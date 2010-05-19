Существуют ли основания для импичмента Януковича?

20 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Чи є підстави для імпічменту Януковича, на якому наполягає БЮТ?».



У прес-конференції взяли участь:



- генеральний директор «Української юридичної компанії» Олег Мусієнко,



- голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут,



- заступник голови Правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.



Олег Мусієнко:



Частина 2 статті 108 Конституції України містить вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень Президентом України. Це – відставка, тобто зроблена президентом України на засіданні Верховної Ради заява про відставку; неможливість виконання своїх обов’язків в разі погіршення стану здоров’я, що також приймається як заява у Верховній Раді разом із медичними висновками; усунення з посади в порядку імпічменту та смерть. Других підстав для дострокового припинення повноважень президентом України не існує взагалі.



Стаття 111 Конституції передбачає порядок усунення президента в результаті імпічменту. Перше, на чому наголошує ця стаття, що Президент України дійсно може бути усунений з посади Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Мається на увазі кримінальний злочин.



Ця ж стаття виписує певний порядок початку процедури імпічменту, створення тимчасової слідчої комісії, особливого прокурора та інше. Питання порушення процедури імпічменту може бути порушене лише більшістю від конституційного складу Верховної Ради, тобто 226 народними депутатами. Чи є сьогодні в опозиції ці 226 народних депутатів? Певна річ, що немає.



Далі для проведення розслідування Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, висновки якої розглядаються Конституційним судом.



Таким чином, я вважаю, що ніяких реальних можливостей усунення президента з посади в порядку імпічменту у опозиції та Юлії Володимирівни Тимошенко не існує. Це просто політичний блеф.



Крім того, слід звернутися до статті 111 Кримінального кодексу України. Це збіг обставин: стаття 111 Конституції передбачає усунення президента в порядку імпічменту, а стаття 111 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за державну зраду. Що таке державна зрада? Державна зрада – це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці, а також перехід на сторону ворога під час бойових дій та інше карається позбавленням волі від 5 до 10 років.



Чи скоїв такі дії Президент України Віктор Янукович? Враховуючи те, що харківські угоди були ратифіковані або стверджені більшістю народних депутатів України, можна стверджувати, що подібні дії не були вчинені президентом. Навіть формальних підстав для початку процедури імпічменту не існує, враховуючи те, що ми знаємо.



Але, на мою думку, питання про можливий імпічмент президента слід розглядати більш широко. Слід визначитися, в яких умовах і в якій країні в 2010 році пан Янукович став президентом. На моє переконання, з 8 грудня 2004 року, тобто з моменту антиконституційного впровадження, так званої, політичної реформи, яка не була затверджена всеукраїнським референдумом, відповідно до статті 156 Конституції України, якою фактично було змінено конституційний лад країни – відбулися перерозподіл владних повноважень, зміна виборчого закону, позбавлення громадян України свого активного виборчого права, тобто права не тільки обирати, але й бути обраним, що суперечить навіть зміненій 76 статті Конституції та ін. Так от з того часу в Україні встановилася і, на превеликий жаль, поглиблюється найжорстокіша за всі часи незалежності конституційно-правова криза, яка полягає в тотальній неузгодженості чинного законодавства, основного закону країни, у вибірковості застосування закону органами державної влади та, так званими, силовиками, і у необов’язковості вимог закону для громадянина, держави, для можновладця, багатія і бідного. І це не є провиною Віктора Федоровича, але на разі це є його проблемою. Оскільки він став гарантом дотримання Конституції, прав та свобод громадянина і людини.



За таких умов успішність новообраного Президента України залежатиме від того, чи буде він впроваджувати в країні принципи справедливості, тобто диктатуру закону, або навпаки, впроваджувати диктатуру Партії регіонів. Ось чому до перевиборів Верховної Ради імпічмент чинного президента України неможливий. Разом з тим ми знаємо, що найближчим часом спливає п’ятирічний термін повноважень Верховної Ради. І від того, якою стане нова Верховна Рада – чи буде в неї більшість Партії регіонів чи Блоку Юлії Тимошенко та інших опозиційних сил – залежить те, чи постане питання про початок процедури імпічменту. Наскільки вона буде успішною? Я вам послався на закон. Вважаю, що не буде.



