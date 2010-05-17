Пребывание российской контрразведки в Крыму

18 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Перебування російської контррозвідки в Криму: причини, загрози та значення для України».



У прес-конференції взяли участь:



- директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ростислав Павленко,



- політолог Євген Жеребецький.



Ростислав Павленко:



Я хотів би розпочати з наведення конкретики і пояснення того, через яку саме «недружню» поведінку працівників російських спецслужб СБУ попросило залишити Чорноморський флот. Ще на початку року спецслужбами України було фактично розкрито акцію, проведену російськими спецслужбами, із затриманням «на гарячому» виконавців. Акція стосувалася дуже активної та агресивної вербовки українського носія державної таємниці, представника українських спецслужб для роботи на користь Російської Федерації.



Після того, як цих співробітників було затримано, було прийняте рішення про денонсацію відповідних протоколів. І російські спецслужби залишили територію України. Ці дії російських спецслужб на території України обурюють ще й тому, що між Україною та Росією існує ціла низка документів, які не дозволяють працювати один проти одного. А російська сторона порушила положення цих документів. Тож відповідно виникло питання про те, що якщо працівники російських спецслужб не вміють поводитися, то вони мають їхати додому.



Сьогодні нова влада дивиться на ці питання по-іншому. Ми бачимо фактично запрошення російських спецслужб на територію України. А в контексті залишеного тут Чорноморського флоту Російської Федерації можемо одразу говорити про кілька важливих наслідків для України.



По-перше, перебування на території нашої країни російських спецслужб означає легалізацію їх діяльності. Попри всі угоди про недозвіл працювати один проти одного, про те, що спецслужби мають обмінюватися певною інформацією про свою діяльність та інше. Ні для кого не секрет, що, очевидно, ці угоди дотримуються дуже творчо, а для російської сторони сьогодні створюються легальні підстави для роботи на території України. А це відповідно викликає питання до національної безпеки.



По-друге, це – колізії законодавства. Якщо це контррозвідка, то вона має здійснювати певні заходи, наприклад, по знешкодженню шпигунів і таке інше, а також заходи, в які вкладаються питання оперативно-розшукової діяльності. В Україні існує закон про оперативно-розшукову діяльність, який вичерпно визначає, хто може такими речами займатися. Він говорить, що працівники іноземних спецслужб на це права не мають. Тобто, по ідеї, вони мали б звертатися до українських спецслужб за допомогою в цьому. Але тоді ми повертаємося до вихідного пункту – а навіщо тоді взагалі їх перебування на території України, якщо за законами вони зобов’язані звертатися по допомогу до українських колег? Тобто тоді цю колізію вони можуть використовувати для ведення іншої діяльності.



По-третє, символічний момент. Чорноморський флот Російської Федерації залишається надовго в Україні, таким чином демонструючи свою присутність та створюючи підстави і можливості для втягнення України в ті операції, які проводитиме Росія. 25 додаткових років – це достатньо тривалий термін. Як ми бачимо, Росія приймає рішення достатньо далекосяжні про використання збройних сил за межами країни. Це рішення Президента. Воно передбачає підтримку всіма шляхами економічних та енергетичних інтересів країни, а також інших подібних речей.



Протягом цього достатньо довгого періоду не виключена ситуація, коли Чорноморський флот, зокрема, спецслужби, що там знаходяться, можуть бути використані у моментах, які йдуть врозріз із інтересами України. Ми бачили це на прикладі грузинського конфлікту, коли Чорноморський флот фактично виступав фактично стороною конфлікту та вів бойові дії проти Республіки Грузія без узгодження з українською стороною.



Сьогодні ж оскільки продовжено угоди, оскільки розгорнута російська присутність на всіх напрямках, в тому числі у напрямку перебування спецслужб, не думаю, що російська сторона стане більш обережною у використанні своїх можливостей, флоту, спеціальних служб та ін. на території України.



За чинним законодавством саме українські спецслужби мають право вести оперативно-розшукову діяльність, вести роботу проти спроб іноземних держав вивідувати інформацію або чинити вплив. Це їх обов’язок.



