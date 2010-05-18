Итоги визита президента России Медведева в Украину

19 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Президента Російської Фдерації до України. Нові угоди Януковича та Мєдвєдєва: що вони принесуть Україні?».



У прес-конференції взяли участь:



- екс-міністр закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003 рр.) Анатолій Зленко,



- міністр закордонних справ опозиційного Кабінету уряду України, екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.



Борис Тарасюк:



Завжди зустрічі глав України та Росії привертали значну увагу. Це не лише та частина, яку ми бачимо на телебаченні. За будь-яким візитом стоїть напружена робота урядів та дипломатів. Тож, звичайно, що і перед цим візитом проводилася така робота обома сторонами.



В цілому, можна говорити лише про позитиви самого факту зустрічі глав держав, у даному випадку – про зустріч глав України та Росії. Як людина, яка була на початку створення двосторонніх російсько-українських взаємин, можу сказати, що вони завжди були досить складними. Російська сторона завжди намагалася нав’язати свої умови у розвитку двосторонніх взаємин. В той же час саме від української сторони, від українського керівництва та дипломатії завжди залежало те, наскільки Україна піддасться на цей тиск. Якщо озирнутися назад, то можна побачити, що Україна здебільшого захищала національні інтереси України у взаєминах з Російською Федерацією.



Що стосується цього візиту і його оцінки. Мене насторожила поведінка українського уряду, коли на вимогу опозиції 12 травня до Верховної Ради завітав перший віце-прем’єр і описово розповів про те, які документи мають бути підписані. Всіх нас здивувало, чому від суспільства та депутатів Верховної Ради приховується зміст угод, чому вони не були розповсюджені. До речі, досі немає угод, і ні громадськість, ні народні депутати не можуть ознайомитися з їх суттю. Тому що лише ознайомившись з угодами, можна зняти ті настороги, які були, і дати об’єктивну оцінку підписаним угодам.



Мене, наприклад, дивує, чому ми і досі не маємо тексту угоди про демаркацію українсько-російського кордону. Де угода про співробітництво в галузі освіти і науки до 2012 року? Лише сьогодні з’явилася програма культурних обмінів до 2014 року. Такі дії, а точніше бездіяльність, викликають сумніви відносно щирості нинішньої влади щодо підписаних документів.



Хочу нагадати, що 12 квітня перший віце-прем’єр не сказав і слова про три політичні, навіть геополітичні, заяви, які були підписані президентами. А це серйозні заяви, які фактично втягують Україну в поле російської геополітики, зокрема в заяву щодо європейської безпеки, де Україну фактично притягують до російського бачення нової європейської системи безпеки. Тим самим Україна фактично поділяє відповідальність Росії за невиконання нею угод і принципів Хельсинського заключного акту, на якому базується нинішня система європейської безпеки.



Крім того, мене дивує, що в загальних фразах про безпеку в чорноморському регіоні згадується чомусь питання про вилов морепродуктів. Яке відношення має ця суто економічна тематика до безпеки в чорноморському регіоні?



Крім того, мене турбує не сам факт зустрічі та підписаних документів, а те, що залишилося поза кадром. Наприклад, згадується про підписаний протокол зустрічі, навіть не про сам протокол, а про повідомлення про протокол, де урядом дано вказівку підготувати 14 нових двосторонніх угод. І ці угоди стосуються найбільш важливих стратегічних об’єктів економіки України – авіабудування, суднобудування, космічна галузь та газотранспортна система. Якщо подивитися в цьому контексті на програму, з якою міністр закордонних справ Росії Лавров звернувся до Президента Мєдвєдєва, то можна побачити, що там фактично розкриваються плани Росії щодо України. І це не може не тривожити, тому що в запропонованій програмі говориться, я цитую: «активно втягувати Україну в орбіту економічного співробітництва з Росією». Там, зокрема, містяться і такі перли, як «змусити Україну використовувати нафтопровід «Одеса-Броди» в реверсному режимі для того, щоб не допустити використання Україною каспійської нафти». Тобто очевидні замисли Росії полягають не в тому, щоб не сприяти взаємовигідному економічному співробітництву, а нав’язати Україні свою формулу співробітництва та економічного й політичного домінування.



