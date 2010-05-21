25 мая в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоялась пресс-конференция лидера партии «Великая Украина» Игоря Беркута на тему: «Свобода слова – но какого? Украина тоталитарная».



Игорь Беркут, лидер партии «Великая Украина»:



В последнее время очень много шума из-за сворачивания, так называемой, свободы слова в Украине. Ничего кроме саркастической улыбки и смеха это не вызывает. Потому что большинство людей об этом пишущих или говорящих ассоциируют свободу слова с личной возможностью высказываться в эфире или на страницах газет. Это не имеет ничего общего с тем, что значит свобода слова в институциональном смысле.



То есть сейчас журналист не может высказывать свою точку зрения в каком-либо СМИ, на телевидении или в газете, принадлежащем какому-либо капиталисту. Раньше он высказать все, что хотел. И это была свобода слова. Сейчас ему говорят: «Извини, у нас изменилась редакционная политика». И этот журналист стал не нужен, а то, что он говорил, стало неинтересно владельцу.



Все наши центральные СМИ, все 6 центральных телеканалов принадлежат шести людям в стране. Это говорит о том, что можно создать институт свободы слова – беспочвенный и бессмысленный.



Когда крупному капиталу, нашим, так называемым, олигархам, было тактически выгодно показывать разные мнения у себя на телеканалах, газетах или Интернет-ресурсах, это называлось свободой слова. Как только крупному капиталу стало это невыгодно, то первыми об это узнали редактора. И вместо темников из Администрации Президента, пришли «устники» главных редакторов.



Мы считаем, что это совершенно правильною. Потому что, к сожалению, журналисты, наиболее образованная и прогрессивная часть общества, сторожевые псы демократии в Украине, не могли понять, что свобода слова – это не возможность болтать что хочешь, а это институциональное построение средств массовой информации так, чтобы они не зависели от какого-либо клана или группы людей.

Хочу привести хороший пример, когда все говорили, что при Ющенко была свобода слова, когда мы вели дебаты с журналистами. Я хочу вспомнить известного и очень сильного украинского журналиста Лану Самохвалову, когда она говорила, что лучше пускай 6 телеканалов принадлежат шести капиталистам, чем все – одному государству. Сложно было объяснить, что как только эти шесть капиталистов, которым принадлежат крупнейшие СМИ, решат для себя, что для них выгодно что-то другое, то, так называемая, свобода слова закончится в одну секунду. И не из-за Администрации Президента, а из-за собственника.



Сегодня если журналист хочет писать о том, о чем он считает нужным, он может это делать сколько угодно, например, выставлять свои статьи в блогах. И никаких ограничений не будет. Но если он хочет работать в СМИ, принадлежащем тем же людям, которым принадлежат фракции в Парламенте, все крупнейшие заводы, банки, государственные должности, то он обязан понимать, что он должен работать на хозяина, и будет работать на него. Не хочешь работать на хозяина – свободен. Вот такая сегодня наша тоталитарная капиталистическая действительность.



То, что мы построили в стране, называется тоталитарным капитализмом латиноамериканского типа. У нас в стране все партии, вся экономика, банки, СМИ, государственные должности принадлежат одним и тем же людям. Поэтому ожидать, что в такой системе возникнет свобода слова, совершенно глупо и беспочвенно. Поэтому мы, как партия «Великая Украина», абсолютно рады той ситуации, когда собственники каналов дали команду главным редакторам, сказав, что они меняют редакционную политику. Для того, чтобы журналисты не очаровывались тем, что якобы когда средствами массовой информации неограниченно владеет крупный капитал, то можно будет поддерживать свободу слова. Вы меня спросите – а как же на Западе?



Существует несколько моделей построения СМИ: американская, французская, британская, немецкая, нидерландская и, так называемая, северная модель. Все эти модели жесточайше ограничивают собственников средств массовой информации в вещании, в прайм-тайме, в распространении и в редакционной политике. У нас это сделать невозможно. Кто будет ограничивать наших собственников средств массовой информации или ставить в какие-то рамки, когда им и так принадлежит вся страна?



