна співпраця. Демаркація – це є «гуд», коментували коаліціянти, адже Україні нарешті треба завершити процес оформлення державного кордону. «Зазначена угода має створити правові засади для демаркації сухопутної ділянки», –  наголосив Клюєв.

Питання щодо коси Тузла, таким чином, ще не стоїть на порядку денному. Принаймні поки що. Власне, вся взаємодія у сфері кордонів потрібна з благою метою – створити «спрощений пропуск людей», як каже Клюєв. Що ж стосується морського кордону в районі Керченської протоки, то для вирішення цього питання буде створено спеціальну робочу групу.

Іншу сферу двостороннього співробітництва віце-прем’єр описав так: програма взаємодії між міністерствами культури України та РФ на 2010–2014 роки передбачає «розвиток сценічного мистецтва, кінематографії, народних промислів», «збереження об’єктів культурної спадщини», «обмін творчими колективами тощо». Набір понять, як бачимо, стандартний, як і словесні штампи, використані для їхнього опису.

А депутатів тим часом хвилювало конкретне прикладне питання: хто писатиме нові підручники з історії? «Українські фахівці», – відрапортував Клюєв, викликавши іронічні посмішки. Адже один відомий фахівець з історії (ба навіть доктор наук) – Дмитро Табачник – провокує в опозиціонерів гострий напад роздратування та неприйняття.    

Іще у розвиток теми: напередодні виступу Клюєва Президент України Віктор Янукович заявив, що пропонує вдосконалити положення Договору 1997 року про дружбу, партнерство та співпрацю з Російською Федерацією. Окремим рядком Янукович анонсував зрушення в гуманітарній політиці, наголосивши принагідно на тому, що зараз відбувається «прорив» у двосторонніх відносинах України та РФ.

Опозиція занепокоїлася ще більше, але відповідей на свої питання так і не дістала. Єдине, у чому запевнив Андрій Клюєв «нашоукраїнку» Ірину Геращенко, так це в тому, що експромтів на кшталт тих, які полюбляє Путін (ідеться про об’єднання «Нафтогазу» та Газпрому), під час саміту не буде. Усе, мовляв, відбуватиметься згідно з попереднім планом.

Європо, Європо, стань до нас передом

У тому-то й річ, як наголошує опозиція, що плани наразі складають у Кремлі. Їхній зміст не відомий навіть Віктору Януковичу, тож його просто приголомшать черговим експромтом чи «пропозицією, від якої складно відмовитися». На брифінгу, що відбувся після виступу Клюєва, БЮТівець Сергій Соболєв висловив переконання, що депутатам показали фікцію, а не список реальних угод.

В останній момент перед підписанням влада «витягне з-під поли» справжні угоди щодо співпраці в галузі авіабудування, атомної енергетики, газової сфери. А той документ, який роздали депутатам за годину до появи в Раді Клюєва, «не вартує паперу, на якому його подано».

Що робити далі – парламентська меншість не знає. Спроба проголосувати за постанову про те, що інформація, оприлюднена Клюєвим, є неповною, провалилася. Спікер Литвин став на заваді таким намірам, зазначивши, що проекти постанов потрібно реєструвати заздалегідь (що в даному разі є безглуздим, бо заздалегідь змісту доповіді Клюєва депутати не знали).

А протестні акції під стінами Верховної Ради потроху вщухли, і, хоч опозиція й не виключає бунту народних мас у день приїзду російського президента, ці слова звучать радше як самонавіювання. Мітинг 11 травня, який було проведено під егідою Комітету порятунку України,  на жаль, вкотре засвідчив розпорошеність опозиції, радикальне крило якої нині представлено несподіваним тандемом Юлії Тимошенко та Олега Тягнибока.

Замислившись над ситуацією, депутати вирішили звернутися до традиційного «рефері» у стосунках української влади та опозиції – міжнародної громадськості. Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко повідомив, що писатиме в ПАРЄ – із проханням дати оцінку нормативно-правового та процедурного характеру ратифікації угод про базування Чорноморського флоту.

Іншими словами, Кириленко сподівається, що Європа буде не в захваті від літаючих курячих яєць і депутатських «спарингів», які ми мали змогу спостерігати 27 квітня. Власне, ці кадри і так обійшли провідні західноєвропейські ЗМІ, тож Європа й досі оговтується... Не гаючи часу, колега Кириленка Ярослав Джоджик пропонує розширити коло суб’єктів, що матимуть право оскаржувати в Конституційному Суді міжнародні договори України.  

Ідеться, таким чином, про можливість – як не києм, то палицею – добитися перегляду угод, які укладає Віктор Янукович. І тих, які він вже підписав, і тих, які підпише в майбутньому.

Феміна і Феміда

І знов про число 17. Сьогодні – у день, коли розпочинається візит Медвєдєва, – важлива й тривожна подія очікувала також і на Юлію Тимошенко. Минулого тижня Генеральна прокуратура порушила проти лідерки БЮТ кримінальну справу та офіційно вручила ЮВТ відповідну повістку.

12 травня Тимошенко навідалась у ГПУ і повідомила пресі, що перший допит у справі про спробу дати хабара суддям Верховного Суду (стара справа, відкрита Генпрокуратурою у 2004-му, закрита «помаранчевою» владою і реанімована тільки тепер) мав відбутися саме 17 травня. В останній момент ГПУ перенесла допит Тимошенко на невизначений час – нібито у зв’язку з відрядженням слідчого.

Усі підстави для таких маневрів влади та їх наслідки для самої Тимошенко і для опозиції в цілому ми проаналізуємо в окремому матеріалі. А поки що зазначимо, що Юлія Володимирівна переконана: її посадять. Здається, така ситуація екс-прем’єрку мало чи не тішить: адже «посадка» при Кучмі у 2001-му викликала неймовірне зростання її рейтингу.

А ще – співчуття та підтримку Європи. Вже зараз канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє про солідарність з Юлією Володимирівною у боротьбі за демократію в Україні. «Будь-які кроки, які здійснює Україна та її керівництво, уважно оцінюватимуть у Європі щодо відповідності риторики реальним діям», – зауважила пані Меркель, підбадьорюючи свою колишню колегу. Принаймні саме в таких словах про це повідомляє офіційний сайт Тимошенко...
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять