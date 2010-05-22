Инициатива оппозиции об импичменте Януковича – «политический блеф»

Лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявляла об инициативе сбора подписей депутатов за объявление импичмента Виктору Януковичу и против продления сроков пребывания Черноморского флота на территории Украины, считая харьковское соглашение основной причиной для начала процедуры импичмента. Существуют ли сегодня основания для импичмента Президента? Удастся ли оппозиции достичь своей цели? Чем на самом деле являются разговоры об импичменте Януковича – настоящими намерениями или только словами? На эти вопросы пытались найти ответы председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут, генеральный директор «Украинской юридической компании» Олег Мусиенко и заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.



У оппозиции нет оснований для отстранения Януковича от должности в порядке импичмента



На сегодняшний день у оппозиции и Юлии Тимошенко нет никаких реальных возможностей для отстранения ныне действующего Президента от должности в порядке импичмента, убежден генеральный директор «Украинской юридической компании» Олег Мусиенко. А инициативу Юлии Владимировны о сборе подписей депутатов за начало процедуры импичмента Виктора Януковича господин Мусиенко назвал «политическим блефом».



Эксперт рассказал о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий президента Украины, которые закреплены частью 2 статьи 108 Конституции Украины. Такими основаниями могут быть: во-первых, отставка, «то есть сделанное президентом Украины на заседании Верховной Рады заявление об отставке»; во-вторых, невозможность выполнения обязанностей из-за ухудшения состояния здоровья, «что также принимается в качестве заявления в Верховной Раде вместе с медицинскими заключениями»; в-третьих, отстранение от должности в порядке импичмента; в-четвертых, смерть. Иных оснований для досрочного прекращения полномочий президента Украины не существуют вообще, подчеркнул специалист.



Господин Мусиенко также отметил, что в статье 111 Конституции сказано о порядке устранения президента вследствие импичмента. «Первое, о чем говорится в этой статье, – президент Украины действительно может быть отстранен от должности Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления», - прибавил юрист.



Эксперт объяснил, что вопрос начала процедуры импичмента может быть поднят только большинством от конституционного состава Верховной Рады, то есть 226 народными депутатами. «Есть ли сегодня у оппозиции эти 226 народных депутатов? Конечно же, нет», - заметил специалист.



Только в случае, если бы конституционное большинство инициировало объявление импичмента Президенту, могла бы быть создана специальная временная следственная комиссия, заключения которой рассматривались бы Конституционным судом, объяснил развитие процедуры юрист.



Основной причиной для начала процедуры импичмента оппозиция называла заключение харьковского соглашения, продлившего сроки пребывания Черноморского флота на территории Украины. Прежде всего специалист разъяснил понятие государственной измены, определение которой дано в статье 111 Уголовного кодекса Украины. «Государственная измена – это деяние, преднамеренно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности, а также переход на сторону врага во время боевых действий и другое, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет», - отметил юрист.



Господин Мусиенко отметил, что Виктора Януковича нельзя обвинить в государственной измене: «Учитывая то, что харьковские соглашения были ратифицированы большинством народных депутатов Украины, можно утверждать, что подобные действия не были совершены Президентом». Из этого эксперт делает вывод, что даже формальных оснований для начала процедуры импичмента не существует.



В Украине нет законодательства, необходимого для осуществления импичмента



Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук уверен, что, с точки зрения украинской Конституции и конституционного регулирования процедуры импичмента, даже гипотетически невозможно лишить какого-либо президента полномочий посредством импичмента. Он отмечает, что сложность состоит в отсутствии конституционного большинства для того, чтобы инициировать этот вопрос. «Я сомневаюсь, что это вообще возможно», - говорит эксперт.



Господин Тимощук отметил, что кроме Конституции в Украине не существует другого законодательства, необходимого для осуществления процедуры импичмента. «У нас нет закона о временных специальных следственных комиссиях, о специальных следователях и прокурорах, что требуется по Конституции. И без этого никто не сможет провести процедуру импичмента», - объяснил он.



«В Украине усугубляется жесточайший за все время независимости конституционно-правовой кризис»



Вопрос о возможном импичменте Президента следует рассматривать более широко, убежден генеральный директор «Украинской юридической компании» Олег Мусиенко. По его мнению, следует принимать во внимание то, при каких условиях и в какой стране в 2010 году Янукович стал президентом.



«С 8 декабря 2004 года, то есть с момента антиконституционного введения так называемой политической реформы, которая не была утверждена всеукраинским референдумом, в Украине установилась и, к величайшему сожалению, усугубляется жесточайший за все время независимости конституционно-правовой кризис», - отметил специалист. Он объяснил, что этот кризис заключается в «тотальной несогласованности действующего законодательства, в избирательности применения закона органами государственной власти, а также в необязательности требований закона для гражданина, государства, власть имущего, богача и бедняка».



Господин Мусиенко считает, что эта ситуация – не вина Виктора Федоровича, а его проблема, «поскольку он теперь гарант соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина». «При таких условиях успешность новоизбранного Президента Украины будет зависеть от того, будет он вводить в стране принципы справедливости, то есть диктатуру закона, или, наоборот, будет внедрять диктатуру Партии регионов», - отметил генеральный директор «Украинской юридической компании».