Например, в США ни один собственник не может владеть телеканалом, который покрывает более 25% населения. В Европе категорически запрещено иметь канал в собственности одному или группе аффилированных лиц, если они покрывают более 20% вещания. Мало того, в Европе более 50% телеканалов являются государственными. Во всех странах собственникам телеканалов запрещается иметь другие средства массовой информации на той территории, где вещают их каналы. То есть если какой-либо канал вещает на территории области или страны, то собственник не может иметь в этом районе газеты, журналы, провайдерские и телефонные компании, радио. И так разграничено во всем мире.



Но Украина пошла другим путем. Мы под видом демократии, которая, казалось бы, должна как-то ограничить наш мародерский крупный капитал, начали строить общество тоталитарного капитализма, когда одним и тем же людям принадлежит все. И сегодня закономерный итог.



Кроме этого, прошу журналистов не ныть в Интернете или в эфире, если кого-то туда пустят. Потому что Виктор Федорович Янукович лично не отдал ни одного распоряжения об ограничения свободы слова. Пожалуйста, обращайтесь к вашим собственникам! Не нужно писать статьи, что Виктор Федорович запрещает свободу слова, или что он ее ограничивает. Будьте, пожалуйста, умнее и трезвее! Вашу свободу слова и возможность писать, что вы думаете, ограничивают, прежде всего, ваши редакторы, а еще точнее – ваши собственники.



Поэтому если бы сегодня возникло несколько крупных капиталистов, которые владеют СМИ, которые бы вышли и сказали: «Я за свободу слова! Но мне от Президента такой был приказ». Он бы пострадал, но вся страна избрала бы его тогда в Парламент и в президенты на следующих выборах. Где эти собственники, которые якобы выступают за свободу слова, но их свободу слова якобы ограничивает президент? Где «5 канал», «канал чесних новин», со своим знаменитым владельцем Порошенко? Разве «5 канал» обратился к населению и сказал, что ему ограничивают свободу слова? Нет. Почему тогда журналисты о чем-то пишут в блогах, раздаются какие-то стенания и т.д.? Можно взять и любой другой канал.



Господа журналисты, мы вместе с вами построили общество тоталитарного капитализма. Для того чтобы вы помогали строить это общество, собственники страны позволяли вам в зависимости от своей тактики иногда выходить за рамки, но при этом быть на привязи. Поэтому будьте готовы к тому, что наконец-то завершилось построение того общества, к которому мы шли. И когда вы считали, что «говорю, что хочу» это есть свобода слова, то есть такая себе журналистская вседозволенность «попробуйте меня тронуть – я уйду на другой канал»… Вот теперь мы пришли к закономерному итогу. Средства массовой информации можно разделить на три части.



Первая – это почти все крупнейшие СМИ, которые принадлежат шести людям в Украине, фамилии которых назову, если спросят, а так – не буду.



Вторая – это крупнейшие газеты, которые работают на грантово-семейном подряде. Все наши крупнейшие общественно-политические газеты работают на грантово-семейном подряде, за исключением одной – газеты «2000». Потому что на нее гранты не распространяются. Все остальные – это проект «грантоедов», которые дают деньги, а газеты их печатают. Они пытаются кричать о справедливости, но это до тех пор, пока им из-за границы не обрезали гранты.



Третья – маргинальствующая часть СМИ: областные, городские и государственный канал центрального телевидения, который находится на обочине информационной жизни.



Вот все о средствах массовой информации.



Теперь перейдем к вопросам от читателей.