Але розпочати цю процедуру, на мою думку, може наступна Верховна Рада. Чи протримається діюча Верховна Рада до чергових виборів або відбудуться позачергові, покаже діяльність Верховної Ради та діяльність опозиції.



Віктор Тимощук:



Я в більшості погоджуюся з тим, що сказав пан Мусієнко. Коли ми говоримо про правову державу, то є демократичні засади в організації правової держави. І ми можемо сказати однозначно, що харківські угоди були абсолютно недемократично підготовлені та прийняті, тому що до дня оприлюднення ніхто не знав, що готується такий проект, що є такі ініціативи. Для сучасної демократичної держави це є дико.



Що стосується юридичної складової. Звичайно, укладення харківських угод є дуже сумнівним з точки зору Конституції. На мій погляд, як юриста, є пряма норма Конституції, яка забороняє розташування військових баз, а перехідні норми не можуть застосовуватися багаторазово. Перехідні норми тому і називаються перехідними, що можуть застосовуватися лише один раз для того, щоб перейти від одного стану до іншого, щоб мати певну гнучкість.



Тому я вважаю, що якщо Міністерство юстиції і робило якусь експертизу, то воно мусило б дуже постаратися та, мабуть, вчинити всупереч своїм професійним переконанням та кваліфікації, якщо воно погодило або завізувало ці проекти угод і визнало їх такими, що відповідають Конституції.



Непатріотичністю теж можна багато дорікати Віктору Федоровичу, хоча в нас країна дуже поляризована, так що одна частина України цілком може говорити, що все зроблено в інтересах держави. Це все складніше кваліфікувати.



Що стосується юридичних аспектів, то пан Мусієнко чітко показав, що з точки зору нашої Конституції та конституційного регулювання процедури імпічменту, навіть гіпотетично не можливо притягнути будь-якого президента до відсторонення від повноважень. Тому що складність полягає у відсутності більшості для ініціювання питання, а мати 2/3, щоб звинуватити президента у вчиненні злочину, а тим більше мати 3/4 голосів, щоб оголосити йому імпічмент, я сумніваюся, що це взагалі коли-небудь можливо.



Крім Конституції, у нас не існує іншого законодавства, яке потрібне для проведення процедури імпічменту. У нас немає закону про тимчасові спеціальні слідчі комісії, про спеціальних слідчих та прокурорів, що вимагається Конституцією. І без цього ніхто не зможе провести процедуру імпічменту. Це гіпотетично, без прив’язки до будь-яких політичних умов.



Готуючись до прес-конференції, я поставив собі завдання подумати над тим, якби я був дуже ретельним державним службовцем, хоча їх сьогодні можна назвати не державними службовцями, а службовцями начальників, васальними службовцями, тому що їм яку команду дають, таку вони й виконують, а не займають професійну позицію… Так от якби я був таким саме васальним службовцем, і мені сказали, що Віктору Федоровичу треба все ж таки якусь статтю підібрати. Як у нас кажуть: є людина – статтю знайдемо. То крім статті державна зрада, тут важко щось інкримінувати. Тому що немає ні переходу на бік ворога, ні допомоги в диверсійній підривній діяльності. Але у нас є ще злочини в сфері службової діяльності. Президент України є службовою особою. У нас існують кілька цікавих статей, які, в принципі, можна застосувати до будь-якого чиновника.



Є стаття про зловживання владою або службовим становищем. Її позиція передбачає наступне: зловживання владою умисне або з корисливих чи особистих інтересів, всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду державним інтересам, - це є злочин. Можна, наприклад, сказати, що Віктор Федорович уклав угоду в інтересах олігархів, здешевивши для них газ, і це завдало шкоди інтересам держави. Можна так сказати, якщо постаратися. Тому що шкода дійсно є істотною.