Більше того існує договірна база між Україною та Росією, яка дозволяє це робити на міждержавному рівні. Очевидно, інтерес російського Чорноморського флоту захищений військовою контррозвідкою, яка працює на флоті, ні в кого особливо дозволу не питаючи. Тому повернення агентів ФСБ до України – це кроки до розвитку, легалізації та створення можливостей, які абсолютно не пов’язані лише із захистом Чорноморського флоту. Очевидно, є способом створити механізм впливу на Україну.



Представники ЧФ РФ із задоволенням зазначають, що зі зміною влади припинилися спроби української міліції перешкодити пересуванню по Севастополю вантажів Чорноморського флоту. Якщо ви згадаєте, що це були за пересування минулого літа – там перевозили зброю без узгодження, ракети та інші речі, потенційно небезпечні для мирного населення. Тепер вони із задоволенням зазначають, що українська сторона не користується своїм правом це все перевіряти. Є велика підозра, що те саме буде із пунктом майбутнього протоколу між ФСБ та СБУ, згідно з яким кандидатури ФСБ, що направляються для служби на ЧФ, будуть узгоджуватися із українською стороною. Зважаючи на позицію нового керівництва, цілком ймовірно, що це узгодження буде суто формальним.



Підсумовуючи сказане, можна виділити три основні загрози перебування російської контррозвідки в Криму. По-перше, перебування розвідки є легітимацією роботи проти інтересів України. Фактично заводяться російські спецслужби, які мають легальний статус. Відтак полегшується їх діяльність на користь російської сторони, на шкоду українській. По-друге, це питання створює законодавчі колізії, оскільки законодавство України прямо забороняє вести тут діяльність, на що росіяни, очевидно, і розраховують. У великій мірі це також підриває авторитет та ефективність українських спецслужб, які втрачають свою монополію на дії на своїй території. По-третє, це певні геополітичні та геостратегічні проблеми. Оскільки таким чином зміцняється присутність Росії в Севастополі. В рамках подовження термінів перебування на території України ЧФ відкриваються різні можливості для використання флоту Росією в інших операціях.



До того ж змінюватиметься склад флоту, що свідчитиме про те, що він модернізується та стає гнучкішим та більш оперативним і здатним до ведення сучасних бойових дій або локальних конфліктів. І Україна може бути втягнута в ці конфлікти.



Євген Жеребецький:



Угода про дозвіл легально працювати на Чорноморському флоті російським спецслужбам була підписана у 2000 році. З того часу до моменту, коли російські спецслужби, не зважаючи на угоду про недозвіл ведення розвідувальної діяльності на території України Росією, був викрадений наш громадянин, співробітник українських спецслужб. Його силою змушували працювати на Росію. Це обурило всіх. Уявіть, якби це наша розвідка почала робити подібні речі, який би ґвалт піднявся у російських засобах масової інформації! А тут все пройшло дуже тихо. Тож відповідно представників російських спецслужб звідси попросили.



Не можна сказати, що на Чорноморському флоті немає спецслужб. Севастополь – це величезна воєнно-морська база, навіть територіально, із величезною кількістю інфраструктури (із різними арсеналами, складами, науковим ядерним реактором). Зрозуміло, що контррозвідка там працювала і працює зараз. Цього, звичайно, ніхто не афішує, але так воно і є.



Натомість зараз, коли ми знову підписуємо подібну угоду. А я думаю, завтра-післязавтра Хорошковський зустрінеться з представниками російських спецслужб в Одесі і підпише угоду, згідно з якою 19 тих офіцерів ФСБ повернуться назад на Чорноморський флот. Що це означатиме? Теоретично звичайно, що там можуть 19 чоловік зробити в Україні? Насправді, це є абсолютно правильне зауваження, що йдеться саме про легалізацію їхньої діяльності. І я думаю, наступним кроком буде спроба дозволити їм вести оперативно-розшукову діяльність. А це взагалі буде повний ідіотизм! Тому що вони зможуть вести оперативно-розшукову роботу з нашими громадянами, скажімо, якщо вони будуть підозрюватися у діяльності проти Чорноморського флоту! А це взагалі нечувані речі.