Украинский народ в пятилетие памаранчевого послевспучья пытался заявить власти и миру о своем несогласии с политикой и идеологией насильственной бандеризации, русофобии, религиозной нетерпимости, фальсификации истории и героизации нацистских пособников из ОУН-УПА. Но желание народа Украины открыто игнорировалось, как властями, так и СМИ. Так чем отличается нынешняя ситуация от памаранчевой, когда СМИ бандеровского толка открыто критикуют и оскорбляют нынешнюю власть и её электоральный состав, а ранее это просто было невозможно?



Я прошу наших читателей обратить внимание на то, что на самом деле народ и те политики, которых мы видим, - это не одно и то же. Что восточные нквд-исты, что западные бандеровцы – простые люди, которые одинаково страдают, их одинаково гнобит та система, которая сложилась в стране. Действительно, у нас есть две Украины, которые различаются по многим основополагающим вопросам. Это действительно так.



Но что касается простых обычных людей. Если кто-то предпочитает Сталина, а кто-то – Бандеру, то Бог с ними. Но вся наша страна сегодня управляется капиталистическим политбюро. Сегодня тот же тоталитарный строй. Только раньше это было политбюро коммунистическое, где собиралось 12-13 человек и столько же кандидатов, то сегодня это олигархическое капиталистическое политбюро, в которое также входит 12-13 человек плюс 12-13 кандидатов, которые точно также решают и делят страну. Они точно так же решают все, что касается идеологии, политики и всего остального.



И когда мы считали, что у того коммунистического политбюро слишком много привилегий: они, например, колбасу едят из специальных распределителей, или волги у них не такие – слишком черные, или что-то еще. А сегодня у нас другое политбюро, у которого есть не просто привилегии, а которому вообще принадлежит вся страна.



Поэтому идти по пути «одна половина – молодцы, а другая половина – засранцы» мы для себя не считаем нужным. Мы обращаем внимание на другое. Все мы одинаково оказались в одной ситуации, когда в стране есть крупнейший капиталисты, которые имеют свои партии, представленные в Парламенте. И они все, заметьте, разных национальностей. Там полный интернационал. При этом не наблюдается проблем, связанных с Бандерой. Когда дело доходит до политического противостояния, тогда поднимаются эти знамена. При этом мы не говорим о каких-либо ультра-течениях, которые существуют и слева, и справа.



Почему чаще всего наши журналисты ассоциируют "свободу слова" со вседозволенностью? И как обстоят дела у журналистов со "встроенным" цензором - совестью?



У нас спрашивают, почему у нас не может быть реформы МВД, чтобы «менты» стали хорошими? Почему у нас не могут реформировать армию, чтобы солдатики были такими, какими их показывают на параде? Почему у нас не проведут медицинскую реформу, чтобы врачи наши были как в телесериалах? Потому же, почему у нас нельзя сделать так, чтобы у нас журналисты начали руководствоваться совестью.



Дело в том, что в стране 19 лет назад была принята главная идеологическая доктрина. Она гласит: «Все, что выгодно, - морально». Любой, кто не следует этой доктрине, оказывается на обочине. Это касается и владельцев СМИ, и банкиров, и политиков. Тот, кто живет не по этому принципу, - за бортом, унылый неудачник. В таком обществе не может быть других журналистов. Может быть лишь несколько журналистов-правдоискателей. Но зачастую, как только меняется редакционная политика издания или канала, то журналист легко находит новую нишу, в которой он должен, как и все люди, зарабатывать на хлеб и кормить свою семью.



Требовать от журналиста совести – это то же самое, что требовать от судей, чтобы они за взятки не решали дела, то же, что требовать от гаишников, чтобы они не брали взятки, то же, что требовать от депутатов, чтобы они работали на страну, а не на себя.



Критиковать все могут. Что же нам делать? Делать можно только одно. Нам необходимо демонтировать существующую общественно-политическую модель в нашей стране. Она не подвержена никаким изменениям. Она существовала только до тех пор, пока существовало наследие УССР. На сегодняшний день 84% ВВП страны производится на мощностях, построенных в СССР. Если сегодня убрать эти мощности, то все остальное, что существует в Украине, даст 16%. Это малый бизнес, торговцы всех мастей и т.д.



