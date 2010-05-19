Шпагат по-спикерски

19 мая 2010, 12:00

Политическая ситуация заставляет Владимира Литвина все глубже опускаться на шпагат между коалицией и оппозицией в Верховной Раде.

Создав себе образ незаменимого сидельца в парламентском президиуме, Владимир Михайлович вынужден лавировать между своими союзниками и оппонентами, при этом пытаясь сохранить свое политическое лицо.

Сегодня очевидны главные политические цели Литвина – сохранить работоспособность Верховной Рады как минимум до весны 2012 года. Для этого Владимиру Михайловичу необходимо в пошаговом режиме решать несколько задач. Одну из них – избрание своим первым заместителем давнего знакомца коммуниста Адама Мартынюка и «сохранение» в качестве вице-спикера бютовца Николая Томенко – Литвин публично объявил выполненной. «Исторический» триумвират вряд ли будет основываться на остатках корпоративной солидарности служителей Клио, скорее каждый из «узников президиума» будет решать собственные политические задачи.

Ближайшее задание для Литвина – не допустить юридического линчевания членов фракции НУНС Юрия Грымчака и Андрея Парубия, на которых поступило представление о лишении депутатской неприкосновенности. «Регионалы» и коммунисты, как известно, готовы сдать «бунтовщиков», да и позиция фракции литвиновцев не до конца ясна. Зато сам Владимир Михайлович прекрасно понимает: первое за последних 10 лет лишение иммунитета оппозиционеров прямой наводкой ударит по его собственным позициям. Позволив коалиции закрутить гайки, он потеряет не только возможность высказывать собственное мнение по ключевым вопросам работы Верховной Рады, но и способность влиять на работу законодательного органа. Социология показывает, что рейтинг популярности спикера парламента прямо пропорционален эффективности работы законодателей, и терять эту позицию Литвин определенно не собирается. Полагаю, у него хватит опыта, чтобы торпедировать или максимально затянуть опасную для своего положения арбитра парламентских процессов процедуру.

Вряд ли Литвин испытывает чувство вины за ратификацию харьковских соглашений. Он уже вполне свыкся с ролью «адвоката дьявола», утверждая, что в нынешней социально-экономической ситуации нельзя было скостить цену на газ для Украины иной ценой, чем путем пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в украинских портах. При этом Владимир Михайлович продолжает демонстрировать активный патриотизм, настаивая на том, что нельзя отдавать ни клочка украинской земли любому государству. Историк Литвин хорошо знает, что даже распад некогда могущественных империй начинался с маленьких территориальных уступок.

Еще одна задача практически стратегического характера, которую необходимо решить Владимиру Михайловичу, – недопущение неконтролируемого роста рядов парламентской коалиции. Речь не столько о влиянии наиболее маловлиятельного ее участника – фракции Блока Литвина, сколько о процессе, стимулирующем активность сторонников создания конституционного большинства любым путем, без церемоний. Литвин хорошо помнит, сколько усилий было затрачено в 2004 году на «сбивание» двух третей депутатского корпуса в послушное воле Леонида Кучмы большинство. Спикер пока скрывает собственный скепсис под благовидным предлогом – обеспечения качества законодательной работы. Он хорошо понимает, что набирающие силу коалицианты не станут считаться с его метаниями в президиуме между оппозицией и властью, а железным катком пройдутся и по своим противникам, и по союзнику Литвину, если он не успеет отскочить в сторону.

Поэтому Владимир Михайлович продолжает утверждать, что досрочных выборов Верховной Рады не будет. В этом есть и личный спикерский интерес: после многочисленных политических кульбитов Литвину будет сложно преодолеть 3-процентный барьер во главе какого-либо партийного списка, а идти безмолвным соглашателем в список Партии регионов ему не позволяют постоянно прорезающиеся политические амбиции. Поэтому спикер продолжает лоббировать идею перехода к открытым партийным спискам, что позволит ему победить в удобном округе, к примеру, на родной Житомирщине. В ближайшее время можно ожидать, что Литвин станет активным лоббистом внесения изменений в закон о местных выборах, используя их как модель избирательной кампании в масштабах страны. От успеха этой трансформации будет зависеть политическое будущее самого Литвина, который, согласно собственному выражению, стремится быть первым лицом и на коалиционной «свадьбе», и на оппозиционных «похоронах».
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