Ясно, що такий закон буде прийнятий. Але тут ще потрібно дивитися в контексті нинішньої політичної ситуації. Що ці 19 чоловік, які мають доволі серйозний статус, що вони можуть зробити? Почнемо з того, що зараз, після підписання угоди про подовження термінів перебування Чорноморського флоту на території України, на флоті почалися масові скорочення. Минулого року скоротили 900 чоловік, а зараз планують скоротити 7500 співробітників. З них 6500 – це цивільні особи, громадяни України, які так ратують, щоб Чорноморський флот лишився. А їх тепер просто повикидають на вулицю. І тисячу офіцерів. Планується, що на Чорноморському флоті тепер буде 550 офіцерів. Там дуже серйозна проблема: вони активно скорочують своїх офіцерів і мічманів. Але найбільша проблема стосується людей у передпенсійному вікові. Виясняється, що якщо російський офіцер прослужив 20 років, то пенсія в нього 50%, якщо 25 років – то 75%. Яке це має відношення до нашої теми?



Дуже просто. Якщо звільняють тисячі людей із невеликою пенсією, то тепер контррозвідка ФСБ зможе легально та дуже швидко почати вербувати собі агентуру. Тому що потрібно розуміти, що крім контррозвідувальної діяльності захисту Чорноморського флоту, вони створюватимуть в Криму мережу агентів різних впливів. А це означає, що маючи величезну кількість людей, колишніх офіцерів, мічманів, інженерів, колишніх співробітників ЧФ, вони формуватимуть мережу в основному з цих людей. Цим людям можуть просто пообіцяти доплачувати, а також пообіцяти, що ти ще 5 років попрацюєш на нас агентом і отримуватимеш у подальшому повну пенсію.



Найгірше в цій ситуації, що наші громадяни, яких будуть нахабно вербувати, як це робили з тим офіцером СБУ, є беззахисними. Наприклад, я вважаю, що тільки божевільний у Севастополі, якщо його почнуть вербувати російські спецслужби, піде жалітися в СБУ. Тобто це я вважаю першою і найбільш серйозною проблемою.



Для чого росіянам мережа? Я колись говорив, що для росіян дуже важливо отримати контроль над Кримом. Справа в тому, що після розпаду Радянського Союзу Росія фактично не має теплих, не замерзаючих глибоководних портів. Вони віддали частину порту морякам в Новоросійську, і в них почалися колосальні проблеми. Тому що порт означає ще й інфраструктуру, адже вантажі треба кудись довезти. А там цього немає. А у нас є Одеса.



Тому я думаю, що якщо далі все буде так «хорошо» розвиватися, як зараз, то росіяни намагатимуться поширити свій вплив на Одесу, Херсон, Миколаїв – зробити таку собі дугу від Придністров’я, все наше чорноморське узбережжя з портами і Кримом та до Абхазії, яку вони вже мають. Зараз все це виглядає фантастично, але у випадку якогось відвертого спротиву діяльності російських спецслужб та Росії в Криму все можливо. Ситуація не є такою вже простою. Тому що за часі незалежності українське керівництво нічого не робило для того, щоб Україна мала всю повноту влади над цією територією. Тому що для цього потрібно було перш за все вирішувати певні економічні проблеми – безробіття, корупцію, злочинність. Всі злочинні формування в Криму фактично куруються російськими спецслужбами. Це не секрет. Хтось із російських офіцерів в інтерв’ю сказав, що «всяка організована злочинність без прикриття спецслужб – це дитячий садок».