Про економічний форум що можна сказати? Крім двох заяв президентів і відгуків учасників, немає про що говорити. Поживемо – побачимо, у що це виллється. Знаєте, на економічному форумі можна говорити все, що завгодно. Так само, як і перед студентами університету. До речі, саме на форумі ми отримали запрошення Президента Росії приєднатися до договору про колективну безпеку, тобто до Ташкентського договору, від якого Україна відмовилася ще на початку його створення у 1992 році. І Анатолій Максимович добре це пам’ятає. Це потрібно розглядати в тому контексті, що Росія дуже негативно сприймає розширення НАТО і наближення НАТО до своїх кордонів. Це означає: не йдіть в НАТО – йдіть в ОДКБ (Організацію Договору про колективну безпеку).



Анатолій Зленко:



Дуже мало часу пройшло для того, щоб належним чином оцінити візит. Але якщо говорити про те, що ми спостерігало, що супроводжувало цей візит, то я хотів би наголосити на наступному.



По-перше, цей офіційний візит Мєдвєдєва дає підстави стверджувати, що президенти України і Росії формують новий порядок денний українсько-російських відносин, в основі яких знаходиться прагматичний і передбачуваний підхід. На цьому, до речі, наголошують обидва президенти.



По-друге, складається враження, що за підсумками цього візиту можна зробити висновок, що сторони вийшли на серйозний багатоплановий діалог. Вони просунулися у низці питань двосторонньої взаємодії, у першу чергу економічних питань. Також відбулися певні зближення позицій з міжнародних питань. Я маю на увазі підписання трьох відповідних декларацій.



Іншими словами, сторони намагаються посилити стратегічне партнерство відповідно до Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року. Хоча до початку інтенсивного контакту позиція обох держав часто не збігалася та іноді навіть суперечили одна одній. Це було до того, як започаткувався двосторонній українсько-російський діалог. Мені здається, що можна зробити висновки про те, що вже ті зайві потрясіння повітря або пізні гострі заяви і погрози відійшли в минуле. Зараз складається нова атмосфера відносин, де кожна зі сторін намагається прагматично підійти до побудови цих відносин. Візит засвідчив бажання двох сторін до тісної співпраці.



Я б коментував чотири частини цього візиту.



Політична частина говорить про те, що продовжується інтенсивний діалог на високому і на найвищому рівні між двома країнами. І цей візит називався офіційним, і він засвідчив те, що цей політичний діалог розвивається.



Економічна частина. Про це вже говорив Борис Іванович. В основі всього, що сьогодні відбувається, на мою думку лежить економічний вимір. Хоча великою мірою він накладається на політичний підхід. Тому що виключити політичну складову при побудові економічних відносин, звичайно, було б помилковим. Я думаю, що російська сторона в першу чергу ставить перед собою політичну мету, підводячи під цю базу економічну складову.



Третя частина – гуманітарна. Ви знаєте, що підписана низка угод, що стосуються освіти, науки та культури. І в протоколі за підсумками міждержавної комісії є цілий ряд таких заходів, наприклад, як відзначення у 2018 році двохсотріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, проведення в Україні днів освіти Росії в Україні, у 2012 році проведення днів освіти України в Росії і т.д. Тобто гуманітарний аспект досить насичений.



Четверта частина – геополітична. Оскільки відбулося підписання трьох декларацій, які стосуються безпеки. Вони дають підстави говорити про те, що тут є геополітична складова. Тим більше, я думаю, це свідчить про зближення позицій двох сторін з міжнародних питань.



Щодо результатів цього візиту я хотів би сказати, що він був досить насиченим та, можна говорити, результативним. Оскільки підписано дев’ять документів, паралельно проведено засідання міждержавної комісії, як наголошував Президент Росії, це було третє засідання, накреслені конкретні плани на майбутнє, відбувся бізнес-форум та виступ Мєдвєдєва перед студентами Університету імені Т.Г.Шевченка і т.д. Тобто в цілому за півтора дні або навіть за добу багато що було зроблено, тому можна говорити, що візит для російської сторони був надзвичайно насиченим і результативним.