Є й інші цікаві статті, наприклад, про перевищення владних або службових повноважень та про службову недбалість. Остання передбачає, що шкоду було завдано не навмисне, а по необережності. Наприклад, Віктор Федорович не хотів завдати шкоди нашій державі, але помилився і десь там не дотримався законодавства. За це теж можна притягати до відповідальності. Це теж злочин.



Якщо і далі шукати якесь підґрунтя, то можна звернутися до закону про міжнародні договори, який чітко передбачає процедуру укладення міжнародних договорів. Я дуже сумніваюся, що вона була дотримана. По-перше, тому що ми дізналися, що така угода буде укладена в день оприлюднення. Якби такий проект готувався в межах Міністерства закордонних справ або Міністерства юстиції, я впевнений, що був би витік інформації, і ми б про це знали. Все одне там є патріотично налаштовані люди, які б це злили ЗМІ або будь-кому іншому.



Закон про міжнародні договори каже, що для того, щоб лише ініціювати питання про укладення міжнародного договору, потрібно підготувати купу документів. Має бути сам проект договору. Потрібно мати пояснювальну записку, в якій би пояснювалася доцільність укладення договору. Повинні бути зазначені вірогідні юридичні, правові, соціально-економічні, гуманітарні та інші наслідки укладання договору. Хто робив такий аналіз? Хто нам показував такі загрози від укладення цього договору? А вони безперечно існують.



Крім того, пропозиції про укладення міжнародних угод подаються після проведення Міністерством юстиції України правової експертизи щодо відповідності проекту міжнародного договору Конституції та законам України. На жаль, я не бачив і не знаю про існування такого правового висновку. Не знаю, чи Міністерство юстиції його робило. Але я дуже сумніваюся, що якщо він робився, то він робився своєчасно. Тобто на момент підписання, а не заднім числом. І знаючи особисто багатьох спеціалістів з департаменту конституційного законодавства Міністерства юстиції, будь-хто з тих юристів міг би сказати однозначно, що такий проект договору не відповідає Конституції.



Крім того, до самого процесу підготовки проекту договору є наступні вимоги закону про міжнародні договори, які стосуються його наступної ратифікації. І вся ця поспішність, яка була зроблена, явно не узгоджується з законом. На ратифікацію має йти близько 6 місяців – чому це робилося за кілька днів без обговорення та аналізу немає в кого запитувати.



Знову ж таки повертаючись до розгляду питання про ратифікацію, у Верховну Раду мала б бути подана та ж сама доповідна пояснювальна записка, про яку я вже згадував, з аналізом ризиків, загроз по всіх позиціях. Я не знаю, чи отримували це депутати. Я взагалі сумніваюся, що вони бачили повноцінний текст тих укладених угод, не кажучи вже про ці всі документи.



Будучи реалістом, можу сказати, що повноцінних підстав для ініціювання процедури імпічменту, тим більше для результативного завершення, немає. Гіпотетично якщо чинна влада діятиме так, як вона діє сьогодні, і якщо Парламент зміниться в політичній орієнтації в результаті наступних виборів, то ці харківські угоди при бажанні легко зможуть бути використані для ініціювання процедури імпічменту.



Ігор Когут:



Я думаю, тепер ми маємо уяву про недосконалість та неповноту нашого законодавства, котра насправді існує навмисно. Тому що блокування закону про тимчасові слідчі комісії є традиційною справою. Коли говориться про цей закон, одразу другою думкою чомусь спливає питання імпічменту, хоча про це не йдеться.



Перший раз за президента Ющенка про імпічмент мене спитали рівно через рік після того, як він став президентом, - у 2006 році. Тут є очевидний прогрес. Ще не минуло й трьох місяців, як Президент Янукович посів посаду, а вже виникло питання про його імпічмент. Хочу зауважити, що питання ставиться опозицією, яка є розрізненою, необ’єднаною. І перспектив об’єднання цієї опозиції, навіть навколо ідеї імпічменту Президента, дуже мало.



