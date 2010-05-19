Зачистка оппозиции

Несмотря на конфуз Януковича с «еловым монстром», оппозиция колючим поводом не воспользовалась. Ни елового венка не принесла, ни даже еловых иголочек в петлички не нацепила. Парламентский день прошел скучно, пресно, предсказуемо. Народ и то быстрее отреагировал на инцидент шутками-прибаутками типа «запасайтесь оберегами только из еловых веток». Без эксцессов прошло и голосование о даче согласия на допуск иностранных подразделений в Украину для участия в учениях «Си Бриз-2010». Никто из оппозиционеров не заострил внимание на том, что с 2006 года отношение к ним у «бело-синих» разительно поменялось: от «страшилки» до партнерства. В итоге «за» – 394 голоса.При этом старшие товарищи (ПР) разрешили младшим (КПУ) голосовать так, как им вздумается. А разъяснительную миссию взял на себя «бело-синий» оратор Михаил Чечетов: «Представьте, один член семьи хочет смотреть бокс, а другой – концерт или дискотеку. Чем отличается хорошая жена? Умением их понять».Второй топ-темой в Раде стало предстоящее голосование за снятие депутатской неприкосновенности с депутатов от НУНС Юрия Грымчака и Андрея Парубия, воспрепятствовавших, как говорится в представлении ГПУ, ратификации харьковского договора. Вопрос о снятии неприкосновенности с двух нунсовцев будет рассматриваться ориентировочно в четверг. Информация по этому вопросу в кулуарах самая противоречивая. С одной стороны, в понедельник, на заседании согласительного совета спикер Владимир Литвин дал понять, что мирное решение вопроса – не выносить представление ГПУ в зал – это наиболее приемлемый вариант, с другой – поговаривают о том, что «ни один вариант пока не отметен». Как стало известно «Главреду», во вторник главы фракций обсуждали этот вопрос с руководством ВР. Итог таков: «регионалы» настаивают на скорейшем снятии неприкосновенности с двух депутатов, коммунисты сомневаются, но больше склоняются к мнению ПР, а спикер просит «не гнать лошадей». И Литвин, и Мартынюк не чинят препятствий коалиции, но и нарушить регламент не дают. А в соответствии с ним, на рассмотрение представления ГПУ депутатами отводится 5 дней, комитетом – 20 дней, после чего вопрос выносится в зал через 7 дней.Учитывая явный перевес в Регламентном комитете депутатов от коалиции, дела у Парубия и Грымчака обстоят не ахти. Поэтому их главный козырь сегодня – проведенное с нарушением закона следствие (депутатов даже не допросили), а на заседание комитета по неизвестной причине не пригласили Генпрокурора Александра Медведько. В целом создается впечатление, что в четверг этот вопрос не будет поставлен на голосование, но точку в этом деле ставить рано. Сам Парубий с грустным выражением лица поведал журналистам о том, что его коллеги, вероятнее всего, ограничатся публичными заявлениями в его защиту, а до блокирования трибуны дело не дойдет. Само собой, своих депутатов, участвовавших в драке, ПР не сдаст ни при каких условиях. И даже очевидная тяжелая травма нунсовца Олеся Дония, полученная в результате нападения «регионала» Василия Стельмашенко (по прозвищу Картавый), объясняется еще до заключения медицинской комиссии не «мордобоем» в парламенте, а результатом детской травмы (!), когда Олесю был годик.Очевидно, что ставки в игре растут, стороны радикализируются. Что на это ответит БЮТ? «Мы не можем воевать за всех. Мы точно не пойдем на баррикады за Грымчака и Парубия, если нашеукраинцы будут сидеть», – отметила «Главреду» Ольга Боднар. И БЮТ можно понять. Освобождая «угнетенных и страждущих», «бело-сердечные» каждый раз сталкивались с чудовищной неблагодарностью в ответ. За Арсения Яценюка боролись, когда того хотели скинуть с кресла спикера, – нашеукраинцы сидели. Николая Мартыненко защищали, чтобы он остался главой фракции, – нашеукраинцы молчали. Зато теперь претензии Мартыненко и Яценюка на статус оппозиции завели объединительный процесс в тупик.Но понимают ли бютовцы, что если «сольют» Грымчака и Парубия, новых охотников проверить свою удачливость в борьбе за национальные интересы уже не найдется? Понимают. Более того, признаются, что «регионалы» ведут себя максимально цинично, забыв, как им комфортно жилось «за пазухой» у Ющенко. И вот тут-то и кроется самое интересное: бютовцы по большей части конкурируют не с властью, а друг с другом. Но одно дело, когда из фракции уходят «профессиональные предатели» и конъюнктурщики (потенциально их может быть до 60 человек), и совершенно другое, когда «выдавливают» своих.Ярчайший пример – уход харьковчанина Александра Фельдмана. Как рассказали «Главреду» источники в БЮТ, на заседании фракции с участием Тимошенко депутаты-харьковчане недоумевали, как можно было променять Фельдмана, давшего на президентских выборах 22% в Харьковской области, на Арсена Авакова, «попившего» у БЮТ немало крови. Если уж и заниматься «чистками», то начать стоило бы с Натальи Королевской, которая при 16 млрд дотаций правительства Тимошенко для угольщиков дала аж 4% в Донецкой области! Но ее защитила сама Тимошенко. Для Фельдмана же обратной дороги во фракцию нет. Не вдохновляет часть «бело-сердечных» и сочувственный реверанс в сторону Юрия Кармазина и Николая Катеринчука (из фракции НУНС), у которых за душой ничего. Однако ни откровенные (хотя и запоздалые) выводы о грехах, грешках и прегрешениях Андрея Портнова (немало людей во фракции были готовы к тому, что он поведет себя так, а не иначе), ни намеки на необходимость избавления от «премьерского токсикоза» не подействовали. «Рассказчиков правды» выслушали, и все оставили как есть. Борьба с остатками «портновцев» продолжается, отнимая львиную долю времени оппозиционеров и подрывая моральный дух сторонников.А когда ПР «подомнет» и пересадит всех-всех-всех, что тогда? Общение с авторитетными членами фракции БЮТ показывает, что никакого плана у оппозиции нет. И этим она подтверждает известную мысль Кэрролла: если все равно, куда прийти, тогда все равно, куда идти.