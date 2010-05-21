У Тигипко кричали «Ганьба!»

Как и все солидные люди, Тигипко начал с поздравлений: вручил цветы уходящему руководителю Совета предпринимателей при КМУ –и представил нового – экс-вице-премьера).Сергей Леонидович сразу огорошил: «», - показав во всей красе чиновничью логику: должность превыше всего!Затем перешли к повестке дня. Первым вопросом значился законопроект о налогообложении физических и юридических лиц, работающих по упрощенной системе налогообложения (так называемых «упрощенцев»). Ключевых проблем у них, как известно, три: ставка налогов, разрешенный объем выручки и отчисления в Пенсионный фонд.Идеи выступающих сводились к тому, что не должно быть уравниловки. Разве могут два предпринимателя – один занимается оказанием услуг по разработке дизайнерских проектов и несет минимум затрат, а второй производит измерительные приборы – платить одинаковые налоги? Не пора ли перейти ли к прогрессивной шкале ставок единого налога в зависимости от вида бизнеса?Однако Тигипко то и дело перебивал выступающих просьбами «покороче» или «не повторяться», что избавило его от выслушивания малоприятных для него как для вице-премьера вещей. Например, о том, что бизнес не в восторге без должного восторга оценивает принятый в четверг предложенный правительством закон, направленный, в том числе, и против малого и среднего бизнеса. О том, что вместо пятилетних налоговых каникул бизнесмены испытывают страшный прессинг. О том, что вся налоговая строится по принципу поощрения налоговых инспекторов «за то, что оштрафовал» вместо того, чтобы «наказывать за то, что испортил жизнь добросовестному предпринимателю».Предприниматели жаловались на проблему сертификации измерительных приборов – вице-премьер отослал в Госпотребстандарт, хотя его как раз и спрашивали, почему это ведомство не борется с монополизмом в данной сфере.Были разногласия и среди самих предпринимателей, которые едва не закончились скандалом. Предложение члена Совета инвесторов при КМУ господина Голенко – вернуть для физлиц кассовые аппараты – было встречено криками: «Ганьба!». Но присутствующих успокоил Тигипко, заверив, что кассовые аппараты – в прошлом, «упрощенка» будет жить, а обсуждаемый законопроект (касается только юрлиц) должен быть принят в первом чтении до конца этой сессии ВР.Из этого «чиновник-шоу» следует, как минимум, три ключевых вывода. Во-первых, у бывшего кандидата в президента Сергея Тигипко нет рецепта решения хронически запущенной «болезни» с физлицами-предпринимателями.Во-вторых, идет бескомпромиссная борьба за голоса трех миллионов «единоналожников». Какой политик не захочет, чтобы его имя ассоциировалось со снижение налогов (не то, что «азаровщина» – как символ беспощадного давления на малый и средний бизнес)? Интрига в том, что проектов (а соответственно, политических конкурентов) несколько.Вице-премьер Тигипко взял за основу законопроект об упрощенной системе налогообложения, разработанный в свое время еще).Но с этим же проектом на выборы ходила и Юлия Владимировна (хотя так и не вынесла его в сессионный зал)! Так что конкуренция между Тигипко и Тимошенко за 3 млн. голосов «единщиков» неизбежна.Еще один законопроект в данной сфере лоббирует нынешний глава Госкомпредпринимательства, который нашел взаимопонимание с Минфином.Чей законопроект лучше? Как отметил «Главреду», член Совета предпринимателей при КМУ, президент компании, занимающейся ИТ-технологиями, «оба хуже». Власть пытается проводить реформы «с кондачка», выхватывая только часть «снежного кома», и не может выстроить диалога с предпринимателями – в этом причина всех бед, заключил Лисицкий.В-третьих, перед Сергеем Леонидовичем возникла неразрешимая дилемма: как чиновника, его должны беспокоить не столько голоса избирателей, сколько необходимость наполнения бюджета. А для этого надо начать непопулярные реформы, в том числе, в сфере налогообложения «единщиков». Но как после этого выигрывать выборы?Сам Тигипко во время короткого брифинга, рассуждая на тему повышения акцизов, эту дилемму подтвердил. По его мнению, акцизы надо поднимать, но не выше чем в РФ и Беларуси, чтоб не было контрабанды (), ибо бюджет во все времена наполнялся за счет водки и табака.А что касается нефтетрейдеров, то у них в Украине и так самые высокие прибыли, дескать, пусть поделятся с бюджетом. «», – не моргнув глазом, сказал Тигипко, ибо результат подобного повышения предсказуем: разницу оплатят из своего кармана те же врачи, учителя, пенсионеры.