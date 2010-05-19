Волков: В Харькове два президента «отчерноморили» народ Украины и Конституцию

-- Янукович решил, что можно начинать свою каденцию с нарушения КонституцииЯ бы эту ситуацию разделил на две части. Первое – слава Богу, что мы избавились от хомута, который на нас накинул Виктор Андреевич (Ющенко – Авт.), который говорил, что, мол, невозможна векторная дружба с Евросоюзом, Россией, Соединенными Штатами, что если дружить, то только с Европой. Хотя я не раз говорил: «Виктор Андреевич, вы же обещали привести Украину в Европу, а привели, извините, в жопу!» И то, что сегодня у нас выстроился диалог с Россией – это очень хорошо. Я всегда выступал за взаимовыгодные экономические отношения Украины с Россией. Но эти отношения в любом случае не должны привести к потере независимости нашей страны.То, что произошло в Харькове, с одной стороны – это начало диалога между нашими странами. Я приветствую сам факт приезда Медведева. А вот то, что была попрана Конституция Украины – это плохо. Я всегда был категорическим противником того, чтобы нарушался Основной Закон. Не суть важно, ради какой высокой цели он нарушен – нарушение закона ведет к уголовной ответственности. Сам же Виктор Федорович говорил, что перед законом должны быть все равны.Я не понимаю, зачем это нужно было делать? Можно было очень просто выйти из ситуации – объявить по этому вопросу референдум, и никаких бы проблем не было. Я абсолютно уверен, что большинство граждан Украины, проголосовали бы «за». Это было бы подписано на два-три недели позже, но эно было бы подписано в рамках Конституции и с учетом мнения народа. А так в Харькове два Президента по полной «отчерноморили» народ Украины и Конституцию нашей страны в придачу.{-2} Вы скажете, что у нас нет закона о референдуме. Это правда. Но у нас можно проводить референдум по народной инициативе. Так было в 2000 году, когда Леонид Даниилович согласился с решением инициативной группы о проведении референдума по вопросам неприкосновенности, двухпалатного парламента и тому подобного. Но сам факт, что Кучма действовал законным путем, а его ученик Виктор Федорович решил, что можно начинать свою каденцию с нарушения Конституции – это очень плохо. Думаю, тут помощники Януковича сработали неудачно. Виктор Федорович, вас подставляют!Я бы исходил из интересов Украины. Если бы вопрос был поставлен так: «Готовы ли вы продлить на 20 лет сроки пребывания ЧФ на территории Украины, если Россия будет платить за аренду нашей земли по мировым ценам?» Я бы сказал «да». Потому что это несколько миллиардов долларов в год, которых, бесспорно, не хватает нашей экономике, нашим людям.Давайте посмотрим. Было очень много разговоров о переговорах 17 мая, что будут подписаны договоры по сдачу трубы, авиапрома, атомной энергетики и хер его знает, чего мы там еще сдаем. Но пока ничего это не произошло. Те договоры, которые сегодня были подписаны, они пока никакой угрозы потери суверенитета нашей страны не несут.Я этого не исключаю. Очень хорошо, что журналисты, оппозиция и общественность подняли такой «кипиш». Если вопросы хоть на йоту касаются Конституции, и они не урегулированы Основным Законом, их обязательно нужно выносить на референдум. Президент свой, премьер свой, Шепилов (Литвин) свой, большинство с ушками-тушками – свое. (Ну внесите закон о референдуме, проголосуйте, вам это как два пальца обмочить! Проголосовали, получили закон, провели референдум по любому вопросу. Это я уже подсказываю действующей власти, если там сами сообразить не могут. Любое нарушение Конституции как бумеранг рано или поздно ударит по башке. О нем вспомнят. Его будут муссировать.-- Если Россия виложит за трубу пятьсот миллиардов долларов, то хер с ним, – пусть забираютьЧестно говоря, я не знаю, кому она нужна.В своих мнениях и действиях я всегда на первое место ставлю интересы народа Украины. Если у нас трубу купят за миллиардов пятьсот долларов, – то хер с ним, пусть забирают. То мы с ней мучались, пусть теперь они будут мучаться. Главное – на каких условиях. На дурняк и уксус сладок. Россияне на дурняк все готовы забрать. Поэтому конкретно: 500 миллиардов выложите – и забирайте. За эти деньги мы еще две построим рядом. Было бы на что строить.Перед выборами президента Ваше имя связывали с Юлией Тимошенко...Да. Я ее поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать, потому что я, все члены моей семьи и особенно дочка Диана (5 лет) ее очень уважают и любят. Вчера Диана ей письмо написала.