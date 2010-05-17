Партнери за примусом

Сплеску емоцій, який зазвичай викликають вибори у Великій Британії, в Україні вистачило б на один парламентський день. Однак вибори в палату общин, які відбулися в Британії 6 травня, вочевидь, запам’ятаються тут надовго. Їхній результат не тільки привів до змінення влади на Даунінг-стріт, а й дав змогу поставити експеримент із коаліційного урядування

Виклики ситуації

Після тижня невизначеності та закулісних переговорів переможниця виборів – партія консерваторів – сформувала коаліційний уряд з ліберальними демократами, які очікувано посіли на виборах третє місце. Новий прем’єр Девід Камерон поспішив визнати, що коаліція, в якій лідер лібдемів Нік Клеґґ здобув посаду віце-прем’єра, поведе країну в «новому історичному напрямі» й позначить «сейсмічний зсув» у британському політичному житті.

Однак, вступивши у політичний шлюб, обидві партії мають передовсім пристосуватися одна до одної та виробити систему погодження дій. Для цього у Британії немає ні прописаних норм, ні сформованої традиції. Коаліції тут – справа незвична: це перша із часів Другої світової війни. Та досягти внутрішньої згоди буде нелегко насамперед через відмінність поглядів лібдемів і торі в економіці, зовнішній та соціальній політиці. «Дуже неймовірно, щоб цей уряд протримався п’ять років, – каже Валентино Ларчінезе, політичний аналітик з Лондонської школи економіки. – У них є спільний знаменник стосовно дії щодо надзвичайної ситуації в бюджеті, та коли постануть питання, які виходять за ці межі, це буде проблематично».

Зважаючи на невідкладні проблеми в економіці, Британії був конче потрібен будь-який уряд. Фінансові ринки сприйняли звістку про утворення коаліції з помірним оптимізмом, та, щоб утримати в економіці мажорну ноту, новий уряд повинен буде робити дива. Велика Британія, звісно, не Греція, але бюджетний дефіцит у 12% ВВП, державний борг, який перевищить до кінця року Ј1 трлн, та високий рівень безробіття вимагають рішучості дій. Підписавши коаліційну угоду, лідери двох партій влади погодилися на пакет невідкладних заходів, серед яких зменшення бюджетних видатків на Ј6 млрд та реструктуризація системи оподаткування. Однак питання, які визначатимуть політико-економічне життя країни у довшій перспективі, ймовірно, викличуть у коаліції суперечності, коли на те настане час.

Розбіжності між двома партіями насправді світоглядні. Торі традиційно відстоюють свободу ринків і вільний рух капіталу та слугують інтересам заможної частини населення, у той час як лібдеми значно більш лівацькі. З огляду на це кожне зі стратегічних питань, які постануть перед новим урядом, може виявитися айсбергом, що розколе коаліційний корабель. Найскладнішим обіцяє бути питання про регулювання діяльності банків, проти якого виступають консерватори і на якому Нік Клеґґ, серед іншого, побудував виборчу кампанію.

Війна і мир

Зовнішня політика готує новій коаліції не менші виклики. Перелік того, що обидві партії вважають найбільшими загрозами національній безпеці, дає змогу оцінити глибину прірви між ними, стверджує Клара О’Доннел з лондонського Центру реформи Європи, неурядової дослідницької організації. Для консерваторів це питання Афганістану, тоді як для лібдемів це глобальне потепління. Попри те що ліберальні демократи так і не пообіцяли припинити війну в Афганістані, у питанні війни і миру відмінності в їхніх поглядах з консерваторами суттєві. Торік на партійній конференції було оголошено про необхідність виведення військ, щоправда, у невизначеній перспективі. Для консерваторів це питання так поки що не стоїть узагалі.

Окрім цього, ставлення до Європейського Союзу, яке викликало запеклі суперечки під час виборчої кампанії, спричинить їх і при роботі в коаліції. Торі прийшли до влади на хвилі антиєвропейської та антиіммігрантської – часом ксенофобської – риторики, обіцяючи не допустити, щоб у Великій Британії панували бюрократи з ЄС. У свою чергу, серед великих британських партій лібдеми є найбільшими євроінтеграторами. Під час кампанії Нік Клеґґ наголошував на тому, що Британія тільки виграє від тіснішої співпраці з континентальною Європою. Серед партійних обіцянок було навіть проведення референдуму щодо переходу на євро.