Ми дуже добре пам’ятаємо історію про те, як відбувалася ратифікація харківської угоди. У зв’язку з цим багато говориться про притягнення до відповідальності частини депутатів, задіяних у подіях ратифікації. Дуже прикро, що не всіх депутатів притягають до відповідальності, а тільки тих, хто завдав певної матеріальної шкоди Верховній Раді у розмірі мільйону гривень. Юристи, які займаються кримінальними справами, знають, що так само існує стаття за побиття колег на місці роботи та надання серйозних збитків здоров’ю. Я вважаю, що це ще більший злочин. Але зараз це не тема обговорення. І навіть в цій ситуації опозиція не була єдиною. Досі лунають в межах опозиції звинувачення: «чому ти там когось захищав, а когось не захищав». Це просто дико. Ми бачимо, що опозиція сьогодні не здатна навіть вивести людей на майдан або площу перед Верховною Радою. І це не через те, що немає предмету, а через те, що немає довіри.



Я погоджуюся з тим, що у Верховній Раді сьогодні немає ні кількісної, ні ідейної можливості розпочати процедуру імпічменту. Дуже важливий аспект, який я підтримую, полягає в тому, що, можливо, Верховна Рада наступного скликання спроможеться на цю дію. Втім, якщо не буде змінено виборче законодавство. Тому що сьогодні Партія регіонів та правляча коаліція не мають чіткого бачення. Вони шукають такі варіанти зміни виборчого законодавства, на місцевому рівні і на національному, які б забезпечували той самий статус, який існує і сьогодні, - себто більшість Партії регіонів. В цій ситуації ми не зможемо знайти 3/4 від складу Верховної Ради, які остаточно приймуть рішення про притягнення президента до відповідальності.



Чому такий поспіх в діях влади? Є в українській політичній традиції є одна обставина. Я дуже рідко бачу певний закон, справу чи рішення, яке б було доведено до кінця. На пальцях можна перелічити ті речі, які були зроблені «від а до я». І в даному випадку, якщо б навіть була б ініційована процедура імпічменту, я не вірю, що її можна було б довести до кінця в обставинах нинішнього політичного життя України.



Реакція опозиції, зокрема Юлії Тимошенко, зрозуміла. Є сумнівні речі. Ми від мережі підтримки реформ заявляли про те, що неможливо ухвалювати рішення такого значення без попередніх експертиз, без пояснення логіки. Не то що суспільство, а навіть народні депутати до кінця не уявляють змісту та значення цих угод. Ніхто не пояснив логіку – навіщо. Ми, як експерти, можемо уявляти та час від часу виправдовувати дії влади. Уряд знаходиться в ситуації страшенної фінансової кризи. Існує просто дірка у сто мільярдів. Ми – держава-боржник. Європа нам не допоможе. Або поможе як в день приїзду Мєдвєдєва, коли Європа нам виділила кредит в півмільярда євро, але за умови прозорості, звітності та контрольності. США також навряд чи допомагатимуть, тому що є Ірак, Іран тощо. Очевидно, є одна рука, рука Москви, яка сьогодні може допомогти Україні. Існує ціннісна близькість нової політичної еліти, яка прийшла до влади, та влади Росії. Тому порозуміння їм дуже просто знайти.



І як між собою ув’язуються наша нерішучість, неспроможність довести справу до кінця із тим, що відбуваються такі факти, такі угоди, та імпічментом врешті-решт? Справа в тім, що більшість документів, більшість угод не готуються Україною. Ці документи підготовлені деінде, але не урядом України. Тому що інакше ми б, справді, мали можливість їх проаналізувати, отримати оцінки експертизи. Це не публічна інформація, я не можу однозначно сказати, що це так. Але наскільки я розумію, міністр закордонних справ і певні дуже довірені заступники отримують інформацію про ці угоди. І я не думаю, що це належний спосіб проведення міжнародної політики, формування іміджу України.



