Эксперты: Мы наблюдаем приглашение российских спецслужб в Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации возвращаются на Черноморский флот, о чем вскоре ФСБ та СБУ подпишут соответствующее соглашение. Недавно 19 сотрудников российской контрразведки покинули Крым по требованию СБУ. Причиной стало «недружелюбное» поведение сотрудников российских спецслужб. О значении для Украины, пребывании российской контрразведки в Крыму, а также о возможных рисках, связанных с этим, рассказали директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Ростислав Павленко и политолог Евгений Жеребецкий.



«Недружелюбное» поведение сотрудников российских спецслужб



В прошлом году сотрудники ФСБ вынуждены были покинуть Черноморский флот Российской Федерации по требованию Службы безопасности Украины. По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, поводом для этого требования стало «недружелюбное» поведение сотрудников российских спецслужб. «Недружелюбность» поведения объяснил директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Ростислав Павленко. «В начале 2010 года спецслужбы Украины раскрыли акцию, проведенную российскими спецслужбами, с задержанием «на горячем» исполнителей. Акция касалась очень активной и агрессивной вербовки украинского носителя государственной тайны, представителя украинских спецслужб для работы в интересах Российской Федерации», – объяснил политолог.



После того, как этих сотрудников российских спецслужб задержали, было принято решение о денонсации соответствующих протоколов. И сотрудники ФСБ вынуждены были покинуть территорию Украины, отметил эксперт.



«Эти действия российских спецслужб на территории Украины возмущают еще и потому, что между Украиной и Россией существует целый ряд документов, не позволяющих работать друг против друга. А российская сторона нарушила положения этих документов», – заметил господин Павленко.



Возможные последствия пребывания российской контрразведки в Крыму



Сегодня новая власть смотрит на вопрос пребывания российской контрразведки в Крыму иначе, уверен Ростислав Павленко, директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия». «Сегодня мы наблюдаем фактически приглашение российских спецслужб на территорию Украины», – считает он.



По мнению господина Павленко, в контексте оставленного на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации можно сразу говорить о нескольких важных последствиях пребывания сотрудников ФСБ в Крыму для Украины.



Во-первых, пребывание на территории Украины российских спецслужб означает легализацию их деятельности, считает политолог. «Соглашения между ФСБ и СБУ о неразрешении работать друг против друга и о других моментах выполняются очень «творчески». Невзирая на все нарушения этих соглашений, для российской стороны сегодня создаются легальные основания для работы на территории Украины. А это, соответственно, вызывает вопрос по национальной безопасности нашего государства», – отметил специалист.



Во-вторых, это – создание коллизий законодательства. Контрразведка должна осуществлять определенные мероприятия как то обезвреживание шпионов или ведение оперативно-разыскной деятельности. Законодательство Украины прямо запрещает вести на территории государства подобную деятельность. «По идее, работники ФСБ, находящиеся на территории Украины, должны были бы обращаться к украинским спецслужбам за помощью в ведении оперативно-разыскной деятельности. Но тогда возникает вопрос – а зачем тогда вообще их пребывание на территории Украины, если по закону они обязаны обращаться за помощью к украинским коллегам?» – объяснил Ростислав Павленко. Кроме того, пребывание российской контрразведки в Крыму подрывает авторитет и эффективность украинских спецслужб, теряющих свою монополию на действия на своей территории, считает специалист.



В-третьих, могут возникнуть определенные геополитические и геостратегические проблемы. «Черноморский флот РФ надолго остается в Украине, демонстрируя таким образом присутствие России и создавая основания и возможности для втягивания Украины в те операции, которые будет проводить Россия», – объяснил угрозу политолог.



Эксперт отмечает, что 25 лет – это достаточно долгий срок, в течение которого не исключена ситуация, когда Черноморский флот, в частности, находящиеся там спецслужбы, могут быть использованы в действиях, идущих вразрез с интересами Украины. «Мы видели это на примере грузинского конфликта, когда Черноморский флот фактически выступал стороной конфликта и вел боевые действия против Грузии без согласования действий с украинской стороной», – отметил политолог.



Для российских спецслужб Крым – санаторий



Для российских спецслужб Крым является санаторием, полем деятельности, где они будут создавать агентурную сеть, считает политолог Евгений Жеребецкий. «Большое количество уволенных с ЧФ офицеров, мичманов и гражданских лиц – это колоссальная база для возможной мобилизации граждан в случае военных действий. То есть по существу ЧФ можно в данный момент комплектовать кораблями, на которых будет неполный состав на судах, а в случае войны они будут докомплектовываться нашими гражданами», – рассказал об угрозе политолог.



