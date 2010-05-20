Россия и Украина: кто для кого хозяин?

На этой неделе с двухдневным официальным визитом в Киеве находился Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Во время этого визита президенты России и Украины подписали несколько соглашений, среди которых соглашение о демаркации российско-украинской границы, о межбанковском, научно-образовательном и культурном сотрудничестве, а также о сотрудничестве в области использования и развития навигационной спутниковой системы «Глонасс». Оценку визита Медведева в Украину, новым украинско-российским соглашениям и договоренностям, а также перспективам последующего сотрудничества Украины и России дали экс-министры иностранных дел Украины Анатолий Зленко и Борис Тарасюк.







Президенты Украины и России формируют новую повестку дня украинско-российских отношений







Визит российского Президента Медведева в Украину был чрезвычайно насыщенным и результативным, убежден экс-министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко.







По словам дипломата, этот визит Медведева дает основания утверждать, что «президенты Украины и России формируют новую повестку дня украинско-российских отношений, в основе которых находится прагматичный и прогнозируемый подход».







Господин Зленко отметил, что по итогам этого визита можно сделать вывод, что стороны вышли на «серьезный многоплановый диалог». «Они продвинулись в пакете вопросов двустороннего взаимодействия, в первую очередь это касается экономических вопросов. Также произошли определенные сближения позиций по международным вопросам. Я имею в виду подписание трех соответствующих деклараций», - объяснил экс-министр иностранных дел Украины.







Кроме того, он заметил, что условно можно выделить четыре части этого визита.







Политическая часть свидетельствует об интенсивном диалоге на высоком и на наивысшем уровне между двумя странами, считает господин Зленко. «Этот визит назывался официальным, и он засвидетельствовал то, что политический диалог между странами развивается», - прибавил он.







Экономическая часть, по словам дипломата, предусматривает, что в основе всего сегодня происходящего лежит экономическое измерение. «Российская сторона в первую очередь ставит перед собой политическую цель, подводя под эту базу экономическую составляющую», - объяснил господин Зленко.







Третья часть – гуманитарная. По убеждению дипломата, гуманитарный аспект в этой встрече был достаточно насыщенным. Он объяснил: «Подписан ряд соглашений, касающихся образования, науки и культуры. Также запланирован целый ряд таких мероприятий, как, например, празднование в 2018 году двухсотлетия со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, проведение дней образования России, в Украине и т.д.».







Четвертая, геополитическая, часть, по словам Анатолия Зленко, это подписание трех деклараций, касающихся безопасности и дающих основания говорить о наличии геополитической составляющей. «Эти заявления свидетельствуют о сближении позиций двух сторон по международным вопросам», - отметил дипломат.







Сомнения в искренности власти относительно новых российско-украинских соглашений







Необходимо обратить внимание не только на сам факт недавней встречи президентов Российской Федерации и Украины и соглашения, заключенные ими, но и на то, что осталось за кадром, считает министр иностранных дел оппозиционного правительства Украины, экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк.







Господина Тарасюка насторожило поведение украинского правительства 12 мая, когда первый вице-премьер отчитывался перед Верховной Радой о том, какие документы должны быть подписаны во время встречи президентов.







«Всех нас удивило, почему от общества и депутатов Верховной Рады скрывается содержание соглашений. Ведь до сих пор нет соглашений – ни общественность, ни народные депутаты не могут ознакомиться с их сутью. Потому что, лишь ознакомившись с соглашениями, можно снять имевшую место настороженность и дать объективную оценку подписанным документам», - заметил министр иностранных дел оппозиционного правительства.







По его словам, такие действия вызывают сомнения в искренности нынешней власти относительно подписанных документов.







Кроме того, Борис Тарасюк напомнил, что 12 мая Клюев ни одного слова не сказал о трех геополитических заявлениях, в понедельник подписанных президентами. Он заметил, что эти заявления «втягивают Украину в российскую геополитику, в частности, в заявление относительно европейской безопасности, где Украину притягивают к российскому виденью новой европейской системы безопасности».







Также экс-министр иностранных дел Украины выразил удивление тем, что «в общих фразах о безопасности в черноморском регионе вспоминается почему-то вопрос о вылове морепродуктов». «Какое отношение имеет эта сугубо экономическая тематика к безопасности в черноморском регионе?» - отметил он.