Можна притягати до відповідальності за шкоду державним інтересам. А у нас є тисячі державних інтересів. Чи є взагалі державний інтерес? І хто його усвідомлює та артикулює? Я думаю, що основний інтерес держави – це безпека та добробут громадян. Я думаю, всі ми можемо відчути, що з огляду на обставини, на ЗМІ, здається, що для влади сьогодні найбільшим інтересом є газ, добросусідські відносини та матеріальна підтримка існуючого режиму. Тому ми можемо багато говорити про загальнонаціональні інтереси, але державних інтересів немає, вони не артикульовані. І проблема в тім, що їх є дуже багато. Інтерес, який можна видати за державний, він є спільним для багатьох груп, які сьогодні злити в такому собі моноліті нового режиму.



Якщо почнуться будь-які реформи, то це означатиме, що будь-які монополії та інтереси можуть бути порушені. Реформи завжди передбачатимуть проблему зіткнення інтересів. Чи залишатиметься влада такою ж монолітною – це ми побачимо на сотий день правління уряду, коли має бути внесений пакет реформ. Я думаю, тоді ми зможемо проаналізувати зміст та значення законопроектів, бачення, логіку та ідеологію уряду.



Говорити про імпічмент – це в черговий раз займатися не тими справами, якими слід було б займатися.



Запитання від читача. Панове експерти, чому думку населення Заходу України вважається думкою українського народу, а думка населення Сходу та Півдня, а також значної частини Центр та Півночі країни просто ігнорується опозицією?



Олег Мусієнко:



Не така вже й згуртованість серед жителів західних регіонів. Давайте звернемося до намагання опору з боку Тернопільської, Рівненської та Івано-Франківської обласних рад ініціативам Президента. Дуже багато там хамелеонів, навіть на місцевому рівні. Зараз з усього цього намагання хоч якось вплинути на діючого президента вийшла мильна бульбашка. Думаю, що неоднорідна думка і серед населення західних регіонів, оскільки попередні 5 років довели, що ідеологізація економіки не призводить ні до чого хорошого. Треба виходити з економічних важелів впливу на ситуацію в країні. Якщо ми будемо настільки заідеологізовані, то нічого путнього з цього не буде.



Віктор Тимощук:



Питання дуже просте, на мою думку. Кожна політична сила, артикулюючи свою позицію, намагається орієнтуватися на те, чи сподобається це її виборцям. Теперішня опозиція представлена в основному жителями західного регіону. З іншого боку наші виборці не є настільки примітивні, щоб підтримувати лише дії влади, чи дії опозиції за принципом: влада моя – я її підтримую у всіх діях.



Чому новий президент прийшов до влади? Тому що виборці помаранчевої частини зрозуміли, що потрібно дати шанс комусь іншому, тому що в своїх вони розчарувалися. І це була оцінка не стільки політичної сили, скільки бездіяльності та неспроможності провести реформи та виконати обіцяне. Тобто виборці оцінювали результат діяльності протягом п’яти років. І саме тому був такий високий результат голосування проти всіх – було багато розчарованих.



Ігор Когут:



Політики просто зневажають своїх виборців. Електоральна карта дуже проста. Лінія поділу є, а політики мали би робити все, щоб її знівелювати. Вони ж роблять все навпаки. Тому у людей виникають відповідні відчуття.



Політики апелюють до тих регіонів та ареалів, які їх підтримували у своїй більшості. І вони швидше не зацікавлені в тому, щоб поширити свій вплив на більшу частину населення, а шукають підтримку й апелюють до свого умовного електорату. Але, я погоджуюся з колегами, так ображати людей, як роблять це сьогодні чільні політики, міністри і лідери опозиції, не можна.



Щодо імпічменту. Ви мені нагадали про обласні ради. Я хотів би навести один свіжий приклад. Вчора чи позавчора Львівська обласна рада не проголосувала недовіру Горбалю. Обласна рада, де навколо цього питання можна було б дуже просто зібрати більшість. А вони не проголосували. Тож про який імпічмент на національному рівні ми можемо говорити?



Я думаю, що Янукович не стане об’єднавчим фактором для України ні зі знаком плюс, ні зі знаком мінус. Скоріше він стане фактором тиску, страху та перестороги. Я так думаю, що багато рішень обласних рад були спричинені саме цим. Ніхто не хотів ризикувати. Це основна проблема несвободи.