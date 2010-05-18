Репрессии или торжество справедливости?

Несмотря на призывы Владимира Литвина не спешить с лишением нунсовцев Андрея Парубия и Юрия Грымчака (которые уже успели сходить на допросы по возбужденным против них Генпрокуратурой уголовным делам) депутатской неприкосновенности, коалиция обещает лишить их иммунитета уже в ближайший четверг. В свою очередь БЮТ предлагает «самим разобраться» в сложившейся ситуации, ни словом не обмолвливаясь об альтернативной версии происходивших «под куполом» событий. В любом случае, если неприкосновенность с нунсовцев все-таки снимут, это будет фактом беспрецедентным – раньше депутатов ни разу не наказывали за нарушения закона, совершенные в стенах парламента. До сих пор неясно, за что именно собираются наказывать оппозиционеров – по информации «Главреда», сперва против них возбудили дела за групповое хулиганство, потом угрожали ответственностью уже по статье «Терроризм», а в постановлениях о возбуждении уголовного дела указан… «сговор о совместном осуществлении незаконного влияния на председателя Верховной Рады и других депутатов с целью препятствования исполнению ими служебных обязанностей».



Привлекут ли Парубия и Грымчака к ответственности и кто сможет заработать на этом больше политических дивидендов – об этом «Главред» спрашивал ведущих украинских политологов.



Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко: «Власти нужны показательные жертвы»



{1-} У меня складывается впечатление, что неприкосновенность с Парубия и Грымчака снять могут – на это есть установка «сверху». Но я сомневаюсь, что наказание произведут в полном объеме – наверняка ограничатся снятием депутатской неприкосновенности, может быть, условным сроком – на нары никого не посадят. Речь идет об очень важном прецеденте, дальше могут пойти другие, и степень ответственности может быть более серьезной. Другой вариант – вариант символического размена, когда оппозиция будет настаивать на параллельной постановке вопроса об ответственности депутатов от ПР, которые также принимали активное участие в событиях «под куполом». Стороны будут пытаться найти некий компромисс и пойти на мировую. Для оппозиции есть два варианта: либо защищать своих до последнего, либо организовать своеобразный «размен», но не в плане наказания для своих и для чужих, а для того, чтобы «регионалы» пошли на уступки. Безусловно, сына Януковича никто трогать не будет, но других «регионалов» - теоретически возможно, это было бы логично хотя бы с точки зрения элементарной справедливости. Может быть, ПР согласится на такой сценарий – для этого им надо будет найти жертву среди своих, чтобы показать перед Европой, что «справедливость одинакова для всех». Власть хочет показать, что при желании может наказать любого. Дальнейшая судьба этого дела зависит не сколько от оппозиции, столько от власти. В немалой степени перспектива этого дела зависит и от Литвина – он как главный парламентский начальник может непосредственно влиять на развитие ситуации, в частности, на степень радикальности наказания. А общественное мнение, как всегда, разделится – часть украинцев воспримет Парубия и Грымчака как героев, а часть – осудит и обрадуется их наказанию.



Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик: «Прагматичная часть ПР снятие неприкосновенности не поддержит»



{2-} Вряд ли неприкосновенность с двух депутатов будет снята, поскольку их действия можно квалифицировать лишь как хулиганские. Во-вторых, под снятие неприкосновенности нужно будет предоставить доказательную базу, которой явно будет недостаточно. Кроме того, оппозиция будет рассматривать это как преследования по политическим мотивам – ПР нецелесообразно предоставлять оппонентам такую возможность. Для снятия неприкосновенности необходим консенсус сил, входящих в коалицию. По состоянию на сегодняшний день я его не вижу, хотя, возможно, к четвергу он и появится. Прежде всего речь идет о Блоке Литвина и депутатах, присоединившихся к коалиции по отдельности. Сейчас оппозиция раскручивает маховик того, что власть преследует своих политических оппонентов – снятие неприкосновенности с Парубия и Грымчака большинство обозревателей именно так и оценят. Власть вряд ли захочет портить свой имидж в Европе, и прагматичная часть ПР снятие неприкосновенности не поддержит.



Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко: «Регионалы» хотят доказать, что вседозволенность, даже в стенах Верховной Рады, не пройдет»



{3-} Депутаты, исходя из инстинкта самосохранения, должны хорошенько подумать, снимать ли неприкосновенность со своих коллег или нет. «Регионалы» хотят продемонстрировать свою последовательность, они хотят развивать тезис Януковича о том, что «демократия – это порядок» и доказать, что вседозволенность, даже в стенах Верховной Рады, не пройдет. Я думаю, что общество воспримет это по-разному: вряд ли какое-то одно мнение будет доминировать. Оппозиция будет апеллировать к началу репрессий, а провластно настроенный электорат будет рассматривать это как наведение порядка. Однозначно сказать, кому эта ситуация будет выгодна в итоге, пока невозможно.



Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Повторить путь Шкиля или Тимошенко сейчас почти невозможно»



{4-} Парубия и Грымчака лишат неприкосновенности, но не свободы. Вряд ли можно ожидать приговора суда, который бы лишал их свободы, скорее всего, дело обойдется условным сроком либо амнистией – почему бы Президенту с барского плеча не подписать указ об их амнистии?.. Подтекст событий таков: ПР сегодня нужна послушная (хотя это будет называться «законопослушная») оппозиция, даже не конструктивная, а скорее декоративная, которая бы не мешала, поменьше шумела и вообще знала свое место. Как только будет решен вопрос послушной, тихой и невлиятельной оппозиции, будет решен вопрос тихого парламента, который нужен власти до 2012 года, чтобы на новых выборах получить устраивающий ее результат. Решается и вторая задача: утихомиривание (то есть превращение и в «послушную», и в «мирную») уличной оппозиции, власть оставит улицу Тягныбоку и частично Тимошенко. Если приравнять деятельность оппозиции к национализму и наделить ее другими националистическими определениями – полуфашистская, радикал-националистическая и т.д., тем самым решается вопрос дискредитации оппозиции и ее влияния, ведь оппозиция сама себя маргинализирует, что и нужно власти. Таким образом, власть получит полную свободу действий - как в парламенте, так и за его пределами. Пострадавшие депутаты не будут выглядеть ни мучениками, ни героями. Для того, чтобы они стали таковыми, надо иметь неавторитетную, деморализованную власть и «духоподъемную» оппозицию. Тогда любое действие власти против оппозиции делает объектов атак власти героями, робин гудами, жаннами д’арк и т.д. Сейчас у нас противоположная ситуация: власть на подъеме, а оппозиция в кризисе. «Герои-мученики» были возможны в 2000 году, а сейчас 2010-й. Повторить путь Шкиля или Тимошенко сейчас почти невозможно, нужно искать иные ходы для оппозиционной деятельности и оппозиционного героизма. Этот героизм сейчас должен быть «тихим» - не в плане «послушности» власти, а незаметно работать на перспективу, - шумом-гамом, яйцами и «дымовухами» сегодня от власти добиться ничего нельзя. Еще хуже то, что таким путем нельзя добиться авторитета для оппозиции и в обществе. Общество устало от драк, скандалов и тупой прямолинейной оппозиционности.





Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский: «Народ не воспримет «яйцеметателей» как мучеников за правое дело»



{5-} Количество голосов за снятие неприкосновенности может найтись, но я не сомневаюсь в том, что уголовное преследование ограничится максимум штрафом или чем-то подобным, даже не условным сроком. Цель всех этих действий – предупредить, что совершать такие поступки, как тогда, 27 апреля, больше нельзя. Мне кажется, что этого может хватить, чтобы исключить из арсенала парламентских дискуссий шашки, яйца и тому подобное. Я не считаю, что ПР очень активно педалирует этот вопрос, но оппозиция сейчас как бы нашла свою нишу – она кроет нехорошими словами действия и высказывания новой власти. По существу, дискуссии как таковой нет, она оппозицией даже не инициируется, наши оппозиционеры просто объявляют Президента и премьера «предателями национальных интересов», - это не оставляет площадки для дискуссии конструктивной. Я считаю, что это на руку власти, ведь вместо того, чтобы задавать вопросы по тендерной мафии, возврату НДС и т.д. оппозиция только и говорит о харьковских соглашениях. А власти удобно говорить о шашках и яйцах. Когда говорят, что бюджет – это «бюджет предательства» – о чем тогда разговаривать?.. Народ не воспримет «яйцеметателей» как мучеников за правое дело, неполитизированные люди в массе своей будут однозначны – им не понравится кадр, когда полная женщина вытаскивает яйца из лотка и бросает их в кого-то. И в Тернополе, и в Крыму, кроме матерных выражений, это ничего не вызовет. Власть хочет предупредить, что это все было в последний раз, а оппозиция не сможет извлечь из сложившейся ситуации какие-либо дивиденды.