Документи. Я хотів би сказати, що час покаже, наскільки підписані документи є значущими, і наскільки обидві сторони є послідовними у реалізації положень цих угод. Підписані угоди засвідчують, що йдеться про широкий діалог, в основу якого закладається бажання спільної співпраці та зацікавленість у налагодженні широкої співпраці по всьому азимуту українсько-російських відносин.



Звичайно, серед підписаних угод окремо слід виділити угоду про демаркацію державного кордону. Думаю, в нашому суспільстві є спільна згода в тому, що для нас це є надзвичайно важлива угода. Я її не бачив, але її мені вчора зачитали по телефону. Я б сказав би, що це угода процедурного характеру, яка з одного боку дає згоду на проведення демаркаційних робіт, а з другого – вирішує деякі організаційні питання щодо початку проведення цих робіт.



Вона складається з трьох пунктів. Перший пункт є процедурним, де наводяться посилання на відповідні міжнародні документи. Другий пункт – це посилання на угоду про державний кордон України, яка була підписана 23 січня 2003 року між Путіним та Кучмою.



Демаркаційні роботи – це складна складова всіх робіт, які мають бути виконані відповідно до проведення лінії державного кордону та його облаштування. Звичайно, ми сьогодні говоримо лише про суходіл, суходільну частину території України, де проводиться державний кордон. Пози цим залишається виконання роботи по встановленню державного кордону в Азовському морі, підтвердження існування державного кордону в Керченській протоці. Я наголошую на тому, що у першому випадку я сказав «встановити», а у другому саме «підтвердити» існування державного кордону. А також ще потрібно розмежувати акваторію Чорного моря. В ході візиту про це згадувалося, але, я думаю, що конкретна робота над вирішенням цих питань почнеться після візиту. Якщо ці питання будуть вирішень, то буде наданий відповідний імпульс для активізації прикордонного співробітництва, розвитку взаємодії в різних сферах і, очевидно, це також стане важливим кроком у підвищенні спільної протидії відповідним викликам і загрозам, які ми часто зустрічаємо на наших кордонах. Тут йдеться і про міжнародний тероризм, і транскордонна організована злочинність, і нелегальна міграція, і контрабанда, і торгівля людьми та ін. Тому я вважаю угоду про демаркацію російсько-українського кордону надзвичайно важливою. Вона може розглядатися і як міждержавна, і як політична угода, але важливість її заперечувати не можна.



Загалом візит пройшов спокійно. Україна створила всі умови для того, щоб цей візит відбувся в нормальних умовах. Я думаю, що була виявлена і відповідна толерантність з боку опозиційних сил. І влада зробила все можливе, щоб підкреслити значення цього візиту.



Борис Тарасюк:



Я хотів би прокоментувати те, що опозиція не могла виявити свою позицію, свій протест, тому що влада заборонила проведення мітингу протесту. Такі мітинги були заборонені в центральній частині міста. Було дозволено провести мітинг протесту лише на Софіївській площі. Отже, влада зробила все можливе, щоб не допустити висловлення протестів з боку опозиції.



Що стосується процесу делімітації, то я хочу сказати. У 1998 році, коли я був міністром закордонних справ в перший раз, мені вдалося переконати російського колегу Приймакова у необхідності розпочати делімітацію. Цей процес тривав 5 років. Угода була підписана у 2003 році. Домовленість про проведення демаркації було досягнуто у 2005 році. А власне цей процес, судячи з сьогоднішніх домовленостей, розпочнеться лише у 2010 році у найкращому випадку.