Пока есть возможность паразитировать, а как вы знаете, ни один крупный капиталист не построил у нас ни одного промышленного предприятия, ни одного транспортного узла, ни одного инфраструктурного объекта, это паразитирование будет у нас существовать. Когда это все подходит к концу, и мы спрашиваем, почему же Украина в 1990 году давала 2% мирового ВВП и была десятой экономикой в мире, а сегодня дает 0,36% ВВП и не входит даже в 50 стран. Это потому что страна последние двадцать лет занималась грабежом самой себя. То есть все, что было создано миллионами, грабилось несколькими сотнями, потом – десятками, а сегодня сконцентрировано у 50 семей, которые владеют 75—80% экономического потенциала страны.



Иногда поднимаются и говорят: давайте строить демократию – будет у нас все так же хорошо, как на Западе. Не будет! Потому что мы никогда не строили демократию, ни одного дня. Мы с первого дня занимались латинизацией Украины. Латинская Америка – это наш идеал. Это когда 2,5 тысячи семей в столице и в областях живут за заборами, они и сейчас там живут, с охраной. 30 тысяч будет их обслуживать – юридически, физически, культурно (танцевать на корпоративах и днях рождениях и детей). А все остальные – это те, кто подвержен процессу личного выживания. Хочешь – работай, ведь тебя ж в советские времена заставляли работать. А сейчас демократия – можешь и не работать и жить, как хочешь.



Будут ли независимые журналисты? Журналистские расследования? Авторские передачи)? До сих пор чаще встречается только пиар и ангажированные соцопросы и их комментарии. Подача новостей часто урезана или необъективна.



Как вы себе представляете передачу, например, на телеканале Пинчука, которая рассказывает о трагедии, произошедшей у него на заводе? Как вы представляете журналистское расследование о том, сколько денег Пинчук отогнал в оффшор на его канале? Или, может быть, на телеканале другого капиталиста вы представляете себе такое расследование?



У нас происходит прямая карнавализация телевидения. Это правильно. Ведь мы же этого хотели, вот и получаем.



Журналистское расследование будет вот какое: сколько котят родила кошка Ющенко, и насколько новое BMW лучше старого Bentley у сына одного из министров. Это максимум журналистских расследований, которые вас ожидают.



Ну, и еще расследования на уровне того, что существует прекрасная оппозиция и существует предательская, совершенно дьявольская власть. Вот такие расследования тоже можно видеть, но больше в Интернете.



Зачем на ток-шоу приводят столько людей? Записали бы бурные аплодисменты на пленку и крутили по мере надобности. Смешно и грустно смотреть на такую свободу.



Наши ток-шоу – это особый жанр, в котором представлены почти всегда два мнения. Давайте начнем с ведущих главных ток-шоу. Мне тяжело и горько об этом говорить, но из трех ведущих главных ток-шоу два импортированы из России. Я не говорю о личных качествах этих людей, потому что кто хочет и так это узнает. Я говорю о другом. Что вы можете возразить на то, что Украина ничтожная по профессионализму журналистов страна? Если из трех главных ведущих два – не украинцы. Я говорю, конечно, не о национальности, а о гражданстве. То вопрос – чего мы вообще стоим как страна?



Почему мы тогда не можем импортировать себе президента и премьер-министра, а спикер останется наш? Почему мы не можем так действовать и дальше? Все, кто знает историю, помнят, что в Украине никогда не было ладу, пока ей кто-то не давал лад со стороны.



