Миролюбивый «Фронт»

Собравшиеся министры (или, по-модному, – «координаторы направлений») ведут себя учтиво, «без понтов», однако то ли в силу скромности, то ли из-за отсутствия публичного опыта возможностью неформально пообщаться со СМИ воспользоваться не спешат.Появившийся Лидер открывает заседание на тему «Украино-российские отношения: в свете последних событий». Сначала показали короткий ролик, в котором мыслящая часть «пересічних українців» делится впечатлениями от президентства Януковича.Затем с докладом выступил недавно примкнувший к команде «Фронта перемен» бывший заместитель министра иностранных делкоторый утверждает, что покинул пост по причине несогласия с курсом новой власти.С первых же секунд дипломат задал тон разговору: новая власть и олигархи тянут страну в среднесрочной перспективе в ОДКБ (военный блок под эгидой России), обменивая геополитические уступки (демаркацию границ, управление Керченским проливом, Приднестровье) на экономические преференции.Вобщем, все, кто мечтали о евроатлантической перспективе, сегодня имеют грустный расклад: уровень жизни, размер ВВП на душу населения в странах ОДКБ в несколько раз ниже, чем в НАТО, а вот уровень коррупции –напротив, выше, где-то между Эфиопией и Эритреей, по данным международной организации Transparency International.Это вызвало живую дискуссию среди руководителей направлений:(координатор «Общества знаний») заявила о ревизии гуманитарной политики,(«координатор «Современной инфраструктуры») – об экономических утратах, а(координатор «Безопасности страны») – о военных утратах. Накануне «урядовцы» уже все обговорили-переговорили, так что спорить и «вывалить скелеты из шкафа» незачем. И если Юлия Тимошенко все еще не рассталась с премьерским «шармом», то Арсений Петрович своим деловитым подписыванием бумаг во время доклада напоминал себя в бытность спикера.По итогам заседания была принята резолюция:– остановить ревизию внешнеполитического курса Украины;– спасти стратегические отрасли экономики, закрепив за государством контрольный пакет или «золотую акцию» (еще одно воспоминание из Рады, где есть «золотая акция», но нет блокирующего пакета, как в экономике);– на пять лет ввести мораторий на вступление Украины в военно-политические блоки;– не допустить втягивание Украины в ОДКБ;– разработать обновленную «Стратегию Европейской интеграции Украины» и «стратегии внешней политики и внешнеполитической деятельности Украины».В принципе, главную идею документа можно свести к простому: нет ОДКБ без референдума.К безусловным плюсам формата работы правительства Яценюка следует отнести его краткость – полчаса и «всем спасибо, все свободны». К минусам – данное собрание лишь условно можно назвать заседанием правительства или экспертным клубом. Скорее, это была презентация законопроекта Яценюка о вступлении в ОДКБ по итогам референдумам.По большому счету, позиция Яценюка по поводу российско-украинских договоренностей мало чем отличается от позиции той же Тимошенко или Гриценко. Хотя, наверное, актуальнее было посмотреть, что творится в мире. Происходит атака на крупнейшую мировую валюту – евро. То, что эти события будут иметь последствия, в том числе, и для внешнего курса Украины, сомнений не вызывает. Между тем, украинская оппозиция как будто не замечает происходящего и на полном серьезе продолжает обсуждение европейских перспектив Украины.Еще один интересный момент прозвучал под занавес короткого спича Яценюка: «Что делать оппозиции? Митинги не помогут. Надо пояснять все это украинцам». Из этого следует, по меньшей мере, что Тимошенко может спать спокойно. Бороться за влияние на улицу и антисистемную оппозицию Яценюк не собирается. И глубокий тыл – сегодня, как и прежде, самое безопасное место.PS: «Правительством перемен» не намерено останавливаться на достигнутом. На очереди обсуждение молодежной политики, свободы слова, оценка «стодневки» Януковича, вопросы охраны здоровья, борьбы с коррупцией и обороноспособности страны.