Є й інші дуже серйозні речі. Ми є без’ядерною державою, відповідно, на території України не можуть перебувати військові частини, на борту яких знаходиться ядерна зброя. Зараз ситуація полягає в наступному: Росія кістьми лягає, щоб не допустити верифікацію, перевірку озброєнь та взагалі вмісту суден, які приходять до нас. Сьогодні вона має плани серйозно змінити та модернізувати свій флот. Тобто великі океанські кораблі скоро будуть кудись переведені або просто демонтовані, натомість там з’являться корвети та ракетні кораблі ближньої дії для закритих морів. Тому що стратегічно великі кораблі Росії не потрібні. А от з ядерною зброєю – проблема. Наприклад, зараз флагманський корабель «Москва» має 16 тактичних ракет, а що ще він має - невідомо. Хоча на ньому можна поставити ядерні боєголовки. Тобто на всіх ракетних кораблях та вертольотах, які є на озброєнні, не кажучи вже про СУ-24, можна замінити боєприпаси та поставити ядерну зброю. А ми цього перевірити не можемо, тому що у нас не має апаратури для того, щоб дистанційно перевірити, якого типу зброя знаходиться на кораблях Чорноморського флоту. Така апаратура є на одному вертольоті, але і той належить російському Чорноморському флоту.



В цій ситуації надзвичайно важливою є діяльність української розвідки. Ми захищаємо власні інтереси. Якщо ми відмовилися від ядерної зброї, і Росія є гарантом нашої безпеки, то ми маємо повне право перевіряти, чи є подібна зброя на російських кораблях. А росіяни цього не допускають. І відповідно, російська контррозвідка буде тяжко працювати, щоб не допустити, щоб наші розвідники дізналися про ці речі. Це теж загроза.



У нас немає угод з Росією про порядок використання збройних сил. Це означає, що росіяни розпочали війну, кораблі пішли туди, вернулися назад. Сьогодні Росія має серйозні проблеми на Північному Кавказі. Якщо всередині Росії контртерористична операція досягає серйозних масштабів, то, зрозуміло, терористи намагатимуться знайти точки, які менше охороняються. Севастополь в цьому плані – це взагалі ідеальне місце: в ньому колосальна кількість підземних складів з арсеналами. Військовий порт у Севастополі має до 120 причалів, а навколо знаходяться житлові масиви. Це взагалі ідеальне місце для терористів, щоб підірвати так, щоб багато що зачепило. Адже терористична акція повинна мати перш за все психологічний ефект. Зрозуміло, що терористи шукатимуть туди виходи. В цьому випадку саме ми є об’єктами атак, наші громадяни. Росіяни все це розуміють і тому намагатимуться створити мережу агентури, яка працюватиме проти ймовірних терористів та проти української держави заодно.



Тому речі, які сьогодні роблять донецькі правителі, - це рішення, що можна і «нестрашно» приймати в межах регіону. Але якщо думати про перспективи, то це колосально небезпечно.



У нас є повно представників ФСБ у нашому доблесному Парламенті. Зараз необхідно чекати проект поправок до закону про оперативно-розшукову діяльність, в якому проситимуть: дозвольте дружнім ФСБ попрацювати тут разом з нами.



Для російських спецслужб Крим – це санаторій, а не поле для діяльності. Вони створюватимуть мережу агентури. Велика кількість звільнених офіцерів, мічманів і цивільних осіб ЧФ – це колосальна база для ймовірної мобілізації громадян, частина з яких є громадяни України, у випадку військових дій. Тобто по суті ЧФ можна комплектувати кораблями, на яких буде неповний склад на суднах, а у випадку війни вони будуть докомплектовуватися нашими громадянами.



Прокоментуйте вчорашні домовленості Президентів України та Росії щодо демаркації кордонів.



Ростислав Павленко:



Йшлося не так про демаркацію, а про делімітацію, або, як вчора було сказано, «демілітацію». Досі не вирішувалося питання розведення на картах морського кордону. Питання досить чітке і коштує десятки мільйонів доларів надходження до бюджету. Це питання проведення суден через протоки, які є між Чорним та Азовським морями. А питання коси Тузла – це частина цілого комплексу питань щодо того, як проходить кордон, і по чий бік залишаються фарватери. Якщо ділити так, як передбачено морським правом та традиціями, як було раніше проведено адміністративну межу між РСФСР та УРСР, то всі ці протоки є по український бік, а кордон проходить по середині. Відповідно в український бюджет нараховуються всі збори. Експерти зараз говорять про те, що Росія пропонує компроміс: створити спільне підприємство, де б надходження ділилися навпіл. Тобто вийде така ситуація, коли «спочатку ми з’їмо твоє, а потім кожен - своє».



