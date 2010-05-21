Предчувствие позиционной войны

21 мая 2010, 11:31

Если сравнивать политическую деятельность с боевыми действиями, то президентские выборы можно назвать генеральным сражением, в котором победила одна из сторон.

Проигравшие не собираются капитулировать, но, сброшенные с господствующих высот, будут вынуждены искать новые возможности для своей реализации.

Президентская кампания продемонстрировала не только готовность вчерашних союзников топтать ногами имидж друг друга, но и отсутствие далекоидущих планов как у победителей, так и у побежденных.  Команда Виктора Януковича обещает представить план реформ к 100-дневке главы государства, словно у того и не было за спиной пяти лет ожидания возможности полноправным хозяином войти в президентский кабинет. Комитет экономических реформ должен стать мозговым центром власти. На руку сторонникам президента  отношение России и Запада к результатам президентских выборов: словно сговорившись, политическое руководство РФ и западные финансовые аналитики поют осанну украинской политической стабилизации. Это радует Банковую и заметно раздражает Юлию Тимошенко, которая вместо цунами оппозиционно-народного гнева пока преимущественно пускает пузыри на поверхности отечественного политического океана.

Но такое умиротворяющее  затишье не может продолжаться  вечно. Оппозиции необходимо наступать и бороться за возвращение во властные кабинеты, Партии регионов, минимизировавшей привлечение союзников – отстаивать собственные интересы и пытаться контролировать страну. В краткосрочной перспективе (1,5-2 месяца) не стоит ожидать резких телодвижений. Виктор Янукович, очевидно, представит программу реформ, которая должна обеспечить ему укрепление политических позиций на протяжении президентской каденции с прицелом на январь 2015-го. Юлия Тимошенко продолжит поиск путей легитимизации самопровозглашенного статуса лидера оппозиционных сил, в котором ей уютно. «Регионалы» и подчиненные им силовые структуры будут постоянно беспокоить лидера БЮТ при помощи возбуждения уголовных дел  и внесения сумятицы и недоверия в оппозиционные ряды. Призыв Леди Ю. о перерегистрации фракции (видимо, результат креативного штурма нового «сердечного» обер-юриста Сергея Власенко) сегодня выглядит скорее показателем слабости, чем демонстрацией силы.

Многое будет зависеть от проведения местных выборов, которыми обеспокоилась Партия регионов, ставшая партией власти. Судя по заявленному пафосному стремлению «соблюдать Конституцию» «регионалы» хотят на местах обкатать модель установления своего влияния в масштабах страны. Смешанная система позволяет власти рассчитывать на привлечение колеблющихся оппозиционеров и тонкую игру с ситуативными союзниками в том или ином регионе. Судя по появлению инициативы, соратники Виктора Януковича готовы переломить через колено интересы Владимира Литвина и Петра Симоненко, чтобы обеспечить себе светлое политическое будущее. По всей видимости, если эксперимент на места окажется удачным, трансформация ожидает и общенациональный избирательный закон. В этом «регионалы» напоминают своего стратегического партнера – партию «Единая Россия», которая тоже живо поменяла правила политической игры. Но на Липской  и на Банковой  предпочитают игнорировать политический бестселлер Леонида Кучмы «Украина – не Россия».

По всему видно, что осень 2010-го (среднесрочная перспектива) спокойной не будет. К сентябрю-октябрю не только закончатся пляжно-отпускные сезоны, но и поубавится эйфории от действий власти. Реальные результаты заявленных экономических реформ «регионалам» необходимы, чтобы не позволить Тимошенко (и другим оппозиционерам) подняться в эффективную контратаку. Лимит ссылок на последствия работы правительства Юлии Владимировны подходит к концу, Николаю Азарову и его кабинету самое время демонстрировать собственные управленческие таланты. Тимошенко же необходим яркий информационный повод, чтобы попытаться выплеснуть политическую борьбу на улицы городов-миллионников. Лидер БЮТ хорошо знает правила информационно-политической борьбы, потому-то и пытается заигрывать со СМИ, не щадя очарования своего. Но прорвать информационную блокаду Юлии Владимировне будет непросто не только по причине отсутствия мощного «сердечного» медиа-холдинга. Незаметно, что Тимошенко сделала выводы из своего поражения в президентской гонке, она продолжает с непреклонной уверенностью обыгрывать мэсседжи вчерашнего дня.

Это позволяет предположить обострение борьбы в оппозиционном сегменте. К примеру, Сергей Тигипко может вернуться из командировки во власть, чтобы потеснить БЮТ при молчаливом согласии Партии регионов. Или Арсений Яценюк проведет мобилизацию ресурсов, заменив гейзеры креатива, присущие его команде, на умение работать с людьми. Национал-демократам можно прописать один рецепт – объединение. Впрочем, на фоне оппозиционной «игры в радикализацию» не исключен всплеск активности партии ВО «Свобода», сумевшей избежать идеологического виляния и располагающей непубличной поддержкой части отечественного бизнеса. Прогнозировать политический ренессанс Виктора Ющенко могут разве только гурманы политической фантастики.

В долгосрочной перспективе (год – полтора) многое будет определяться форматом проведения выборов в Верховную Раду. Партия регионов, по всей видимости, попытается осенью 2012 года сформировать прообраз конституционного большинства, по крайней мере, в общих чертах. О своем стремлении привести в парламент больше 300 сторонников заявляла и Юлия Тимошенко, что дает основания предполагать острую борьбу за положения избирательного закона. Пожалуй, все ныне присутствующие в парламенте политические силы могут быть заинтересованы в одном: не допустить притока свежей крови в украинскую политику.

«Медовый месяц» с Россией к тому времени может закончиться, поскольку согласовать экономические интересы будет непросто,  а «конфетно-букетный» период в отношениях Украины и Евросоюза будет продолжаться. Логика развития событий не позволяет предсказать социальный взрыв – отечественная экономика будет постепенно расти, радуя власть и лишая оппозицию части инструментов радикализации. В Украине продолжится позиционная политическая война, в которой побежденные не сдаются, а победители далеки от шумного празднования триумфа.
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