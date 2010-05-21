«Нова культурна політика»

21 мая 2010, 11:44

Президент України Віктор Янукович заявив на засіданні громадської гуманітарної ради, що хоче вилікувати українське суспільство від заполітизованості і що саме гуманітарна політика має стати інструментом досягнення громадянської злагоди в суспільстві.

«Гуманітарна політика в сучасній Україні має поступово привести наше суспільство до того стану, коли відмінності в історичному розвитку регіонів, їх культурних традицій перестануть використовуватись у політичних цілях. Саме тоді і лише тоді ми зможемо повною мірою заявити, що інтегрувались у культурний простір об’єднаної Європи», – сказав він. «Стратегічним напрямком нашої роботи повинно стати створення в Україні нового бачення культури – сучасної, динамічної, конкурентоспроможної», – додав Янукович. Президент навіть дещо окреслив це «нове бачення культури». Він пообіцяв надати «широку культурну автономію» регіонам «з правом визначати власну культурну політику», і начебто така «культурна» реформа буде здійснена в рамках іншої – територіально-адміністративної.
«Інтегруватися в культурний простір Європи» нинішня влада могла би почати й без гучних заяв. Тим паче, й привід достойний. Цього року на фестивалі у Каннах, який проходить якраз у ці травневі дні, Україну представляють одразу дві картини: у головній конкурсній програмі  – «Щастя моє» Сергія Лозниці, у позаконкурсній – новий фільм Отара Іоселіані «Шантрапа» за участі Богдана Ступки. Уже сам факт, що стрічка «Щастя моє» конкуруватиме з роботами таких метрів, як Такеші Кітано, Алехандро Гонсалес Іньяріту, Майк Лі, Матьє Амальрік, свідчить про неабиякий рівень українського режисера. І допомогти достойно представити цю роботу в Каннах (адже місто з недешевих, м’яко кажучи), напевно, було б почесно.
Щодо «широкої культурної автономії», то її введення означатиме, що пам’ятники Сталіну в окремих регіонах плодитимуться й надалі. Натомість навряд чи в Криму, скажімо, влада дозволить ввести татарську мову як другу державну, адже ж російський «Чорноморський флот стояв і стоїть на цій базі вже понад 300 років» , – як вважає Віктор Янукович, а Севастополь – «город русской славы». «Культурна автономія» регіонів може перетворити їх на ще більш замкнені в собі, а отже, маргінальні з точки зору сучасної світової культури території, що в результаті може загрожувати розпадом держави.
Віктор Федорович також не проти мати свій Батурин. Дехто може зазначити: мовляв, чому це Ющенку можна було, а йому ні? Отже, нинішній Президент пообіцяв особисто подбати про відновлення Канева та сказав, що опікуватиметься питанням відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Мені особисто дуже прикро, що зі справді геніального українського поета у всі часи намагалися зробити ікону, навіть не ікону – ідола. Його ім’я брала на щит і радянська влада, і всі українські президенти – і всі використовували його у своїх дуже приземлених цілях. Та якщо команда Віктора Януковича сподівається цим «підкупити» західноукраїнський регіон, це дуже наївне сподівання. Адже слова про ювілей Шевченка та про відновлення Канева дуже красиві, та насправді Дмитро Табачник, який  називав галичан «лакеями, які щойно навчилися мити руки», залишається міністром освіти, натомість днями звільняють Ганну Чміль, яка свого часу активно відстоювала український дубляж іноземних фільмів, з посади голови Державної служби кінематографії.
Насправді, як за це мене не критикували б націонал-демократи, «нова культурна політика» мала би починатися аж ніяк не з чергового вшанування Тараса Шевченка, тим паче, якщо є бажання «інтегруватися в культурний простір Європи». Здавалось, уже настав час вистрибнути із шароварів. Не можна постійно жити минулим. Його треба пам’ятати й шанувати. Але ж у нас є ті, хто пише книги сьогодні, хто творить українське мистецтво сьогодні, хто знімає кіно сьогодні. І їх перекладають іноземними мовами, їхні роботи виставляються у відомих галереях світу, їхні стрічки конкурують на міжнародному рівні. Вони, і ніхто інший, творять справжню модерну українську культуру, яка потроху стає частиною світового культурного простору, – хочуть того наші президенти чи ні.

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