Янукович и Медведев намокли ради прорыва в прошлое

По сообщениям российской прессы, график визита Медведева в Киев изменялся до последнего момента. К счастью, посадка президентского самолета в Борисполе состоялась своевременно в самом высшем смысле слова. Получасом позже – и российскому «Борту номер один» пришлось бы садиться в грозу. Внезапный ливень с типично майскими громом и молнией сопровождался также кратковременным, но мощным градом. Понятно, что при таких обстоятельствах посадка становилась бы, мягко говоря, проблематичной. Однако дождь зарядил уже тогда, когда Медведев прибыл в столицу Украины. Вопреки традиции и протоколу, президент Виктор Янукович встречал коллегу не возле своей администрации на улице Банковой, а относительно недалеко – на Площади Славы. Там, на склонах Днепра, находятся памятник Неизвестному солдату и монумент жертвам Голодомора. Согласно протоколу, всякий глава иностранного государства, прибывающий в Украину, должен почтить два этих сооружения, посвященных двум самым трагическим страницам в истории украинского народа. Та же российская пресса буквально за часы до визита утверждала, что Дмитрий Медведев ни в коем случае не почтит память жертв Голодомора (в РФ, где достаточно популярен Иосиф Сталин, существенная часть истеблишмента считает признание преступлений диктатора направленными против Российского государства). В пользу этой версии говорило и то, что на сайте МИД Украины поначалу анонсировался для прессы только прилет Медведева в Борисполь и возложение президентами венков к памятнику Неизвестному солдату, в то время как монумент жертвам Голодомора не упоминался. Однако президент РФ проявил такт и все-таки почтил память украинцев, уничтоженных сталинским режимом. Предыдущий Президент Украины Виктор Ющенко привлекал иностранных гостей сажать возле монумента куст калины; Медведев и Янукович, согласно сообщению пресс-службы нынешнего украинского Президента, ограничились поднесением сосудов со пшеницей, в которые были вставлены свечи. При этом случилось незначительное ЧП: когда Янукович склонил голову перед свежеустановленным у памятника Неизвестному солдату венком, он (венок) от порыва ветра обрушился точно на его (Виктора Януковича) голову. Сотрудники администрации Президента немедленно начали охоту на фото- и видеоматериалы этого, в общем-то, мелкого инцидента, что предсказуемо привело к огромному росту популярности записи. Далее президенты отбыли в администрацию главы Украинского государства. Там их встретил почетный караул. Янукович, сильно промокший под ливнем на Площади Славы, заодно сменил свой костюм. Далее главы дружественных государств продолжили общение, по сообщению пресс-службы, «в узком кругу». Однако предварительно не забыли сделать по мессиджу, что называется, «для телевизора». Темами стали дожди: естественный, сопроводивший приезд Медведева, и денежный, который должен пролиться на Украину в результате улучшения двусторонних отношений. Относительно ливня с градом Дмитрий Медведев выразил надежду, что он (дождь) «смыл то, что было в предыдущем периоде негативного, и оставил чистую основу для развития полноценных, добросердечных, дружественных отношений». В свою очередь, Виктор Янукович заявил (цит. по «Интерфакс-Украина»), что дождь, по украинским поверьям – к деньгам. (Как известно, по украинским поверьям «дождь к деньгам» идет исключительно во вроемя свадьбы – что, видимо, тоже может символизировать новый этап украинско-российских отношений). Что касается собственно денег, то президент Медведев подчеркнул, что в первом квартале нынешнего года товарооборот Украины с Россией увеличился вдвое (по сравнению с предыдущим годом), и это – единственный пример столь стремительного роста среди всех торговых партнеров РФ. «Это в немалой степени связано с тем, что украинское государство имеет другую администрацию – нам проще говорить с вами», - подчеркнул российский лидер. Напомним, Виктор Янукович стал Президентом Украины только в конце февраля. При этом сам Янукович привел несколько другие данные – основанные, впрочем, на несколько других подсчетах. «За четыре месяца с начала года товарооборот увеличился в полтора раза, мы уверенно движемся к цифре за 35 млрд по году», - передает слова Януковича его пресс-служба. Интересно, что цифра товарооборота в 35 миллиардов долларов, которую Виктор Янукович озвучил как ориентир, далеко не будет достижением. Так, 30 апреля во время встречи с российским премьером Владимиром Путиным председатель правительства Украины Николай Азаров заявлял, что Украина стремится «вернуть товарооборот на докризисный уровень» в 39-40 млрд. долл. Возможно, именно поэтому слова Президента Януковича о 35 млрд. долл. его пресс-служба подала уже с цифрой «35 – 40 млрд. долл.» В завершение стоит заметить, что товарооборот Украины и России стабильно – кроме последнего «кризисного» года – рос с 2003 г. В частности, в 2007 г. он составил более 29 млрд. долл. Более подробно о встречах президентов, их заявлениях и подписанных в итоге соглашениях читайте на «Главреде» в ближайшее время.