-- Oппозиции нужно отдохнуть, пока власть имеет кредит доверияЯ поддерживаю Юлию Владимировну. А если она в оппозиции... значит и я с ней в оппозиции.Мне кажется, что сегодня оппозиции нужно отдохнуть. Отдохнуть самой и дать отдохнуть от себя народу. Сегодня любые проявления агрессивности к власти реально ни к чему не ведут. По одной простой причине – у власти сегодня еще есть кредит доверия. У всех на устах, что минимальная зарплата будет 1200, пенсии будут увеличены. Все ждут, что власть сделает абсолютно всех богатыми. Правда, кроме бедных. Ждут какой-то манны небесной, чуда. Для того, чтобы люди разочаровались, чтобы оппозиция не навязывала себя людям, чтобы сами люди начали искать оппозицию – нужно время. Поэтому до осени я бы посоветовал всем поехать отдохнуть. Сегодня время будет работать на оппозицию. Экономическая ситуация в стране такая, что в ближайшее время данные властью обещания улучшить жизнь людей не реальны. А долго ждать народ не будет. Они хотят все и сегодня. У нас такой менталитет. Я думаю, через два-три месяца люди начнут шуметь и обращаться к оппозиции с просьбой защитить их права. И не нужно будет платить по 100-150 гривен, чтобы они собрались на митинг выразить свое недовольство властью. Они будут приходить сами и искать Юлию Владимировну.{3-}Я считаю, что Юля правильно сказала: не хотите объединяться, не хотите избирать единого лидера – не нужно. Давайте координировать свои действия. Все говорят одно и то же: мы в оппозиции к власти, – но скоординировать свои действия не хотят. Кириленко не хочет, потому что внес такое предложение Гриценко, Гриценко не хочет, потому что об этом сказал Тягнибок, Тягнибоку вообще все не нравятся. Они должны понимать, что будут сильными только тогда, когда будут едиными.Я уверен, что сегодня лидером оппозиции должна быть Юлия Владимировна хоть бы из-за того результата, который она получили на последних президентских выборах. За нее проголосовали больше 11 миллионов людей. Она имеет право сегодня от имени этих 11 миллионов говорить и выражать свою позицию. Всем остальным нужно с ней объединиться. Это моя точка зрения.Это ошибка, которая была заложена еще в 2006 году, когда подбирались и утверждались списки. Тогда я не раз говорил, что бизнес и оппозиция – понятия несовместимые. Так вышло, что у нее во фракции депутатов-бизнесменов очень много, и перед ними стал выбор: или распрощаться со своим бизнесом и остаться с голой задницей на улице или извиниться перед ней, объяснить, что так получилось, и перейти и поддерживать другую политсилу. Как говорят, своя рубашка ближе к телу. Поэтому они и уходят от нее.Вы помните, кто первым назвал их кнопкодавами?Правильно, Александр Михайлович Волков ().Подходить к составлению партийных списков нужно очень тщательно. Включая кандидата в депутаты в список, нужно смотреть не кто он сегодня и как он сегодня, а какой его позиция будет завтра, как во власти, так и в оппозиции.Когда Юля была во власти, целый ряд депутатов, особенно на местах, использовали ее имя и ее влияние в корыстных целях. Это было. Об этом нужно говорить и от таких горе-депутатов как можно быстрее освобождаться.{-4} А кто же партию будет спонсировать?Пусть человек, который спонсирует, направляет свою «группу поддержки» и ставит условия: я помогаю финансово – вот мои люди, которые будут лоббировать интересы моего бизнеса. Если его представляет в парламенте тетя Маня или тетя Дуся – с них ничего брать, «где наехал там и съехал».-- Посадить Юлю не удастся – только рейтинги подномутЭто глупость, которой я никак не могу понять. Я не раз говорил, что команда Виктора Федоровича намного сильнее, профессиональнее, чем у Юлии Владимировны. Но когда такие вещи появляются, я думаю, что ошибался. Это абсолютно пустое, надуманное дело, которое не имеет судебной перспективы. Это пустышка.Абсолютно верно. Поднимают рейтинги, и пусть поднимают. Посадить не удастся. Потому что не за что. Зачем преследовать оппозицию – я не понимаю. Четко знаю, что любое притеснение оппозиции приводит к обратному эффекту, к увеличению рейтинга этой оппозиции.Сейчас начинается наезд на оппозицию – необдуманный, глупый, который в дальнейшем ни к чему не приведет. Плюс начинается притеснение свободы слова, притеснение журналистов, начинают появляться какие-то «темники» – это не показывай, то не давай в эфир.