«Януковичу трудно что-либо инкриминировать»



Оппозиции сложно будет найти основания для того, чтобы начать процедуру импичмента Януковича, поскольку кроме статьи «Государственная измена» ему «трудно что-либо инкриминировать», считает заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук. Он объяснил это тем, что «нет ни перехода на сторону врага, ни помощи в диверсионной подрывной деятельности».



Однако эксперт отметил, что оппозиция может попробовать обвинить Президента в преступлениях в области служебной деятельности. «Президент Украины является служебным лицом. У нас существуют несколько интересных статей, которые, в принципе, можно применить к любому чиновнику», - считает господин Тимощук.



Во-первых, это статья о злоупотреблении властью или служебным положением, которая предполагает, что «злоупотребление властью, преднамеренно или в личных интересах, вопреки интересам службы, если оно нанесло существенный вред государственным интересам, - является преступлением», отметил специалист. «Можно, к примеру, сказать, что Виктор Федорович заключил соглашение в интересах олигархов, удешевив для них газ, и это нанесло вред интересам государства», - объяснил он.



Во-вторых, могут быть использованы статьи о превышении властных или служебных полномочий и о служебной халатности. Последняя предполагает, что вред был нанесен не умышленно, а по неосторожности. «Виктор Федорович не хотел нанести вред нашему государству, но ошибся и где-то там не придерживался законодательства. За это тоже можно привлекать к ответственности. Это тоже преступление», - объяснил эксперт.



В-третьих, можно обратиться к закону о международных договорах, который четко предусматривает процедуру заключения международных договоров. При этом господин Тимощук выразил сомнения в том, что данный закон не был нарушен в ходе подписания соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота на территории Украины. Он объяснил свои сомнения тем, что об этом соглашении все узнали только в день обнародования. «Если бы такой проект готовился в стенах Министерства иностранных дел или Министерства юстиции, я уверен, что была бы утечка информации и мы бы об этом знали. Все равно там есть патриотически настроенные люди, которые бы это слили СМИ или кому-либо другому», - отметил специалист.



Господин Тимощук отметил, что в законе о международных договорах сказано: «Для того, чтобы инициировать вопрос о заключении международного договора, нужно подготовить кучу документов». «Должен быть сам проект договора. Нужно иметь объяснительную записку, в которой бы разъяснялась целесообразность заключения договора. Должны быть отмечены вероятные юридические, правовые, социально-экономические, гуманитарные и другие последствия заключения договора», - уточнил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ. Он выразил сомнение в том, что такой анализ делался, и подчеркнул, что обществу никто не рассказал о возможных угрозах вследствие заключения данного договора, которые, на его взгляд, определенно существуют.



Несмотря на вышесказанное, господин Тимощук считает, что «полноценных оснований для инициирования процедуры импичмента, тем более для ее результативного завершения, нет».



Недемократичность принятия харьковских соглашений



Харьковские соглашения были абсолютно недемократично подготовлены и приняты, поскольку до дня их оглашения никто не знал о подготовке этого проекта и наличии подобных инициатив, считает Виктор Тимощук. Он отметил: «Для современного демократического государства это дико».



По мнению эксперта, заключение харьковских соглашений очень сомнительно с точки зрения Конституции. «Существует прямая норма Конституции, запрещающая расположение военных баз, а переходные нормы не могут применяться многократно. Переходные нормы потому и называются переходными, что могут применяться только один раз для того, чтобы перейти от одного состояния к другому, чтобы иметь определенную гибкость», - говорит специалист.



Можно упрекать Виктора Федоровича в непатриотичности, считает господин Тимощук, но, принимая в внимание то, что Украина очень поляризована, можно допустить, что одна часть страны вполне может считать, что все, сделанное Президентом, отвечает интересам государства.



Умышленное несовершенство законодательства



Несовершенство и неполнота нашего законодательства, по мнению председателя Совета Лаборатории законодательных инициатив Игоря Когута, на самом деле существует преднамеренно. По его словам, блокировка закона о временных следственных комиссиях – дело традиционное.



Господин Когут убежден, что оппозиции не удастся реализовать свои планы относительно импичмента Януковича по нескольким причинам.



Во-первых, это касается раздробленности оппозиции и отсутствия доверия к ней. «Мы видим, что оппозиция сегодня не способна даже вывести людей на Майдан и на площадь перед Верховной Радой. И это не из-за того, что нет предмета, а из-за того, что нет доверия», - отметил специалист.



Во-вторых, в Верховной Раде сегодня нет «ни количественной, ни идейной, возможности начать процедуру импичмента», считает Игорь Когут. При этом он заметил: «Может быть, Верховная Рада следующего созыва сподобится на это действие, если 3/4 от состава Рады окончательно примут решение о привлечении Президента к ответственности».



В-третьих, по мнению председателя Совета Лаборатории законодательных инициатив, в украинской политической традиции очень редко дела или законы доводятся до конца. «На пальцах можно сосчитать те вещи, которые были сделаны «от А до Я». И в данном случае, если бы даже была инициирована процедура импичмента, я не верю, что при нынешних обстоятельствах политической жизни Украины она была бы доведена до конца», - объяснил эксперт.



Кроме того, господин Когут предположил, что большинство документов и соглашений не готовятся Украиной. «Эти документы подготовлены где угодно, но не в правительстве Украины. Потому что в противном случае у нас бы действительно была возможность их проанализировать, получить оценки экспертизы», - заметил эксперт.



«Сегодня говорить об импичменте – это в очередной раз заниматься не теми делами, которыми следовало бы заниматься», - подытожил Игорь Когут.