Не было никогда хороших шоу в Украине, пока не приехали варяги из России. Кого-то выплюнули из России, кто-то сам уехал, кто-то по-другому. Почему все те, кто в Украине имеют возможность хоть как-то состояться уезжают в Россию? Яркий пример – Роднянский. Почему все, кто хоть как-то что-то умеют делать, уезжают в Россию? Почему сегодня из 15 российских миллиардеров пять – бывшие украинцы? Я говорю о гражданстве, а не о национальности. Почему сегодня 50% фамилий в российском эфире имеет окончание на –ук, -юк, -ко и так далее, а мы берем себе совершенно других людей и молимся на них? Потому что тут никуда не деться, по рейтингам передач они сегодня являются главными. Так что в Украине никого не нашлось? А почему мы тогда на что-то претендуем?



Было бы очень правильно, если бы мы могли импортировать к себе министра МВД из Германии. Уверяю вас, лучше варианта нет. Министра образования из Швеции. В Швеции лучшее образование в Европе, бесплатное на всех уровнях. Премьер-министра – откуда? Я думаю, 72% украинцев проголосуют за него. Это, конечно, Владимир Владимирович Путин. Президент. Здесь бы с большим-большим отрывом победила бы Хилари Клинтон. Именно с такой командой из нашей бы страны вышел толк.



Мы кричим, что мы талантливые, хотя вся страна ложится под эти шоу, где группы политиков, давно сказавших все, что могли. Мне понравилось, как сказал по поводу одного из наших каналов господин Бжезинский, ярый и заклятый враг СССР, а поэтому и Украины (ведь она сегодня движется не в НАТО). Он сказал по поводу одного из наших кандидатов в президенты: «Если лошадиную задницу на два месяца посадить на «Интер», то через два месяца у нее будет президентский рейтинг». Это сказал человек, которого нельзя подозревать в симпатии к существующему порядку.



Карнавализация телешоу и всего, что происходит, будет и дальше, потому что собственники каналов определяют, что картинка должна и дальше отрываться от реальной жизни.



Почему Вы не выступаете на Интере у Киселева? Хотелось бы подробнее узнать о Вашей партии, об ее идеологии.



К большому сожалению, я не смогу спокойно делать вид, что я – дурак, разговаривая с господином Киселевым. Потому что есть простые вопросы. Господин Киселев, мы много раз слышали про кровавый режим Путина, скажите, а ваш особняк с погребом драгоценных вин кровавый режим Путина уничтожил? Нет. Скажите, господин Киселев, а когда Вы призываете нас быть моральными, честными, справедливыми и искренними, стоит ли Вам напоминать о тех вещах, которые Вы допускали, и которые бы заграницей поставили бы крест на любой карьере? Как сегодня мы можем рассуждать о демократии или о свободе, когда Вы, работая в России, использовали свою должность и позицию, как любая другая боевая акула капитализма?



Наверное, для наших зрителей Вы, господин Киселев, являетесь интересной фигурой из-за высоких рейтингов. Но как только в стране появится определенный процент, которые будут претендовать на власть, то я не вижу Вашего будущего в нашей Украине. Я говорю не о партии «Наша Украина».



Конечно, с Киселевым было бы интересно подискутировать. Только он готов дискутировать лишь с теми, кто кричит «злочинна влада», «дайте нам демократію», «нам потрібно реформувати суспільство» или какую-нибудь подобную чушь.



А нельзя ли на телеканале порассуждать с Киселевым о тех страшных проблемах, которые существуют у людей, работающих у собственника его канала? Нельзя. А о чем же можно?



Новости на ТВ должны быть констатацией факта, а не выражать мнение отдельных журналистов об отдельных политиках. Для выражения мнений у нас достаточно политических шоу (ни одно политическое шоу не закрыто), зачем кричать о запрете слободы слова?



Я с Вами абсолютно согласен. Телевидение – это не место для дискуссий.



Нужна ли вообще украинцам свобода слова?



Считается, что свобода слова нужна в любом обществе, которое хочет развиваться и прогрессировать, потому что она подразумевает общественную дискуссию. Ее целью является не то, чтоб каждый мог нести пургу в эфире, которую он хочет. Ее цель состоит в том, чтобы через дискуссию снимать напряжение в обществе. Чтобы не происходило революций, майданов, какой-то резни, путчей либо гражданских войн.