Ці розбіжності стануть причиною того, що у визначенні європейської політики на коаліцію очікують складні часи. Та, з другого боку, присутність ліберальних демократів в уряді має заспокоїти Брюссель. «У дивний спосіб створена комбінація консерваторів і ліберальних демократів має бути хорошими новинами для Європи, – стверджує Клара О’Доннел. – До виборів консерватори заявляли про кроки, які б європейські партнери вважали досить сумнівними. Тепер, коли вони в союзі з ліберальними демократами, вони можуть використати це як виправдання (перед виборцями), щоб не запроваджувати певні з них». З огляду на величезний обсяг завдань, які стоять перед новим урядом, зараз консерваторам не до суперечок з європейськими партнерами. Так само, як і не до сусідів ЄС.

Марно очікувана несподіванка

Зірка Ніка Клеґґа, який має українське коріння (його родина виїхала з Полтавщини після жовтневого перевороту), спалахнула на цих виборах яскраво, однак невідомо, чи надовго. Гостроязикий і впевнений у собі, він швидко дав надію, що увіллє нову кров у жили британського політичного організму. Але прихильники ліберальних демократів мають підстави невдовзі розчаруватися у своєму лідері. Підписуючи угоду про коаліцію, Клеґґ здав консерваторам майже всі позиції, які обстоював під час виборів. До своєї перемоги він може записати хіба що відмову консерваторів від урізання податку на спадок та їх згоду на дотації для школярів з малозабезпечених сімей. Також у коаліційну угоду Клеґґ не зміг проштовхнути виборчу реформу, погодившись лише на референдум із цього питання. Пропорційна система дала б його партії значно більші шанси бути в уряді наступного разу.

З огляду на це, з політичної точки зору, лейбористи, які були при владі останні 13 років, не в такій уже й поганій ситуації. «Парадоксально, – каже Валентино Ларчінезе. – Вони зараз можуть використати той факт, що вони єдина (велика) опозиційна партія». Крім цього, у партії з’явиться новий лідер: Гордон Браун оголосив, що йде з посади не тільки прем’єр-міністра, а й голови партії. Слід, який він залишив у політиці, неоднозначний. Його не надто любили виборці, він невпевнено почувався перед телекамерами і здобув імідж чоловіка, для якого родина важливіша за політику. Полишаючи офіс, він заявив, що робота прем’єр-міністра для нього була другою за важливістю після виховання синів.

Те, що парламентські вибори у Великій Британії будуть несподіваними, стало зрозуміло ще задовго до дня голосування. І «підвішений парламент», в якому жодна з партій не має більшості, не став сюрпризом. Незалежно від того, яка доля спіткає коаліцію, вибори багато вже в чому є значимими. Вперше в історії під час кампанії відбулися телевізійні дебати, завдяки яким перегони виявилися наскільки парламентськими, настільки ж і «прем’єрськими». Окрім того, втілення виборчої реформи, якщо це відбудеться, змінить ландшафт британської політики і зробить його більш схожим на континентальний. Але в запеклих виборчих дебатах, які часом межу¬вали з образами, не пролунало головного. Жоден з лідерів трьох партій не насмілився заявити про необхідність виведення військ з Афганістану, де Британія погрузла у незаконній війні. Це було цілком очікувано з боку як лейбористів, що ввели війська в Афганістан і Ірак, так і консерваторів. Та з огляду на те, що більшість населення виступає за повернення військ додому, видається принаймні дивним, що ліберальні демократи не змогли відпо¬вісти настроям громадян.

Імовірно, що замість «сейсмічного зсуву» в політичному житті діяльність нинішньої коаліції може мати зворотний ефект. А саме – дати виборцям зрозуміти, що голосування за «третю» партію призводить до неефективного уряду. У такому разі на нове пришестя до влади ліберальним демократам знову доведеться чекати довгі роки. Нік Клеґґ має за¬думатися про це вже сьогодні.