Верховная Рада сыграла в шахматы

Коалиция так и не смогла представить своих кандидатов на потенциально освобождающиеся посты в правительстве, так что кадровый вопрос отложили как минимум до 3 марта. Следующая парламентская неделя не пленарная, и времени продолжить торг за портфели еще предостаточно. Сегодня депутаты жили грядущей неделей фактического отдыха, каковым для большинства и является неделя работы с избирателями. В преддверии каникул депутаты рассмотрели несколько законопроектов, поспорили о необходимости проведения досрочных выборов в Тернопольский городской совет и разошлись по домам. Владимир Литвин отправился в поездку на Черкащину еще в первой половине дня. Когда уже ближе к окончанию рабочего дня Николай Шершун докладывал последний вопрос повестки дня, то в сессионном зале его слушал вице-спикер Александр Лавринович и одинокий депутат от Партии регионов. Справедливости ради надо отметить, что одно решение депутатов все же заслуживает особого внимания. Верховная Рада проголосовала за постановление о смете украинского парламента на 2009 год в размере около 600 миллионов гривен. Запомнился сегодня Михаил Чечетов, который в свете политических распрей в Тернополе порадовал, что «Посмотрите на Донбасс, люди там дружны, всегда улыбаются, с оптимизмом смотрят в завтрашний день». Зато вдоволь сегодня повеселились депутаты предыдущих созывов Верховной Рады. Дело в том, что именно сегодня в парламенте проводили десятый парламентский турнир по шахматам. Так уж сложилось, что подобное мероприятие оказалось интересным только для «выпускников» парламента, а не его нынешних обитателей. Из депутатов 6 созыва посостязаться в шахматах пришел один лишь Юрий Сербин. Видно, нынешним народным избранникам или далеко не до шахмат, или просто ценители этой игры в парламенте совсем перевелись – молодежь шахматами не увлекается. Как бы там ни было, к 13 часам в Верховную Раду начали подтягиваться народные избранники предыдущих созывов. Стоит вспомнить, что раньше шахматные турниры были в почете, а главным «шахматистом парламента» считали бывшего спикера Александра Мороза. Само собой, что и сегодня не могли обойтись без Александра Александровича. Среди прочих любителей шахмат из известных политиков прошлого были замечены экс-министр экономики Виктор Суслов, один из нынешних претендентов на пост главы Минюста Виктор Мусияка и первый президент Украины Леонид Кравчук. Правда, Леонид Макарович посетил парламент не для игры, а просто на старых друзей посмотреть и себя немного показать. Посмотрев половину партии игры Мороза и дав несколько интервью прессе, Кравчук удалился восвояси. Как объяснил он прессе – «в последнее время я не играю, ведь меня эта игра так увлекает, что забываю обо всем другом. А сейчас у меня так много работы с прессой и литературой, что не до этого». Александр Мороз тоже сегодня не был полностью вовлечен в игру стратегов. Как заявил он в приветственном слове на открытии турнира - «У него скоро должен быть эфир, а потому после нескольких партий я удалюсь». Атмосфера собрания была более чем теплой, действо больше походило не на спортивный турнир, а на школьную встречу выпускников. Бывшие депутаты шутили, рассказывали старые истории, менялись актуальными контактами и тому подобное. Мусияка отбивался от вопросов старых друзей о своих перспективах стать министром юстиции, а Суслов устрашал старых знакомых коллапсом украинской финансовой системы. В общем, победам никто особо не радовался, да и в связи с поражениями слишком не расстраивались. Перед началом же турнира для дорогих гостей провели экскурсию по местным шахматным достопримечательностям. Несколько ювелирных фирм привезли свои изделия – дорогие шахматные столы, стилизованные под исторические баталии. Один комплект представлял собой стол с подъемной механической шахматной доской, на которой располагаются фигуры, стилизованные под войска гетмана Петра Сагайдачного и султана Османа ІІ. Вторая шахматная композиция представляла собой стилизацию под Полтавскую битву с соответствующими героями. Главной задачей дня для ювелиров было прорекламировать свои шедевры для как можно большего количества потенциальных покупателей-любителей шахмат. Логично, что главным клиентом ювелиров был Александр Мороз, который внимательно осмотрел все экспонаты. За столом с козацко-турецкой баталией Александр Александрович сыграл несколько ходов за козаков. За столом с воинами шведов и русских Мороз задержался ненадолго, лишь заметив, что не хватает фигуры Ивана Мазепы, а у императрицы Екатерины слишком большой бюст. Поговорил Мороз и о ценах великолепных изделий, правда, об этом ему пообещали рассказать в частном порядке. Леонид Кравчук тоже сделал несколько ходов на столе с казаками и турками, правда, первый президент почему-то взялся играть за турецкую армию. Отдельно стоит рассказать о призах, которые приготовили организаторы турнира. Кроме кубков, медалей и грамот шахматистам приготовили и более ценные подарки. Участникам баталий дарили книги Гарри Каспарова о шахматах – «Дебютная революция 70-х», «Шахматы как модель жизни», «Великое противостояние 1975-85». Кроме этого из литературы были подарочные издания «Энциклопедии гамбитов». Были подарки и поценнее. Лауреатам турнира приготовили подарочные сертификаты на галстуки марки «van Laack Royal», сигары «Berrymore» и ручки «Sheaffer». Главный приз турнира – ювелирная шахматная фигурка в форме средневекового богатыря. Для Александра Мороза турнир начался не очень удачно – первую свою партию он проиграл. К слову, проиграл он сегодня три партии из четырех, игра явно не шла, ему постоянно звонили на мобильный телефон и отвлекали от шахмат. После четвертой партии он удалился «на эфир». Шахматы - шахматами, а о политическом будущем забывать нельзя. Согласно формату турнира, все участники играли по семь партий. Каждую игру шахматисты играли с новыми соперниками. По результатам игр победители определялись в трех номинациях – личный зачет, соревнование команд разных созывов и команд разных фракций. Блестящую игру сегодня показал Виктор Мусияка, который, победив в шести из семи поединков, выиграл турнир и получил главный приз. Среди фракций первое место заняла команда «внефракционных», и самым сильным оказался 5-й созыв парламента. Что же, может, шахматная победа в парламенте станет предвестником победы правительственной, и уже через неделю Виктор Мусияка будет праздновать новое назначение в Минюст?