Поэтому, разумеется, что свобода слова в Украине, как и демократия нужна. Никто раньше не задавал вопрос о том, что же это за свобода слова на центральном канале или в газете, которая принадлежит одному человеку? Но если по печатным СМИ в мире нет таких жестких ограничений, то по телевидению они существуют.



Не может быть свободы слова, когда канал, которым владеет один капиталист, может ворваться в кухни и спальни 98,8% населения.



Нужна или не нужна – даже нельзя сказать. Ее никогда не было. Я уже говорил, был момент, когда тактически крупному капиталу было выгодно показать, что свобода слова якобы существует. Как только это стало невыгодно – начались какие-то вопли. И самое смешное, что при этом обвиняют Виктора Федоровича, который стопроцентно ни одному редактору ничего не запрещал. Мало того, он даже ни одному собственнику телеканала ничего не запрещал. Я думаю, что это личная инициатива крупного капитала, для которого телевидение не является способом заработать деньги и не бизнес, а возможность быть у власти, встраиваться в нее. А через власть и то влияние, которое она может оказывать, можно получать все больше предприятий, иметь больше десятков и сотен тысяч рабочих, которые будут пахать на него. Но при этом телевидение расскажет, какой он прекрасный человек.



Вы ведете к тому, что свободы слова в Украине как бы не существует? Или вы просто имеете в виду, что все "свободные слова" - только за деньги? Какое значение и отношение к народу имеет все то, что называется у нас свободой слова?



Существовало в Украине время, когда были расценки на то, чтобы попасть в эфир. Например, во время предвыборной компании. Если вы кандидат в президенты и готовы платить большие деньги, то вам предоставляли расценки. Тогда телеканалы открыто печатали, сколько стоит ваше появление в той или иной передаче, и осуществить свою свободу слова. Суммы, которые тогда были, - очень большие. Речь шла о десятках тысяч долларов за минуту нахождения в эфире, в зависимости от передачи.



В настоящее время эта тема потихоньку снимается. Потому что владельцам каналов не нужны эти десятки тысяч долларов – у них идет счет на миллионы и сотни миллионов. Если раньше кто-то мог прийти с 60 тысячами долларов на какую-то передачу и за пять минут успеть что-то провякать в компании таких же башляющих политиков, то сейчас это время подошло к концу. Потому что владельцы говорят: «А вообще не хотим».



На мій погляд, розуміння свободи слова в Україні дещо спотворене. Тому що насправді всі розуміють, що вона або існує для окремих політичних сил в окремих ЗМІ, або вона взагалі не є свободою, а лише грою в словобол - хтось комусь перший заб’є, потім інший відіграється, іноді когось засуджують, але потім знову випускають на поле. Але чи є особисто у Вас, пане Ігорю, розуміння або рецепт справжньої свободи слова?



Це те, про що ми казали тут останні тридцять хвилин. Не можливо побудувати свободу держави чи свободу суспільства, яке б мало свободу слова без того, щоб демонтувати існуючу політичну систему. Коли це дійде хоча б до 10% українців, тоді буде дуже великий шанс на зміни. І це буде не так, що хтось буде казати «сильний президент», «сильна країна», «індустріалізація села» чи ще якась дурниця. В існуючій системі нічого не можливо змінити – тільки її демонтувати та утилізувати існуючу еліту. В іншому разі України просто не буде. Це буде частина Росії, але з прапором, піснями, вишиванками, гімном та гербом. Зараз Росія ще має сили утримати Україну в її кордонах. Якщо це буде не Росія, то відбудеться знову якась фрагментація. Спочатку це буде фрагментація суспільної та економічної інфраструктури, а потом – далі.