Інший варіант, який пропонувався російською стороною, проведення кордону посередині фарватеру. Так в світі ділять маленькі річки. Навести подібні приклади щодо великих морських проходів дуже важко. Очевидно, Росія тут вимагала своїх переваг.



Це лише комерційна сторона, а є ще й безпекова. Той, хто контролює фарватер, контролює і те, хто проходить в Азовське чи Чорне море. Особливо Азовське море, яке є абсолютно внутрішнім. І питання хто там і що туди заходить є надзвичайно важливими. І якщо російська сторона отримає контроль над цими питаннями, то в України будуть проблеми із тим, які вантажі там проходитимуть. Можуть виникнути питання економічної безпеки, тобто порушення митних режимів і т.д., а також традиційні безпекові питання, пов’язані із перевезенням зброї і т.д.



Євген Жеребецький:



Сухопутний кордон вже давно, з 2003 року, делімітований на картах. Але росіяни дуже противляться тому, щоб демаркувати їх на місцевості. Зараз деякі наші політики, навіть із націонал-демократичного табору, із великим захопленням говорять про підписання угоди про демаркацію. Проблема ж у тому, що демаркується не весь кордон. Скажімо, із білорусами вони спочатку не хотіли ратифікувати навіть делімітацію, тобто нанесення на карти вони на хотіли ратифікувати, вимагаючи певні гроші.



Кордон є кордон. В ідеалі було б поставити колючий дріт, відповідний режим для того, щоб до нас не йшли терористи та нелегальні мігранти. Щоб ми, маючи угоду про реадмісію із Європейським Союзом, не перетворилися на такий собі відстійник для нелегальних мігрантів. Це означає, що угоду про демаркацію потрібно підписувати всю. А вони кажуть, що підпишуть ті моменти, де немає суперечностей, а дірочки полишають. Це означає, що вам пропонують мішок зі здоровенними дірами, а потім пропонують набрати в нього собі пшениці. Тобто про що думали ті політики, коли називали цю угоду великим успіхом, - не знаю.



Найбільша проблема це, безумовно, делімітація кордону в Азовському морі. Пам’ятаєте ситуацію із Тузлою, коли росіянам потрібно було конкретно півтора кілометри землі? 17,5 мільйонів кілометрів для такої держави, як з’ясувалося, замало. Зараз вони китайцям віддали здоровенний шматок, навіть із російським храмом, якщо я не помиляюся. І це пройшло нормально – тихо і спокійно. Всі чекали, якою буде реакція у суспільства та світового співтовариства. Реакція була адекватна – вони дали задній хід. Але у нас розглядалася ситуація оголошення всього зоною міжнародного судноплавства в односторонньому порядку. Це означає, що будь-які кораблі могли б заходити. Коли саме ця інформація почала розповсюджувати, то росіяни дали задній хід. Тому що якщо б туди зайшли кілька американських ракетних крейсерів, просто погуляти в Керч, то реакція зрозуміло б яка була…



Коли почалися розмови про Тузлу, росіяни терміново почали подовжувати посадочну смугу на аеропорту в Таганрозі для того, щоб там змогли сідати важкі бомбардувальники. В Новоросійську вони почали терміново ремонтувати склади для тактичної ядерної зброї. Тобто логіка була так: ми зараз все захопимо, а всі промовчать. Європа як раз це і робить сьогодні. Якщо б Росія зараз почала би акцію, то європейці б сказали: «Все добре. У них дружба».



Тому ситуація із демаркацією та делімітацією кордону дуже складна. І для нас вона абсолютно невигідна. Ніколи ми не дістанемо безвізового режиму по одній простій причині: російські туристичні та авіакомпанії завозять до себе на територію біженців з Афганістану, Індії, Пакистану, Китаю – з усіх гарячих точок. А біженці маршрутками та іншими нелегальними способами прибувають на територію України, а далі – на територію Європейського Союзу. Їх вертають, і біженці зосереджуються на кордонах із Західною Україною. Тому що з Європейським Союзом у нас є угода про реадмісію. З Росією ж такою угоди немає. Так треба нам кордон чи не треба? Нам треба натовпи мігрантів та рідкісні хвороби?