Оскільки це дуже трудомістка робота – проведення демаркації на місцевості, то можна передбачити, що ця робота завершиться не раніше, ніж через 2 роки. Отже, процес делімітації тривав 5 років, процес демаркації триватиме від часу домовленостей значно більше. Виникає питання – чому? Хіба українська сторона цього не хотіла? Ні. Українська сторона одразу після досягнення політичних домовленостей у 2005 році створила свою українську частину змішаної комісії по демаркації. Лише російська сторона затягувала реалізацію цієї політичної домовленості. Так що вся вина у затягування процесу демаркації російсько-українського кордону лежить на Росії.



Так само на російській стороні лежить вина за відсутність прогресу в переговорах щодо делімітації морських просторів, мається на увазі, акваторія Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря. Тому що саме російська сторона поставила абсолютно неприйнятні умови щодо перегляду державного кордону в Керченській протоці. Якщо наша влада піклується виключно національними інтересами, як про це заявляв Президент Янукович, то ми ні в якому разі не повинні погоджуватися на ті вимоги, які висуває російська сторона про те, щоб фактично змінити лінію державного кордону, яка існує між Україною і Російською Федерацією в Керченській протоці.



Питання до пана Зленка. Наскільки ймовірно, що українська влада віддасть Тузлу Росії при делімітації акваторії Азовського моря?



Анатолій Зленко:



На ваше запитання важко дати однозначну відповідь, але це надзвичайно серйозне питання. І оскільки Янукович заявляє про захист національних інтересів, то питання Тузли має розглядатися саме в цьому контексті. Я не думаю, що Україна піде на відповідні поступки заради того, щоб задовольнити чиїсь інтереси за рахунок власної території. Скажу відверто, що я на 90% переконаний в тому, що цього не станеться.



Прокоментуйте, будь ласка, повернення до Криму працівників російських спецслужб. Чи є в цьому якісь загрози для національної безпеки України?



Анатолій Зленко:



Питання специфічне. Ми з Борисом Івановичем не можемо коментувати перебування такої категорії працівників. Але прокоментувати можна таким чином.



Це питання розглядається між двома службами – українською і російською. Вони мають враховувати наші національні інтереси, виходити з необхідності захисту наших державних інтересів, а також брати до уваги повноваження тієї служби, яка має намір розміститися на території України. Відповідно до підписаних у 1997 році угод щодо статусу перебування і розрахунків за Чорноморський флот, є деякі положення, які це передбачають. Але це окреме питання, що повинне розглядатися поза цими угодами. І це мають бути окремі домовленості між відповідними спецслужбами. Звичайно, цей момент має бути під контролем влади.



Але ви знаєте, що будь-які бази, які існують закордоном інших країн, вони повинні мати ті служби, які забезпечували безпечне перебування своїх власних військових угруповань.



Якщо буде відповідна угода, яка дасть українській стороні вести контроль над перебуванням такої складової Чорноморського флоту, то ми зможемо уникнути припущень відносно того, що це може становити загрози для національної безпеки України.



Борис Тарасюк:



Я негативно оцінюю такий крок. Я це оцінюю як відхід української сторони від захисту національних інтересів. Відомо, що впродовж всіх років перебування російського Чорноморського флоту з боку різних структур флоту велася підривна діяльність проти України. Це фактично і інформаційна війна, яка велася засобами Чорноморського флоту, підконтрольними йому виданнями. Тому на мою думку, повернення російських військових контррозвідників слід розглядати в руслі тієї багаторічної дискусії і переговорів, які ведуться між Україною та Росією щодо перебування військової прокуратури, щодо перебування військових судів Російської Федерації на нашій території, щодо вільного дефілювання військових озброєних патрулів Росії по Севастополю. Таке важко собі уявити в будь-якій країні.



Мене турбує більше те, що Росія досі не погоджується, свідомо, вперто відмовляється домовлятися про порядок оповіщення української сторони про прибуття військовослужбовців Чорноморського флоту. Тобто ми не знаємо, хто і скільки військовослужбовців знаходиться на нашій території! Хіба якась інша держава дозволила б таке ставлення до себе? А ми на це заплющуємо очі. Ми заплющуємо очі на те, що російська сторона відмовляється від допуску українських військових верифікаторів щодо військової діяльності згідно з договором про звичайні збройні сили та озброєння. Російська сторона вперто відмовляється допускати українських верифікаторів згідно з міжнародними домовленостями і правилами.