У господина Тарасюка также вызвало беспокойство указание правительства о подготовке 14 новых двусторонних соглашений, касающихся наиболее важных стратегических объектов экономики Украины – авиастроения, судостроения, космической отрасли, газотранспортной системы и др. Свое беспокойство экс-министр иностранных дел Украины объяснил тем, что в программе, с которой министр иностранных дел России обратился к Медведеву, раскрываются планы России относительно Украины: «Это не может не тревожить, потому что в предложенной программе говорится, я цитирую: «активно втягивать Украину в орбиту экономического сотрудничества с Россией». В частности, там содержатся и такие перлы, как «заставить Украину использовать нефтепровод «Одесса-Броды» в реверсном режиме для того, чтобы не допустить использования Украиной каспийской нефти».







Тарасюк подытожил, что «очевидные замыслы России заключаются в том, чтобы навязать Украине свою формулу сотрудничества и экономического и политического доминирования».







Кроме того, министр иностранных дел оппозиционного правительства отметил, что в целом можно говорить лишь о позитивах самого факта встречи глав Украины и России. «Как человек, который был в начале создания двусторонних российско-украинских отношений, могу сказать, что они всегда были достаточно сложными», - заметил он. Господин Тарасюк рассказал, что российская сторона всегда пыталась навязать Украине свои условия в развитии двусторонних отношений. Зато от украинского руководства и дипломатии всегда зависело то, насколько Украина поддастся на это давление, отметил дипломат. «Если оглянуться назад, то можно увидеть, что Украина преимущественно защищала национальные интересы Украины в отношениях с Российской Федерацией», - отметил господин Тарасюк.







Значимость новых соглашений покажет время







Только время покажет, насколько подписанные документы являются значимыми и насколько обе стороны последовательны в реализации положений этих соглашений, считает экс-министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Давая общую оценку подписанным соглашениям, дипломат заявил, что они свидетельствуют о «широком диалоге, в основу которого закладывается желание общего сотрудничества и заинтересованность в налаживании широкого сотрудничества по всему азимуту украинско-российских отношений».







По словам господина Зленко, среди подписанных соглашений отдельно следует выделить соглашение о демаркации государственной границы между Россией и Украиной. «Я его не видел, но его мне вчера зачитали по телефону. Я бы сказал, что это соглашение процедурного характера, которое, с одной стороны, дает согласие на проведение демаркационных работ, а с другой – решает некоторые организационные вопросы относительно начала проведения этих работ», - рассказал дипломат.







Он также заметил, что сегодня идет речь лишь о суходольной части территории Украины, где должна быть проведена государственная граница. Вне поля зрения пока еще остается выполнение работы по установлению морской государственной границы. Господин Зленко уточнил: «Вне поля зрения остаются установление границы в Азовском море, подтверждение существования государственной границы в Керченском проливе. Я делаю ударение на том, что в первом случае я сказал «установить», а во втором - именно «подтвердить». А также еще нужно размежевать акваторию Черного моря».







Дипломат допустил, что конкретная работа над решением этих вопросов начнется после визита. При этом он заметил: «Если эти вопросы будут решены, то будет придан соответствующий импульс активизации пограничного сотрудничества, развитию взаимодействия в разных сферах. И, очевидно, это также станет важным шагом в повышении общего противодействия соответствующим вызовам и угрозам, которе мы часто встречаем на наших границах».







Подытожив все выше сказанное, господин Зленко отметил, что считает соглашение о демаркации российско-украинской границы чрезвычайно важным: «Оно может рассматриваться и как межгосударственное, и как политическое соглашение, но важность его отрицать нельзя».







Только Россия виновата в затягивании процесса демаркации границы







Вся вина в затягивании процесса демаркации российско-украинской границы лежит на России, отметил министр иностранных дел оппозиционного правительства Украины, экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Он рассказал, что в 1998 году, будучи министром иностранных дел в первый раз, он «смог убедить российского коллегу Примакова в необходимости начать делимитацию». Процесс делимитации длился 5 лет. Договоренность о проведении демаркации была достигнута лишь в 2005 году. Сам же процесс демаркации, по мнению господина Тарасюка, начнется в 2010 году в лучшем случае. «Поскольку проведение демаркации на местности весьма трудоемкая работа, то можно предположить, что она завершится не ранее чем через 2 года», - прибавил дипломат.