По его словам, сейчас, после подписания соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота на территории Украины, на флоте начались массовые сокращения. «В прошлом году сократили 900 человек, а теперь планируют сократить 7500 сотрудников, из которых 6500 – это гражданские лица, граждане Украины. Планируется, что на Черноморском флоте теперь будет 550 офицеров», – заметил господин Жеребецкий. Однако самой большей проблемой, связанной с сокращениями, специалист считает сокращение людей предпенсионного возраста. «Если российский офицер прослужил 20 лет, то пенсия у него 50% от той, которая должна была бы быть, если 25 лет – то 75%», – отметил политолог.



При этом он объяснил опасность, связанную с массовыми сокращениями на флоте: «Если увольняют тысячи людей с небольшой пенсией, если появляется огромное количество людей, бывших офицеров, мичманов, инженеров, бывших служащих ЧФ, то контрразведка ФСБ сможет легально и очень быстро начать вербовать себе агентуру, создавая настоящую сеть».



Самым худшим в этой ситуации политолог считает беззащитность наших граждан, которых «будут нагло вербовать, как это делали ранее с офицером СБУ».



Для чего россиянам агентурная сеть?



Для россиян очень важно получить контроль над Крымом, уверен политолог Евгений Жеребецкий. Эту необходимость для России эксперт объяснил тем, что «после распада Советского Союза Россия фактически не имеет теплых, незамерзающих глубоководных портов». А у нас есть Одесса.



«Если дальше все будет так «хорошо» развиваться, как сейчас, то россияне будут пытаться распространить свое влияние на Одессу, Херсон, Николаев – сделать некую дугу от Приднестровья, все наше черноморское побережье с портами и Крымом и до Абхазии, которую они уже имеют», – предостерег политолог.



Именно для распространения влияния на Крым и Украину России необходима широкая сеть агентов спецслужб, считает специалист. К тому же он отметил, что эта ситуация довольно сложна, поскольку «за время независимости украинское руководство ничего не делало для того, чтобы Украина получила всю полноту власти над территорией Крыма».



«Возвращение агентов ФСБ в Крым – способ создания механизма влияния на Украину»



По мнению Ростислава Павленко, директора Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия», интерес российского Черноморского флота всегда защищен военной контрразведкой, которая постоянно работает на флоте, ни у кого не спрашивая разрешения. «Поэтому официальное закрепление возвращения агентов ФСБ в Украину – это шаги к развитию, легализации и созданию возможностей, абсолютно не связанных только с защитой Черноморского флота. Очевидно, они служат способом создать механизм влияния на Украину», – считает эксперт.



Кроме того, политолог подчеркнул, что представители ЧФ РФ с удовольствием отмечают, что со сменой власти прекратились попытки украинской милиции помешать передвижению по Севастополю грузов Черноморского флота. «Если вы вспомните, что это были за передвижения прошлым летом – там перевозили оружие без согласования, ракеты и другие вещи, потенциально опасные для мирного населения. Теперь они с удовольствием отмечают, что украинская сторона не пользуется своим правом это все проверять», – говорит специалист.



Поэтому господин Павленко выразил подозрение, что то же самое будет с пунктом будущего протокола между ФСБ та СБУ, согласно которому кандидатуры ФСБ, направляющиеся для службы на ЧФ, будут согласовываться с украинской стороной. «Исходя из позиции нового руководства, вполне вероятно, что это согласование будет сугубо формальным», – объяснил он.



Почему россияне не позволяют проверку на флоте?



Сегодня Россия «костьми ложится, чтобы не допустить верификацию, проверку вооружения и содержания судов, которые приходят к нам», отметил политолог Евгений Жеребецкий.



По его словам, Россия планирует серьезно изменить и модернизировать свой флот. При этом большие океанские корабли скоро будут куда-то переведены или просто демонтированы, а вместо них появятся корветы и ракетные корабли ближнего действия для закрытых морей. Потому что стратегически большие корабли России не нужны, рассказал эксперт.



«Также существует проблема, связанная с ядерным оружием. Например, сейчас флагманский корабль «Москва» имеет 16 тактических ракет, а что еще он имеет – неизвестно. Хотя на нем можно поставить ядерные боеголовки. То есть на всех ракетных кораблях и вертолетах можно заменить боеприпасы ядерным оружием. А мы этого проверить не можем, потому что у нас нет аппаратуры для дистанционной проверки типа оружия на кораблях Черноморского флота. Такая аппаратура есть на одном вертолете, да и тот принадлежит Черноморскому флоту», – объяснил суть проблемы господин Жеребецкий.



Украина - безъядерное государство, поэтому на ее территории не могут находиться военные части, на борту которых размещено ядерное оружие. «Если мы отказались от ядерного оружия, и Россия является гарантом нашей безопасности, то мы имеем полное право проверять, есть ли такое оружие на российских кораблях, находящихся на территории нашего государства. Россияне же этого не допускают. И соответственно, российская контрразведка будет настойчиво работать, дабы не допустить, чтобы наши разведчики узнали об этих вещах», – заметил Евгений Жеребецкий.