Я от всего сердца посмеялся, когда дул ветер и на Виктора Федоровича упал венок, но он мужественно с ним боролся. У меня, кроме улыбки, это ничего не вызывало. Абсолютно безвредный сюжет. Шутка. Но он получил политический окрас после того, как журналистам запретили этот сюжет показывать. Это возмутило, и не только меня. Глупость какая-то.Я всегда уважал, уважаю и буду уважать этого человека. Потому что для Украины, что бы там ни говорили, он сделал очень много. Я не говорю о том, что не было ошибок. Были. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. В 1994 году в стране не было своей валюты, Конституции, границ, подписанных договоров с другими странами. И это было сделано за время его президентства. Когда он уходил в 2005 году: ВВП был 13,7%, а инфляция была 3%, промышленность работала, люди стабильно получали заработную плату и пенсии. Были минусы, были элементы коррупции, некоторые госслужащие брали взятки. Но они брали взятки и решали эти вопросы. А с «пчеловодом» коррупция выросла до безумных размеров, экономика упала ниже плинтуса. С Россией не дружили, и в Евросоюз не попали, и от Америки далеко остались.С Леонидом Данииловичем время от времени встречаемся, но не часто.Думаю, нужны. То, что Конституционный суд меняет свое первое решение сегодня на абсолютно противоположное завтра – это нонсенс. Такого быть не должно. Сегодня под вопросом законность создания самой «тушечной» коалиции, а следовательно – и голосование за правительство. Этим когда-нибудь воспользуются и могут поставить легитимность правительства под большой вопрос. Для того, чтобы это все легализовать, привести в рамки закона, нужны выборы. Власть пока имеет кредит доверия, расставила своих губернаторов, глав районных администраций, МВД, прокуратура, – все у них. Я думаю, результат парламентских выборов у нынешней власти был бы достаточно высок. Однако как говорится: «Чем дальше в лес, тем шире ноги». Поэтому откладывание даты выборов с ухудшением экономической ситуации реально будет уменьшать кредит доверия избирателей власти, придется ломать через колено. А в Украине это не всегда удается. Вы вспомните 2002 год, когда власть делала все, чтобы Ющенко со своей «Нашей Украиной» не набрал много голосов, а все-таки 110 депутатов в парламент прошли. Для справки: представитель власти «Шепилов» (Литвин. – Ред) провел всего 42 депутата. Думаю, через два года ситуация абсолютно изменится. И не в пользу власти. Если выборы досрочные делать, то или осенью, или в марте следующего года. Но чем дальше с ними будут тянуть, тем хуже ситуация для власти.{5-} Я думаю, сегодня и Юлия Владимировна за досрочные парламентские выборы. По двум причинам. Во-первых, ей нужно отмыться от той грязи, которая собралась в парламенте. А, во-вторых, что бы мы ни говорили, но лидер оппозиции вне парламента – это одно, а в парламенте – это другое. Сегодня, с учетом того, что все СМИ жестко и четко получили команду как можно меньше о ней говорить и на каналы ее не пускать, она бы получила канал парламентской трибуны. Если бы Юля на досрочных выборах потеряла даже 50% депутатов, но сама прошла в парламент, то я бы на ее месте на это пошел.Честно говоря, я из нее не уходил. В президентских выборах я принимал самое активное участие. Помогал Юлии Владимировне в Черниговской области, потом был назначен куратором в Сумской и Закарпатской областях. В последней нашел много порядочных и верных людей, которые помогли изменить результат БЮТ во втором туре. Сегодня я от имени Тимошенко продолжаю заниматься Сумской областью. На протяжении почти двух месяцев практически не выезжаю оттуда. Там были серьезные проблемы, но теперь партийная жизнь налаживается. Лето пройдет – будем готовиться к местным выборам.Давайте подождем.Сегодня ходят разные слухи о том, что Партия регионов очень серьезно обсуждает возможность изменения закона о выборах в Верховную Раду. Предлагаются варианты: или 100% мажоритарка, или 50 на 50. Если будет принят закон о мажоритарке, я не вижу проблемы, где бы я не победил в округе. В Черниговской области я 8 лет был нардепом и для нее много сделал. Последние 6 лет я много работал в Сумской области, я тоже не вижу проблемы, чтобы там выиграть округ. Я много сделал для Житомирщины, откуда родом мои родители, где я вырос. Там меня тоже очень хорошо знают и готовы поддержать.Если останутся партийные списки, то посмотрим, какое решение примет Юлия Владимировна и политсовет партии. Поверят, предложат – подумаем. Не предложат – так тому и быть. Кидали не раз. (). Я к этому привык.