Отже, не вирішивши питань, які повністю залежать від російської сторони, Україна йде на чергові поступки Росії. Думаю, що це не відповідає національним інтересам держави.



Чи справедливо сьогодні говорити про те, що Україна та Росія разом рухаються до того, щоб мати єдину зовнішню політику та єдину політику безпеки у багатьох сферах?



Анатолій Зленко:



Поки що не йдеться про те, що ми створюємо якийсь союз, тому не може йти мова про створення спільної зовнішньої політики, власне як і безпекової політики. Є лише аспекти, які говорять про те, що відбувається зближення позицій держав з ряду міжнародних питань. Думаю, що нормальним буде, якщо підтримуватиметься постійний діалог між двома країнами на рівні глав зовнішньополітичних відомств, якщо будуть необхідні контакти в ході проведення різних міжнародних заходів – чи то Генеральної асамблеї ООН, чи то ОБСЄ і т.д. Це буде само собою зрозуміле. Це свідчитиме про наявність взаєморозуміння, поваги та довіри. Але допустити, щоб координували свою роботу, створювали спільну зовнішню політику, або керувалися спільними директивами на певних заходах, я думаю, що до цього не дійде.



Ми повинні усвідомлювати той факт, що йдеться про дві незалежні держави. При цьому є деякі спільні питання, а є національні інтереси держав.



Борис Тарасюк:



Нам з Анатолієм Максимовичем довелося брати участь в розбудові визначень і засад зовнішньої політики України на початку 90-х років і ще навіть до формального проголошення незалежності України. Я пишаюся цим. І я пишаюся тим, що завдяки нашим зусиллям, зусиллям наших колег, дипломатів, нам у короткий термін вдалося виробити свою зовнішню політику, своє зовнішньополітичне обличчя.



Звичайно, багато років Росію дратувало те, що Україна проводить свою зовнішню політику, має власні зовнішньополітичні пріоритети, які не співпадають з аналогічними пріоритетами Росії. Росія всіляко добивалася того, щоб змінити цю ситуацію. Очевидно, сьогодні в Росії вважають, що настав той час, коли можна натиснути на свого партнера і змусити його проводити той зовнішньополітичний курс, який більше відповідає інтересам Росії, а не України.



Говорю про це не просто «для красного слівця». Хочу сказати, що фактично поведінка Президента Росії в Києві, коли він на висловлювання Президента України «а чи не занадто швидко ми працюємо? так быстро работать нельзя!». А Президент Росії відповідає: «Прийдется!». З цих фраз можна скласти психологічний портрет цієї зустрічі президентів. Один одному показав, хто для кого хазяїн, і хто кого повинен слухати. Це мене дуже турбує.



Турбує те, що ще до вступу на посаду Янукович всупереч закону України, який закріплює курс на членство в НАТО та Європейському Союзі заявляє про те, що Україна проводитиме політику позаблокового статусу. І звичайно, таке ставлення «чего изволите?» в галузі внутрішньої політики, політики безпеки… Не треба забувати, що на відміну від Росії, ми беремо участь в іншій спільній політиці – зовнішній та безпековій. Я маю спільну зовнішню і безпекову політику Європейського Союзу, в якій Україна бере участь з 2005 року. З цього часу ми приєднуємося до 95% всіх заяв з політичних та зовнішньополітичних питань ЄС. Отже, ми є учасником вироблення єдиної європейської зовнішньої безпекової політики. А тут нам намагаються нав’язати ще й російську політику. А чим ще можна пояснити подовження термінів базування Чорноморського флоту ще на 25 років? Чим це можна пояснити, як не здачею наших базових національних інтересів, інтересів національної безпеки України? Отже, я, на жаль, є песимістом в тому, що стосується зміни зовнішньополітичних векторів України. І тут я погоджуюся із тим, що ми є свідками зміни зовнішньополітичних та безпекових пріоритетів України і скочування України до позицій Російської Федерації.