Мені здається дуже важливим звернути вашу увагу на те, що ми ніде нічого не можемо побудувати – ні в освіті, ні в медицині, ні в армії, ні в міліції, ні у ЗМІ, ні в Парламенті. Чому? Скільки ще років потрібно про це говорити, скільки мільйонів українців мають втекти з країни, на скільки мільйонів повинно скоротитися населення країни, щоб ми зрозуміли те, що ми будуємо останні 19 років. Це – тоталітарний капіталізм, мародерський капіталізм. І нічого іншого вже не буде. Ми будуємо нежиттєздатну країну.



Коли ці 50 родин, які мають 75-80% від всього, що є в Україні, продадуть все іноземним транснаціональним компаніям, а потім поїдуть туди, де вже знаходиться більша частина їх родин, їх діти, де вони легалізовані і в митному, і в ідеологічному, і в культурному розумінні. Це те, чим закінчиться існування держави. Але це не дивно, тому що саме так було з Україною весь час її існування.



Які конкретні кроки щодо демонтування капіталістичної цензури робитиме ваша партія?



Є два головних ворога української державності. Це – українська парламентська модель, яка змогла зробити те, що спочатку певны клани та окремі люди змогли захопити те, що було зроблено мільйонами українців, а потім вони змогли конвертувати це у владу. Це було у 2000-2002 роках. Сьогодні їм належить також і парламент. Якщо не демонтувати українську парламентську модель, і це не Янукович, не Тимошенко, не Ющенко чи той нещасний Литвин, то весь час продовжуватиметься те, що є. Сьогодні пів країни бажає посадити до в’язниці нинішнього президента, на наступних виборах – наступного і т.д. Це буде продовжуватися.



Другий ворог української державності, який стане на захист парламентської моделі, - це центральне телебачення. За умов будь-якого замаху на існуючу модель влади в Україні, на захист першими стануть ті телеканали, які належать тим самим людям, які володіють і Парламентом, і партіями, і всім іншим.



Хто зможи встати проти цих двох ворогів, той зможе перемогти.



Дуже багато людей голосували за Януковича, хоча вони є прихильниками Тимошенко. Чому? Тому що, пам’ятаєте, як Тимошенко показала велику жертовність, як вона казала, що «рука не торкнеться», а «туловище не сяде у президентське крісло». Всі чекали, чи проявить вона свою жертовність. І багато людей говорили, що вони за Тимошенко, але якщо вона переможе, то ми не побачимо того, що вона – Жанна д’Арк. І вони голосували за Януковича. Тому що якщо перемагає Янукович, то вони мали б очікувати від Тимошенко якоїсь дії, якогось подвигу. Кожного тижня ми слухали промови, в яких вона обіцяла нам якусь жертву. Навіщо мені голосувати за Тимошенко, якщо тоді не буде нічого цікавого?



Ми всі чекали прояву певного людського подвигу від Тимошенко. А нічого не відбулося. Скільки шансів було у Тимошенко, щоб проявити свою жертовність! Скільки разів вона зустрічалася з Януковичем! Навіщо було говорити про те, що вона на все це здатна? Отака опозиція.



Игорь Витальевич, в Украине идет постоянное сворачивание свободы слова. Свободным пока ещё остается только Интернет. Что дальше делать будем? И второй аспект, писать можно много, но реакции со стороны власти на это ноль. Какие механизмы Вы предлагаете задействовать, чтобы добиться адекватной реакции на весь беспредел, который сейчас происходит?



Нельзя свернуть то, чего никогда не было. Я уже объяснял про свободу слова, не буду повторять. Ее никогда не было в стране. Был просто промежуток времени, когда нам сказали: делайте что хотите. Свобода слова начинается не с возможности видеть по телевизору каких-либо звезд и скандалы, связанные с ними. Свобода слова начинается не с того, что журналист может писать то, что он хочет и считает нужным. Свобода слова начинается с того, что СМИ должны быть выстроены институционально по какой-либо модели – американской, европейской, азиатской и т.д.