Отвечая на вопрос, почему на процесс делимитации и демаркации идет столько времени, господин Тарасюк отметил, что вся вина в затягивании процесса демаркации российско-украинской границы лежит исключительно на России. Он заметил: «Украинская сторона сразу после достижения политических договоренностей в 2005 году создала свою украинскую часть смешанной комиссии по демаркации. Только российская сторона затягивала реализацию этой политической договоренности».







Кроме того, Борис Тарасюк считает, что именно на российской стороне лежит вина за отсутствие прогресса в переговорах относительно делимитации морских границ. «Именно российская сторона поставила абсолютно неприемлемые условия относительно пересмотра государственной границы в Керченском проливе. Если наша власть руководствуется исключительно национальными интересами, как об этом заявлял Президент Янукович, то мы ни в коем случае не должны соглашаться на те требования, которые выдвигает российская сторона в этом вопросе», - отметил он.







В некоторых вопросах Украина отходит от защиты собственных национальных интересов







Говоря о планах возвращения в Крым сотрудников российских спецслужб, министр иностранных дел оппозиционного правительства Борис Тарасюк заявил, что относится к ним крайне отрицательно. «Я это расцениваю как отход украинской стороны от защиты национальных интересов», - отметил он.







Господин Тарасюк заметил, что в течение всего времени пребывания российского Черноморского флота в Севастополе со стороны разных структур флота велась подрывная деятельность против Украины: «Фактически средствами Черноморского флота, подконтрольными ему изданиями, велась информационная война». Исходя из этого, экс-министр иностранных дел Украины считает, что возвращение российских военных контрразведчиков следует рассматривать в русле «многолетних переговоров, ведущихся между Украиной и Россией относительно пребывания военной прокуратуры, относительно пребывания военных судов Российской Федерации на нашей территории, относительно свободного дефиле военных вооруженных патрулей России по Севастополю, что трудно себе представить в любой другой стране».







Кроме того, господин Тарасюк отметил, что его также беспокоит то, что «Россия до сих пор не соглашается, сознательно и упрямо отказывается договариваться о порядке оповещения украинской стороны о прибытии военнослужащих Черноморского флота». Угроза здесь заключается в том, что мы не знаем, сколько военнослужащих находится на территории нашей страны. «Мы закрываем глаза на то, что российская сторона отказывается от допуска украинских военных верификаторов военной деятельности, хотя это предусматривается договором об обычных вооруженных силах и вооружениях, а также международными договоренностями и правилами», - заметил дипломат.







Зато Анатолий Зленко по этому поводу отметил: «Любые базы, существующие за границей других стран, должны иметь службы, обеспечивающие безопасное пребывание своих собственных военных группировок». Поэтому он считает, что должно быть подписано соответствующее соглашение между ФСБ и СБУ, предусматривающее право украинской стороны вести контроль за пребыванием работников российских спецслужб на Черноморском флоте. По его словам, тогда мы сможем избежать предположений относительно вероятности угрозы для национальной безопасности Украины.







Хто для кого хозяин







По словам министра иностранных дел оппозиционного правительства Бориса Тарасюка, Россию раздражало и раздражает то, что Украина проводит свою внешнюю политику, «имея собственные внешнеполитические приоритеты, не совпадающие с приоритетами России». «Очевидно, сегодня в России считают, что наступило то время, когда можно нажать на своего партнера и заставить его проводить тот внешнеполитический курс, который больше отвечает интересам России, а не Украины», - отметил господин Тарасюк.







Он также призвал обратить внимание на поведение российского президента во время визита в Украину: «Поведение Президента России в Киеве, когда он на высказывание Президента Украины о том, что «так быстро работать нельзя!», ответил, что «придется», показывает то, кто для кого хозяин и кто кого должен слушать».







Борис Тарасюк также заявил, что он пессимист в том, что касается смены внешнеполитических векторов Украины. «Мы являемся свидетелями смены приоритетов внешней политики и безопасности страны и скатывания Украины к позициям Российской Федерации», - отметил министр иностранных дел оппозиционного правительства.