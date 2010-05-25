Девальвація Медвєдєва

І дивуватися не варто. Це зовсім не той візит, якого очікували після перших відвідин Віктором Януковичем Москви. Тоді сам факт цього візиту сприймався як справжня сенсація, адже російський президент не був у Києіві з того часу, як обійняв свою посаду, а з президентом Віктором Ющенком бачився тільки один раз, під час Економічного форуму в Петербурзі. Тому рішення російського президента відвідати Київ сприймалося як знак поліпшення російсько-українських відносин. Однак ніхто й гадки не мав, що перед Києвом Дмітрій Медвєдєв поїде у Харків, а до Києва приїде «сам» Владімір Путін. Після підписання харківських угод приїзд російського президента до української столиці мав уже тільки протокольний характер. Журналістам залишилося хіба що стежити за цим протоколом, за тим, до якого монумента Медвєдєв поклав квіти, а до якого ні. Відбулася певна девальвація значення візиту такої великої посадової особи, як російський президент. І це – ще одна демонстрація «полегшеного стилю» в російській політиці. Зараз уже забули, в яких обставинах готувався візит до Києва першого російського президента Бориса Єльцина. Усе відбувалося, можна сказати, за «сценарієм Януковича», тільки 1994 року. Тоді на президентських виборах переміг колишній прем’єр Леонід Кучма, який обіцяв поліпшити відносини з Росією. Свій перший візит новий президент здійснив саме до російської столиці. А візит Єльцина почали готувати ще до президентських виборів, разом із роботою над так званим великим договором між Україною та Росією. Тільки Єльцин не хотів їхати до Леоніда Кравчука. Тепер, здавалося б, ніяких проблем із візитом не було. Але тільки на перший погляд. Головним питанням російсько-українських відносин несподівано стало питання про базування Чорноморського флоту. Українська сторона зовсім не бажала, щоб цю проблему пов’язували з підписанням «великого договору», проте Єльцин наполягав. Президент Росії відмовлявся їхати до Києва доти, поки компромісу не буде досягнуто. Він розумів, що Леоніду Кучмі потрібно продемонструвати своєму електорату російську прихильність. А яка найкраща можливість продемонструвати таку прихильність, як не прийняти в Києві президента Росії? У результаті все відбулося так, як цього бажав президент Єльцин. Водночас із підписанням «великого договору» президентами прем’єри Росії та України підписали угоду про тимчасове базування Чорноморського флоту в Криму. Візит Єльцина до Києва перетворився на справжню подію. А от візит Медвєдєва до Києва подією так і не став. Адже сторонам не потрібні події, не потрібна велика політика. Їм потрібен бліцкриг – якнайшвидше все підписати, щоб ніхто нічого не зрозумів. Хоча й дитині зрозуміло: можливість подальшого збагачення російських та українських учасників енергетичних оборудок обміняли на можливість повісити ще трішки локшини на вуха псевдопатріотичного обивателя, який і досі не може усвідомити: у Чорному морі флоту робити нема чого. Те, що здавалося важливим Єльцину через три роки після краху імперії, коли ще жевріли ілюзії щодо її відновлення, не могло б здаватися важливим Медвєдєву через два десятиліття! Але ж здається! Однак після бліцкригу сторонам просто нема чого запропонувати шановній публіці. Росія, можливо, і дійсно хотіла би об’єднати «Газпром» із «Нафтогазом», але ж хто в команді Януковича на це погодиться! Україна, ймовірно, і дійсно хотіла би, щоб їй дали змогу повернутися на ринок газу Центральної Азії, – про це говорили всі бізнесмени, які прийшли на зустріч із президентом Росії. Але чого ж це Москва допускатиме конкурентів на український ринок? Отже, замість демонстрування великої дружби починається демонстрування великих розбіжностей. І це не просто девальвація візиту російського президента, це стрімка девальвація самої зовнішньої політики як Росії, так і нової української адміністрації.