Украина была помаранчевой, она была попыткой построения демократии. Какая сегодня самая демократическая страна в СНГ? ОБСЕ признал самой демократической страной Казахстан в 2010 году. При чем в Казахстане последние 19 лет правит одна партия и один президент. Вопрос: кого «развели», кто дурак – Казахстан, ОБСЕ или Украина? Что ж Украина в долгах и кредитах, в преддефолтном состоянии крушила-рушила? Страна сначала была в истерике, потом – в апатии. А самым демократическим оказался ОБСЕ. Кто выше ОБСЕ?



А Казахстан признан самой демократической страной, потому что никого не волнует демократия в Украине. Потому что ОБСЕ является органом, который выполняет задачи, поставленные своими руководителями-владельцами. И если будет выгодно, то самой демократической страной будет признана любая другая. А мы были готовы строить демократию то под Америку, то еще под кого-то. А в другой стране, пожалуйста, ни партии не меняются, ни правительство, но она – самая демократическая. Мало того, ОБСЕ даже перенес свою штаб-квартиру на год в Казахстан, в город Астана. И если мы попробуем кому-то сказать «как же так?», то нам ответят - «идите… путем реформ».



В Украину едут Репортеры без границ. Есть ли у Вас комментарии по этому поводу? Вы верите в то, что загранице и вправду так небезразлична судьба свободы слова и демократии в Украине?



Загранице абсолютно наплевать, какие свободы есть в Украине или каких нет. Режим Кучмы воспринимался во всем мире как авторитарный и человеконенавистнический определенное время. При этом монархические азиатские режимы, которые в те годы казнили по 57-70 женщин. При чем их казнили забиванием камнями. И ни одно центральное СМИ, американское или европейское, не назвало эти страны деспотичными. Почему? Все потому что они покупали американское оружие. К Дубаю, Саудовской Аравии, Оману, Катару, где до сих пор казнят женщин за прелюбодеяние, до сих пор нет никаких претензий со стороны свободных международных средств массовой информации. Но к России – миллион претензий, потому что там, видите ли, старушку побил палкой омоновец. Об этом написали все центральные газеты.



Почему-то не пишут о том, что в монархических деспотических режимах вообще нет партий, вообще нет парламента, вообще нет свободы слова как таковой – там нет журналистов!



Считаете ли Вы нормальным в нашей стране существование только одного государственного украинского языка при фактическом и очевидном двуязычии страны? Не было ли это насилием над страной и нарушением свобод и прав людей со стороны верхушки власти закрепление такого положения в конституции страны без референдума?



Проблема языка – это не спекуляция политиков. Эта проблема действительно существует. В УССР постарались решить эту проблему. И в УССР существовал закон, который очень четко разграничивал функции использования русского языка в Украине. Он был ничем не плох. Там был закреплен украинский язык как государственный язык нашей страны. Никто бы об этом не вспоминал, пока одна часть Украины не решила бы, что она может «нагнуть» другую часть. И чем больше она ее «сгибала», начиная с 2004 года, в конце концов, получила обратную инерцию такую, что уже те, кто согласен с русским государственным, сегодня руководят и Львовом, и Ужгородом, и Ровно, и Волынью.



Действительно существуют две Украины. Существует 15 основополагающих цивилизационных признаков. У Восточной и Западной Украины из 15 цивилизационных признаков разные – 11. Мы действительно в некотором смысле два народа. Но это есть и в других странах. И тогда получается: сегодня наш президент – мы вас гнетем, завтра ваш – вы нас гнетете. К чему это приведет? Это приведет к тому, что придет кто-то со стороны и наведет здесь порядок. Одни ожидали, что это будет американский доминион с НАТО. Сейчас выяснилось, что Америке все-таки не до Украины, у нее есть другие проблемы. Скорее всего, если все так будет продолжаться, то порядок здесь будет наводить Россия.



Зная очень сильный прагматичный ум российского руководства и уровень мозгов команды, то могу сказать, что если они действительно будут наводить у нас порядок, то государственным языком будет украинский.